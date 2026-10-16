Mikor fenntartható az államadósság?

A GDP-arányos államadósság alakulását három tényező határozza meg. A költségvetés elsődleges egyenlege, az államadósság átlagos nominális (implicit) kamatterhe és a nominális GDP-növekedési ütem közötti különbség (hólabda-hatás), valamint olyan egyéb tényezők, amik nem szerepelnek költségvetési egyenlegben, de hatással vannak az államadósság állományára (pl. átértékelődés). Utóbbinak tudható be, hogy a nominális államadósság jellemzően nem a nominális hiány nagyságával változik.

Fenntartható az államadósság? / Fotó: Vémi Zoltán

A 2010. évi 80,2 százalékos szinthez képest a GDP-arányos államadósság a tavalyi év végén 5,6 százalékponttal alacsonyabb, 74,6 százalék volt. A 2010 – 2019 közötti időszak nagy részében a költségvetés elsődleges egyenlege többletet mutatott, ami 2019-ig összesen 7,6 százalékponttal mérsékelte a hazai adósságrátát. A 2020-as évtized első éveinek jelentős (elsődleges) hiányai fordulatot hoztak, így a teljes fenti időszak tekintetében az elsődleges egyenlegek összesen 9,2 százalékponttal járultak hozzá a GDP-arányos államadósság emelkedéséhez.

Forrás: AMECO, Equilor

Amíg a 2010-es évek első felében az alacsony nominális növekedési dinamika és az államadósság magas implicit kamatterhe miatt a hólabda-hatás rendre növelte az adósságrátát, addig 2017-től kezdve az élénkülő növekedés és a folyamatosan csökkenő kamatteher miatt a hólabda-hatás már mérséklőleg hatott a GDP-arányos államadósságra. A magyar gazdaság a reál GDP stagnálása mellett jelentős nominális GDP-növekedést realizált a 2021-2023-as inflációs hullám során, míg a magas kamatkörnyezet hatása csak fokozatosan gyűrűzött be az államadósság implicit kamatterhébe. Így a hólabda-hatás 2021-2023 között rendre 7,3, 9,2 és 4,4 százalékponttal mérsékelte a GDP-arányos államadósságot. Az inflációs hullám lecsengésével csökkent az államadósság implicit kamata és a növekedési ütem közötti különbség, de a teljes időszakot figyelembe véve a hólabda-hatás így összesen közel 31 százalékponttal mérsékelte a magyar adósságrátát.

Az egyéb tényezők hatása, amibe a forintárfolyam változásából eredő átértékelés is beletartozik, jellemzően növelte a GDP-arányos államadósságot: 2020-ban és 2022-ben rendre 7,4 és 3,4 százalékponttal húzta felfelé a mutatót, a teljes vizsgált időszakot tekintve pedig kumuláltan 15,9 százalékponttal növelte az adósságrátát.