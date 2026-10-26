Kiegyezés, fegyverszünet vagy eszkaláció? – Mi dönti el az amerikai-orosz és amerikai-kínai viszonyt Trump utolsó két évében
Két kétoldalú viszony súlya emelkedik ki mindebből: az amerikai–oroszé és az amerikai–kínaié. Változásaik a biztonságpolitikai erőviszonyoktól a kereskedelmen át az energia- és pénzügyi piacokig gyűrűznek tovább.
A transzatlanti kapcsolatokban megmaradnak az érdekellentétek és az aszimmetria. Az amerikai külpolitikai és gazdaságpolitikai döntések az elmúlt években több alkalommal ütköztek európai érdekekkel, miközben az Egyesült Államok pénzügyi piacai és technológiai vállalatai változatlanul támaszkodnak a nemzetközi – köztük az európai – befektetői tőkére. Az európai befektetők amerikai eszközökben meglévő kitettsége és az amerikai mesterséges intelligencia-beruházások tőkeigénye ugyanarra mutat: a két gazdaság pénzügyileg összenőtt.
Európa biztonsági helyzetét továbbra is az orosz–ukrán háború eszkalációjának kockázata határozza meg. Ha az amerikai stratégiai prioritások más térségek felé tolódnak, a saját biztonság, a védelmi képességek és a geopolitikai mozgástér megerősítése az Európai Unióra marad. Ebben a környezetben a Nyugat-Balkán uniós integrációja is felértékelődik. A bővítés nem pusztán intézményi és gazdasági folyamat: az európai stabilitás, a regionális biztonság és az EU geopolitikai súlya is múlik rajta. A háború és a nagyhatalmi verseny együtt szorítja az Uniót arra, hogy rendezze a nyugat-balkáni országok integrációjának kérdését.
Az amerikai-orosz kapcsolatok
Az amerikai–orosz kapcsolatok javulása a következő két évben nem jelent valódi stratégiai közeledést. Inkább a kölcsönös érdekek részleges találkozásáról van szó: Washington az energiaárak mérséklését, az ukrajnai háború lezárását és a geopolitikai kockázatok csökkentését akarja, Moszkva a szankciók enyhítésében, exportpiacai bővítésében és nagyhatalmi pozíciójának megerősítésében érdekelt. Nem tudjuk, hogy ezek az érdekek a személyes kapcsolaton túl elegendőek-e egy tartós megállapodáshoz, vagy csak néhány konkrét ügyre korlátozódó együttműködéshez vezetnek.
Az ukrajnai háború lezárásának lehetősége
Az amerikai-orosz kapcsolatok további alakulása azon múlik, sikerül-e olyan megállapodás, amely lezárja vagy tartósan befagyasztja az ukrajnai háborút. Az utóbbi napok kemény nyilatkozatai egyértelműen ebbe az irányba terelik az ukrán felet. Washington számára egy megállapodás csökkentené a katonai és diplomáciai szerepvállalás terheit, és felszabadítaná a figyelmet más stratégiai prioritásokra. Putyin ezzel szemben olyan rendezést akar, amely figyelembe veszi területi és biztonságpolitikai követeléseit, valamint Ukrajna jövőbeli geopolitikai helyzetét. A két elképzelés között több töréspont húzódik. Ilyen az orosz területi követelések köre, Ukrajna szuverenitásának megőrzése és az európai biztonsági érdekek. És ilyen az Ukrajnának nyújtott európai pénzügyi és katonai támogatás, amelynek a háború elhúzódásában játszott szerepéről élesen eltérnek a vélemények. Az energiahordozókra vonatkozó szankciók ideiglenes enyhítésének kérdését kihasználva az orosz elnök már egy háromoldalú, a kínai elnök részvételével megvalósuló találkozó lehetőségét is felvetette. Egy ilyen egyeztetés Moszkva számára nem csupán az ukrajnai háború rendezése miatt lenne fontos: az elszigeteltségből is kivezetné, és visszaültetné a nagyhatalmi asztalhoz. A közvetlen amerikai–kínai párbeszédbe való bekapcsolódás önmagában üzenet: Oroszország megkerülhetetlen.
Az energiaárak és a gazdasági érdekek
Az energia az amerikai-orosz kapcsolatok legfontosabb gazdasági kapcsolódási pontja. A magas olaj- és üzemanyagárak növelik az amerikai háztartások kiadásait, emelik a vállalatok költségeit, és táplálják az inflációt. Az amerikai benzinárak alakulásában a nyersolaj világpiaci ára meghatározó tényező, bár a finomítói árrések, az adók és a regionális piaci viszonyok szintén befolyásolják a végső fogyasztói árat (U.S. Energy Information Administration, 2026).
