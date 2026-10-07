Európának nincs szüksége új karbonadóra

A jövő heti EU-csúcson nagy vita várható a szén-dioxid-kereskedelem közlekedési és lakossági bevezetéséről. A köznyelvben karbonadóként elterjedt intézkedés az uniós iparvállalatokat sújtó kvótarendszer mintájára mesterségesen megemelné az üzemanyagárakat és a háztartások fűtési költségeit.

Célegyenesbe fordult az Európai Bizottság új szén-dioxid-kereskedelmi rendszerének bevezetése, amely a közlekedést és a lakosságot sújtaná / Fotó: NurPhoto via AFP

A cél kettős: az energiaigények csökkentésére kényszeríteni a fogyasztókat és növelni az uniós intézményrendszer gazdasági befolyását a tagállamok felett. Az új teher – a hatályos szabályok alapján – 2028-tól jelenne meg a végfelhasználói árakban, de mivel a kvótaaukciók már 2027 januárjában elindulnak, nagyon rövid idő maradt az esetleges változtatásokra, vagy a rendszer bevezetésének megakadályozására.

Döglött lovon ül az EU

Az Európai Bizottság régóta klímavédelmi csodaszerként tekint a szén-dioxid-kereskedelmi rendszerre, amely ezért politikailag sokáig érinthetetlennek bizonyult. A fordulópontot alighanem a 2022-es energiaválság jelentette, amelyet követően az európai energiaárak elszálltak, a karbonkvóták megdrágultak és a kettő együttesen az ipar leépüléséhez vezetett. Ma egy európai vállalatnak egy tonna kibocsátott szén-dioxid után több mint 80 eurót kell fizetnie, egy kaliforniainak viszont csak 30 eurót, egy kínainak pedig 10 eurót. Mindezt úgy, hogy a globális szén-dioxid-kibocsátásból Kína hozzájárulása 32 százalék, az USA-é 13 százalék, az EU-é pedig 6 százalék.

A karbonadó mögötti közgazdasági alapgondolat, hogy ha a szabályozó „beárazza” a szén-dioxid-kibocsátást és mesterségesen megemeli a karbon- és energiaintenzív tevékenységek költségeit, azzal a vállalatokat zöld beruházások megvalósítására, valamint kibocsátásaik és energiafelhasználásuk csökkentésére motiválja. Csakhogy az európai iparvállalatok jelenleg a túlélésért küzdenek és ezért jelentős részben éppen a magas energiaárak felelősek. Nem csoda, hogy a meglévő, iparvállalatokat sújtó szén-dioxid-kereskedelmi rendszer is egyre intenzívebb konfliktusokat vált ki az európai vezetők között.

Még több közteher az üzemanyagra és a rezsire

Az EU klímapolitikájának durva aránytévesztésével kapcsolatos legnagyobb vita azonban a karbonadó kiterjesztéséről folyik – ráadásul azt a jelenlegi állás szerint hónapokon belül el kell indítani. Egyfelől, az intézkedés Ursula von der Leyen Zöld Megállapodásának kiemelt prioritású politikai eleme, amely új központi bevételként és újraelosztási rendszerként növelné az uniós intézmények befolyását. Másfelől, az új adó egy energiaválság küszöbén drasztikusan tovább növelné érzékeny társadalmi csoportok terheit, ami a tagállami vezetők számára politikailag súlyos kockázatot jelent.