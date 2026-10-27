Adalékok a magyar jövedelmi pálya értékeléséhez a 2020-as évek közepén
A magyar gazdaság teljesítményéről szóló vita rendre ugyanabba a csapdába fut. Az egyik oldal a növekedési ütemeket és a felzárkózás mutatóit sorakoztatja fel, a másik a boltokban tapasztalható vásárlóerőt és az uniós fogyasztási rangsor végét. Mindkét oldal valós adatokra támaszkodik, ilyen módon a kérdés nem az, melyiküknek van igaza, hanem az, hogy mi köti össze a két jelenséget.
Jelen rövid elemzés ehhez kíván adalékul szolgálni. A hosszú távú pálya felvázolásához a Maddison Project Database 1870-ig visszanyúló, egy főre jutó GDP-sorozatát fűztem össze a Világbank World Development Indicators adataival. A növekedési ütemek korszakos összevetéséhez ugyancsak a Világbank volumenindexeit, a legfrissebb nemzetközi összevetéshez az Eurostat 2025-ös referenciaévű, vásárlóerő-paritáson számított közlését, a vagyoni folyamatok bemutatásához pedig az MNB pénzügyi számláit és megtakarítási jelentését használtam fel. Minden számítás követhető az elemzéshez tartozó munkafüzetben, amelyben a beírt forrásadatokat és a belőlük képzett mutatókat elkülönítve tüntettem fel.
Jövedelmi pálya hosszú időtávon
Ha egyetlen olyan viszonyítási pontot keresünk, amely nem függ attól, hogy éppen melyik szomszédunk hogyan teljesít, akkor az a világátlag. A Maddison-adatbázis alapján a magyar egy főre jutó GDP a világ átlagos szintjének 1870-ben 113, 1900-ban 118, 1940-ben pedig 123 százalékát érte el. A szocialista iparosítás évtizedeiben ez az arány 130 és 139 százalék között mozgott, majd a rendszerváltás sokkja nyomán 1990-ben 125 százalékra esett vissza.
Az azt követő három és fél évtizedben azonban a mutató gyakorlatilag folyamatosan emelkedett, és a 2020-as évekre olyan tartományba ért, amelyre a teljes rendelkezésre álló idősorban nem találunk példát. A csúcsértéket 2022-ben mérhetjük, 177 százalékkal; 2024-re a mutató 171 százalékra mérséklődött. Megjegyzem, hogy a Maddison-adatbázis a világátlagot csak néhány bázisévre közli, ezért a sorozat nem évenkénti: a 2010 előtti rendelkezésre álló megfigyelések közül a legmagasabb érték az 1980-as 139 százalék.
Az osztrákokkal való összevetés ugyanezt a fordulatot mutatja, csak élesebb formában. A magyar jövedelemszint az osztráknak 1938-ban 75, 1950-ben 67 százalékát tette ki, majd az államszocializmus négy évtizede alatt folyamatosan romlott: 1980-ra 46, 1989-re 42 százalékra. A mélypontot a rendszerváltás transzformációs válsága hozta el: 1992-ben a magyar jövedelemszint az osztráknak mindössze 32,6 százalékát érte el. Innen emelkedett 2000-re 37,7, majd 2024-re 69,5 százalékra. Ennél magasabb értékre utoljára 1952-ben, hetvenkét éve volt példa.
Ezen a ponton egy fontos pontosítást kell tenni. Az 1930-as évek közepén a magyar-osztrák arány rövid időre 80 százalék fölé ugrott, 1946-ban pedig 88 százalékra. Ezek azonban nem magyar sikerek: a nagy gazdasági világválság Ausztriát mélyebben érintette, 1945-ben pedig az osztrák kibocsátás a felére esett vissza.
A növekedési ütemek három korszaka
A szintadatok mellett érdemesnek tartom magukat a növekedési ütemeket is megvizsgálni, hiszen a relatív pozíció elmozdulása mögött végső soron ezek állnak. Az átlagolás során mértani átlagot számoltam, ugyanis növekedési ráták esetében ez a helyes eljárás. A számtani átlag rendre felfelé torzítja az eredményt. A számításhoz a Világbank volumenindexeinek éves értékeit alakítottam növekedési tényezővé, majd ezekre kalkuláltam a mértani átlagot.
