Végleg ki lehet szorítani a csalókat a jegypiacról

Többeknek ismerős lehet az a történet, amikor hónapok óta várt egy koncertet. A hivatalos jegyek perceken belül elfogytak, ezért egy online hirdetésben kínált belépőt vásárolt meg, jóval drágábban az eredeti árnál. A QR-kód ott van a telefonján, a sor lassan araszol, aztán a kapunál jön a piros jelzés: ezzel a jeggyel már beléptek.

Jegypiac – Végleg ki lehet szorítani a csalókata koncertekről? / Fotó: okanozdemir

Pontosan ez történt 2025 júliusában a budapesti Jennifer Lopez-koncerten. A jegyeket forgalmazó Eventim szerint több tucat néző érkezett továbbértékesített, másolt vagy továbbküldött jeggyel, a károsultak valódi száma azonban ennél jóval nagyobb lehet. A cég úgy magyarázta, hogy ilyenkor jellemzően az eredeti vásárló adja tovább drágábban a jegyét, nemritkán több példányban is. A beléptető rendszer csak az elsőként beolvasott kódot fogadja el, a később érkezőket elutasítja. A pórul járt nézőkön segíteni sem lehetett, mert az állóhelyek addigra megteltek.

Az ilyen ügyek ma már a rendőrséget is foglalkoztatják: a jegyvásárlással kapcsolatos csalások elleni fellépést tavaly óta országos szinten koordinálják. Van ugyanakkor olyan eszköz is, ami megoldást jelenthet az ilyen helyzetek elkerülésére.

A jegy egy kép, amelyet bárki lemásolhat

A mai digitális jegy lényegében egy kép. A QR-kód egy azonosítót rejt, a beléptetőkapu pedig csak azt ellenőrzi, létezik-e ez az azonosító, és használta-e már valaki. Azt nem tudja eldönteni, hogy a képernyőn az eredeti vagy a tizedik másolat látszik. Aki egyszer megkapta a jegyét PDF-ben, elvileg annyi embernek adhatja el, ahánynak akarja. Így a kárt mindig az viseli, aki később ér a bejárathoz.

A jegyértékesítők és a hatóságok ezért évek óta ugyanazt tanácsolják: csak hivatalos forrásból vegyünk jegyet, és ne osszunk meg fotót a belépőnkről. A tanács jó, csak éppen a teljes kockázatot a vásárlóra hárítja. Aki egy teltházas koncertre szeretne bejutni, sokszor nem tehet mást, mint hogy megbízik egy idegenben. Aki pedig tisztességesen eladná a jegyét, mert például nem tud elmenni, az nem tudja hitelesen igazolni, hogy még nem adta el másnak.