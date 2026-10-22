Kik lesznek az AI-aranyláz igazi nyertesei?

A mesterséges intelligencia terjedésével az adatközponti infrastruktúra és a számítási kapacitások iránti éhség korábban ritkán látott mértékű beruházási hullámot indított el. A hyperscaler kifejezés azokat a globális méretű felhő- és infrastruktúra-szolgáltatókat jelöli, amelyek képesek több ezer vagy több százezer szerverből álló, rugalmasan és szinte korlátlanul skálázható adatközponti rendszereket üzemeltetni. Ők a modern AI-ökoszisztéma alapjai, mivel mind a modellképzéshez, mind a szolgáltatások futtatásához szükséges számítási kapacitást biztosítják.

Beruházási hullám – CyrusOne Data Center Washingtonban / Fotó: M. Scott Brauer

A beruházási hullám pörgeti a piacot

A legnagyobb amerikai hyperscaler-ek (mint az Alphabet, az Amazon, a Microsoft, a Meta, az Oracle) a 2026–2027-es időszakban önmagukban mintegy 1700 milliárd dollárt fordítanak AI-specifikus infrastruktúrára.

A fenti beruházási volumenek rég túllépték a vállalatok saját operatív cash flow-termelő képességét. A finanszírozás pedig a jelenlegi emelkedő hozamkörnyezetben egyre nehezebb. A sokat látott tőzsdei kereskedők némi ijedelemmel figyelik, hogy megjelent a keresztfinanszírozás, azaz amikor a domináns ökoszisztéma-szereplők (például a chipgyártók vagy a tőkeerős felhőóriások) tőkejuttatással, vevői előlegekkel vagy strukturált hitelkeretekkel támogatják a kisebb fejlesztőket azért, hogy fenntartsák a saját termékeik iránti keresletet.

Ezzel párhuzamosan robbantak be a tőzsdei beszélgetésekbe az off-balance sheet financing (mérlegen kívüli finanszírozás) struktúrák kockázatai. Ezek például a speciális célú vállalatok (SPV, azaz special purpose vehicle) által felvett projekthitelek. Ezek a struktúrák elrejtik a valós hitelállományt a befektetők elől, így egy piaci extrém stresszhelyzetben ezek a lappangó kötelezettségek hirtelen előkerülhetnek és az anyavállalatra zúdulhatnak.

Mind a keresztfinanszírozás, mind az SPV-k fontos figyelmeztetés közvetítenek: az új ipari forradalom egy gyors, de veszélyes szakaszába érkeztünk.

A Gartner 2026. októberi előrejelzése is figyelmeztet: ha a piaci szereplők a jelenlegi ütemben folytatják a tőkeberuházásokat, 2030 végéig több mint 3500 milliárd dollárnyi AI-infrastruktúrával kapcsolatos befektetést fenyegethet leírási és értékvesztési kockázat. A Gartner becslése szerint az adatközpont-tulajdonosoknak mintegy 8500 milliárd dollár árbevételre lenne szükségük a 12 százalékos megtérülés eléréséhez, míg az adatközpontokhoz köthető AI-bevételek várhatóan nem haladják meg a 3600 milliárddollárt.