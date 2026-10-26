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Z generáció

Egy generáció, sok pénzügyi valóság

A Z generáció hatékony megszólítása ma a pénzügyi szektor egyik legfontosabb stratégiai kérdése. A róluk kialakult kép azonban többnyire globális trendekre és általánosításra épül. A hazai adatok szerint a magyar 18-29 évesek pénzügyi viselkedése jóval összetettebb, mint amit általában hallunk, és ez alapjaiban határozza meg, hogyan is lehet elérni és megszólítani a Z generációt.
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Dobos Balázs
a CODE Intelligence Kft. innovációs és üzletfejlesztési igazgatója
1 órája
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Fotó: Zamrznuti tonovi

Aki az elmúlt években banknál, biztosítónál vagy befektetési szolgáltatónál dolgozott, szinte biztosan ült már olyan megbeszélésen, ahol a Z generáció volt a téma. A forgatókönyv ismerős: digitális bennszülöttek, akiknek a pénz eleve egy szám a telefon kijelzőjén, akik influenszerektől tanulnak befektetni, és akik a harmincéves hitel helyett inkább a szabadságot választják. A kép jól kommunikálható, jól mutat egy prezentációban, és van is benne részigazság. A magyar fiatalok jelentős részére mégsem illik.

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 Z generáció – egy generáción belül sok pénzügyi valóság / Fotó: Zamrznuti tonovi

Hasonló portrét rajzolt meg Steigervald Krisztián generációkutató is a Portfolio Future of Finance konferenciáján. Számomra az egyik legfontosabb állítása, hogy a jövőben a pénzügyi szolgáltatónak kell megértenie az ügyfelet, és nem fordítva. Tűpontos, és minden bankvezetőnek érdemes megfogadnia. A Z-generációs kép viszont, amire ez a megállapítás épül, nem tükrözi a magyar és régiós valóságot. Ugyanígy elhangozhatna Londonban vagy Szöulban, emiatt pedig keveset is mond arról, hogyan dönt a pénzéről egy nyírségi vagy baranyai huszonéves.

Z generáció – mit is mutat az a bizonyos globális kép?

A Deloitte 2026-os Gen Z and Millennial Survey felmérése több mint 22 ezer Z generációs és millenniumi fiatal válaszain alapul 44 országból, és a Z generációt nagyjából ugyanabban a korsávban vizsgálja, mint a releváns hazai kutatások. Az eredmények meglepően messze állnak a mobilis és gondtalan fiatal képétől.

A megélhetési költségek már ötödik éve vezetik a legfőbb aggodalmak listáját. A Z generációs válaszadók 47 százaléka fizetéstől fizetésig él, 55 százalékuk pedig anyagi okokból halaszt el nagy életdöntéseket, a házasságtól a családalapításon át a vállalkozásindításig. A szorongás legfőbb forrásaként a hosszú távú anyagi jövőjüket nevezik meg. A jelentés ezeket a fiatalokat a „talán később” generációjaként írja le: előbb stabilitást, tudást és jóllétet építenek, és csak utána köteleződnek el. Ezt a képet más nemzetközi kutatások is megerősítik. Az EY 2025-ös kutatása alapján a válaszadók 87 százaléka számára kiemelten fontos a pénzügyi függetlenség, miközben jóval kevesebben tekintik hasonlóan fontos célnak a meggazdagodást.

A globális felmérések ugyanakkor szükségszerűen korlátozott képet adnak. Elsősorban a fiatalok általános attitűdjeit, élethelyzetét és prioritásait mutatják meg, miközben a konkrét pénzügyi viselkedést csak részben tárják fel. Egy több országot lefedő nemzetközi kutatás pedig nem képes megmondani, hogy mit kezd egy debreceni egyetemista vagy egy Pest megyei pályakezdő a havi jövedelmével, mennyit tud félretenni, vagy éppen miben tartja a megtakarításait.

A magyar gen Z és a biztonság kérdése

A Code Intelligence két, 2025-ös, 1000 fős, életkor, nem és régió szerint reprezentatív adatfelvétele alapján pontosan ezt vizsgáltuk a 18-29 évesekre vonatkozóan. Az egyik a fiatalok megtakarítási szokásait és pénzügyi mozgásterét, a másik a tőzsdéhez és a befektetésekhez való viszonyukat vizsgálta. A két adatfelvétel, amelyet a fiatalok megtakarítási szokásai, illetve a tőzsdéhez és befektetéséhez való viszonya kapcsán készítettünk, együtt olyan képet ad, amely több ponton ellentmond a megszokott narratívának.

Kezdjük a legmeglepőbbel: a megtakarítással rendelkező magyar fiatalok nagyjából 60 százaléka a pénze egy részét bizony készpénzben tartja. 

A legtöbben csak a megtakarításuk kis hányadát kezelik így, ami mögött egy nagyon hétköznapi logika rajzolódik ki: legyen kéznél pénz, ha váratlan kiadás jön, ha valahol csak készpénzzel lehet fizetni, vagy ha éppen akadozik a netbank. Más esetekben a bankokkal és a pénzügyi intézményekkel szembeni bizalmatlanság áll a háttérben. 

A gyors hozzáférés igénye tehát valóban kulcsfontosságú ennek a korosztálynak. A csavar az, hogy a magyar fiatalok egy része ezt egy alkalmazás helyett a zsebbe gyűrt ezresek és a fiókban tartott megtakarítás képében találja meg. A globális adatok ehhez is adnak egy érdekes kapaszkodót: a Deloitte szerint a Z generáció 58 százaléka rendszeresen digitális fáradtságot él meg az állandó értesítések és a platformok közötti ugrálás miatt. A digitális világ ennek a korosztálynak sem jelent automatikusan kényelmet és biztonságot. A pénzügyi szolgáltatók közötti egyre élesebb versenyben nem feltétlenül a digitális funkciók számának növelése, hanem a fiatal ügyfelek valós igényeinek pontosabb megértése jelentheti a megkülönböztetés egyik fő forrását.

