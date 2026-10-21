Fordizmus – a folyamatos múlt
A könyv egy évvel korábban jelent meg német nyelven, és mind Magyarországon, mind Németországban komoly érdeklődést váltott ki, hiszen a versailles-i békeszerződések veszteseként az önálló állami lét minden problémájával küzdő Németország, illetve Magyarország őszinte érdeklődéssel figyelte az amerikai gazdasági csodát, amely néhány évtized alatt a világ legjelentősebb gazdasági potenciálját teremtette meg. Ennek kulcsfigurája volt Henry Ford, aki az autóiparban bevezetett újításai révén máig meghatározó gazdasági és társadalmi változásokat indított el, hiszen az ő nevét kapcsolják össze a futószalaggal, a magas napi bérrel, illetve általában azzal a gondolattal, amely a korábban egyoldalúan kizsákmányolható, termelőeszközként szemlélt munkást a tömegfogyasztás megalapozása által új perspektivikus helyzetbe juttatta, családjával egyidejűleg.
A fordizmus alapelvei
Alapelvként mondta ki azt, hogy a munkavállalót nemcsak a termelés oldaláról kell „helyzetbe hozni”, hanem társadalmilag, szociális értelemben is, bizonyítva ezzel, hogy az egyéni, illetve a családi gyarapodás, a jobblét, a megfelelő pihenés és a hatékony munka összekapcsolása lehetséges, és eredményeképpen a termelési paraméterek korábban nem tapasztalt javulása következik be. Ford módszereit és megoldásait még azok is kedvezően értékelték, akiknek hivatalos nézőpontja a tőke bírálata, a vállalkozó, a befektető, a tőkés tevékenységének éles kritikája volt. Ezért ítélték követendő gyakorlatnak még a szociáldemokrata vagy a szakszervezeti vezetők is a fordizmust, tudva azt, hogy valójában az elsődleges cél sohasem a munkás jólét emelése, hanem a termelés hatékonyságának javítása.
Bár a kontinentális Európa összességében inkább elutasító volt a fordi elvekkel szemben, ennek ellenére az ipar szinte minden területén létrejöttek olyan üzemek, amelyek a gyári munka ezen irányú megújítását és sikerességét bizonyították.
Ilyen volt a trianoni határokon átnyúlóan működő Rimamurányi Vasmű Részvénytársaság (Ózd, Salgótarján, Korompa), de külföldi példaként megemlíthetnénk a mai napig is működő, világszerte ismert cipőmárkát előállító zlini Bata céget. Az egykori fordi mintaüzemek természetesen ma már részben az enyészeté lettek, így például Ózdon csak az egykori elnevezések emlékeztetnek a valamikori korszerű munkás- és tisztviselői lakótelepekre (Nagyamerika, Kisamerika).
A munka és a munkáslét forradalmian új megközelítését mutatja az is, hogy nem csupán a közvetlenül érintett társadalmi rétegek érdeklődését váltotta ki a fordizmus, de egészen sajátos helyzetek is adódtak: 1929-ben Horthy István fiatal mérnökként ment ki Dearbornba amerikai tapasztalatokat szerezni a Ford Művekhez, ahol először munkásként dolgozott, majd később tervezőmérnökként, a híres T-modellt megalkotó Galamb Józsefnél.
Mint korábban utaltam rá, az ipari munkafolyamat megújítása csak egyes ágazatokat érintett, és korántsem volt általánosnak tekinthető. A futószalag és az ehhez kapcsolódó üzemszervezési megoldások, beleértve a munkavégzés idejének szigorú szabályozását is, a magyar ipar XX. századi történelmében végig fellelhető, függetlenül attól, hogy az adott vállalkozás a Horthy-korszakban, a Rákosi- vagy a Kádár-rendszer időszakában működött.
Folytonossága napjainkig fennmaradt, hiszen a végső cél minden esetben a munkatermelékenység növelése, a jól szervezett munkavégzés feltételeinek megteremtése volt.
Ugyan a hiánygazdaság időszaka a folyamatos munkavégzés és a szabályozott munka feltételeit időről időre ellehetetlenítette vagy akadályozta, ennek ellenére alapvető jellemzői ma is megtalálhatók.
A 2010-es évek elején meghirdetett magyar iparosítás programja a korszerű gyáripar munkaviszonyait kívánta megteremteni, ahol a technológiai fejlődés 100 százalékban, a munkavállalói felkészülés (és egyben védelem) azonban már csak részben, a dolgozók szociális és családi helyzetének erőteljes javulása pedig csak nyomokban van jelen. Az ipari beszállítás törzsvállalatainál és az új, akkumulátorgyártó kapacitásoknál előtérbe került a külföldről importált, magyarul nem vagy alig beszélő, szociokulturálisan is elkülönülő munkaerő jelensége. Ezzel együtt, ami a fordizmus egyik alkotópillére volt, a dolgozó és családja jólétének biztosítása, általában a lakhatás, a pihenés, a szórakozás feltételeinek megteremtése, ma már a legkevésbé sem képezi az új ipari beruházások elválaszthatatlan jellemzőjét.
Megítélésem szerint az iparpolitika lényeges változtatásakor – ha nem is konkrét gyakorlatában, de szellemiségében – érdemes visszanyúlni a rendkívül hatékony fordizmus szociális, családi és humánpolitikát érintő progresszív intézkedéseihez, jellemzőihez.