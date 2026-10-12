Az épület marad, a játékszabályok változnak

Egy irodabérleti szerződés meghosszabbítása első pillantásra nem különösebben izgalmas esemény, hiszen a bérlő, a cég marad az épületben, az élet pedig megy tovább. Csakhogy időközben szinte minden átalakulhatott a szervezetnél, így az is, hányan járnak be dolgozni, mire használják a tereket, milyen szolgáltatásokat várnak el, és mennyit hajlandók fizetni mindezért. Egy új logisztikai csarnok átadásánál egyértelműbb a helyzet, de a valódi próbatétel a beköltözés után következik: amikor az épületnek nap mint nap meg kell felelnie az ott dolgozók elvárásainak.

Az bérlő az épületben marad, de a játékszabályok változnak / Fotó: dotshock / Shutterstock

A hazai ingatlanpiacon egyszerre zajlik ez a két folyamat. Az irodapiac átalakul, miközben az ipari és logisztikai ingatlanállomány tovább bővül. A trendek a létesítményüzemeltetők feladatait is átalakítják, döntéseik pedig egyre nagyobb hatással lesznek arra, hogy mely épületek maradnak versenyképesek.

A bérlő marad, az igények változnak

A budapesti irodapiacon jelenleg a költözés helyett számos vállalat a maradás mellett dönt. Az iO Partners és a JLL adatai szerint 2026 első felében a bérleti ügyletek több mint felét szerződéshosszabbítások adták. A Propx tapasztalatai alapján ezek a bérlők azonban nem feltétlenül ugyanazt az irodát szeretnék használni a következő öt évben, mint az előző ötben. Kiszámítható költségeket, megfelelő hőmérsékletet, jól használható közösségi tereket és gyorsan megoldott problémákat várnak el. Ha változik az iroda kihasználtsága, ahhoz a működését is hozzá kell igazítani. Miért hűtenénk ugyanolyan intenzitással egy alig használt emeletet, mint egy zsúfolt munkaterületet? És miért csak a sorozatos panaszokból derüljön ki, hogy a szellőzés már nem követi a helyiségek tényleges terhelését?

A csarnokkal együtt a felelősség is nő

Az ipari és logisztikai ingatlanoknál eközben a továbbra is bővülő állomány teremt új üzemeltetési feladatokat. A Budapesti Ingatlan Tanácsadók Egyeztető Fóruma friss adatai szerint 2026 második negyedévének végén az országos modern ipari-logisztikai állomány elérte a 6,51 millió négyzetmétert, ebből 4,18 millió négyzetméter esik a fővárosra és környékére, 2,33 millió négyzetméter pedig a vidéki régiókra. Mindeközben megjelentek a gyengülés jelei is: a teljes bérlői kereslet Budapesten és környékén 175 510 négyzetméter volt, ami 13 százalékos csökkenést jelent az egy évvel korábbi időszakhoz képest. A tulajdonosoknak ezért különösen fontossá válik, hogy az épületeik hosszú távon is megfeleljenek a bérlők igényeinek. Egy raktár vagy üzem esetében a műszaki megbízhatóságnak közvetlen üzleti tétje van. Ha nem működik a rakodókapu, akadozhat a kiszállítás; ha kiesik egy nélkülözhetetlen épületgépészeti rendszer, a termelés is megszakadhat. A karbantartás minősége és időzítése így a vállalat teljesítményére is közvetlen hatással lehet.