Tudásra éhes, de gazdátlan korosztály

Hasonlóan árulkodó, honnan tájékozódnak a fiatalok, ha befektetésekről és pénzügyi tippekről van szó. A közösségi média valóban a leggyakoribb forrás, de a fiataloknak még így is csak nagyjából harmada említette. A barátok és ismerősök szinte ugyanilyen gyakran szerepeltek a válaszok között. A gazdasági portálok kicsit ritkábban, a profi pénzügyi tanácsadó pedig szinte elhanyagolható mértékben jelent meg. Minden negyedik fiatal pedig egyszerűen sehonnan nem tájékozódik befektetésekről.

Első ránézésre mondhatnánk, hogy a közösségi média tehát valóban megnyerte a csatát. Ugyanezek a fiatalok azonban tízből nyolc arányban úgy gondolják, hogy a tőzsdézéshez szakértelem kell, és a többségük kifejezetten elutasítja, hogy pusztán az ismerősei példája nyomán vágjon bele. Ez egy óvatos, tudásigényes közönség képe. Érzi, hogy megalapozott döntéshez több tudás kellene, de nem találja a hozzá illő, hiteles forrást.

A probléma tehát nem feltétlenül az információhiányból fakad. Sokkal nagyobb kihívás, hogy a rengeteg elérhető információból nehéz eldönteni, melyek a hiteles és releváns források. A fiatalok jelentős része érzékeli saját tudásának korlátait, miközben kevés olyan szereplőt talál, amely egyszerre lenne érthető, könnyen elérhető és kellően megbízható. A pénzügyi szolgáltatók számára ezért az lehet a kulcs, ha az edukációt egyszerre közérthető, hiteles és könnyed formában valósítsák meg, amely valóban illeszkedik a fiatalok információfogyasztási szokásaihoz. És itt megint csak visszakanyarodunk a biztonság és megbízhatóság kérdésköréhez.

A Z generáció nem homogén célcsoport

A harmadik tanulság a legkevésbé látványos, üzletileg viszont talán a legfontosabb. Tőzsdei vagy egyéb, kockázatosabb befektetése a megkérdezett fiatalok mindössze 7 százalékának van, és több mint háromnegyedük nem is tervez ilyen jellegű befektetést. Pénzügyi tartalékkal alig rendelkeznek, hitelt pedig a legtöbben csak nagyon alacsony kamat mellett vennének fel. Ez ugyanaz a „talán később” logika, amelyet a Deloitte globálisan leír, csak a magyar környezetben. A korosztály jelentős részének a pénzügyi biztonság elsősorban azt jelenti, hogy legyen mihez nyúlni, ha baj van. A befektetés, a hosszú távú elköteleződés és a kockázatvállalás csak később fog megtörténni. 

Az anyagi helyzet és az iskolai végzettség természetesen erősen meghatározza, ki tud egyáltalán félretenni. A nemek között is látványos a különbség: a fiatal férfiak jóval gyakrabban terveznek befektetést és tájékozódnak a közösségi médiából, míg a fiatal nők körében sokkal gyakoribb, hogy egyáltalán nem követik a befektetési lehetőségeket. 

Az kumulált adatok természetesen a történetnek csak a felét mondják el. A hazai adatok legfontosabb üzenete a különbségekben rejlik. Mit gondol a Z generáció a pénzügyekről? Attól függ, kit kérdezel.

Ha ezekből a mintázatokból néhány perszónát rajzolunk fel, egészen különböző fiatalok lépnek elő. Itt van a nagyvárosi, diplomás pályakezdő, aki rendszeresen ránéz az árfolyamokra, online brókert használ, és nagyjából megfelel annak a képnek, amelyet a generációs trendriportok festenek. Mellette ott a vidéki, dolgozó fiatal, aki szorgalmasan félretesz, de a megtakarítását szívesebben tartja kézzelfogható formában, mert az a legbiztosabb megoldás. És ott a fiatal nő, aki tudatosan takarékoskodik, a befektetések világát viszont idegennek érzi, és nincs kitől kérdeznie. Mindhárman a Z generációhoz tartoznak.

A szegmentáció alapját tehát a hazai valóságnak kell képeznie. 

A globális felmérések hasznos irányt mutatnak, de a magyar fiatalok döntéseit a hazai bérek, a lakhatási helyzet, a forint és a családi minták formálják. Ezeket csak helyi, rendszeresen frissített adatokból lehet megérteni. A Z generáció megszólítása ezért elsősorban megértési feladat, és csak másodsorban kommunikációs. A nemzetközi kutatások megmutatják a nagy trendeket, a döntések azonban helyben születnek: egy konkrét fizetésből, egy konkrét családi háttérrel, egy konkrét városban vagy faluban. Aki a korosztályt egyetlen szegmensként kezeli, jó eséllyel csak a leglátványosabb, legkisebb részét éri el. A többiekhez azok jutnak el, akik ismerik a hazai számokat, és értik, mi áll mögöttük.

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Dobos Balázs
Dobos Balázs, üzletfejlesztési igazgató és Kövesdi-Purczeld Eszter, vezető tanácsadó
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Dobos Balázs, üzletág-igazgató, Századvég, Innováció és Vállalati fenntarthatóság Üzletág Kövesdi-Purczeld Eszter, vezető tanácsadó, Századvég, Innováció és Vállalati fenntarthatóság Üzletág

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