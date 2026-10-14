Mérni, megérteni, újramérni
Borges egyik novellájában egy birodalom kartográfusai elkészítik a „tökéletes” térképet, amely akkora, mint maga az ország, teljesen lefedi azt, és éppen ezért használhatatlan. A példázat statisztikai nézőpontból azt mutatja meg, hogyan nem érdemes a tudományt alkalmazni. Egy statisztikai elemzés nem attól értékes, hogy pontról pontra lemásolja a valóságot: attól válik hasznossá, hogy nemzetközileg egységes módszertannal, tömören, térben és időben összehasonlíthatóan mutatja be a lényeges összefüggéseket. A statisztika ennek a sűrítésnek a mestersége. A varianciaanalízis kidolgozója, Ronald A. Fisher már 1922-ben az adatok redukciójában jelölte meg a statisztikai módszerek célját.
Adatbőség, adatértelmezés
A számok mögött azonban mindig emberek állnak: a gazda, aki az összeíró kérdéseire válaszol, a szülő, aki késő este tölti ki az online kérdőívet, a kamionsofőr, akinek a mozgását a kameraadatokkal követjük, vagy a vállalkozás, amelynek működéséről az adminisztratív nyilvántartások tanúskodnak. A statisztika feladata, hogy az adatokat olyan közös nyelvre fordítsa le, amelyen egy társadalom beszélni tud önmagáról. Ez a beszélgetés azonban soha nem zárul le. A statisztikai adatok nemcsak a szakpolitikai és üzleti döntésekhez nyújtanak támpontot, hanem a tudományos kutatásokhoz is alapul szolgálnak. Mind a döntések, mind a tudományos felismerések hatással vannak a világ alakulására. Hatásuk pedig visszaköszön a későbbi mérésekben, hiszen minden újabb statisztika magán viseli a korábbi döntések nyomait, miközben támpontot ad a jövőbeliekhez.
Ez a statisztikai körforgás lényege, ami arra is rávilágít, hogy egy adat önmagában keveset ér, jelentését a kontextus adja. Mit jelent például a hektáronkénti öttonnás búzatermés? Egészen mást, ha egy évvel korábban négy, és megint mást, ha hat tonna volt. Sőt ugyanaz a termésátlag mást jelenthet az ország különböző térségeiben, eltérő természeti adottságok és gazdálkodási körülmények között. Az adatok időbeli és területi összevetése így segít feltárni a változások irányát és a mögöttük meghúzódó különbségeket. Mindez azonban csak akkor vezet megbízható következtetésekhez, ha az összehasonlítás hiteles forrásból származó, azonos módszertannal előállított adatokra épül. Hitelesnek tűnő adatot viszont ma már bárki előállíthat. Egy generatív modell másodpercek alatt rajzol tetszetős grafikont, azt azonban nem feltétlenül tudjuk, honnan származnak a mögötte álló adatok, hogyan készültek, és valóban azt mutatják-e, amit a grafikon sugall. Az adatbőség korában ezért már nem az információhoz való hozzáférés a kérdés, hanem az, hogyan lesz az adatokból információ, majd megbízható tudás. A kontextus ismerete és az adatműveltség ezért már nem csupán a szakma belügye, hanem a tájékozott társadalmi párbeszéd alapfeltétele. Az adatértelmezés éppolyan alapkészség, mint a szövegértés, és éppen úgy meg is tanulható. A KSH ebben is partnere az oktatásnak. Versenyei és pályázatai – köztük a Stat Wars, a Stat Wars Uni és a Buday László-pályázat – arra ösztönzik a fiatalokat, hogy valódi statisztikai adatokon keresztül próbálják felismerni az összefüggéseket.
Mindez egy olyan időszakban válik egyre fontosabbá, amikor maga a hivatalos statisztika is válaszúthoz érkezett – lépést kell tartania az adatok szüntelen áradatával, miközben nem adhatja fel azt, ami hitelessé teszi: a pontosságot, a megalapozott módszertant és az objektivitást. Erről szól az idei statisztikai nap mottója is, melyet az Európai Statisztikai Tanácsadó Bizottság fogalmazott meg: „Válaszúton az európai statisztika: prioritások, lehetőségek és korlátok”.
Az új adatforrások és innovatív technológiák minden korábbinál több lehetőséget nyitnak meg a statisztika számára, egy olyan időszakban, amikor Európa-szerte kihívást jelent az adatszolgáltatókra nehezedő terhek növekedése és a válaszadói hajlandóság csökkenése.
Ezeket a dilemmákat járja körül a KSH október 20-i Adatvezérelt generáció – Adatok, értelmezések, jövő címmel megrendezett programja. A nyitó előadásban Janosov Milán fizikus, adattudós magyar és külföldi példákon mutatja meg, mit árul el rólunk a zsebünkben lapuló mobiltelefon, és hogyan állnak össze az egyes adatpontok beszédes hálózatokká. Az általa felvetett kérdéseket három párhuzamos panelbeszélgetés más-más irányból járja körül: a forráskritika, az adatok életútja és a statisztika múltja felől. A három beszélgetést ugyanaz az alapgondolat köti össze. Egy adat jelentését a kontextusa, hitelét pedig a forrása és a mögötte álló módszertan adja.
A nyers adat önmagában még csak alapanyag. Ahogyan Alessandro Vespignani is fogalmaz: „Az adatok felhalmozása még nem tudomány, éppoly kevéssé, mint ahogyan egy halom tégla sem nevezhető háznak.” A nyers adat akkor válik tudássá, ha a mérés megbízható, az értelmezés felelős, a befogadás pedig értő. Tíz évvel az első budapesti ünnep után ez az európai statisztikai nap igazi üzenete: nem a számok írják a jövőt, de nélkülük vakon indulnánk el felé.