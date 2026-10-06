Kína újra rajzolja a regionális gazdasági térképet

Szeptember 16-án nyitott meg a modern Kína első, országos szinten tervezett és koordinált csatornáját. A 134 km hosszú mesterséges vízi út a Xijiang (Nyugati-folyó) hajózási rendszerét köti össze Beibu-öblön keresztül a Dél-Kínai nyugati tengerrel, vagyis közvetlenebb és gyorsabb kijáratot ad Délnyugat-Kína belvízi hálózatából az ASEAN államok felé. Az egész beruházás 72,7 milliárd jüanba, mintegy 10,8 milliárd dollárba került, amit alapvetően kínai állami, helyi költségvetési és fejlesztéspolitikai forrásokból finanszíroztak. A négy év alatt megépülő projekt az Új Selyemúthoz kapcsolódó és a Nyugat-Kínát az ASEAN-piacokkal összekötő New International Land-Sea Trade Corridor egyik kulcsfontosságú infrastrukturális fejlesztése.

Kína első, országos szinten tervezett és koordinált csatornája, a Pinglu-csatorna / Fotó: Xinhua via AFP

Kína földrajza sem változtatható meg, de formálható

Kínában a mesterséges vízi utak gazdaságföldrajz-formáló szerepe nem új jelenség. A több ezeréves múltra visszatekintő Nagy-csatorna több, mint 2000 kilométeren kapcsolta össze Észak- és Dél-Kína gazdasági központjait, és évszázadokon át a birodalom belső kereskedelmének, élelmiszer-ellátásának és nem utolsó sorban politikai stabilitásának és integrációjának egyik ütőerét jelentette. A kínai stratégiai gondolkodásnak az ókortól kezdve az egyik alapeleme, hogy a földrajzi adottságokat ismerni kell és előnyt kell kovácsolni belőlük. A földrajzot ugyan nem lehet megváltoztatni, de az infrastruktúrával át lehet formálni a gazdasági jelentőségét.

A Pinglu-csatorna fejlesztése is hasonló logikát követ, ami dél felé nyit és közvetlenebb tengeri kijáratot teremt Délnyugat-Kína egyes belső térségei számára. Ugyanis a Guangxi tartomány folyói alapvetően kelet felé, Guangdong város irányába vezették a forgalmat és így a kereskedelmi kapcsolatok a keleti kikötőktől függtek.

Az 5000 tonnás hajók befogadására alkalmas új vízi útvonal 560 km útmegtakarítás jelent. A kínai becslések szerint a vízi szállítás egységköltsége a vasúti fuvarozás nagyjából felét, a közúti szállítás töredékét teszi ki. A Pinglu-csatorna esetében a kínai hatóságok 18-30 százalékos teljes logisztikaiköltség-csökkenéssel számolnak a hagyományos útvonalakhoz képest.