Az Egyesült Államoknak ezért érdeke a globális energiapiac stabilizálása, Oroszországnak pedig az olaj- és üzemanyagexportból származó bevétel, valamint a piacokhoz való hozzáférés. Washington a feszültségek enyhítésében, Moszkva az exportlehetőségek bővítésében és a korlátozások oldásában érdekelt. Itt húzódik a csapda is: az orosz exportbevételek növekedése egyúttal az orosz állam pénzügyi és katonai mozgásterét is erősíti.
Trump külpolitikai megközelítése
Trump külpolitikája a kétoldalú alkukra, a közvetlenül mérhető eredményekre és a politikailag jól kommunikálható megállapodásokra épül. Ez olyan együttműködéseknek kedvez, amelyek egyetlen konkrét kérdésre összpontosítanak – például az ukrajnai háború rendezésére. A felek így egy átfogó politikai megállapodás helyett kisebb, fokozatosan bővíthető egyezségeket kötnek. Ennek ára az együttműködés törékenysége: ami alkuval jött létre, alkuval fel is bontható.
Az amerikai belpolitika és gazdasági helyzet
Az infláció, az üzemanyagárak, a kamatok és a megélhetési költségek közvetlenül alakítják az amerikai választók gazdasági közérzetét. A 2026. novemberi félidős választás erős politikai ösztönző arra, hogy a Trump-adminisztráció kitapintható eredményeket mutasson fel az energiaárak és a gazdasági stabilitás területén. A geopolitikai feszültség csökkenése mérsékelné a nemzetközi kockázatokat és növelné a kormány diplomáciai mozgásterét. A közeledés tehát kézzelfogható hasznot ígér a választóknak – a kongresszusi ellenállás, az orosz szankciók körüli nézetkülönbségek és Ukrajna biztonságának kérdése viszont bármikor keresztülhúzhatja.
Oroszország és Kína stratégiai kapcsolata
Oroszország számára Kína meghatározó gazdasági és stratégiai partner, különösen az energiaexportban, a kereskedelemben és a nyugati szankciókhoz való alkalmazkodásban. Washington számára ezért az a kérdés, milyen mélyre kerül Moszkva Peking függésébe. Az amerikai-orosz párbeszéd javulása elméletben az Egyesült Államok diplomáciai mozgásterét is tágítaná. Ha Moszkva úgy ítéli meg, hogy az Egyesült Államokkal szorosabban együttműködve kedvezőbb gazdasági lehetőségekhez jut és érdekeit hatékonyabban érvényesíti, nem zárható ki, hogy újragondolja a Kínához fűződő stratégiai kapcsolatát.
Amerikai-orosz közeledés az Északi-sarkvidék árnyékában
Az amerikai-orosz közeledés egyik lehetséges terepe az Északi-sarkvidék. A jég olvadásával egyre nagyobb figyelem irányul az északi hajóutakra, mindenekelőtt az orosz partok mentén húzódó Északi-tengeri útvonalra, amely érdemben lerövidíti az Európa és Ázsia közötti szállítási távolságot. A kereskedelmi hasznosítás lehetőségeit ugyanakkor a szezonális jégviszonyok, a magas működési költségek és a geopolitikai kockázatok is korlátozzák. A térség emellett jelentős kiaknázatlan energiahordozó-készletekkel és ásványkincsekkel rendelkezik, így a hozzáférés és az ellenőrzés gazdasági és katonai-stratégiai érdekeket egyszerre érint. Washington és Moszkva számára kézenfekvő az együttműködés a hajózás, az energetika és a térség biztonságának szabályozása terén. Az orosz katonai jelenlét erősödése, a NATO északi szerepének növekedése és Kína sarkvidéki ambíciói viszont szűk korlátok közé szorítják a tartós közeledést. Az Északi-sarkvidék ezért egyszerre a pragmatikus együttműködés terepe és a nagyhatalmi versengés színtere.