Az eredmények szerint a magyar gazdaság 2011 és 2024 között évente átlagosan 2,43 százalékkal bővült. Ez az érték csaknem kétszerese az uniós átlag 1,38 százalékának, és több mint kétszerese az osztrák 1,14 százaléknak. A 2025-ös évet is bevonva – a KSH 0,3 százalékos adatával – a 2011 és 2025 közötti átlagos ütem 2,29 százalék.
Az igazán beszédes összevetés azonban nem a nyugat-európai országokkal, hanem a megelőző két évtizeddel adódik. 1990 és 2010 között ugyanis a magyar gazdaság éves átlagban mindössze 0,93 százalékkal bővült, miközben az Európai Unió 1,84, Ausztria pedig 2,17 százalékkal. Ebben a huszonegy évben tehát nem felzárkózás, hanem lemaradás zajlott, és ez magyarázza a magyar-osztrák arány évtized eleji mélypontját. Halmozott formában mindez azt jelenti, hogy a magyar GDP 2011 és 2024 között 39,9 százalékkal nőtt, miközben az uniós átlag 21,1, az osztrák pedig 17,2 százalékkal.
A korszakhatár megválasztása nyilván erősen befolyásolja az eredményt. Az 1990-nel kezdődő időszak ugyanis magában foglalja a rendszerváltás transzformációs válságát, amely önmagában lehúzza az átlagot. Ha a számítást 1995-tel indítom, a magyar átlag 2,30 százalék, vagyis gyakorlatilag azonos a 2011 utáni 2,43 százalékkal; 2000-től számolva 2,31 százalék adódik. Tartózkodni kell tehát attól a következtetéstől, hogy a 2010 utáni évek abszolút értelemben gyorsabb növekedést hoztak volna, mint a megelőző másfél évtized.
Ami viszont ebben a próbában is megmarad, az a nemzetközi összevetés. 1995 és 2010 között a magyar 2,30 százalékos ütem az uniós 1,93 százalékhoz képest mindössze 0,37 százalékpontos előnyt jelentett, 2011 és 2024 között viszont a 2,43 százalék az uniós 1,38 százalékkal szemben már 1,05 százalékpontos előnyt. Véleményem szerint nem maga a növekedési ütem gyorsult fel látványosan, hanem a környezetünkhöz mért relatív teljesítmény javult – részben azért, mert a fejlettnek nevezett európai gazdaságok növekedése lassult le.
Ezen a ponton azonban két megszorítást is érdemes megfogalmazni. Az első az 1961 és 1989 közötti időszakra vonatkozik: a 4,17 százalékos érték kiszámításakor az 1965-ös évet kihagytam az idősorból, mivel a Világbank adatbázisában szereplő 42,41 százalékos növekedés nyilvánvaló adattörés, nem pedig valós teljesítmény. Beszámítása az időszak átlagát 5,30 százalékra emelné, ami érdemben torzítaná a korszakok összevetését.
A második megszorítás a regionális összevetésből adódik, és mérsékli a kedvező képet. Ugyanebben a 2011 és 2024 közötti időszakban Lengyelország éves átlagban 3,42, Románia pedig 3,09 százalékkal bővült, vagyis mindkét ország gyorsabban növekedett nálunk; Szlovákia 2,23, Csehország pedig 1,76 százalékos ütemet produkált. Magyarország ilyen módon a régió középmezőnyében helyezkedik el: az uniós átlaghoz képest egyértelműen gyorsabban, a leggyorsabban növekvő szomszédainkhoz képest viszont lassabban nőtt. A világátlaghoz mért történelmi csúcs tehát nem azonos a régiós elsőséggel, és véleményem szerint a kettő összemosása a korszak értékelésének leggyakoribb hibája.
