Egy generáció, sok pénzügyi valóság

Aki az elmúlt években banknál, biztosítónál vagy befektetési szolgáltatónál dolgozott, szinte biztosan ült már olyan megbeszélésen, ahol a Z generáció volt a téma. A forgatókönyv ismerős: digitális bennszülöttek, akiknek a pénz eleve egy szám a telefon kijelzőjén, akik influenszerektől tanulnak befektetni, és akik a harmincéves hitel helyett inkább a szabadságot választják. A kép jól kommunikálható, jól mutat egy prezentációban, és van is benne részigazság. A magyar fiatalok jelentős részére mégsem illik.

Z generáció – egy generáción belül sok pénzügyi valóság / Fotó: Zamrznuti tonovi

Hasonló portrét rajzolt meg Steigervald Krisztián generációkutató is a Portfolio Future of Finance konferenciáján. Számomra az egyik legfontosabb állítása, hogy a jövőben a pénzügyi szolgáltatónak kell megértenie az ügyfelet, és nem fordítva. Tűpontos, és minden bankvezetőnek érdemes megfogadnia. A Z-generációs kép viszont, amire ez a megállapítás épül, nem tükrözi a magyar és régiós valóságot. Ugyanígy elhangozhatna Londonban vagy Szöulban, emiatt pedig keveset is mond arról, hogyan dönt a pénzéről egy nyírségi vagy baranyai huszonéves.

Z generáció – mit is mutat az a bizonyos globális kép?

A Deloitte 2026-os Gen Z and Millennial Survey felmérése több mint 22 ezer Z generációs és millenniumi fiatal válaszain alapul 44 országból, és a Z generációt nagyjából ugyanabban a korsávban vizsgálja, mint a releváns hazai kutatások. Az eredmények meglepően messze állnak a mobilis és gondtalan fiatal képétől.

A megélhetési költségek már ötödik éve vezetik a legfőbb aggodalmak listáját. A Z generációs válaszadók 47 százaléka fizetéstől fizetésig él, 55 százalékuk pedig anyagi okokból halaszt el nagy életdöntéseket, a házasságtól a családalapításon át a vállalkozásindításig. A szorongás legfőbb forrásaként a hosszú távú anyagi jövőjüket nevezik meg. A jelentés ezeket a fiatalokat a „talán később” generációjaként írja le: előbb stabilitást, tudást és jóllétet építenek, és csak utána köteleződnek el. Ezt a képet más nemzetközi kutatások is megerősítik. Az EY 2025-ös kutatása alapján a válaszadók 87 százaléka számára kiemelten fontos a pénzügyi függetlenség, miközben jóval kevesebben tekintik hasonlóan fontos célnak a meggazdagodást.