Adóösztönzőkkel a kortárs művészetért: mit tanulhat Magyarország Európától?

Talán meglepő, de a kulturális ágazat gazdasági jelentősége óriási. Az EU-ban már 2023-ban is 2,1 millió kulturális vállalkozás volt, a kreatív és művészeti szektor 524 milliárd eurós forgalmat generált, ami azt mutatja, hogy a kultúra nem hab a tortán, hanem komoly gazdasági tényező, ami rengeteg munkahelyet és hozzáadott értéket teremt. Emiatt egyre több ország tekint húzóágazatként a kulturális szektorra, aminek finanszírozásába érdemes lenne bevonni a vállalati forrásokat is, akár adóösztönzők segítségével is.

A kortárs magyar művészet támogatható adóösztönzőkkel / Fotó: Pat Moore

Miért éri meg a vállalatoknak beszállni?

A művészet támogatása már rég nem csak nemes gesztus, egyre több vállalat ismeri fel, hogy a kultúra támogatása üzleti előnyöket is rejt. Az irodai műtárgyvásárlás, a kulturális programok támogatása vagy új produkciók finanszírozása mind hozzájárulhat a cég sikeréhez, növeli a brand értékét, javítja a reputációt, inspiratív légkört teremt, az értéknövekedés pedig pénzügyi előnyökkel jár.

Európai modellek – hogyan csinálják mások?

Az államok számára ugyanakkor nagy kérdés, hogyan lehet egyszerre segíteni a művészeknek, motiválni a vállalatokat, és biztosítani a transzparenciát? A jó példákért nem kell messzire menni:

Franciaország: műtárgyvásárlás adókedvezménnyel, közösségi haszonnal – A francia modell frappáns és célzott: ha egy vállalat élő művésztől vásárol eredeti műalkotást, annak vételárát öt év alatt, évi 20 százalékos részletekben leírhatja az adóalapjából – feltéve, hogy a mű nem „eldugott” helyen van, hanem a munkavállalók, illetve a nyilvánosság számára is elérhető (pl.: az iroda aulájában, tárgyalóiban). Fontos feltétel, hogy csak valós, eredeti művek után jár a kedvezmény, a kereskedelmi célú vásárlások nem tartoznak a rendszerbe. Az adóalap legfeljebb a vállalat éves nettó árbevételének 0,5 százalékáig, vagy 20 000 euróig (amelyik kedvezőbb) csökkenthető. A cégeknek elkülönített tartalékalapot is kell képezniük, ami a műtárgy későbbi értékesítésekor ismét adókötelessé válik. A rendszer úgy támogatja a kortárs művészeket, hogy ténylegesen „beköltözteti” az alkotásokat a vállalati környezetbe. Olaszország: Art Bonus – amikor a mecenatúra megtérül –Az olasz Art Bonus rendszer nem a vállalati művásárlást, hanem a kulturális projektek támogatását helyezi középpontba. A vállalatok vissza nem térítendő pénzadományokat nyújtanak nyilvános kulturális javak védelmére, helyreállítására, illetve állami és önkormányzati kulturális intézmények – múzeumok, könyvtárak, operaházak, színházak – működtetésére. Az adományozott összeg 65 százaléka adójóváírásként jár vissza, három évre elosztva, miközben a kedvezmény mértéke az adóköteles jövedelem, illetve az éves bruttó árbevétel százalékában korlátozott. A rendszer egyik kulcsa az átláthatóság: a hivatalos Art Bonus kormányzati portálon minden projekt, befizetés és felhasználás nyomon követhető, a kedvezményezett intézményeknek pedig havonta kell jelenteniük, mire költötték a támogatást. Az elmúlt bő tíz évben több mint 1,2 milliárd euró magánforrás érkezett a kultúrába, 54 000-nél is több mecénástól, 8500-nál több projektet finanszírozva. Az Art Bonus jó példája annak, hogyan lehet egyszerű, transzparens adójóváírással széles körű magánmecenatúrát mozgósítani a kultúra javára. Ausztria: a támogatás üzleti ráfordítássá válik – Ausztriában a vállalatok – és vállalkozási jövedelemmel rendelkező magánszemélyek – éves adózás előtti nyereségük 10 százalékáig támogathatják támogathatnak művészeti és kulturális szervezeteket, és ez az összeg teljes egészében levonható az adóalapból üzleti költségként. A támogatott szervezeteket a Szövetségi Pénzügyminisztérium tartja nyilván, a szigorú regisztrációs feltételek garantálják, hogy valóban közhasznú kulturális szereplők részesülnek a támogatásokból. A szabályozás élesen megkülönbözteti az önzetlen adományt (Spende) és a szponzorációt (Sponsoring). Adomány esetén nincs ellenszolgáltatás, a támogatás a 10 százalékos nyereségkorláton belül számolható el. Szponzoráció esetén viszont valós, dokumentált reklámértéket kell kapnia a cégnek (például logómegjelenés, kommunikációs felületek, VIP-jegyek), és az így felmerülő költség korlátlanul levonható mint normál reklámköltség. Belgium: új produkciók születhetnek vállalati finanszírozással – A belga Tax Shelter program a vállalatokat egyenesen a produkciók finanszírozásába vonja be – főként színházi, opera, tánc, cirkusz vagy zenei előadások támogatásán keresztül. A támogatás feltétele, hogy az adott színpadi mű valóban új produkció legyen, vagy egy meglévő darab jelentős, kreatív újraértelmeze. A Belgiumban társasági adót fizető vállalatok a fizetendő adójuk egy részét közvetlenül a minősített kulturális produkciók finanszírozására fordíthatják, cserébe adóelőnyben, meghatározott pénzügyi hozamban és PR-értékben részesülnek. A konstrukció így nem pusztán kedvezmény, hanem egy bevált gazdasági-kulturális modell: a cégek számára befektetési és reputációs lehetőség, a művészeti produkciók számára pedig stabil tőkeinjekció és professzionális háttér, amely új előadások megszületését és nemzetközi versenyképességét segíti.

