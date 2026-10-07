Európának nincs szüksége új karbonadóra
A jövő heti EU-csúcson nagy vita várható a szén-dioxid-kereskedelem közlekedési és lakossági bevezetéséről. A köznyelvben karbonadóként elterjedt intézkedés az uniós iparvállalatokat sújtó kvótarendszer mintájára mesterségesen megemelné az üzemanyagárakat és a háztartások fűtési költségeit.
A cél kettős: az energiaigények csökkentésére kényszeríteni a fogyasztókat és növelni az uniós intézményrendszer gazdasági befolyását a tagállamok felett. Az új teher – a hatályos szabályok alapján – 2028-tól jelenne meg a végfelhasználói árakban, de mivel a kvótaaukciók már 2027 januárjában elindulnak, nagyon rövid idő maradt az esetleges változtatásokra, vagy a rendszer bevezetésének megakadályozására.
Döglött lovon ül az EU
Az Európai Bizottság régóta klímavédelmi csodaszerként tekint a szén-dioxid-kereskedelmi rendszerre, amely ezért politikailag sokáig érinthetetlennek bizonyult. A fordulópontot alighanem a 2022-es energiaválság jelentette, amelyet követően az európai energiaárak elszálltak, a karbonkvóták megdrágultak és a kettő együttesen az ipar leépüléséhez vezetett. Ma egy európai vállalatnak egy tonna kibocsátott szén-dioxid után több mint 80 eurót kell fizetnie, egy kaliforniainak viszont csak 30 eurót, egy kínainak pedig 10 eurót. Mindezt úgy, hogy a globális szén-dioxid-kibocsátásból Kína hozzájárulása 32 százalék, az USA-é 13 százalék, az EU-é pedig 6 százalék.
A karbonadó mögötti közgazdasági alapgondolat, hogy ha a szabályozó „beárazza” a szén-dioxid-kibocsátást és mesterségesen megemeli a karbon- és energiaintenzív tevékenységek költségeit, azzal a vállalatokat zöld beruházások megvalósítására, valamint kibocsátásaik és energiafelhasználásuk csökkentésére motiválja. Csakhogy az európai iparvállalatok jelenleg a túlélésért küzdenek és ezért jelentős részben éppen a magas energiaárak felelősek. Nem csoda, hogy a meglévő, iparvállalatokat sújtó szén-dioxid-kereskedelmi rendszer is egyre intenzívebb konfliktusokat vált ki az európai vezetők között.
Még több közteher az üzemanyagra és a rezsire
Az EU klímapolitikájának durva aránytévesztésével kapcsolatos legnagyobb vita azonban a karbonadó kiterjesztéséről folyik – ráadásul azt a jelenlegi állás szerint hónapokon belül el kell indítani. Egyfelől, az intézkedés Ursula von der Leyen Zöld Megállapodásának kiemelt prioritású politikai eleme, amely új központi bevételként és újraelosztási rendszerként növelné az uniós intézmények befolyását. Másfelől, az új adó egy energiaválság küszöbén drasztikusan tovább növelné érzékeny társadalmi csoportok terheit, ami a tagállami vezetők számára politikailag súlyos kockázatot jelent.
A karbonadó mértéke a kvótaárak jövőbeli alakulásának függvénye, így nehezen számszerűsíthető. A rendelkezésre álló becslések alapján a benzin és a gázolaj ára 50-200 forinttal növekedhetne literenként, egy átlagos háztartás rezsiszámlája pedig havi 5-10 ezer forinttal. Utóbbi esetében további problémát okozna, hogy az intézkedés bevezetéséhez lazítani kellene a tarifaszabályokon, ami a jelenleg szigorú hatósági árszabályozást alkalmazó országokban (például Magyarországon) összességében havi többtízezer forintos drágulást eredményezne.
A háztartások esetében ráadásul az intézkedés környezetvédelmi indoklása még gyengébb lábakon áll, mint az iparvállalatoknál. A tapasztalatok ugyanis azt mutatják, hogy a lakossági energiafogyasztás keresleti árrugalmassága alacsony, azaz a szabályozó által elérni kívánt kibocsátáscsökkenéshez rendkívül nagy áremelkedésre van szükség, ami csak óriási társadalmi károk árán valósítható meg. Az Európai Bizottság ezt az ún. Szociális Klímaalap létrehozásával tompítaná, amelyből a tagállamok pályázat útján forrásokhoz juthatnának és támogathatnának rászorulókat. Mivel azonban a forrásokat csak a Bizottság által jóváhagyott célokra és módokon, jogállami feltételek teljesítése esetén lehetne megszerezni, a tagállami vezetők egy része – érthető módon – bizalmatlan az Alappal kapcsolatban.
Az új adók halasztása helyett a meglévők csökkentésére lenne szükség
Tavaly az utolsó pillanatban megállapodás született a karbonadó kiterjesztésének elhalasztásáról, így a korábbi 2027-es határidő 2028-ra módosult. Azóta a tőzsdei gázárak 140 százalékkal, az áramárak 80 százalékkal, a benzinárak 30 százalékkal, a gázolajárak pedig 45 százalékkal emelkedtek. Az árszintek nemzetközi összevetésben is kiugróan magasak és ez részben a meglévő adóterhek következménye. Az elmúlt hetekben megint egyre több uniós politikus kezdett el arról beszélni, hogy az új karbonadó bevezetése korai, azt célszerű lenne újabb egy évvel elhalasztani. Itt lenne az ideje azonban felismerni, hogy a fő problémát nem az időzítés, hanem az irány jelenti. Az európai elitnek nem azon kellene törnie a fejét, hogy a különböző új terheket mikor vezeti be hanem, hogy a meglévőket hogyan tudja a lehető leggyorsabban csökkenteni.
A szerző Dr. Hortay Olivér, a Fidesz országgyűlési képviselője, energetikai szakértő