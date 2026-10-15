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folyószámlahitelek

Egyre nagyobb hitelkereteket tartanak fenn a magyarok

Bő tíz éve nem kötött annyi folyószámlahitel-szerződést a lakosság, mint 2026 első hét hónapjában. A látványosan megnövekedett keretük igénybevételében azonban már sokkal óvatosabbak a magyarok, ahogyan a hitelkártyákkal is csínján bánnak.
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Gergely Péter
a BiztosDöntés.hu szakértője
26 perce
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Fotó: New Africa

Az idei év első hét hónapjában is tovább emelkedett, és több mint tízéves csúcsot ért el a háztartások folyószámlahiteleinek szerződéses összege. A jegybank statisztikáiban szereplő, 2327 milliárd forint, ennél nagyobb szerződéses összegre legutóbb 2015 első hét hónapjában akadt példa.

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Hitelkártya és folyószámlahitel – egyre nagyobb hitelkereteket tartanak fenn a magyarok / Fotó: New Africa

Hitelkártya-követelések és folyószámlahitelek

A folyószámlahitelek új szerződéseinél ugyanakkor fontos figyelembe venni, hogy a kimutatott összeg nem kizárólag a frissen beállított hitelkereteket tartalmazza. Így az új szerződések közé sorolódnak a meghosszabbított szerződések, illetve a hitelkeret-emelések is. Érdekes ugyanakkor, hogy a folyószámlahitelek között nyilvántartott kamatozó hitelkártya-követeléseknél még kicsit csökkent is az új szerződések összege: 2026 első hét hónapjában 1100 milliárd forintot tett ki.

A szerződéses összeg fokozatos emelkedése ellenére a lakossági folyószámlahitelek aktuális állománya – ami lényegében a ténylegesen felhasznált hitelkeretek összegét jelenti – gyakorlatilag stagnált az elmúlt időszakban. A jegybank adatai szerint az idei év júliusában 280 milliárd forintot ért el ez a tartozás, ami csak hajszállal volt magasabb az egy évvel korábbinál.

A hitelkártya-követelések összege nem mutat jelentős kilengéseket: július végén összesen 158 milliárd forintnyi ilyen adóssága volt az ügyfeleknek, ami kereken egymilliárd forinttal volt alacsonyabb az egy évvel korábbinál. A hitelkártya-követelések kapcsán ugyanakkor az utóbbi évek fontos fejleménye, hogy már stabilan 50 százalék felett jár a nem kamatozó tételek aránya. A július végi 158 milliárdból például 84 milliárdnyi tartott a még kamatmentes időszakon belül, ami több mint 53 százalékos aránynak felel meg. Ehhez képest néhány évvel ezelőtt még a hitelkártya-követelések 60-70 százalékát nem fizették vissza a kamatmentes időszakban az érintettek.

A folyószámla- illetve kártyahitelek iránti, igen lassan növekvő érdeklődés kissé meglepőnek tűnhet a teljes lakossági hitelpiacon látható hegymenet tükrében.

 Figyelembe kell venni viszont, hogy az idei, óriási növekedés két konstrukciónak – a lakáshiteleknek és a személyi kölcsönöknek – köszönhető. Az előbbiekből csaknem kétszerannyi fogyott, főként az Otthon Startnak köszönhetően, és utóbbiakból is több mint 35 százalékkal többet vettek fel az ügyfelek 2025 első hét hónapjához képest. A többi kölcsönnél viszont már jóval vegyesebb a kép: a babavárónál csak minimális növekedés látható, a szabad felhasználású jelzáloghitelekből pedig bő 10 százalékkal kevesebb fogyott.

Lubickolni lehet az akciókban

A klasszikus folyószámlahiteleknél elvétve hirdetnek akciókat a pénzintézetek. A hitelkártyák esetében viszont egymást érik a vásárlások utáni pénzvisszatérítési akciók, és a kapcsolódó költségeknél is járnak kedvezmények. A kártyás vásárlások utáni visszatérítések révén pedig könnyedén ledolgozható a hitelkártya éves költsége is – feltéve, hogy a birtokosa tudatosan és elég gyakran vásárol vele. Aki hitelkártyát használ vagy most akar igényelni ilyet, érdemes figyelnie az aktuális kedvezményekre. 

A BiztosDöntés.hu összesítése szerint most ilyen akciókat lehet igénybe venni a bankoknál:  

  1. Az Erste Max Hitelkártyánál 90 000 forint is lehet az éves visszatérítés összege. A pénzvisszatérítés mértéke egy kiválasztott kategóriában 3, az egyéb vásárlásoknál pedig 1 százalék. A hitelkártyához több akció is kapcsolódik. Az élelmiszerboltokban történő vásárlások után 10 százalék, de legfeljebb 10 000 forint visszatérítés is jár, és 5-5 000 levásárolható Erste forintot kaphat az igénylő az online igénylésért, és a hitelkártya digitalizálásáért is.
  2. A Gránit Gold Mastercard hitelkártyánál a kibocsátási díj szeptember végéig akciósan 0 forint, és az első évben a kártyadíjat is elengedik. Az aktuális akcióban minden vásárlás után jár 1 százalék visszatérítés szeptember 30-ig. A hitelkártyával évi 50 000 forint visszatérítés is elérhető.
  3. Az MBH Bank GO! hitelkártyájánál évi 60 000 forint lehet a pénzvisszatérítés maximális összege. A visszatérítés mértéke egy kedvezmény-kategóriában 2 százalék, az egyéb kategóriákban pedig 1 százalék. Az aktiválást követő első két hónapban akár 10 000 forint induló kedvezmény is elérhető.
  4. Az OTP Bank Bonus hitelkártyájához kapcsolódó akcióban most az új szerződéseknél az első 45 napon történt vásárlások 10 százalékát – maximum 10 000 forintig – jóváírják. A hitelkártyás vásárlások és csoportos beszedések után 1 százalék visszatérítés jár, az évszaknak megfelelő vásárlások után pedig 2 százalék. Az éves visszatérítés maximális összege 30 000 forint.
  5. A CIB Bank Optimum hitelkártyájánál a visszatérítésmértéke minden forintban végrehajtott vásárlás után egy százalék, egy, kiválasztott kategóriában pedig plusz két százalék. A főkártya éves díja akciósan 0 forint, a visszatérítés maximális összege pedig évi 30 000 forint lehet.
  6. Az UniCredit Bank Mastercard Standard hitelkártyájánál évi 18 000 forint visszatérítés érhető el. Az új kártyát igénylő ügyfelek most 20 000 forintos vásárlási utalványt kaphatnak, ha teljesülnek a kért feltételek.
  7. A K&H Mastercard hitelkártyánál üzemanyag és utazás kategóriákban 2 százalék, az élelmiszer, kultúra, divat kategóriákban pedig 1 százalék a visszatérítés mértéke. A visszatérítés maximális összege évi 48 000 forint.

 

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