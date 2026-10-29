Egy fiatal házaspár nemrég lelkesen vágott bele egy felújítási projektbe: új lakásuk konyhájának átalakítását tervezték. A barkácsáruházba mobiljukon felskiccelt tervekkel és a kívánt hangulatot bemutató fotókkal, valamint sok-sok kérdéssel érkeztek: milyen burkolat passzol a bútorhoz, mennyi csempére lesz szükség, mi legyen a régi gépek helyén maradó kiállásokkal. Másfél óra múlva a projekthez összeállított menetrenddel, gondosan válogatott terméklistával, megrendelt szállítással, elégedetten távoztak a zökkenőmentes fizetés után: nem csak termékeket vittek haza – hanem teljes körű megoldást is a problémájukra. Olyan történet ez, amely a barkácskereskedelemben is egyre gyakoribb, és jól mutatja, milyen értéket jelenthet a vásárlóknak az a szakértői támogatás, amely egy teljes projekt megvalósításában segíti őket.

A jövő barkácsáruházában a tanácsadás is termék / Fotó: BearFotos

Kevés olyan vásárlói döntés van ugyanis, amelyik annyi kérdést vet fel, mint az otthonfelújítás vagy építkezés. Egy új fürdőszoba, konyha vagy terasz kialakításakor nemcsak termékeket választunk, hanem hosszú időre szóló döntéseket hozunk. Egyre inkább érzékelhető a vásárlók részéről az az igény, hogy a komplex projektek megvalósításában egy szakértő segítse őket.

A barkácsáruházak is fejlesztik szolgáltatásaikat

A márkanagyköveti szerepkör ennek a felismerésnek köszönhetően született meg. A cél, hogy olyan kollégák segítsék a vásárlókat, akik teljes projektben gondolkodnak, összekötik az egyes osztályok szaktudását, és végigkísérik a vásárlót a tervezéstől a termékkiválasztáson át egészen a fizetésig, szállításig. A kapcsolat pedig ezután sem szakad meg: a vásárlók névjegykártyát kapnak, így, ha újabb kérdés merül fel, vagy egy következő beszerzési kör előtt állnak, közvetlenül megkereshetik a márkanagykövetet.

Feladatuk tehát nem egyetlen termékkategória ismerete, első lépésként meg kell ismerjék a vásárló elképzeléseit, igényeit és lehetőségeit. Ha valaki például konyhafelújítást tervez, nemcsak a helyiség méretéről beszélgetnek vele, hanem arról is, hogyan használja a család a konyhát, milyen stílust képzelt el, vagy milyen költségkeret áll rendelkezésére. Ezután a márkanagykövet segít eligazodni az áruház különböző osztályain, összeköti a vásárlót a szakeladókkal, akikkel közösen összeállítja a projekthez szükséges termékek listáját.