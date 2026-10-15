Az idei év első hét hónapjában is tovább emelkedett, és több mint tízéves csúcsot ért el a háztartások folyószámlahiteleinek szerződéses összege. A jegybank statisztikáiban szereplő, 2327 milliárd forint, ennél nagyobb szerződéses összegre legutóbb 2015 első hét hónapjában akadt példa.

Hitelkártya és folyószámlahitel – egyre nagyobb hitelkereteket tartanak fenn a magyarok / Fotó: New Africa

Hitelkártya-követelések és folyószámlahitelek

A folyószámlahitelek új szerződéseinél ugyanakkor fontos figyelembe venni, hogy a kimutatott összeg nem kizárólag a frissen beállított hitelkereteket tartalmazza. Így az új szerződések közé sorolódnak a meghosszabbított szerződések, illetve a hitelkeret-emelések is. Érdekes ugyanakkor, hogy a folyószámlahitelek között nyilvántartott kamatozó hitelkártya-követeléseknél még kicsit csökkent is az új szerződések összege: 2026 első hét hónapjában 1100 milliárd forintot tett ki.

A szerződéses összeg fokozatos emelkedése ellenére a lakossági folyószámlahitelek aktuális állománya – ami lényegében a ténylegesen felhasznált hitelkeretek összegét jelenti – gyakorlatilag stagnált az elmúlt időszakban. A jegybank adatai szerint az idei év júliusában 280 milliárd forintot ért el ez a tartozás, ami csak hajszállal volt magasabb az egy évvel korábbinál.

A hitelkártya-követelések összege nem mutat jelentős kilengéseket: július végén összesen 158 milliárd forintnyi ilyen adóssága volt az ügyfeleknek, ami kereken egymilliárd forinttal volt alacsonyabb az egy évvel korábbinál. A hitelkártya-követelések kapcsán ugyanakkor az utóbbi évek fontos fejleménye, hogy már stabilan 50 százalék felett jár a nem kamatozó tételek aránya. A július végi 158 milliárdból például 84 milliárdnyi tartott a még kamatmentes időszakon belül, ami több mint 53 százalékos aránynak felel meg. Ehhez képest néhány évvel ezelőtt még a hitelkártya-követelések 60-70 százalékát nem fizették vissza a kamatmentes időszakban az érintettek.

A folyószámla- illetve kártyahitelek iránti, igen lassan növekvő érdeklődés kissé meglepőnek tűnhet a teljes lakossági hitelpiacon látható hegymenet tükrében.

Figyelembe kell venni viszont, hogy az idei, óriási növekedés két konstrukciónak – a lakáshiteleknek és a személyi kölcsönöknek – köszönhető. Az előbbiekből csaknem kétszerannyi fogyott, főként az Otthon Startnak köszönhetően, és utóbbiakból is több mint 35 százalékkal többet vettek fel az ügyfelek 2025 első hét hónapjához képest. A többi kölcsönnél viszont már jóval vegyesebb a kép: a babavárónál csak minimális növekedés látható, a szabad felhasználású jelzáloghitelekből pedig bő 10 százalékkal kevesebb fogyott.