Mit is jelent valójában az átvilágítás?

Az elmúlt időszakban az „átvilágítás” a közbeszéd egyik gyakran használt fogalmává vált. Állami és önkormányzati társaságok, intézmények korábbi működésének, gazdálkodásának vagy szerződéseinek felülvizsgálatáról rendszeresen hallhatunk. De mit jelent valójában egy vállalat átvilágítása, és mi történik, ha a vizsgálat problémát tár fel?

Átvilágítás: mit is jelent valójában? / Fotó: Cherdchai101

Az átvilágítás nem ellenőrzés, és nem is audit

A vállalati gyakorlatban az átvilágítás nem azonos sem az ellenőrzéssel, sem az audittal. Az ellenőrzés alapvetően azt vizsgálja, hogy a működés megfelelt-e valamely előre meghatározott követelménynek, például jogszabálynak vagy belső szabályzatnak. Az audit meghatározott szakmai standardok és módszertan alapján nyújt bizonyosságot egy adott információ, rendszer vagy folyamat tekintetében.

Az átvilágítás ezzel szemben egy meghatározott cél érdekében végzett, strukturált tényfeltáró és értékelő folyamat, amely vezetői, tulajdonosi vagy üzleti döntésekhez tár fel és rendszerez információkat.

Lehet döntéstámogató, például vállalatfelvásárlás, finanszírozás vagy beruházás előtt, és lehet tényfeltáró, amikor a már megtörtént működést vizsgálják. A közbeszédben jelenleg elsősorban ez utóbbi került előtérbe.

A professzionális átvilágítás célja nem a hibák felkutatása, hanem a társaság működésének objektív és tényszerű értékelése. Az adatok és dokumentumok elemzésével átfogó kép adható a vállalat helyzetéről, a releváns kockázatokról, valamint az ezekből fakadó üzleti, vezetői és tulajdonosi döntési szempontokról.

Mit vizsgálnak egy vállalatnál?

Nincs két teljesen azonos átvilágítás. A vizsgálat tárgyát és mélységét a társaság működése, az átvilágítás célja és az azonosított kockázatok határozzák meg.

A pénzügyi vizsgálat például nem egyszerűen a bevételek és költségek összegzését jelenti. A kérdés az, milyen gazdasági folyamatok állnak a számok mögött. Ha egy társaság külső szolgáltatásokra fordított költsége rövid idő alatt jelentősen nő, miközben tevékenysége lényegében változatlan, az indokolhat további vizsgálatot. A költségnövekedés ugyanakkor önmagában még nem jelent problémát: állhat mögötte piaci áremelkedés, új feladat vagy megváltozott szolgáltatási tartalom is.