2026-ban Robert E. Hall és Michael Woodford két amerikai közgazdász kapta a Nobel- díjat. Kutatásaik szerint a mikroszinten (háztartások, vállalatok által) meghozott döntések nagyban hozzájárulnak a makrogazdaság stabilitáshoz, így a bottom-up megközelítés nagyobb hangsúlyt kapott. Azaz az egyes lakossági szerepelők jövőbeni döntései, lépései nagyban hozzájárulnak a makrogazdasági fejleményekhez. A makrogazdasági modellek statisztikai, ökonometriai megoldásai mellett a makrogazdasági stabilizációban a lakosság és vállalatok egyedi döntései is bizonyítottan nagyobb relevanciával bírnak. Így nem elhanyagolandó és örömteli, hogy a lakossági és vállalati közvéleménykutatásokra a jegybankok is kiemeltebb figyelmet fordítanak és használják azokat a döntéseik meghozatalánál.

A háztartások fogyasztási döntései / Fotó: George Rudy / Shutterstock (Képünk illusztráció)

Előre jelezhető-e a fogyasztás mértéke?

A Századvég korábbi lakossági közvélemény-kutatásából a háztartások jövőbeni termék- és szolgáltatásvásárlásaira vonatkozó kérdést teszteltük és arra a kérdésre kerestük a választ, hogy vajon miképpen ad iránymutatást a lakosság mai termék- és szolgáltatásvásárlási terve az egy év múlvai (következő egy évben lebonyolított) tényleges lakossági vásárlásról.

Mennyiben jelzi előre a mai vásárlási szándék a lakossági fogyasztás ténylegesen megvalósuló mértékét?

Egy kérdést vizsgáltunk 2022. I. negyedévétől 2026. I. negyedévéig és teszteltük a korábbi lakossági felmérésünkből, ez pedig: ”Várakozásai szerint az Ön háztartása a következő 1 évben több vagy kevesebb terméket és szolgáltatást vásárol, mint egy évvel korábban?”.

A lehetséges válaszok a következők voltak:

sokkal kevesebbet (-1 pont), kicsivel kevesebbet (-0,5), ugyanannyit (0), kicsivel többet (+0,5), sokkal többet (+1).

A lakosság amennyiben úgy gondolta, hogy növeli a termék- és szolgáltatás vásárlásának volumenét az előző évben vásároltakhoz képest, akkor mindez az e kérdésre adott válaszoknál a pontérték pozitív irányba tolódását jelezte. A lakossági közvélemény-kutatási adatok havi bontásúak, ennek negyedéves átlagát vettük és az e kérdésre adott átlagpontokat vetettük össze a lakossági végső fogyasztás volumenindexeivel a vizsgált időszakban (a tényleges háztartási fogyasztás 2022. I. negyedévnél a 2022 II., III., IV. és a 2023. I. negyedéves adatok átlaga szerepel).