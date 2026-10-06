Kína újra rajzolja a regionális gazdasági térképet
Szeptember 16-án nyitott meg a modern Kína első, országos szinten tervezett és koordinált csatornáját. A 134 km hosszú mesterséges vízi út a Xijiang (Nyugati-folyó) hajózási rendszerét köti össze Beibu-öblön keresztül a Dél-Kínai nyugati tengerrel, vagyis közvetlenebb és gyorsabb kijáratot ad Délnyugat-Kína belvízi hálózatából az ASEAN államok felé. Az egész beruházás 72,7 milliárd jüanba, mintegy 10,8 milliárd dollárba került, amit alapvetően kínai állami, helyi költségvetési és fejlesztéspolitikai forrásokból finanszíroztak. A négy év alatt megépülő projekt az Új Selyemúthoz kapcsolódó és a Nyugat-Kínát az ASEAN-piacokkal összekötő New International Land-Sea Trade Corridor egyik kulcsfontosságú infrastrukturális fejlesztése.
Kína földrajza sem változtatható meg, de formálható
Kínában a mesterséges vízi utak gazdaságföldrajz-formáló szerepe nem új jelenség. A több ezeréves múltra visszatekintő Nagy-csatorna több, mint 2000 kilométeren kapcsolta össze Észak- és Dél-Kína gazdasági központjait, és évszázadokon át a birodalom belső kereskedelmének, élelmiszer-ellátásának és nem utolsó sorban politikai stabilitásának és integrációjának egyik ütőerét jelentette. A kínai stratégiai gondolkodásnak az ókortól kezdve az egyik alapeleme, hogy a földrajzi adottságokat ismerni kell és előnyt kell kovácsolni belőlük. A földrajzot ugyan nem lehet megváltoztatni, de az infrastruktúrával át lehet formálni a gazdasági jelentőségét.
A Pinglu-csatorna fejlesztése is hasonló logikát követ, ami dél felé nyit és közvetlenebb tengeri kijáratot teremt Délnyugat-Kína egyes belső térségei számára. Ugyanis a Guangxi tartomány folyói alapvetően kelet felé, Guangdong város irányába vezették a forgalmat és így a kereskedelmi kapcsolatok a keleti kikötőktől függtek.
Az 5000 tonnás hajók befogadására alkalmas új vízi útvonal 560 km útmegtakarítás jelent. A kínai becslések szerint a vízi szállítás egységköltsége a vasúti fuvarozás nagyjából felét, a közúti szállítás töredékét teszi ki. A Pinglu-csatorna esetében a kínai hatóságok 18-30 százalékos teljes logisztikaiköltség-csökkenéssel számolnak a hagyományos útvonalakhoz képest.
A kivitelezés során mintegy 315 millió köbméter földet és kőzetet termeltek ki. A csatorna építése során folyók összekötése mellett egy modern, három lépcsőzetes zsiliprendszert is létrehoztak a 65 méteres szintkülönbségek áthidalására. A Panama-csatorna új zsilipjeihez hasonló víztakarékos medencerendszer a felhasznált víz több mint 60 százalékát képes megtakarítani, mérsékelve a hajózás vízigényét. Míg a Panama-csatorna 100 évvel ezelőtti amerikai megalkotása a két óceánt köti össze és a globális hajózás térképét rajzolta át, addig a Pinglu-csatorna Kína belső és a régiós gazdasági térképet módosítja.
Kína dél felé fordul
A mérnöki bravúrok mellett a gazdasági jelentősége is kiemelkedő. A csatorna a New International Land-Sea Trade Corridor gerinceleme, és a kínai kormány hivatalosan is a multimodális folyó-vasút-tenger rendszer részeként kezeli. A Carnegie kutatóintézet tanulmánya szerint Guangxi tartomány kormánya már 2006-ban elindította a Beibu Gulf Economic Rim kezdeményezést, amelynek célja a térség China-ASEAN integrációs központtá tétele volt. A Pinglu tehát egy régebbi geoökonómiai elképzelés legújabb infrastruktúrája.
Kína és az ASEAN közötti kereskedelem kapcsolatok tovább erősödtek és a kínai statisztikák szerint 2025-ben első alkalommal haladta meg az 1 ezermilliárd dollárt, 7,4 százalékos éves növekedéssel. A dinamika 2026-ban is folytatódott, az év első hét hónapjában a kétoldalú kereskedelem 744 milliárd dollárra nőtt.