A fordulat egy hatéves ablakban következett be
A korszakos átlagok önmagukban nem árulják el, mikor keletkezett a többlet. Az éves adatok azonban igen. Az uniós átlaghoz mérve – vásárlóerő-paritáson, a Világbank adatait használva – Magyarország 2010-ben az EU-átlag 61,4 százalékán állt, 2019-ben 72,9, 2022-ben pedig 75,5 százalékán. A relatív pozíció tehát kilenc év alatt 11,5 százalékponttal javult, az azt követő öt évben viszont már csak 2 ponttal, 2022 óta pedig enyhén csökken is: 2024-ben 74,9 százalékot látunk.
A 2. táblázat alsó két sora ugyanezt mutatja a növekedési ütemek oldaláról. 2011 és 2019 között a magyar GDP évente átlagosan 3,07 százalékkal bővült, miközben az uniós átlag 1,53 százalékkal – ez másfél százalékpontos felzárkózási prémiumot jelent. 2020 és 2024 között viszont a magyar ütem 1,28, az uniós 1,10 százalék volt, vagyis a prémium gyakorlatilag eltűnt. Az utolsó három évben pedig már stagnálásról kell beszélni: a GDP 2023-ban 0,8 százalékkal csökkent, 2024-ben 0,6, 2025-ben pedig a KSH adatai szerint 0,3 százalékkal nőtt.
Azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a korszak jövedelmi eredménye valós, ám nem egyenletes teljesítmény eredménye. Lényegében a 2013 és 2019 közötti években keletkezett, amikor az uniós források beáramlása, a foglalkoztatás bővülése és a kedvező világgazdasági környezet egyszerre dolgozott a magyar gazdaság javára, mindezek persze a többi ország számára is tapasztalható tendenciák voltak az adott időszakban.
Kevesebb jövedelem hagyja el az országot
A magyar gazdaságról szóló egyik általános kritika szerint a GDP félrevezető mutató, hiszen a megtermelt jövedelem jelentős része külföldi tulajdonú vállalatok profitjaként távozik az országból. A bruttó nemzeti jövedelem és a bruttó hazai termék rése ennél tágabb fogalmat, a külföldre áramló nettó elsődleges jövedelmet méri, amennyiben a GDP értéke meghaladja a GNI-t. Az adatok alapján látható, hogy ez a rés az elmúlt másfél évtizedben érdemben szűkült.
A 2007-es 7,6 százalékpontos csúcsról 2024-re 1,9 százalékpontra szűkült a rés, ami a teljes rendelkezésre álló idősor legalacsonyabb értéke. Az 1995 és 2009 közötti átlagos rés 5,8, a 2010 és 2024 közötti 3,4 százalékpont volt. Ilyen módon a megtermelt jövedelemből ma lényegesen kevesebb áramlik ki az országból, mint a kétezres évek közepén.
A nemzeti jövedelem azonban nem csupán a külföldi tulajdonosokhoz kerülő profitot tartalmazza, hanem a belföldi illetőségű – tehát nem állampolgárság, hanem rezidensi státusz szerint meghatározott – személyek külföldről származó munkajövedelmét is, amely 2010 után jelentősen emelkedett. A rés szűkülése mögött ezért legalább két folyamat állhat, és a rendelkezésre álló egyenlegadatból önmagában nem dönthető el, melyik mekkora súllyal. Azt tehát megalapozottan állíthatjuk, hogy a külföldre áramló nettó elsődleges jövedelem mérséklődött, azt viszont nem, hogy ezen belül éppen a profitkiáramlás csökkent volna. A szétbontás külön adatigényt és külön elemzést kíván.
A korszak ára: a fogyasztás
Itt érkezünk el a korszak legsúlyosabb tételéhez. Az Eurostat 2025-ös adatai szerint az egy főre jutó tényleges egyéni fogyasztás – az a mutató, amely a háztartások által ténylegesen elfogyasztott javakat és szolgáltatásokat méri, az államilag nyújtott oktatással és egészségüggyel együtt, az árszínvonallal korrigálva – Magyarországon az uniós átlag 73 százalékát érte el. Ezzel Lettországgal holtversenyben az utolsó helyen állunk az Európai Unióban. Az egy főre jutó GDP ugyanekkor 76 százalék volt, ami a 23. helyet jelenti.