A tartós amerikai-orosz közeledés geopolitikai nehézségei
Az amerikai-orosz kapcsolatok hosszú távú normalizálódását több, egymással összefüggő tényező akadályozza. Ukrajna szuverenitásának és területi integritásának kérdése továbbra is a kétoldalú viszony legfőbb konfliktusforrása. Az európai biztonsági architektúra és a NATO stratégiai érdekei szintén korlátozzák a közeledés mozgásterét. Egy kizárólag Washington és Moszkva között kialkudott megállapodás, amely nem veszi figyelembe az európai államok biztonsági szempontjait, politikai ellenállásba ütközik, és nehezen hajtható végre. A két nagyhatalom viszonyának rendezése tehát nem választható el az európai erőegyensúlytól, a szövetségi rendszerektől és a regionális biztonsági érdekektől.
Az Egyesült Államok és Oroszország bizonyos területeken – az energiapiacok stabilizálásában, a nukleáris kockázatok csökkentésében vagy a stratégiai fegyverzetkorlátozásban – felismerhet kölcsönös érdekeket. Ez önmagában nem oldja fel a geopolitikai alapkonfliktusokat. A két ország Európa biztonsági rendjéről, a szuverenitás érvényesüléséről és a nemzetközi hatalmi viszonyokról vallott elképzelései továbbra is élesen eltérnek. A diplomáciai párbeszéd élénkülése és a politikai közeledés jelei önmagukban nem jelentenek stratégiai fordulatot.
Az amerikai-kínai kapcsolatok várható alakulása
Az amerikai-kínai kapcsolatok alakulása a világgazdaság egyik meghatározó tényezője 2027-2028-ban. Trump elnök számára az alapvető kihívás az amerikai ipar megerősítése, a külkereskedelmi egyensúlytalanság mérséklése és az Egyesült Államok technológiai fölényének megőrzése. Kína ezzel párhuzamosan – belső piacának gyengélkedése miatt – exportpiacai fenntartására, technológiai önállóságának növelésére és globális gazdasági befolyásának erősítésére törekszik. Washington legnagyobb kihívása az lesz, hogy miként védje gazdasági és biztonsági érdekeit anélkül, hogy a vámok és a geopolitikai feszültségek tovább növelnék az inflációt és az államadósság finanszírozási terheit. A 2027-2028-as időszak ezért nem a konfliktus lezárásáról, hanem a kezeléséről szól.
Kereskedelmi háború és vámok
A vámok továbbra is Trump gazdaságpolitikájának fontos eszközei maradnak. Bár a kereskedelmi kapcsolatok stabilizálása mindkét országnak előnyös lenne, a vámok és a kínai válaszintézkedések növelik a vállalatok költségeit és a fogyasztói árakat. A következő két év kulcskérdése, hogy a washingtoni csúcstalálkozón elért részleges eredmények egy tartós amerikai-kínai kereskedelmi megállapodás alapjává válnak-e, vagy a két nagyhatalom továbbra is vámokkal, technológiai korlátozásokkal és a kritikus nyersanyagok feletti ellenőrzéssel próbálja érvényesíteni érdekeit.
Technológiai verseny és kritikus nyersanyagok
A félvezetők, a mesterséges intelligencia és a ritkaföldfémek stratégiai jelentősége tovább növeli a feszültségeket. Az Egyesült Államok korlátozza Kína hozzáférését bizonyos fejlett technológiákhoz, Peking pedig az amerikai technológiától való függőség csökkentésére és a kritikus nyersanyagok feletti pozíciójának megőrzésére törekszik. Ez a kölcsönös függőség egyszerre teremt tárgyalási lehetőséget és újabb konfliktusokat.
Tajvan és a geopolitikai kockázatok
Tajvan kérdése marad az amerikai-kínai kapcsolatok legveszélyesebb konfliktusforrása. Egy katonai válság nemcsak a térség biztonságát, hanem a globális félvezetőipart, a kereskedelmet és a pénzügyi piacokat is súlyosan érintené. A diplomáciai párbeszéd fenntartása ezért mindkét országnak gazdasági érdeke.
Az infláció változását befolyásoló tényezők
A kereskedelmi konfliktusok újabb vámemeléseken és drágább importon keresztül növelik az amerikai inflációt. A Federal Reserve elemzései szerint a vámok hatása részben megjelenhet a fogyasztói árakban, bár az infláció alakulását más tényezők is befolyásolják. Egy tartós kereskedelmi megállapodás mérsékelné a gazdasági bizonytalanságot, önmagában azonban nem garantálna alacsonyabb inflációt vagy kamatokat.
