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irodaház

Az épület marad, a játékszabályok változnak

Változó bérlői igények alakítják az irodapiacot, miközben újabb csarnokokkal bővül a hazai ipari és logisztikai ingatlanállomány. Az ingatlanpiac átalakulása közben egyre nagyobb üzleti jelentősége van annak, kire bízzuk az épületeinket. A létesítményüzemeltetés területén Magyarországon is jelentős növekedési potenciál mutatkozik, hiszen az egyre komplexebb működési és műszaki kihívások miatt folyamatosan nő a külső szakértelem iránti igény a bérlők körében.
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Móritz Tibor
a Propx alapítója és műszaki igazgatója
1 órája
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Fotó: Shutterstock/dotshock

Egy irodabérleti szerződés meghosszabbítása első pillantásra nem különösebben izgalmas esemény, hiszen a bérlő, a cég marad az épületben, az élet pedig megy tovább. Csakhogy időközben szinte minden átalakulhatott a szervezetnél, így az is, hányan járnak be dolgozni, mire használják a tereket, milyen szolgáltatásokat várnak el, és mennyit hajlandók fizetni mindezért. Egy új logisztikai csarnok átadásánál egyértelműbb a helyzet, de a valódi próbatétel a beköltözés után következik: amikor az épületnek nap mint nap meg kell felelnie az ott dolgozók elvárásainak.

bérlő
Az bérlő az épületben marad, de a játékszabályok változnak / Fotó: dotshock / Shutterstock

A hazai ingatlanpiacon egyszerre zajlik ez a két folyamat. Az irodapiac átalakul, miközben az ipari és logisztikai ingatlanállomány tovább bővül. A trendek a létesítményüzemeltetők feladatait is átalakítják, döntéseik pedig egyre nagyobb hatással lesznek arra, hogy mely épületek maradnak versenyképesek.

A bérlő marad, az igények változnak 

A budapesti irodapiacon jelenleg a költözés helyett számos vállalat a maradás mellett dönt. Az iO Partners és a JLL adatai szerint 2026 első felében a bérleti ügyletek több mint felét szerződéshosszabbítások adták. A Propx tapasztalatai alapján ezek a bérlők azonban nem feltétlenül ugyanazt az irodát szeretnék használni a következő öt évben, mint az előző ötben. Kiszámítható költségeket, megfelelő hőmérsékletet, jól használható közösségi tereket és gyorsan megoldott problémákat várnak el. Ha változik az iroda kihasználtsága, ahhoz a működését is hozzá kell igazítani. Miért hűtenénk ugyanolyan intenzitással egy alig használt emeletet, mint egy zsúfolt munkaterületet? És miért csak a sorozatos panaszokból derüljön ki, hogy a szellőzés már nem követi a helyiségek tényleges terhelését?

A csarnokkal együtt a felelősség is nő

Az ipari és logisztikai ingatlanoknál eközben a továbbra is bővülő állomány teremt új üzemeltetési feladatokat. A Budapesti Ingatlan Tanácsadók Egyeztető Fóruma friss adatai szerint 2026 második negyedévének végén az országos modern ipari-logisztikai állomány elérte a 6,51 millió négyzetmétert, ebből 4,18 millió négyzetméter esik a fővárosra és környékére, 2,33 millió négyzetméter pedig a vidéki régiókra. Mindeközben megjelentek a gyengülés jelei is: a teljes bérlői kereslet Budapesten és környékén 175 510 négyzetméter volt, ami 13 százalékos csökkenést jelent az egy évvel korábbi időszakhoz képest. A tulajdonosoknak ezért különösen fontossá válik, hogy az épületeik hosszú távon is megfeleljenek a bérlők igényeinek. Egy raktár vagy üzem esetében a műszaki megbízhatóságnak közvetlen üzleti tétje van. Ha nem működik a rakodókapu, akadozhat a kiszállítás; ha kiesik egy nélkülözhetetlen épületgépészeti rendszer, a termelés is megszakadhat. A karbantartás minősége és időzítése így a vállalat teljesítményére is közvetlen hatással lehet.

Meddig érdemes mindent házon belül megoldani?