A régiós összevetéssel óvatosan kell bánni, mert az Eurostat 2025-ös közleménye országonkénti bontásban csak a rangsor széleit nevezi meg; Észtországot, Romániát, Horvátországot, Magyarországot, Szlovákiát és Lettországot a GDP-mutatóban egyetlen, az uniós átlagnál mintegy 30 százalékkal alacsonyabb sávba sorolja. A részletes régiós összevetés ezért a 2024-es referenciaévre áll rendelkezésre, és ott a kép egyértelmű: a román fogyasztási mutató 88, a lengyel 84, a szlovák és a horvát egyaránt 78 százalékon állt, a magyar pedig 72 százalékon. Ezek az országok tehát nagyjából azonos fejlettségi sávban helyezkednek el velünk, a háztartásaik fogyasztási szintje mégis érezhetően magasabb.
Mindezek mellett a hazai adatok is ugyanezt mutatják: a háztartási fogyasztási kiadás a GDP 56,4 százalékát tette ki 2003-ban, 2024-ben viszont már csak 51,5 százalékát. Az 1995 és 2009 közötti átlag 53,8, a 2010 és 2024 közötti 50,5 százalék volt. A kibocsátásnak tehát tartósan kisebb hányada fordult lakossági fogyasztásra, mint korábban.
Ami a fogyasztás helyére lépett
A fogyasztási hányad csökkenése első pillantásra egyértelmű jóléti veszteségnek tűnik. A nemzeti jövedelemnek azonban van egy másik felhasználási módja is, nevezetesen a megtakarítás – és a hiányzó tétel pontosan ott jelent meg.
A bruttó nemzeti megtakarítás a GDP 15,8 százalékát tette ki 2003-ban, a mélyponton. 2019-re 27,9 százalékra emelkedett, 2024-ben pedig 25,6 százalékon állt. Az 1995 és 2009 közötti átlag 18,8 százalék volt, a 2010 és 2024 közötti 25,0 százalék, vagyis 6,2 százalékponttal magasabb. A háztartási szint még beszédesebb: a háztartások bruttó megtakarítási rátája 2003-ban 7,1 százalék volt, 2023-ban viszont már 19,7 százalék, ami az idősor csúcsa, és jóval a 12,9 százalékos uniós átlag felett van. Vélelmezhetjük, hogy itt nem apró elmozdulásról, hanem a lakossági pénzügyi magatartás szerkezeti átalakulásáról van szó.
A gondolatmenetet tovább erősíti, hogy az OECD nettó háztartási megtakarítási rátája szerint – amely a háztartások rendelkezésre álló jövedelmének azt a hányadát méri, amelyet nem fordítanak végső fogyasztásra – Magyarország 14,7 százalékkal Svédországgal holtversenyben a rangsor élén áll. Az uniós átlag ugyanekkor 8,1 százalék volt.
A megtakarítás végül vagyonná állt össze. Az MNB pénzügyi számlái szerint a háztartások pénzügyi eszközei 2025 végén 118 616 milliárd forintra rúgtak, a nettó pénzügyi vagyon pedig – a jegybank 2026 áprilisában közzétett megtakarítási jelentése szerint – a GDP 117 százalékára emelkedett. A 2010-es évek elején ez az arány még 82 százalék volt, vagyis a gyarapodás másfél évtized alatt mintegy harmincöt százalékpontot tett ki. Mindezen túl az MNB felmérése szerint a pénzügyi megtakarítással rendelkező háztartások aránya 2017 óta 50-ről 67 százalékra emelkedett.
Egy lényeges kiegészítés most is idekívánkozik. A pénzügyi vagyon növekedésének nem egyedüli forrása az új megtakarítás: a meglévő eszközök átértékelődése, vagyis az árfolyam- és ingatlanár-emelkedés szintén érdemben hozzájárul. Az MNB mindkét tényezőt megnevezi, számszerű megbontást azonban nem közöl. A vagyongyarapodás egy része tehát nem a fogyasztásról való lemondásból, hanem eszközárakból származik, és ennek pontos aránya további vizsgálatot kíván.
