A háztartások fogyasztási döntései
2026-ban Robert E. Hall és Michael Woodford két amerikai közgazdász kapta a Nobel- díjat. Kutatásaik szerint a mikroszinten (háztartások, vállalatok által) meghozott döntések nagyban hozzájárulnak a makrogazdaság stabilitáshoz, így a bottom-up megközelítés nagyobb hangsúlyt kapott. Azaz az egyes lakossági szerepelők jövőbeni döntései, lépései nagyban hozzájárulnak a makrogazdasági fejleményekhez. A makrogazdasági modellek statisztikai, ökonometriai megoldásai mellett a makrogazdasági stabilizációban a lakosság és vállalatok egyedi döntései is bizonyítottan nagyobb relevanciával bírnak. Így nem elhanyagolandó és örömteli, hogy a lakossági és vállalati közvéleménykutatásokra a jegybankok is kiemeltebb figyelmet fordítanak és használják azokat a döntéseik meghozatalánál.
Előre jelezhető-e a fogyasztás mértéke?
A Századvég korábbi lakossági közvélemény-kutatásából a háztartások jövőbeni termék- és szolgáltatásvásárlásaira vonatkozó kérdést teszteltük és arra a kérdésre kerestük a választ, hogy vajon miképpen ad iránymutatást a lakosság mai termék- és szolgáltatásvásárlási terve az egy év múlvai (következő egy évben lebonyolított) tényleges lakossági vásárlásról.
Mennyiben jelzi előre a mai vásárlási szándék a lakossági fogyasztás ténylegesen megvalósuló mértékét?
Egy kérdést vizsgáltunk 2022. I. negyedévétől 2026. I. negyedévéig és teszteltük a korábbi lakossági felmérésünkből, ez pedig: ”Várakozásai szerint az Ön háztartása a következő 1 évben több vagy kevesebb terméket és szolgáltatást vásárol, mint egy évvel korábban?”.
A lehetséges válaszok a következők voltak:
- sokkal kevesebbet (-1 pont),
- kicsivel kevesebbet (-0,5),
- ugyanannyit (0), kicsivel többet (+0,5),
- sokkal többet (+1).
A lakosság amennyiben úgy gondolta, hogy növeli a termék- és szolgáltatás vásárlásának volumenét az előző évben vásároltakhoz képest, akkor mindez az e kérdésre adott válaszoknál a pontérték pozitív irányba tolódását jelezte. A lakossági közvélemény-kutatási adatok havi bontásúak, ennek negyedéves átlagát vettük és az e kérdésre adott átlagpontokat vetettük össze a lakossági végső fogyasztás volumenindexeivel a vizsgált időszakban (a tényleges háztartási fogyasztás 2022. I. negyedévnél a 2022 II., III., IV. és a 2023. I. negyedéves adatok átlaga szerepel).
A vizsgált 13 darab negyedéves időszakban azt tapasztaltuk, hogy a háztartások adott havi megnyilatkozásaiból képzett negyedéves átlagok részben azonos irányú éves fogyasztásbővülést vagy fogyasztás visszaesést, részben pedig azzal ellentétes irányú változást „jeleztek” előre. Nyilvánvalóan az egyes – a közvélemény-kutatásokból származó – átlagpontok nem értelmezhetők pontos kvantitatív előrejelzésként, de vajon az irányt, azaz a fogyasztási dinamika változását illetően az adott évre vonatkozóan milyen eredményt értek el?
8 esetben a háztartások fenti, havi közvélemény-kutatási kérdésre adott válaszai alapján a következő egy évben a háztartások által megvalósított termék- és szolgáltatásvásárlások azonos irányúak voltak. Ebből 3 esetben a háztartások negatív várakozási megnyilatkozásai a következő évi negatív fogyasztási átlagos dinamikaváltozásával egyeztek meg. 5 további esetben pedig a pozitív fogyasztási dinamikaváltozási „előrejelzés”, azaz a háztartások által több termék- és szolgáltatásvásárlás prognosztizálása a következő évre ténylegesen is pozitív irányú fogyasztási dinamikaváltozást hozott.
5 esetben azonban a háztartások a következő egy évre vonatkozóan ellentétes irányú prognózist adtak a tényleges termék- és szolgáltatásvásárlási fogyasztási dinamikaváltozással. Ebből 4 esetben negatív irányú változást jeleztek a lakossági közvéleménykutatási adatok, és lett belőlük a valóságban pozitív irányú fogyasztási dinamikaváltozás. Továbbá 1 esetben a lakosság pozitív irányú fogyasztási dinamikaváltozási irányt ténylegesen egy negatív irányú változás követte.
Összességében tehát a lakossági közvélemény-kutatási kérdésből származtatott fogyasztási változás a 13 negyedévből 8 esetben azonos irányú változást prognosztizált.
Figyelembe kell venni azonban Hall kutatásait, aki szerint a jövőbeli jövedelmi várakozások a döntőek a jövőbeni fogyasztási döntések meghozatalakor. Ezek azonban – hipotézise szerint – nem kellőképpen előrejelezhetőek.