Kína számára az amerikai kereskedelmi korlátozások mellett az Európai Unióval fennálló gazdasági kapcsolatok rendezése is stratégiai jelentőségű. Az Eurostat adatai szerint 2025-ben az Unió 199,6 milliárd euró értékben exportált árukat Kínába, miközben a kínai import értéke 559,4 milliárd eurót tett ki. Ennek következtében az EU árukereskedelmi deficitje Kínával szemben 359,8 milliárd euró volt. Brüsszel egyre határozottabban lép fel a kínai importtal szemben, különösen az autóiparban, miközben az európai vállalatok számára fontos a kínai piac és a kritikus nyersanyagokhoz való hozzáférés. Az amerikai és az európai piac közötti különbségek kihasználása gazdasági lehetőséget teremt, ugyanakkor az EU is igyekszik csökkenteni stratégiai függőségét és védeni saját iparát. Pekingnek ezért egyszerre kell kereskedelmi engedményeket tennie, exportpiacait diverzifikálnia és megőriznie technológiai versenyképességét. Kína gazdasági mozgásterét 2027–2028-ban tehát nem pusztán a Washingtonnal folytatott tárgyalások határozzák meg. Az amerikai-kínai és az EU-kínai kereskedelmi kapcsolatok együttesen döntik el, hogyan alakul a kínai export, a globális ellátási láncok helyzete és a világgazdasági növekedés.
Trump elnökségének utolsó két évében az amerikai-kínai kapcsolatokban a korlátozott gazdasági együttműködés és a stratégiai rivalizálás párhuzamosan lesz jelen. Az idei amerikai-kínai megállapodások a kereskedelmi párbeszéd és az együttműködés bizonyos területeinek fenntartására utalnak, miközben a kritikus nyersanyagokhoz és a technológiákhoz való hozzáférés továbbra is stratégiai kérdés marad. Mindkét országnak érdeke a kereskedelmi kapcsolatok kiszámíthatósága, a technológiai fölényért, a kritikus nyersanyagokért és a geopolitikai befolyásért folyó verseny viszont útját állja a tartós közeledésnek.
Milyen váratlan geopolitikai és gazdasági események rázhatják meg a világot 2027-2028-ban?
A 2027-2028-as időszak legnagyobb világgazdasági kockázatát nem egy újabb fegyveres konfliktus kitörése jelenti – bár az sem zárható ki –, hanem egy váratlan geopolitikai fordulat és a már fennálló gazdasági sérülékenységek egyidejű jelentkezése. A legkézenfekvőbb forgatókönyv egy újabb közel-keleti eszkaláció: a Hormuzi-szoros tartós lezárása vagy az olajkitermelő és -exportáló infrastruktúra további károsodása. A 2026-os közel-keleti konfliktus és a Hormuzi-szoros forgalmának zavarai már megmutatták, hogy egy regionális háború is jelentős energiaellátási sokkot idéz elő.
Az orosz–ukrán háború kiszélesedése
A háború elhúzódása vagy a támadások kiterjedése az orosz finomítókra, olajvezetékekre és fekete-tengeri szállítási útvonalakra újabb ellátási zavarokat okoz. Egy további eszkaláció NATO-tagállamok biztonságát érintő incidensekhez vezethet, ami növelné a katonai kiadásokat és a piaci bizonytalanságot. A következmény magasabb európai energiaár, nagyobb védelmi kiadás, fokozódó költségvetési nyomás és gyengébb európai növekedés.
Kína és Tajvan: egy globális gazdasági sokk lehetősége
A Kína és Tajvan közötti feszültség a világgazdaság egyik legjelentősebb geopolitikai kockázata. Egy katonai konfliktus vagy a Tajvani-szoros hajózási útvonalainak korlátozása súlyos zavarokat okozna a nemzetközi kereskedelemben és az ellátási láncokban. Különösen nagy a tétje Tajvan félvezetőiparának, amely meghatározó szerepet tölt be a globális technológiai, elektronikai és autóipari termelésben. A termelés visszaesése vagy a szállítások akadozása világszerte áremelkedést, beruházási bizonytalanságot és gazdasági lassulást eredményezne.
Globális pénzügyi válság és adósságproblémák
A magas államadósság, a tartósan magas finanszírozási költségek és a túlértékelt eszközök korrekciója együttesen pénzügyi piaci megrázkódtatást idéz elő. Egy nagyobb kötvény- vagy hitelpiaci válság a fejlett gazdaságokra is átterjed. Európában elsősorban a franciaországi, de az olaszországi választások is kockázati tényezők.
