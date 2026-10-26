Kiegyezés, fegyverszünet vagy eszkaláció? – Mi dönti el az amerikai-orosz és amerikai-kínai viszonyt Trump utolsó két évében

Tajvan és a geopolitikai kockázatok

Tajvan kérdése marad az amerikai-kínai kapcsolatok legveszélyesebb konfliktusforrása. Egy katonai válság nemcsak a térség biztonságát, hanem a globális félvezetőipart, a kereskedelmet és a pénzügyi piacokat is súlyosan érintené. A diplomáciai párbeszéd fenntartása ezért mindkét országnak gazdasági érdeke.

Az infláció változását befolyásoló tényezők

A kereskedelmi konfliktusok újabb vámemeléseken és drágább importon keresztül növelik az amerikai inflációt. A Federal Reserve elemzései szerint a vámok hatása részben megjelenhet a fogyasztói árakban, bár az infláció alakulását más tényezők is befolyásolják. Egy tartós kereskedelmi megállapodás mérsékelné a gazdasági bizonytalanságot, önmagában azonban nem garantálna alacsonyabb inflációt vagy kamatokat.

Kína számára az amerikai kereskedelmi korlátozások mellett az Európai Unióval fennálló gazdasági kapcsolatok rendezése is stratégiai jelentőségű. Az Eurostat adatai szerint 2025-ben az Unió 199,6 milliárd euró értékben exportált árukat Kínába, miközben a kínai import értéke 559,4 milliárd eurót tett ki. Ennek következtében az EU árukereskedelmi deficitje Kínával szemben 359,8 milliárd euró volt. Brüsszel egyre határozottabban lép fel a kínai importtal szemben, különösen az autóiparban, miközben az európai vállalatok számára fontos a kínai piac és a kritikus nyersanyagokhoz való hozzáférés. Az amerikai és az európai piac közötti különbségek kihasználása gazdasági lehetőséget teremt, ugyanakkor az EU is igyekszik csökkenteni stratégiai függőségét és védeni saját iparát. Pekingnek ezért egyszerre kell kereskedelmi engedményeket tennie, exportpiacait diverzifikálnia és megőriznie technológiai versenyképességét. Kína gazdasági mozgásterét 2027–2028-ban tehát nem pusztán a Washingtonnal folytatott tárgyalások határozzák meg. Az amerikai-kínai és az EU-kínai kereskedelmi kapcsolatok együttesen döntik el, hogyan alakul a kínai export, a globális ellátási láncok helyzete és a világgazdasági növekedés.

Trump elnökségének utolsó két évében az amerikai-kínai kapcsolatokban a korlátozott gazdasági együttműködés és a stratégiai rivalizálás párhuzamosan lesz jelen. Az idei amerikai-kínai megállapodások a kereskedelmi párbeszéd és az együttműködés bizonyos területeinek fenntartására utalnak, miközben a kritikus nyersanyagokhoz és a technológiákhoz való hozzáférés továbbra is stratégiai kérdés marad. Mindkét országnak érdeke a kereskedelmi kapcsolatok kiszámíthatósága, a technológiai fölényért, a kritikus nyersanyagokért és a geopolitikai befolyásért folyó verseny viszont útját állja a tartós közeledésnek.

Milyen váratlan geopolitikai és gazdasági események rázhatják meg a világot 2027-2028-ban?

A 2027-2028-as időszak legnagyobb világgazdasági kockázatát nem egy újabb fegyveres konfliktus kitörése jelenti – bár az sem zárható ki –, hanem egy váratlan geopolitikai fordulat és a már fennálló gazdasági sérülékenységek egyidejű jelentkezése. A legkézenfekvőbb forgatókönyv egy újabb közel-keleti eszkaláció: a Hormuzi-szoros tartós lezárása vagy az olajkitermelő és -exportáló infrastruktúra további károsodása. A 2026-os közel-keleti konfliktus és a Hormuzi-szoros forgalmának zavarai már megmutatták, hogy egy regionális háború is jelentős energiaellátási sokkot idéz elő.

Az orosz–ukrán háború kiszélesedése

A háború elhúzódása vagy a támadások kiterjedése az orosz finomítókra, olajvezetékekre és fekete-tengeri szállítási útvonalakra újabb ellátási zavarokat okoz. Egy további eszkaláció NATO-tagállamok biztonságát érintő incidensekhez vezethet, ami növelné a katonai kiadásokat és a piaci bizonytalanságot. A következmény magasabb európai energiaár, nagyobb védelmi kiadás, fokozódó költségvetési nyomás és gyengébb európai növekedés.

Kína és Tajvan: egy globális gazdasági sokk lehetősége

A Kína és Tajvan közötti feszültség a világgazdaság egyik legjelentősebb geopolitikai kockázata. Egy katonai konfliktus vagy a Tajvani-szoros hajózási útvonalainak korlátozása súlyos zavarokat okozna a nemzetközi kereskedelemben és az ellátási láncokban. Különösen nagy a tétje Tajvan félvezetőiparának, amely meghatározó szerepet tölt be a globális technológiai, elektronikai és autóipari termelésben. A termelés visszaesése vagy a szállítások akadozása világszerte áremelkedést, beruházási bizonytalanságot és gazdasági lassulást eredményezne.

