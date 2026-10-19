Végleg ki lehet szorítani a csalókat a jegypiacról
Többeknek ismerős lehet az a történet, amikor hónapok óta várt egy koncertet. A hivatalos jegyek perceken belül elfogytak, ezért egy online hirdetésben kínált belépőt vásárolt meg, jóval drágábban az eredeti árnál. A QR-kód ott van a telefonján, a sor lassan araszol, aztán a kapunál jön a piros jelzés: ezzel a jeggyel már beléptek.
Pontosan ez történt 2025 júliusában a budapesti Jennifer Lopez-koncerten. A jegyeket forgalmazó Eventim szerint több tucat néző érkezett továbbértékesített, másolt vagy továbbküldött jeggyel, a károsultak valódi száma azonban ennél jóval nagyobb lehet. A cég úgy magyarázta, hogy ilyenkor jellemzően az eredeti vásárló adja tovább drágábban a jegyét, nemritkán több példányban is. A beléptető rendszer csak az elsőként beolvasott kódot fogadja el, a később érkezőket elutasítja. A pórul járt nézőkön segíteni sem lehetett, mert az állóhelyek addigra megteltek.
Az ilyen ügyek ma már a rendőrséget is foglalkoztatják: a jegyvásárlással kapcsolatos csalások elleni fellépést tavaly óta országos szinten koordinálják. Van ugyanakkor olyan eszköz is, ami megoldást jelenthet az ilyen helyzetek elkerülésére.
A jegy egy kép, amelyet bárki lemásolhat
A mai digitális jegy lényegében egy kép. A QR-kód egy azonosítót rejt, a beléptetőkapu pedig csak azt ellenőrzi, létezik-e ez az azonosító, és használta-e már valaki. Azt nem tudja eldönteni, hogy a képernyőn az eredeti vagy a tizedik másolat látszik. Aki egyszer megkapta a jegyét PDF-ben, elvileg annyi embernek adhatja el, ahánynak akarja. Így a kárt mindig az viseli, aki később ér a bejárathoz.
A jegyértékesítők és a hatóságok ezért évek óta ugyanazt tanácsolják: csak hivatalos forrásból vegyünk jegyet, és ne osszunk meg fotót a belépőnkről. A tanács jó, csak éppen a teljes kockázatot a vásárlóra hárítja. Aki egy teltházas koncertre szeretne bejutni, sokszor nem tehet mást, mint hogy megbízik egy idegenben. Aki pedig tisztességesen eladná a jegyét, mert például nem tud elmenni, az nem tudja hitelesen igazolni, hogy még nem adta el másnak.
A másodpiac üzlete
A hamisítás ugyanakkor csak a látványosabb része a történetnek. A nagyobb üzlet a másodpiacon zajlik, ahová a népszerű koncertek jegyei gyakran már az első percekben átkerülnek.
A felvásárlás jelentős része gépesített: a hivatásos viszonteladók automatizált programokkal, úgynevezett botokkal dolgoznak, és fiókok százaival kerülik meg a vásárlási korlátokat.
Azt, hogy ez mekkora zavart okozhat, a jegypiac talán leghíresebb botránya mutatta meg. Taylor Swift amerikai turnéjának 2022. novemberi elővételén a Ticketmaster rendszerére a cég közlése szerint 3,5 milliárd lekérés zúdult, a korábbi csúcs négyszerese. A cég szerint ennek egy részét botok okozták. A honlap akadozott, rajongók tömegei maradtak jegy nélkül, a meghirdetett nyilvános értékesítést pedig törölni kellett, mert nem maradt elég eladható jegy. Az ügy végül az amerikai szenátus elé került.
Nagy-Britanniában már rendszerszinten ismert a probléma. A versenyhatóság elemzése szerint a másodpiacon a jegyek jellemzően az eredeti ár másfélszeresénél is drágábban kelnek el, a csalásbejelentő központhoz pedig 2023-ban több mint 8700 ember jelentett jegyvásárlással kapcsolatos csalást, összesen 6,7 millió font kárral.
Ebben a láncban furcsa módon az is rosszul jár, aki az eseményt életre hívta. A szervező és az előadó az elsődleges jegyeladás alapján kapja meg a részesedését, de a másodpiacon kialakuló magasabb árakból semmit sem profitál. Ráadásul a rajta kívül álló másodpiaci csalásokért nem tud felelősséget vállalni, de a csalódott közönség haragja pedig gyakran rajta csapódik le.
Kié a jegy?
A szabályozók is lépéskényszerbe kerültek. A brit kormány olyan törvényt készít elő, amely megtiltaná a jegyeknek a névértéknél drágább továbbadását. Egy ilyen árplafon azonban csak ott érvényesíthető, ahol minden jegyről tudható, mennyibe került eredetileg, és kinél van éppen.