Kibertámadás kritikus infrastruktúra ellen
A kritikus infrastruktúrák elleni összehangolt kibertámadások a geopolitikai konfliktusok egyik meghatározó eszközévé váltak. A pénzügyi rendszer, az elektromos hálózat, a műholdas kommunikáció vagy a tenger alatti adatkábelek működésének célzott megzavarása nemcsak jelentős gazdasági kárt okoz, hanem az érintett államok politikai és intézményi stabilitását is veszélyezteti. Az ilyen műveletek a hagyományos katonai konfliktus kiterjesztése nélkül is alkalmasak a gazdasági nyomásgyakorlásra, a társadalmi bizalom gyengítésére és az állami döntéshozatal mozgásterének szűkítésére.
A pénzügyi tranzakciók akadozása, az energiaellátás zavarai és a nemzetközi adatforgalom korlátozottsága tovagyűrűzik a termelésbe, a kereskedelembe és a globális ellátási láncokba. A NATO 2026-os ellenálló képességi követelményei szintén hangsúlyozzák, hogy a kritikus infrastruktúrákat érő kibertámadások veszélyeztethetik az alapvető szolgáltatásokat, és jelentős gazdasági, illetve politikai következményekkel járhatnak. Mindez különösen érzékenyen érinti az egymással szorosan összekapcsolt gazdaságokat, és növeli a kormányokra nehezedő politikai nyomást. A kritikus infrastruktúrák védelme ezért már nem kizárólag technológiai feladat, hanem a nemzeti szuverenitás, a gazdaságbiztonság és a geopolitikai ellenálló képesség egyik kulcskérdése.
Északi-sarkvidéki incidens és a nagyhatalmi versengés éleződése
Az Északi-sarkvidéken bekövetkező katonai vagy tengeri incidens, valamint az északi hajózási útvonalak feletti ellenőrzésért folyó stratégiai versengés tovább élezi az Oroszország és a NATO közötti feszültségeket. A sarkvidék így abból a terepből, amely a két nagyhatalom pragmatikus együttműködését kínálja, néhány óra alatt válhat az eszkaláció színterévé.
A mesterséges intelligencia körüli gazdasági bizonytalanság
Az AI-beruházások nagyságrendje és a megtérülés bizonytalansága közötti feszültség önálló piaci kockázat. Ha a beruházási ciklus lassul vagy a jövedelmezőségi várakozások tartósan nem teljesülnek, az a technológiai szektor értékeltségén túl a tőkepiacok egészére hatással lesz.
Szélsőséges időjárás és élelmiszerpiaci sokk
Egyidejű aszályok, árvizek vagy rendkívüli hőhullámok több fontos mezőgazdasági régióban visszavetik a terméshozamokat, és felhajtják az élelmiszerárakat. A logisztikai és szállítási útvonalak kiszámíthatatlanná válása, valamint a fuvarozási és biztosítási díjak emelkedése tovább növeli a globális ellátási láncok sérülékenységét, fokozza az inflációs nyomást, és lassítja a nemzetközi kereskedelem bővülését.
A végtelen űr szűkül
Az űr a nagyhatalmi versengés egyre fontosabb stratégiai színtere. A közvetlen katonai összecsapás egyelőre nem elkerülhetetlen, a műholdas infrastruktúrák zavarására és semlegesítésére alkalmas technológiák fejlődése viszont növeli az eszkaláció kockázatát. Egy ilyen konfliktus következményei messze túlmutatnának a katonai szférán: a globális kommunikációtól a pénzügyi rendszereken át a nemzetközi kereskedelemig a világgazdaság számos területét érintenék. A műholdas rendszerek kiesése megzavarná a légi és tengeri közlekedést, a pénzügyi tranzakciók időszinkronizációját, a logisztikát, a távközlést és a katonai koordinációt. A vállalatoknak magasabb biztosítási, biztonsági és infrastruktúra-helyreállítási költségekkel kellene számolniuk.
Összefoglalás
A 2027-2028-as időszak geopolitikai folyamatait a politikai vezetők személyén túlmutató, strukturális tényezők határozzák meg. A nagyhatalmak közötti stratégiai rivalizálás, a regionális fegyveres konfliktusok elhúzódása, a gazdasági szankciók és a technológiai verseny egyaránt növeli a nemzetközi feszültségek kiéleződésének kockázatát. Az eszkaláció nem elkerülhetetlen, a globális erőviszonyok átrendeződése és a nemzetközi együttműködés intézményeinek gyengülése viszont olyan bizonytalanságot teremt, amely 2027–2028-ban a világgazdaságra, az energiaárakra és a nemzetközi befektetői környezetre is jelentős hatást gyakorol.