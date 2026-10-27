Adalékok a magyar jövedelmi pálya értékeléséhez a 2020-as évek közepén

Mindezek mellett a hazai adatok is ugyanezt mutatják: a háztartási fogyasztási kiadás a GDP 56,4 százalékát tette ki 2003-ban, 2024-ben viszont már csak 51,5 százalékát. Az 1995 és 2009 közötti átlag 53,8, a 2010 és 2024 közötti 50,5 százalék volt. A kibocsátásnak tehát tartósan kisebb hányada fordult lakossági fogyasztásra, mint korábban.

Ami a fogyasztás helyére lépett

A fogyasztási hányad csökkenése első pillantásra egyértelmű jóléti veszteségnek tűnik. A nemzeti jövedelemnek azonban van egy másik felhasználási módja is, nevezetesen a megtakarítás – és a hiányzó tétel pontosan ott jelent meg.

A bruttó nemzeti megtakarítás a GDP 15,8 százalékát tette ki 2003-ban, a mélyponton. 2019-re 27,9 százalékra emelkedett, 2024-ben pedig 25,6 százalékon állt. Az 1995 és 2009 közötti átlag 18,8 százalék volt, a 2010 és 2024 közötti 25,0 százalék, vagyis 6,2 százalékponttal magasabb. A háztartási szint még beszédesebb: a háztartások bruttó megtakarítási rátája 2003-ban 7,1 százalék volt, 2023-ban viszont már 19,7 százalék, ami az idősor csúcsa, és jóval a 12,9 százalékos uniós átlag felett van. Vélelmezhetjük, hogy itt nem apró elmozdulásról, hanem a lakossági pénzügyi magatartás szerkezeti átalakulásáról van szó.

A gondolatmenetet tovább erősíti, hogy az OECD nettó háztartási megtakarítási rátája szerint – amely a háztartások rendelkezésre álló jövedelmének azt a hányadát méri, amelyet nem fordítanak végső fogyasztásra – Magyarország 14,7 százalékkal Svédországgal holtversenyben a rangsor élén áll. Az uniós átlag ugyanekkor 8,1 százalék volt.

A megtakarítás végül vagyonná állt össze. Az MNB pénzügyi számlái szerint a háztartások pénzügyi eszközei 2025 végén 118 616 milliárd forintra rúgtak, a nettó pénzügyi vagyon pedig – a jegybank 2026 áprilisában közzétett megtakarítási jelentése szerint – a GDP 117 százalékára emelkedett. A 2010-es évek elején ez az arány még 82 százalék volt, vagyis a gyarapodás másfél évtized alatt mintegy harmincöt százalékpontot tett ki. Mindezen túl az MNB felmérése szerint a pénzügyi megtakarítással rendelkező háztartások aránya 2017 óta 50-ről 67 százalékra emelkedett.

Egy lényeges kiegészítés most is idekívánkozik. A pénzügyi vagyon növekedésének nem egyedüli forrása az új megtakarítás: a meglévő eszközök átértékelődése, vagyis az árfolyam- és ingatlanár-emelkedés szintén érdemben hozzájárul. Az MNB mindkét tényezőt megnevezi, számszerű megbontást azonban nem közöl. A vagyongyarapodás egy része tehát nem a fogyasztásról való lemondásból, hanem eszközárakból származik, és ennek pontos aránya további vizsgálatot kíván.

Megítélésem szerint ez az összefüggés a korszak értelmezésének kulcsa. A jövedelem nem tűnt el, hanem átalakult: a fogyasztásból megtakarításba, a megtakarításból pedig vagyonba. A tényleges egyéni fogyasztás uniós rangsorában elfoglalt utolsó helyünk ennek megfelelően valós tény, önmagában azonban nem méri a háztartások anyagi helyzetének egészét, mert a vagyonoldalt nem tartalmazza. Kiegészítés, hogy a háztartások GDP-arányos eladósodottsága az Eurostat adatai szerint itthon 18,3 százalék, amivel Magyarország az Európai Unió második legkevésbé eladósodott tagállama e kategória esetén, egyedül Romániában alacsonyabb ez a mutató.

Következtetések

Milyen összegző gondolatokat fogalmazhatunk meg e rövid elemzés után?

Először is érdemes rögzíteni, hogy a vagyoni átrendeződés nem semleges folyamat, és nem is mindenkit érint egyformán. A megtakarítás ugyanis definíció szerint azoknál csapódik le, akik félre tudnak tenni, márpedig a háztartások harmada 2024-ben sem rendelkezett semmilyen pénzügyi megtakarítással. Egy alacsony fogyasztási szint mellett felépülő magas vagyonállomány tehát együtt járhat azzal, hogy a lakosság jelentős része a napi megélhetésben semmit nem érzékel a javulásból. Hozzáteszem, hogy a 2022–2023-as, 17,6 százalékos éves inflációt hozó árrobbanás után a reálkeresetek helyreállítása inkább pótlás volt, semmint gyarapodás.

Mindebből ugyanakkor nem következik, hogy a tavaszi kormányváltás gazdaságilag indokolatlan lett volna. A három éve stagnáló kibocsátás, a zsugorodó ipar, az eltűnt felzárkózási prémium és az uniós fogyasztási rangsor utolsó helye önmagában is elegendő magyarázatul szolgál. Aki pedig a fogyasztás szintjét tekinti a gazdaságpolitika elsődleges céljának, annak a korszak mérlege valóban kedvezőtlen.

Az viszont semmiképpen nem állítható, hogy az országot egyoldalú gazdasági visszaesés jellemezte volna. A 2010 utáni években a növekedési ütemünk és az uniós átlag közötti különbség csaknem a háromszorosára nőtt, a világátlaghoz mért jövedelmi pozíciónk másfél évszázados csúcsra ért, az Ausztriához mért arány hét évtizede nem volt ilyen magas, a kiáramló jövedelem rése a rendelkezésre álló idősor legalacsonyabb szintjére szűkült, a megtakarítási ráta és a háztartási vagyon pedig szintén történelmi csúcson áll. Ezek nem politikai állítások, hanem nemzetközi adatbázisokból bárki által ellenőrizhető számok.

A korszak valódi mérlege ilyen módon nem abban a kérdésben ragadható meg, hogy sikeres volt-e vagy sem, hanem abban, hogy a termelés, a fogyasztás és a vagyon pályája tartósan szétvált egymástól. Kézenfekvő értelmezés, hogy a jelen fogyasztása cserélődött el tőkefelhalmozásra és vagyonra, ezt azonban az itt bemutatott aggregált mutatókból bizonyítani nem lehet: ehhez szektorális felbontásra, az átértékelődés és az új megtakarítás elkülönítésére, valamint a vagyon eloszlásának vizsgálatára volna szükség. Azt is megkockáztatom, hogy ha az értelmezés helytálló, akkor a csere megítélése végső soron nem közgazdasági, hanem értékválasztási kérdés.

Az új kormány előtt álló feladat ezek után meglehetősen világosan körvonalazható. A felhalmozott vagyont olyan növekedéssé kell konvertálnia, amely a boltokban is érzékelhető – máskülönben a felhalmozás önmagában marad, miközben a felzárkózás motorja, amely lényegében 2019-ben leállt, nem indul újra. Mindez „árnyalatnyival” kedvezőbb kiindulási alapnak tekinthető, mint a tatárjárás utáni újrakezdéskor lehetett tapasztalható hazánkban – amennyiben egy cinikus végszót megengedhet magának a dolgozat szerzője.