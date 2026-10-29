A jövő barkácsáruházában a tanácsadás is termék
Egy fiatal házaspár nemrég lelkesen vágott bele egy felújítási projektbe: új lakásuk konyhájának átalakítását tervezték. A barkácsáruházba mobiljukon felskiccelt tervekkel és a kívánt hangulatot bemutató fotókkal, valamint sok-sok kérdéssel érkeztek: milyen burkolat passzol a bútorhoz, mennyi csempére lesz szükség, mi legyen a régi gépek helyén maradó kiállásokkal. Másfél óra múlva a projekthez összeállított menetrenddel, gondosan válogatott terméklistával, megrendelt szállítással, elégedetten távoztak a zökkenőmentes fizetés után: nem csak termékeket vittek haza – hanem teljes körű megoldást is a problémájukra. Olyan történet ez, amely a barkácskereskedelemben is egyre gyakoribb, és jól mutatja, milyen értéket jelenthet a vásárlóknak az a szakértői támogatás, amely egy teljes projekt megvalósításában segíti őket.
Kevés olyan vásárlói döntés van ugyanis, amelyik annyi kérdést vet fel, mint az otthonfelújítás vagy építkezés. Egy új fürdőszoba, konyha vagy terasz kialakításakor nemcsak termékeket választunk, hanem hosszú időre szóló döntéseket hozunk. Egyre inkább érzékelhető a vásárlók részéről az az igény, hogy a komplex projektek megvalósításában egy szakértő segítse őket.
A barkácsáruházak is fejlesztik szolgáltatásaikat
A márkanagyköveti szerepkör ennek a felismerésnek köszönhetően született meg. A cél, hogy olyan kollégák segítsék a vásárlókat, akik teljes projektben gondolkodnak, összekötik az egyes osztályok szaktudását, és végigkísérik a vásárlót a tervezéstől a termékkiválasztáson át egészen a fizetésig, szállításig. A kapcsolat pedig ezután sem szakad meg: a vásárlók névjegykártyát kapnak, így, ha újabb kérdés merül fel, vagy egy következő beszerzési kör előtt állnak, közvetlenül megkereshetik a márkanagykövetet.
Feladatuk tehát nem egyetlen termékkategória ismerete, első lépésként meg kell ismerjék a vásárló elképzeléseit, igényeit és lehetőségeit. Ha valaki például konyhafelújítást tervez, nemcsak a helyiség méretéről beszélgetnek vele, hanem arról is, hogyan használja a család a konyhát, milyen stílust képzelt el, vagy milyen költségkeret áll rendelkezésére. Ezután a márkanagykövet segít eligazodni az áruház különböző osztályain, összeköti a vásárlót a szakeladókkal, akikkel közösen összeállítja a projekthez szükséges termékek listáját.
Az elmúlt egy év tapasztalatai alapján a márkanagyköveti szerepkör kedvező fogadtatásra talált, a vásárlói visszajelzések egyértelműen pozitívak. Sokan szívesen térnek vissza azokhoz a munkatársakhoz, akik márkanagykövetként segítették őket, mert értékelik a korábban kapott személyre szabott, kézzelfogható támogatást, amely túlmutat a termékek egyszerű bemutatásán, és amely egy átlagos áruházi vásárlás során nem feltétlenül érhető el. Több vásárló külön kiemelte, hogy óriási segítség, amikor nem csupán megmutatják, melyik sorban találják a keresett terméket, hanem tanácsot is kapnak a döntéshez. A márkanagykövetek segítségével összeállított kosarak értéke jellemzően többszöröse az átlagosnak, hiszen a vevők ilyenkor egységesen látják az egész projektet, és a szakértői segítséggel magabiztosabban választanak. A legnépszerűbb kategóriák is arról tanúskodnak, hogy ezekben az esetekben többnyire egymásra épülő, tervezett döntések születnek – például a hidegburkolatok összeállításánál vagy a szaniterek kiválasztásánál.
A kiskereskedelem egyik legfontosabb kérdése ma az, hogy milyen többletértéket tud nyújtani a fizikai áruház az online vásárlással szemben. Terméket ma már szinte bárhol lehet vásárolni, szakértői támogatást, személyes figyelmet és azonnali segítséget azonban jóval nehezebb találni. Ezért egyre nagyobb jelentősége van azoknak a szolgáltatásoknak, amelyek egyszerűbbé teszik a vásárlást és növelik a biztonságérzetet a döntések során.
Nem véletlen, hogy a barkácskereskedelemben a termékkínálat mellett egyre nagyobb hangsúlyt kap a szolgáltatások és a digitális megoldások fejlesztése. Ennek része a webshop és az applikáció folyamatos megújítása, a vásárlási folyamatok egyszerűsítése, valamint újabb, vásárlást könnyítő szolgáltatások bevezetése. Szakmai tapasztalatom szerint a vásárlói élmény fejlesztésére épülő stratégia üzletileg is eredményesnek bizonyul. A mindennapi tapasztalatok pedig azt mutatják, hogy a vevők értékelik azokat a fejlesztéseket, amelyek kényelmesebbé, gyorsabbá és átláthatóbbá teszik a vásárlást. Az ilyen szolgáltatások – köztük a márkanagyköveti programhoz hasonló kezdeményezések – nemcsak a vásárlói elégedettséget erősíthetik, hanem hosszú távon a vállalatok versenyképességéhez is hozzájárulhatnak.
Arra számítok, hogy a következő időszakban élénkülni fog a kereslet, és egyre többen vágnak bele saját otthoni projektekbe, ezzel együtt pedig nőhet az igény a személyes, szakértői segítségnyújtás iránt. Mindezek ösztönözhetik, hogy tovább bővüljön a márkanagykövetek létszáma.
Erre azért is lehet egyre nagyobb szükség, mert az online tér egyre több terméket és információt zúdít a vásárlókra, a választás ezért sokszor nehezebb: könnyű elveszni a lehetőségek között, és bizonytalanná válni egy-egy nagyobb döntés előtt. Ilyenkor valódi értéket jelent, ha a vásárló nemcsak adathalmazt és terméklistát, hanem átgondolt, személyre szabott tanácsot is kap. A márkanagyköveti pozíció célja éppen az, hogy a termékeken túlmutató támogatást nyújtson, és segítse a vásárlókat a döntéseikben, és az otthonteremtési elképzeléseik megvalósításában.
Végső soron ugyanis nem csupán egy felújításról, egy új konyháról vagy egy rendezettebb kertről van szó. Hanem arról, hogy az emberek olyan környezetet alakíthassanak ki maguk körül, amelyre büszkék lehetnek, és ahová minden nap jó érzéssel térhetnek haza. Ha egy márkanagykövet vagy más felkészült szakértő segítsége akár néhány fontos döntést is megkönnyít, és hozzájárul ahhoz, hogy a felújítás vagy az építkezés gördülékenyebben, nyugodtabban valósuljon meg, akkor a támogatás már elérte célját.