Itthon az Eventim a Jennifer Lopez-ügy után maga is felvetette, hogy a névre szóló vagy kizárólag mobilalkalmazáshoz kötött jegyek növelhetnék a biztonságot. A két gondolat ugyanoda vezet: a jegy képénél sokkal fontosabb, hogy egyértelműen kiderüljön, ki és milyen feltételekkel léphet be.
Egy jegy, egy tulajdonos
Ehhez a belépők megbízható és transzparens nyilvántartására van szükség, és ezt teremtheti meg a blokklánc-alapú tokenizáció. A jegy ilyenkor egyedi digitális eszközként szerepel egy nyilvános, a szabályokat kijátszva nem módosítható, elosztott adatbázisban, amilyet a blokklánc-technológia is biztosít. Úgy viselkedik, mint egy autó a forgalmi nyilvántartásban: saját azonosítója van, lemásolni nem lehet, gazdát cserélni pedig csak átírással tud, ezért mindig látszik, kié éppen.
A szakma az ilyen egyedi tokeneket NFT-nek (Non-Fungible Token) nevezi. A kifejezést sokan a néhány évvel ezelőtti gyűjtői lázból, a milliós összegekért eladott majmos képekből ismerik, pedig ugyanez a technológia egészen hétköznapi célra is jól használható: egy egyedi dolog tulajdonjogának ellenőrizhető rögzítésére. A koncertjegy erre talán a legkézenfekvőbb példa.
A beléptetés is működhet másképp. Az okostelefon a kapunál minden beolvasáshoz újonnan generált, rövid ideig érvényes QR-kódot mutat, amelyet a rendszer a nyilvántartás alapján ellenőriz. Egy képernyőfotó vagy egy továbbküldött PDF így önmagában semmit sem ér. Mivel a jegynek egyszerre csak egy tulajdonosa lehet, ugyanazt a belépőt nem lehet több embernek eladni.
Kriptó nélkül
Blokkláncos jegyekkel már az NFT-hullám idején is kísérleteztek, széles körben azonban nem terjedtek el, részben a nehézkes használat miatt. A Kings of Leon zenekar 2021-es NFT-kiadásánál is szóba került, mennyi gondot okozott a rajongóknak a digitális tárca megnyitása, a kriptovaluta beszerzése és a tranzakciós díjak kiszámítása. A koncertlátogató jegyet akar venni, nem pedig ismeretlen pénzügyi technológiai megoldással bajlódni, ezért egy széles közönségnek szánt rendszerben mindennek a háttérben kell maradnia.
“A blokklánc technológia önmagában megoldja a digitális jegyek hamisításának problémáját, csakhogy behoz egy sokkal nagyobbat is: a megbízhatóságnak az lesz az ára, hogy kriptovalutában, kriptotárca használatával kell fizetni, amely a vevők számára aránytalan plusz teher, így üzletileg zsákutca.” – ahogy azt a rendszert mélyen ismerő Savci Tamás, a CryptoSoft Kft. technológiai igazgatója megfogalmazta.
Megoldás a motorháztető alatt
Ebből a felismerésből indult ki a magyar NFTicketing nevű fejlesztés is, melynek lényege, hogy úgy helyezi a jegyet a blokkláncra, hogy közben megtartja és integrálja a hagyományos fizetési módokat. Így a vásárló számára a folyamat ugyanaz marad, mint ma, viszont a motorháztető alatt mégis egy NFT-jegyet birtokol, ami hamisíthatatlan, és csak egy tulajdonosa lehet.
Üzletileg viszont a másodpiac még érdekesebb terület. Mivel minden továbbadás a blokkláncon keresztül (on-chain) történik, a kibocsátó előre rögzítheti a szabályokat. Megszabhatja a legmagasabb továbbértékesítési árat, korlátozhatja az egy vásárlóra jutó jegyek számát, és előírhatja, hogy minden viszonteladásból egy meghatározott hányad automatikusan hozzá vagy az előadóhoz kerüljön. Az átadáshoz a vevő, az eladó és az üzemeltető digitális jóváhagyása is kell, a jegy életútja pedig végig követhető marad.
A szabályos továbbadás így egyszerűbbé és biztonságosabbá válik. Aki nem tud elmenni, tisztességes áron adhatja tovább a jegyét, a vevő pedig biztos lehet abban, hogy be is jut azzal az eseményre.
“Jelenleg egy lose-lose helyzet van, amiben a vevők csalás áldozataivá válhatnak, a kibocsátó és az előadó nem profitál a másodlagos piaci eladásokból, amiből csak a csalók, jegyüzérek járnak jól. Ebből csinálunk win-win-t, ahol a vevők biztonságosan és hitelesen adhatnak-vehetnek jegyeket, és ahol minden tranzakcióból részesül a szervező és az előadó, viszont a csalók és jegyüzérek nem rúgnak labdába a rendszerben” – emelte ki Hellner Gábor, a CryptoSoft Kft. ügyvezetője.