Mit tanulhat Magyarország?

A magyar cégek már bizonyították a sport-TAO rendszerben, hogy komoly pénzeket tudnak mozgósítani közérdekű célokra – 2011 és 2024 között mintegy 1500 milliárd forint áramlott a sportba. Adódik a kérdés: mi lenne, ha ezt a lendületet a kultúra, azon belül is a kortárs művészetek felé is irányítanánk?

Sokak számára emlékezetes lehet, hogy Magyarországon volt egyszer egy kulturális TAO, amivel kapcsolatban azonban számos visszaélés gyanúja vetődött fel, ami azután – 2018-ban – a megszüntetéséhez vezetett. Kár lenne azonban ebből kiindulva lemondani a kortárs művészet adórendszeren keresztüli támogatásáról. Az említett példákban mindenütt jól célzó és transzparens támogatási formákat látunk, ahol az ellenőrzés ésszerűen felállított keretek között hatékonyan biztosítható. Semmi akadálya nincs annak, hogy a magyar állam hasonlóan jól működő rendszert dolgozzon ki és üzemeltessen.

Az európai példák azt mutatják, hogy jól kialakított, transzparens adókedvezményekkel a vállalati szektor nemcsak „adakozó”, hanem tudatos befektető partnerré válhat a művészeti ökoszisztémában. Magyarország számára reális lépés lenne egy olyan rendszer, ahol a cégek – szigorú keretek között – adóalapjuk vagy fizetendő adójuk egy részét kortárs műtárgyvásárlásra, kulturális projektekre vagy új művészeti produkciók finanszírozására fordíthatják, jól látható közösségi haszonnal, egyértelmű átláthatósági szabályokkal. Az európai modellek alapján itthon is érdemes lenne kipróbálni egy átlátható, időben és összegben korlátozott, de ambiciózus pilotprogramot.