A fenti piaci változások eredményeként pedig egyre nagyobb figyelmet kap a létesítménygazdálkodás. A modern üzemeltetésben össze kell hangolni a műszaki rendszerek működését, az energiafelhasználást és a karbantartást az épületet használók igényeivel, kihasználva az ezek közötti szinergiákat. A tulajdonosoknak és a bérlőknek pedig közérthető tájékoztatást kell kapniuk arról, hogy pontosan mire költenek, hol vállalnak kockázatot, és melyik fejlesztéstől várhatnak valódi javulást.

Mindezt a tudást és kapacitást házon belül felépíteni, majd folyamatosan naprakészen tartani komoly anyagi és emberi erőforrást igényel. Ebből adódik a szektor egyik legfontosabb növekedési lehetősége, mivel egyre több vállalat bízza szakosodott szolgáltatókra az üzemeltetését. A Global Market Insights elemzése szerint 2025-ben a globális létesítménygazdálkodási piac közel 60 százalékát még a házon belül végzett tevékenységek adták. A kiszervezett szolgáltatások ugyanakkor gyorsabban bővülhetnek, mivel a kutatás 2035-ig évi átlagosan 7,4 százalékos növekedést jelez előre ebben a szegmensben. Idehaza is számos döntéshozó teszi fel a kérdést, hogy érdemes-e minden szükséges szaktudást saját szervezeten belül fenntartani, vagy célszerűbb olyan partnerhez fordulni, amely több ingatlan tapasztalatát, szakembereit és technológiai hátterét tudja mozgósítani.

A tapasztalat dönt

A kiszervezés értékét végül az dönti el, mit érzékel belőle a megbízó. Jobban tervezhetők-e a kiadásai? Ritkábban érik-e váratlan meghibásodások? Időben értesül-e arról, hogy valamelyik berendezés cserére szorul? Az üzemeltető felelőssége, hogy ezekre a kérdésekre pontos adatokkal és megvalósítható javaslatokkal tudjon válaszolni. Így a tulajdonos még azelőtt dönthet egy beavatkozásról, hogy a meghibásodás diktálná a feltételeket.

Az üzemeltetés ezzel maga is formálja az ingatlanpiacot. Közel 1 millió négyzetméternyi ingatlanállomány kezelése mellett mi is azt tapasztaljuk, hogy egy jól működtetett, következetesen karbantartott irodaház könnyebben adhat okot a bérlőnek a maradásra. Egy megbízható logisztikai épület pedig stabil hátteret biztosíthat a vállalkozás növekedéséhez. A szolgáltató munkája tehát hatással lehet az ingatlan vonzerejére, használhatóságára és hosszú távú értékére is.

A növekedéshez technológia és tehetség is kell

A lehetőség kihasználásához azonban az üzemeltetőknek is fejlődniük kell. Több megbízás csak akkor jelent fenntartható növekedést, ha a szolgáltatás minősége is lépést tart vele. Ehhez jól szervezett folyamatokra, felkészült munkatársakra és használható adatokra van szükség.

A mesterséges intelligenciának ebben egyre inkább meghatározó szerepe van, hiszen hatékony segítséget nyújthat a hibabejelentések rendszerezésében vagy a jelentések előkészítésében. Így a munkatársak több időt fordíthatnak a visszatérő problémák okainak feltárására. 

Ugyanilyen fontos a szakemberek utánpótlása. A fiatalok számára vonzó szakmai pályává kell tenni azt a munkát, amelyben az épületgépészeti, az energetikai és a digitális technológiai megoldások napról napra változnak. A tehetségeket értelmes, sokrétű feladatokkal, mentorálással és fejlődési lehetőséggel továbbra is meg lehet nyerni. A tapasztalt kollégáknak pedig támogatást kell adni az új eszközök használatához.

Az ingatlanpiac átalakulása tehát nem csupán arról szól, hogy mennyi fejlesztés valósul meg a következő években. Arról is, hogyan lehet a meglévő és az új épületekből tartósan jól működő üzleti környezetet teremteni. A létesítménygazdálkodók előtt ezen a területen nyílik komoly tér a növekedésre. A következő megbízást pedig egyre inkább csak az nyerheti el, aki hiteles választ ad a tulajdonos egyszerű kérdésére: mitől fog hatékonyabban működni az épület és vele együtt a vállalatom?

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Móritz Tibor
Móritz Tibor

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