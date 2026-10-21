A körforgásos gazdaság legnagyobb akadálya a megszokás
A körforgásos gazdaság nem a hulladék keletkezésénél kezdődik, hanem jóval korábban: amikor eldöntjük, mire van valóban szükségünk, hogyan tervezzük meg a termékeket, mennyi anyagot használunk fel az előállításukhoz, és miként tudjuk a lehető leghosszabb ideig használatban tartani őket. Egy könnyebben javítható berendezés, egy felújítható épület vagy egy másodlagos nyersanyagokra épülő gyártási folyamat sokszor többet jelent a körforgásosság szempontjából, mint az életciklus végén végzett újrahasznosítás.
Ezzel nem a hulladékgazdálkodás jelentőségét szeretném megkérdőjelezni. Inkább arra akarom felhívni a figyelmet, hogy ha kizárólag erre összpontosítunk, akkor a körforgásosság lehetőségeinek csak egy részét használjuk ki. A valódi gazdasági előny abból származik, ha kevesebb erőforrásból tudunk ugyanakkora vagy nagyobb értéket előállítani, miközben csökkentjük a nyersanyagoktól való függőségünket és a környezeti terhelést.
Körforgásos gazdaság – egyedül nem megy
Ehhez azonban nem elegendő, ha a vállalatok külön-külön fejlesztenek. A nemrég Budapesten a BCSDH által megrendezett European Circular Economy Hotspot egyik legfontosabb gondolata az volt, hogy a körforgásos átmenet ma már kevésbé technológiai, sokkal inkább együttműködési kihívás. Egy vállalat hiába alakítja át a termelését, ha a beszállítói nem tudnak megfelelő alapanyagokat biztosítani, a vevői nem keresik az új megoldást, vagy a szabályozási környezet nem támogatja annak elterjedését. Ami az egyik iparágban melléktermék, az a másikban értékes nyersanyag lehetne, ehhez azonban a két szereplőnek először egymásra kell találnia.
Ezeket a kapcsolatokat a piac nem minden esetben hozza létre magától. Olyan együttműködési fórumokra van szükség, amelyek összehozzák a vállalatokat, a kutatókat, a finanszírozókat és a döntéshozókat. Ebben az értelemben a tudásmegosztás már nem kiegészítő tevékenység, hanem az üzleti modellváltás egyik feltétele. Magyarországon különösen fontos, hogy a már működő hazai kezdeményezések és a külföldön bevált megoldások egymásra találjanak. Nem kell minden problémára saját, teljesen új választ kidolgoznunk, ha mások tapasztalataiból is tanulhatunk.
Átláthatóság holnaputánra is
A másik kulcskérdés a kiszámíthatóság. A vállalatoknak hosszú távú döntéseket kell meghozniuk, amelyek sok esetben jelentős beruházással, új technológiával vagy teljes értékláncuk átalakításával járnak. Ehhez az időszakos támogatások és a rövid távú ösztönzők rendszere kevés: átlátható, következetes, évekre előre tervezhető szabályozásra van szükség. A BCSDH kutatásai és a vállalatokkal folytatott párbeszéd alapján azt látjuk, hogy nem feltétlenül a beruházási források hiánya az elsődleges akadály: legalább ilyen fontos, hogy a cégek lássák, milyen feltételek között térülhetnek meg a fejlesztéseik.
A jó szabályozás ráadásul nemcsak korlátokat jelöl ki, hanem piacot is teremthet.
Jó példa erre a közbeszerzés, amely a konferencián is hangsúlyosan felmerült. Ha egy önkormányzat vagy állami intézmény a beszerzéseinél figyelembe veszi a javíthatóságot, az újrahasználhatóságot vagy az újrahasznosított anyagok arányát, azzal közvetlen keresletet teremthet a körforgásos termékek és szolgáltatások számára.
Ez pedig a vállalatokat is fejlesztésekre ösztönözheti.
El kell felejtenünk, ahogyan eddig működtünk
Van ugyanakkor egy kevésbé látványos, de legalább ilyen fontos feladatunk: meg kell tanulnunk mérni a körforgásosságot. Ma még nem áll rendelkezésre minden területen egységesen alkalmazott és elfogadott módszertan, ami megnehezíti a teljesítmények összehasonlítását és a beruházások értékelését. Márpedig amit nem tudunk megfelelően mérni, annak gazdasági előnyeit is nehezebb bizonyítani. A következő évek egyik fontos feladata ezért olyan közös mérési keretek kialakítása és elterjesztése lesz, amelyek a vállalati döntéshozatalt is támogatják.
Mindezekhez szemléletváltásra is szükség van.
A körforgásosság nem maradhat néhány fenntarthatósági szakember ügye:
- a beszerzésben,
- a termékfejlesztésben,
- a pénzügyi tervezésben
- és a vállalatvezetésben egyaránt meg kell jelennie.
A fogyasztók szerepe sem elhanyagolható, hiszen kereslet nélkül a legígéretesebb üzleti megoldások sem tudnak széles körben elterjedni.
Az oktatásnak és a szemléletformálásnak ezért az is feladata, hogy megmutassa: az erőforrásokkal való takarékosabb gazdálkodás nem feltétlenül lemondást, hanem jobb minőségű, tartósabb és gazdaságosabb megoldásokat jelent.
Ahhoz, hogy a következő években többet tegyünk annál, hogy hatékonyabban kezeljük a keletkező hulladékot, például képesek legyünk újragondolni magát az erőforrás-felhasználást, meg kell tanulnunk bizonyos dolgokat elfelejteni. A megszokott termelési, fogyasztási és üzleti megoldások ugyanis nem feltétlenül alkalmasak a jövő kihívásainak kezelésére. A körforgásos átmenethez nemcsak új tudásra lesz szükségünk, hanem arra a bátorságra is, hogy elengedjük azt, amihez eddig ragaszkodtunk.