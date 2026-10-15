Egyre nagyobb hitelkereteket tartanak fenn a magyarok
Az idei év első hét hónapjában is tovább emelkedett, és több mint tízéves csúcsot ért el a háztartások folyószámlahiteleinek szerződéses összege. A jegybank statisztikáiban szereplő, 2327 milliárd forint, ennél nagyobb szerződéses összegre legutóbb 2015 első hét hónapjában akadt példa.
Hitelkártya-követelések és folyószámlahitelek
A folyószámlahitelek új szerződéseinél ugyanakkor fontos figyelembe venni, hogy a kimutatott összeg nem kizárólag a frissen beállított hitelkereteket tartalmazza. Így az új szerződések közé sorolódnak a meghosszabbított szerződések, illetve a hitelkeret-emelések is. Érdekes ugyanakkor, hogy a folyószámlahitelek között nyilvántartott kamatozó hitelkártya-követeléseknél még kicsit csökkent is az új szerződések összege: 2026 első hét hónapjában 1100 milliárd forintot tett ki.
A szerződéses összeg fokozatos emelkedése ellenére a lakossági folyószámlahitelek aktuális állománya – ami lényegében a ténylegesen felhasznált hitelkeretek összegét jelenti – gyakorlatilag stagnált az elmúlt időszakban. A jegybank adatai szerint az idei év júliusában 280 milliárd forintot ért el ez a tartozás, ami csak hajszállal volt magasabb az egy évvel korábbinál.
A hitelkártya-követelések összege nem mutat jelentős kilengéseket: július végén összesen 158 milliárd forintnyi ilyen adóssága volt az ügyfeleknek, ami kereken egymilliárd forinttal volt alacsonyabb az egy évvel korábbinál. A hitelkártya-követelések kapcsán ugyanakkor az utóbbi évek fontos fejleménye, hogy már stabilan 50 százalék felett jár a nem kamatozó tételek aránya. A július végi 158 milliárdból például 84 milliárdnyi tartott a még kamatmentes időszakon belül, ami több mint 53 százalékos aránynak felel meg. Ehhez képest néhány évvel ezelőtt még a hitelkártya-követelések 60-70 százalékát nem fizették vissza a kamatmentes időszakban az érintettek.
A folyószámla- illetve kártyahitelek iránti, igen lassan növekvő érdeklődés kissé meglepőnek tűnhet a teljes lakossági hitelpiacon látható hegymenet tükrében.
Figyelembe kell venni viszont, hogy az idei, óriási növekedés két konstrukciónak – a lakáshiteleknek és a személyi kölcsönöknek – köszönhető. Az előbbiekből csaknem kétszerannyi fogyott, főként az Otthon Startnak köszönhetően, és utóbbiakból is több mint 35 százalékkal többet vettek fel az ügyfelek 2025 első hét hónapjához képest. A többi kölcsönnél viszont már jóval vegyesebb a kép: a babavárónál csak minimális növekedés látható, a szabad felhasználású jelzáloghitelekből pedig bő 10 százalékkal kevesebb fogyott.
Lubickolni lehet az akciókban
A klasszikus folyószámlahiteleknél elvétve hirdetnek akciókat a pénzintézetek. A hitelkártyák esetében viszont egymást érik a vásárlások utáni pénzvisszatérítési akciók, és a kapcsolódó költségeknél is járnak kedvezmények. A kártyás vásárlások utáni visszatérítések révén pedig könnyedén ledolgozható a hitelkártya éves költsége is – feltéve, hogy a birtokosa tudatosan és elég gyakran vásárol vele. Aki hitelkártyát használ vagy most akar igényelni ilyet, érdemes figyelnie az aktuális kedvezményekre.
A BiztosDöntés.hu összesítése szerint most ilyen akciókat lehet igénybe venni a bankoknál:
- Az Erste Max Hitelkártyánál 90 000 forint is lehet az éves visszatérítés összege. A pénzvisszatérítés mértéke egy kiválasztott kategóriában 3, az egyéb vásárlásoknál pedig 1 százalék. A hitelkártyához több akció is kapcsolódik. Az élelmiszerboltokban történő vásárlások után 10 százalék, de legfeljebb 10 000 forint visszatérítés is jár, és 5-5 000 levásárolható Erste forintot kaphat az igénylő az online igénylésért, és a hitelkártya digitalizálásáért is.
- A Gránit Gold Mastercard hitelkártyánál a kibocsátási díj szeptember végéig akciósan 0 forint, és az első évben a kártyadíjat is elengedik. Az aktuális akcióban minden vásárlás után jár 1 százalék visszatérítés szeptember 30-ig. A hitelkártyával évi 50 000 forint visszatérítés is elérhető.
- Az MBH Bank GO! hitelkártyájánál évi 60 000 forint lehet a pénzvisszatérítés maximális összege. A visszatérítés mértéke egy kedvezmény-kategóriában 2 százalék, az egyéb kategóriákban pedig 1 százalék. Az aktiválást követő első két hónapban akár 10 000 forint induló kedvezmény is elérhető.
- Az OTP Bank Bonus hitelkártyájához kapcsolódó akcióban most az új szerződéseknél az első 45 napon történt vásárlások 10 százalékát – maximum 10 000 forintig – jóváírják. A hitelkártyás vásárlások és csoportos beszedések után 1 százalék visszatérítés jár, az évszaknak megfelelő vásárlások után pedig 2 százalék. Az éves visszatérítés maximális összege 30 000 forint.
- A CIB Bank Optimum hitelkártyájánál a visszatérítésmértéke minden forintban végrehajtott vásárlás után egy százalék, egy, kiválasztott kategóriában pedig plusz két százalék. A főkártya éves díja akciósan 0 forint, a visszatérítés maximális összege pedig évi 30 000 forint lehet.
- Az UniCredit Bank Mastercard Standard hitelkártyájánál évi 18 000 forint visszatérítés érhető el. Az új kártyát igénylő ügyfelek most 20 000 forintos vásárlási utalványt kaphatnak, ha teljesülnek a kért feltételek.
- A K&H Mastercard hitelkártyánál üzemanyag és utazás kategóriákban 2 százalék, az élelmiszer, kultúra, divat kategóriákban pedig 1 százalék a visszatérítés mértéke. A visszatérítés maximális összege évi 48 000 forint.