A Pinglu-csatorna ezt az egyre szorosabb gazdasági kapcsolatot erősítheti tovább a fizikai infrastruktúrával. A Beibu-öblön keresztül közvetlenebb kapcsolatot teremt Nyugat-Kína és az ASEAN között.
Különösen a már működő kínai-szingapúri New International Land-Sea Trade Corridor, vagyis elsősorban a multimodális logisztikában, pénzügyi és kereskedelmi szolgáltatások tekintetében, a kínai-malajziai Qinzhou ipari és kikötői együttműködések, valamint a Vietnammal fennálló termelési és agrárkereskedelmi kapcsolatok számára kínálhat új lehetőségeket.
China+1 nem feltétlenül jelent kevesebb Kínát
Érdekes kettős folyamat tapasztalható. A nyugati vállalatok termelésük egy részét Vietnamba, Thaiföldre, Malajziába vagy Indonéziába helyezik át, hogy csökkentsék közvetlen kínai kitettségüket és mérsékeljék a vám-, ellátásilánc- és geopolitikai kockázatokat. De közben Kína stratégiáját követve egy alternatív és komplex hálózatépítést folytat a régióban, amivel igyekszik mind szorosabban magához kapcsolni a térség gazdasági potenciálját. Olyan vasutakat, kikötőket, ipari parkokat, szárazföldi folyosókat, és most csatornákat épít, amelyek ezeket az ASEAN-termelőközpontokat még szorosabban összekapcsolják a kínai beszállítói és logisztikai rendszerrel. A termelés földrajzi diverzifikációja tehát nem feltétlenül jár együtt a gazdasági kapcsolatok lazulásával, sőt, bizonyos esetekben éppen egy sűrűbb regionális hálózat kialakulását eredményezi.
A Pinglu-csatorna geopolitikai jelentősége több szempontból is érdekes. Egyrészt Nyugat- és Délnyugat-Kína kereskedelmi orientációja részben az ASEAN irányába tolódhat. Másrészt az útvonal-diverzifikációval csökkenti egyes kínai belső régiók Guangdong és a keleti parti logisztikai tengelyek iránti függőségét. Továbbá mélyítheti a kínai és ASEAN-ellátási láncok fizikai összekapcsoltságát és az ilyen geoökonómiai integrációval a kínai befolyását erősíti az infrastruktúrán keresztül. A saját gazdasági (és földrajzi) rendszerét is úgy alakíthatja át, hogy a szomszédos gazdaságok számára egyre könnyebb legyen a kínai hálózatokhoz való kapcsolódás és a kínai termelésre való támaszkodás.
Ugyanakkor a fejlesztésnek megvannak a korlátai is. A folyosó által érintett kínai térségek ipari szerkezete és termelékenysége jelentősen elmarad a Jangce- vagy a Gyöngy-folyó deltájának fejlett klasztereitől, ezért az infrastruktúra önmagában nem garantál ipari felzárkózást. Egyelőre 2026 év évégig ingyenesen használható a csatorna, majd a teszt időszak után derül ki, hogy ténylegesen mekkora költségmegtakarítást jelent a szállítások átállítása. A hosszú távú üzleti siker egyik kulcsa, hogy legyen megfelelő visszfuvar. Ugyanis, ha az áruforgalom túlságosan egyirányú, romlik a gazdaságosság. További kérdés, hogy a csatorna ténylegesen létrehoz-e új ipari beruházásokat és új árumennyiséget, ez lehet a csatorna középtávú tesztje. Egyes kutatások szerint a fejlesztés tájfragmentációt, megváltozott területhasználatot és biodiverzitási kockázatokat is jelent, aminek hatásai a későbbiekben tovább ronthatják a biodiverzitást.
A Pinglu-csatorna jelentősége abban áll, hogy Nyugat- és Délnyugat-Kína gazdasági földrajzát részben dél felé fordítja és valódi sikere azon múlik, hogy képes-e tartósan új kereskedelmi és termelési kapcsolatokat létrehozni Nyugat-Kína és Délkelet-Ázsia között.
Ha ez sikerül, akkor újabb példájává válhat Kína alternatív infrastruktúra építésének, amely geoökonómiai stratégiával szervezi egyre összetettebb hálózatba a régió gazdasági tereit.