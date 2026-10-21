A körforgásos gazdaság nem a hulladék keletkezésénél kezdődik, hanem jóval korábban: amikor eldöntjük, mire van valóban szükségünk, hogyan tervezzük meg a termékeket, mennyi anyagot használunk fel az előállításukhoz, és miként tudjuk a lehető leghosszabb ideig használatban tartani őket. Egy könnyebben javítható berendezés, egy felújítható épület vagy egy másodlagos nyersanyagokra épülő gyártási folyamat sokszor többet jelent a körforgásosság szempontjából, mint az életciklus végén végzett újrahasznosítás.

A körforgásos gazdaság legnagyobb akadálya a megszokás / Fotó: dee karen

Ezzel nem a hulladékgazdálkodás jelentőségét szeretném megkérdőjelezni. Inkább arra akarom felhívni a figyelmet, hogy ha kizárólag erre összpontosítunk, akkor a körforgásosság lehetőségeinek csak egy részét használjuk ki. A valódi gazdasági előny abból származik, ha kevesebb erőforrásból tudunk ugyanakkora vagy nagyobb értéket előállítani, miközben csökkentjük a nyersanyagoktól való függőségünket és a környezeti terhelést.

Körforgásos gazdaság – egyedül nem megy

Ehhez azonban nem elegendő, ha a vállalatok külön-külön fejlesztenek. A nemrég Budapesten a BCSDH által megrendezett European Circular Economy Hotspot egyik legfontosabb gondolata az volt, hogy a körforgásos átmenet ma már kevésbé technológiai, sokkal inkább együttműködési kihívás. Egy vállalat hiába alakítja át a termelését, ha a beszállítói nem tudnak megfelelő alapanyagokat biztosítani, a vevői nem keresik az új megoldást, vagy a szabályozási környezet nem támogatja annak elterjedését. Ami az egyik iparágban melléktermék, az a másikban értékes nyersanyag lehetne, ehhez azonban a két szereplőnek először egymásra kell találnia.

Ezeket a kapcsolatokat a piac nem minden esetben hozza létre magától. Olyan együttműködési fórumokra van szükség, amelyek összehozzák a vállalatokat, a kutatókat, a finanszírozókat és a döntéshozókat. Ebben az értelemben a tudásmegosztás már nem kiegészítő tevékenység, hanem az üzleti modellváltás egyik feltétele. Magyarországon különösen fontos, hogy a már működő hazai kezdeményezések és a külföldön bevált megoldások egymásra találjanak. Nem kell minden problémára saját, teljesen új választ kidolgoznunk, ha mások tapasztalataiból is tanulhatunk.