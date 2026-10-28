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infrastruktúra

Ki kell érdemelnie az adatközpontnak az áramot?

Az adatközpont ugyanis nem légüres térben épül. Hálózati kapacitást köt le, áramot fogyaszt, vizet használ, infrastruktúrát igényel, miközben ugyanazért a kapacitásért ipari beruházások, lakóövezetek, közlekedési és más elektrifikációs projektek is versenyeznek. Nem az számít csupán, hány megawattot kér egy adatközpont, hanem az is, mit tud hozzátenni az energiarendszerhez.
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VG Páholy: Ifj. Chikán Attila
az ALTEO Nyrt. vezérigazgatója
2 órája
adatközpont,FRANCE-DATACENTER-SUPERCALCULATOR-KAIROS
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Fotó: Hans Lucas via AFP

Januárban ezen a helyen arról írtam, hogy a mesterséges intelligencia terjedése új energiaigényt zúdít a villamosenergia-rendszerekre. Azóta egyre markánsabban formálódik meg az a kérdés, hogy mit adnak az adatközpontok, az AI cserébe az elfogyasztott áramért.

adatközpont,FRANCE-DATACENTER-SUPERCALCULATOR-KAIROS
Az adatközpontok energiaigénye folyamatosan emelkedik / Fotó: Hans Lucas via AFP

Az adatközpontok nem csak kérnek, hozzá is tehetnek az energiarendszerhez

Az adatközpont ugyanis nem légüres térben épül. Hálózati kapacitást köt le, áramot fogyaszt, vizet használ, infrastruktúrát igényel, miközben ugyanazért a kapacitásért ipari beruházások, lakóövezetek, közlekedési és más elektrifikációs projektek is versenyeznek. Ha pedig a hálózat nem végtelen, előbb-utóbb felmerül a kérdés, hogy minden új fogyasztót ugyanazon feltételekkel kell-e csatlakoztatni.

Spanyolország most erre próbál választ adni. A kormány augusztusban társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelettervezete az 1 megawatt vagy annál nagyobb hálózati hozzáférést igénylő adatközpontoknál energia- és vízhatékonysági, megújulóenergia- és digitális szuverenitási feltételeket szabna. Ennek részeként a fogyasztás legalább 80 százalékát megújuló energiával kellene fedezni, ráadásul ezt az arányt minden egyes órában teljesíteni kellene: önmagában nem lenne elegendő, ha csak éves szinten jönne össze ez a 80 százalék.

A tavalyi ibériai rendszerösszeomlás után különösen érzékennyé vált energiaellátási vitákon túl sem nehéz megérteni, miért jutott el idáig Madrid. A spanyol átviteli hálózaton az elmúlt években több mint 6 gigawattnyi, az elosztó hálózatokon pedig további mintegy 6 gigawattnyi hozzáférést ítéltek oda adatközpontoknak. Ez már olyan nagyságrend, ahol nemcsak az számít, van-e elég áram, hanem az is, ki viseli az új vezetékek, alállomások és rendszerirányítás költségeit, és milyen gazdasági-társadalmi érték keletkezik cserébe.

Ez nagyon fontos szemléletváltás. 

Az adatközpontok szükséges infrastruktúrái a digitalizációnak és az AI-nak, de mivel folyamatosan jelentős terhelést hoznak a rendszerbe, észszerűnek tűnik elvárásokat támasztani velük szemben. 

Például azt, hogy járuljanak hozzá új termelőkapacitások létrejöttéhez saját többletigényük kielégítéséhez, bánjanak hatékonyan az energiával és a vízzel, ahol pedig lehet, hasznosítsák működésük melléktermékeit.

Utóbbira Milánó szolgáltat jó példát. Az Equinix és az A2A megállapodása szerint a Settimo Milanese-i adatközponti campus szerverei által termelt hőt a városi távhőrendszerbe vezetik. A projekt teljes kiépülése után évente akár 225 gigawattóra hőenergiát hasznosíthat: ez több mint 21 ezer lakás fűtési igényének felel meg, és mintegy 20 százalékkal növelheti a milánói távhőrendszerben elosztott dekarbonizált hő mennyiségét.

A milánói példa tökéletesen megmutatja, hogyan válik értékké az adatközpont működése közben keletkező hő: ha a levegőbe távozna, az veszteség, ám ha a városi energiarendszer részeként hasznosítják, máris erőforrás. Ugyanez a kettősség érvényes a villamosenergia-oldalra is: a saját megújuló termelés, a tárolás vagy a fogyasztás rugalmasabb időzítése csökkentheti azt a terhet, amelyet egy nagy adatközpont a rendszerre rak.

És ha már teher: felmerül az a kérdés is, hogy a digitalizációhoz szükséges hálózatbővítés és rendszerüzemeltetés fejlesztési költségeiből mennyi hárul a többi fogyasztóra. Arról, hogy ne legyen aránytalanul magas a hozzájárulásuk, a jól kalibrált szabályozásnak kell gondoskodnia. 

Ami nem változik, az az AI energiaéhsége: ez továbbra is komoly probléma. Csakhogy már nem az számít csupán, hány megawattot kér egy adatközpont, hanem az is, mit tesz hozzá ahhoz az energiarendszerhez, amelyből ezt a kapacitást megkapja.

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Milánó
hálózati kapacitást
adatközpont
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