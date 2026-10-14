Borges egyik novellájában egy birodalom kartográfusai elkészítik a „tökéletes” térképet, amely akkora, mint maga az ország, teljesen lefedi azt, és éppen ezért használhatatlan. A példázat statisztikai nézőpontból azt mutatja meg, hogyan nem érdemes a tudományt alkalmazni. Egy statisztikai elemzés nem attól értékes, hogy pontról pontra lemásolja a valóságot: attól válik hasznossá, hogy nemzetközileg egységes módszertannal, tömören, térben és időben összehasonlíthatóan mutatja be a lényeges összefüggéseket. A statisztika ennek a sűrítésnek a mestersége. A varianciaanalízis kidolgozója, Ronald A. Fisher már 1922-ben az adatok redukciójában jelölte meg a statisztikai módszerek célját.

Adatértelmezés: mérni, megérteni, újramérni / Fotó: chaylek

Adatbőség, adatértelmezés

A számok mögött azonban mindig emberek állnak: a gazda, aki az összeíró kérdéseire válaszol, a szülő, aki késő este tölti ki az online kérdőívet, a kamionsofőr, akinek a mozgását a kameraadatokkal követjük, vagy a vállalkozás, amelynek működéséről az adminisztratív nyilvántartások tanúskodnak. A statisztika feladata, hogy az adatokat olyan közös nyelvre fordítsa le, amelyen egy társadalom beszélni tud önmagáról. Ez a beszélgetés azonban soha nem zárul le. A statisztikai adatok nemcsak a szakpolitikai és üzleti döntésekhez nyújtanak támpontot, hanem a tudományos kutatásokhoz is alapul szolgálnak. Mind a döntések, mind a tudományos felismerések hatással vannak a világ alakulására. Hatásuk pedig visszaköszön a későbbi mérésekben, hiszen minden újabb statisztika magán viseli a korábbi döntések nyomait, miközben támpontot ad a jövőbeliekhez.

Ez a statisztikai körforgás lényege, ami arra is rávilágít, hogy egy adat önmagában keveset ér, jelentését a kontextus adja. Mit jelent például a hektáronkénti öttonnás búzatermés? Egészen mást, ha egy évvel korábban négy, és megint mást, ha hat tonna volt. Sőt ugyanaz a termésátlag mást jelenthet az ország különböző térségeiben, eltérő természeti adottságok és gazdálkodási körülmények között. Az adatok időbeli és területi összevetése így segít feltárni a változások irányát és a mögöttük meghúzódó különbségeket. Mindez azonban csak akkor vezet megbízható következtetésekhez, ha az összehasonlítás hiteles forrásból származó, azonos módszertannal előállított adatokra épül. Hitelesnek tűnő adatot viszont ma már bárki előállíthat. Egy generatív modell másodpercek alatt rajzol tetszetős grafikont, azt azonban nem feltétlenül tudjuk, honnan származnak a mögötte álló adatok, hogyan készültek, és valóban azt mutatják-e, amit a grafikon sugall. Az adatbőség korában ezért már nem az információhoz való hozzáférés a kérdés, hanem az, hogyan lesz az adatokból információ, majd megbízható tudás. A kontextus ismerete és az adatműveltség ezért már nem csupán a szakma belügye, hanem a tájékozott társadalmi párbeszéd alapfeltétele. Az adatértelmezés éppolyan alapkészség, mint a szövegértés, és éppen úgy meg is tanulható. A KSH ebben is partnere az oktatásnak. Versenyei és pályázatai – köztük a Stat Wars, a Stat Wars Uni és a Buday László-pályázat – arra ösztönzik a fiatalokat, hogy valódi statisztikai adatokon keresztül próbálják felismerni az összefüggéseket.