Globális pénzügyi válság és adósságproblémák

A magas államadósság, a tartósan magas finanszírozási költségek és a túlértékelt eszközök korrekciója együttesen pénzügyi piaci megrázkódtatást idéz elő. Egy nagyobb kötvény- vagy hitelpiaci válság a fejlett gazdaságokra is átterjed. Európában elsősorban a franciaországi, de az olaszországi választások is kockázati tényezők.

Kibertámadás kritikus infrastruktúra ellen

A kritikus infrastruktúrák elleni összehangolt kibertámadások a geopolitikai konfliktusok egyik meghatározó eszközévé váltak. A pénzügyi rendszer, az elektromos hálózat, a műholdas kommunikáció vagy a tenger alatti adatkábelek működésének célzott megzavarása nemcsak jelentős gazdasági kárt okoz, hanem az érintett államok politikai és intézményi stabilitását is veszélyezteti. Az ilyen műveletek a hagyományos katonai konfliktus kiterjesztése nélkül is alkalmasak a gazdasági nyomásgyakorlásra, a társadalmi bizalom gyengítésére és az állami döntéshozatal mozgásterének szűkítésére.

A pénzügyi tranzakciók akadozása, az energiaellátás zavarai és a nemzetközi adatforgalom korlátozottsága tovagyűrűzik a termelésbe, a kereskedelembe és a globális ellátási láncokba. A NATO 2026-os ellenálló képességi követelményei szintén hangsúlyozzák, hogy a kritikus infrastruktúrákat érő kibertámadások veszélyeztethetik az alapvető szolgáltatásokat, és jelentős gazdasági, illetve politikai következményekkel járhatnak. Mindez különösen érzékenyen érinti az egymással szorosan összekapcsolt gazdaságokat, és növeli a kormányokra nehezedő politikai nyomást. A kritikus infrastruktúrák védelme ezért már nem kizárólag technológiai feladat, hanem a nemzeti szuverenitás, a gazdaságbiztonság és a geopolitikai ellenálló képesség egyik kulcskérdése.

Északi-sarkvidéki incidens és a nagyhatalmi versengés éleződése

Az Északi-sarkvidéken bekövetkező katonai vagy tengeri incidens, valamint az északi hajózási útvonalak feletti ellenőrzésért folyó stratégiai versengés tovább élezi az Oroszország és a NATO közötti feszültségeket. A sarkvidék így abból a terepből, amely a két nagyhatalom pragmatikus együttműködését kínálja, néhány óra alatt válhat az eszkaláció színterévé.

A mesterséges intelligencia körüli gazdasági bizonytalanság

Az AI-beruházások nagyságrendje és a megtérülés bizonytalansága közötti feszültség önálló piaci kockázat. Ha a beruházási ciklus lassul vagy a jövedelmezőségi várakozások tartósan nem teljesülnek, az a technológiai szektor értékeltségén túl a tőkepiacok egészére hatással lesz.

Szélsőséges időjárás és élelmiszerpiaci sokk

Egyidejű aszályok, árvizek vagy rendkívüli hőhullámok több fontos mezőgazdasági régióban visszavetik a terméshozamokat, és felhajtják az élelmiszerárakat. A logisztikai és szállítási útvonalak kiszámíthatatlanná válása, valamint a fuvarozási és biztosítási díjak emelkedése tovább növeli a globális ellátási láncok sérülékenységét, fokozza az inflációs nyomást, és lassítja a nemzetközi kereskedelem bővülését.

A végtelen űr szűkül

Az űr a nagyhatalmi versengés egyre fontosabb stratégiai színtere. A közvetlen katonai összecsapás egyelőre nem elkerülhetetlen, a műholdas infrastruktúrák zavarására és semlegesítésére alkalmas technológiák fejlődése viszont növeli az eszkaláció kockázatát. Egy ilyen konfliktus következményei messze túlmutatnának a katonai szférán: a globális kommunikációtól a pénzügyi rendszereken át a nemzetközi kereskedelemig a világgazdaság számos területét érintenék. A műholdas rendszerek kiesése megzavarná a légi és tengeri közlekedést, a pénzügyi tranzakciók időszinkronizációját, a logisztikát, a távközlést és a katonai koordinációt. A vállalatoknak magasabb biztosítási, biztonsági és infrastruktúra-helyreállítási költségekkel kellene számolniuk.

Összefoglalás

A 2027-2028-as időszak geopolitikai folyamatait a politikai vezetők személyén túlmutató, strukturális tényezők határozzák meg. A nagyhatalmak közötti stratégiai rivalizálás, a regionális fegyveres konfliktusok elhúzódása, a gazdasági szankciók és a technológiai verseny egyaránt növeli a nemzetközi feszültségek kiéleződésének kockázatát. Az eszkaláció nem elkerülhetetlen, a globális erőviszonyok átrendeződése és a nemzetközi együttműködés intézményeinek gyengülése viszont olyan bizonytalanságot teremt, amely 2027–2028-ban a világgazdaságra, az energiaárakra és a nemzetközi befektetői környezetre is jelentős hatást gyakorol.