Megítélésem szerint ez az összefüggés a korszak értelmezésének kulcsa. A jövedelem nem tűnt el, hanem átalakult: a fogyasztásból megtakarításba, a megtakarításból pedig vagyonba. A tényleges egyéni fogyasztás uniós rangsorában elfoglalt utolsó helyünk ennek megfelelően valós tény, önmagában azonban nem méri a háztartások anyagi helyzetének egészét, mert a vagyonoldalt nem tartalmazza. Kiegészítés, hogy a háztartások GDP-arányos eladósodottsága az Eurostat adatai szerint itthon 18,3 százalék, amivel Magyarország az Európai Unió második legkevésbé eladósodott tagállama e kategória esetén, egyedül Romániában alacsonyabb ez a mutató.
Következtetések
Milyen összegző gondolatokat fogalmazhatunk meg e rövid elemzés után?
Először is érdemes rögzíteni, hogy a vagyoni átrendeződés nem semleges folyamat, és nem is mindenkit érint egyformán. A megtakarítás ugyanis definíció szerint azoknál csapódik le, akik félre tudnak tenni, márpedig a háztartások harmada 2024-ben sem rendelkezett semmilyen pénzügyi megtakarítással. Egy alacsony fogyasztási szint mellett felépülő magas vagyonállomány tehát együtt járhat azzal, hogy a lakosság jelentős része a napi megélhetésben semmit nem érzékel a javulásból. Hozzáteszem, hogy a 2022–2023-as, 17,6 százalékos éves inflációt hozó árrobbanás után a reálkeresetek helyreállítása inkább pótlás volt, semmint gyarapodás.
Mindebből ugyanakkor nem következik, hogy a tavaszi kormányváltás gazdaságilag indokolatlan lett volna. A három éve stagnáló kibocsátás, a zsugorodó ipar, az eltűnt felzárkózási prémium és az uniós fogyasztási rangsor utolsó helye önmagában is elegendő magyarázatul szolgál. Aki pedig a fogyasztás szintjét tekinti a gazdaságpolitika elsődleges céljának, annak a korszak mérlege valóban kedvezőtlen.
Az viszont semmiképpen nem állítható, hogy az országot egyoldalú gazdasági visszaesés jellemezte volna. A 2010 utáni években a növekedési ütemünk és az uniós átlag közötti különbség csaknem a háromszorosára nőtt, a világátlaghoz mért jövedelmi pozíciónk másfél évszázados csúcsra ért, az Ausztriához mért arány hét évtizede nem volt ilyen magas, a kiáramló jövedelem rése a rendelkezésre álló idősor legalacsonyabb szintjére szűkült, a megtakarítási ráta és a háztartási vagyon pedig szintén történelmi csúcson áll. Ezek nem politikai állítások, hanem nemzetközi adatbázisokból bárki által ellenőrizhető számok.
A korszak valódi mérlege ilyen módon nem abban a kérdésben ragadható meg, hogy sikeres volt-e vagy sem, hanem abban, hogy a termelés, a fogyasztás és a vagyon pályája tartósan szétvált egymástól. Kézenfekvő értelmezés, hogy a jelen fogyasztása cserélődött el tőkefelhalmozásra és vagyonra, ezt azonban az itt bemutatott aggregált mutatókból bizonyítani nem lehet: ehhez szektorális felbontásra, az átértékelődés és az új megtakarítás elkülönítésére, valamint a vagyon eloszlásának vizsgálatára volna szükség. Azt is megkockáztatom, hogy ha az értelmezés helytálló, akkor a csere megítélése végső soron nem közgazdasági, hanem értékválasztási kérdés.
Az új kormány előtt álló feladat ezek után meglehetősen világosan körvonalazható. A felhalmozott vagyont olyan növekedéssé kell konvertálnia, amely a boltokban is érzékelhető – máskülönben a felhalmozás önmagában marad, miközben a felzárkózás motorja, amely lényegében 2019-ben leállt, nem indul újra. Mindez „árnyalatnyival” kedvezőbb kiindulási alapnak tekinthető, mint a tatárjárás utáni újrakezdéskor lehetett tapasztalható hazánkban – amennyiben egy cinikus végszót megengedhet magának a dolgozat szerzője.