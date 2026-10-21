Fordizmus – a folyamatos múlt

A könyv egy évvel korábban jelent meg német nyelven, és mind Magyarországon, mind Németországban komoly érdeklődést váltott ki, hiszen a versailles-i békeszerződések veszteseként az önálló állami lét minden problémájával küzdő Németország, illetve Magyarország őszinte érdeklődéssel figyelte az amerikai gazdasági csodát, amely néhány évtized alatt a világ legjelentősebb gazdasági potenciálját teremtette meg. Ennek kulcsfigurája volt Henry Ford, aki az autóiparban bevezetett újításai révén máig meghatározó gazdasági és társadalmi változásokat indított el, hiszen az ő nevét kapcsolják össze a futószalaggal, a magas napi bérrel, illetve általában azzal a gondolattal, amely a korábban egyoldalúan kizsákmányolható, termelőeszközként szemlélt munkást a tömegfogyasztás megalapozása által új perspektivikus helyzetbe juttatta, családjával egyidejűleg.

Fordizmus – a futószalag és az ehhez kapcsolódó üzemszervezési megoldások / Fotó: Székelyhidi Balázs

A fordizmus alapelvei

Alapelvként mondta ki azt, hogy a munkavállalót nemcsak a termelés oldaláról kell „helyzetbe hozni”, hanem társadalmilag, szociális értelemben is, bizonyítva ezzel, hogy az egyéni, illetve a családi gyarapodás, a jobblét, a megfelelő pihenés és a hatékony munka összekapcsolása lehetséges, és eredményeképpen a termelési paraméterek korábban nem tapasztalt javulása következik be. Ford módszereit és megoldásait még azok is kedvezően értékelték, akiknek hivatalos nézőpontja a tőke bírálata, a vállalkozó, a befektető, a tőkés tevékenységének éles kritikája volt. Ezért ítélték követendő gyakorlatnak még a szociáldemokrata vagy a szakszervezeti vezetők is a fordizmust, tudva azt, hogy valójában az elsődleges cél sohasem a munkás jólét emelése, hanem a termelés hatékonyságának javítása.

Bár a kontinentális Európa összességében inkább elutasító volt a fordi elvekkel szemben, ennek ellenére az ipar szinte minden területén létrejöttek olyan üzemek, amelyek a gyári munka ezen irányú megújítását és sikerességét bizonyították.

Ilyen volt a trianoni határokon átnyúlóan működő Rimamurányi Vasmű Részvénytársaság (Ózd, Salgótarján, Korompa), de külföldi példaként megemlíthetnénk a mai napig is működő, világszerte ismert cipőmárkát előállító zlini Bata céget. Az egykori fordi mintaüzemek természetesen ma már részben az enyészeté lettek, így például Ózdon csak az egykori elnevezések emlékeztetnek a valamikori korszerű munkás- és tisztviselői lakótelepekre (Nagyamerika, Kisamerika).