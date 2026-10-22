Egyre aggasztóbb a helyzet a munkaerőpiacon: a nők és a fiatalok fizetik meg a romlás árát
A Tisza láthatóan feladta a munkaalapú társadalom kiépítésének és fenntartásának politikáját. Ennek már a kormányzati működésben is megmutatkoznak a jelei: fél éven keresztül még foglalkoztatási államtitkára sem volt a kormánynak, a foglalkoztatás ügyét pedig egyszerűen szociális kérdéssé silányították.
Pedig a munka nem pusztán szociális ügy. A gazdaság működésének, a családok megélhetésének és az emberek biztonságának egyik alapja. Éppen ezért különösen aggasztó, ha sem a gazdasági minisztérium, sem a szakminisztériumok nem tekintik valódi feladatuknak, hogy foglalkozzanak a saját területük munkaerőpiaci folyamataival. A keresetek alakulásával, a foglalkoztatás bővítésével és a munkanélkülivé válás veszélyével is foglalkozni kellene – nem akkor, amikor már bekövetkezett a baj, hanem akkor, amikor még megelőzhetjük azt. A legfrissebb, szeptemberi KSH-adatok alapján azonban éppen az ellenkező irányba tartunk.
Megállt a foglalkoztatás bővülése – és már a munkanélküliség is emelkedik
A 15–64 éves korcsoport foglalkoztatási rátája a második félév eddig ismert hónapjaiban, júliusban, augusztusban és szeptemberben még közel megegyezett az előző év azonos időszakának értékeivel. Vagyis a romlás egyelőre nem jelent meg a foglalkoztatási ráta alakulásában, de a korábbi bővülésnek már nyoma sincs: foglalkoztatásbővülés helyett legfeljebb stagnálásról beszélhetünk.
Még ezt a stagnálást is csak úgy sikerült elérni, hogy a múlt év azonos időszakához képest 15 ezerrel nőtt a külföldre ingázó, külföldi telephelyen dolgozók száma.
Ez önmagában is figyelmeztető jel. A foglalkoztatás bővülése megállt, miközben a munkanélküliség növekedése már egyértelműen kirajzolódik az adatokból.
Májusban és júniusban a 15–64 éves népesség munkanélküliségi rátája még megegyezett az előző év azonos időszakának értékével. Augusztusra azonban már 0,4 százalékponttal, szeptemberre pedig 0,2 százalékponttal magasabb lett.
Ilyen rövid idő alatt ekkora elmozdulás komoly figyelmeztetés.
A stagnáló foglalkoztatás mellett ugyanis már nemcsak a bővülés hiánya jelent problémát, hanem az is, hogy egyre többen szorulnak ki a munkaerőpiacról.
A nők helyzete tíz éve nem volt ilyen rossz
A legaggasztóbb folyamatok egyértelműen a nőket érintik. Esetükben a munkanélküliségi ráta a májusi 4,5 százalékról júniusra 5%-ra emelkedett, és azóta, immár négy hónapja, változatlanul ezen a szinten maradt.
Ez a fél százalékpontos romlás nem pusztán egy statisztikai elmozdulás. Azt jelenti, hogy június óta a nőket már nem tekinthetjük teljes foglalkoztatású csoportnak.
Ilyen helyzetre 2016 óta nem volt példa Magyarországon.
A számok mögött nők és családok megélhetése áll. A munkalehetőség biztonságot ad, kiszámíthatóvá teszi a mindennapokat, és alapot teremt a gyermekneveléshez, a tervezhető jövőhöz. Ha a munkanélküliség növekszik, a foglalkoztatás pedig nem bővül, akkor mindez egyre több család számára kerülhet veszélybe.
A Tiszának mégis úgy tűnik, nem fontos, hogy a nőknek és családjaiknak legyen munkájuk, tisztes megélhetésük, és normális körülmények között élhessenek, dolgozhassanak, nevelhessenek gyermekeket.
A kormányváltás következtében a nők munkaerőpiaci helyzete tíz éve nem látott szintre romlott.
A munkanélküliek létszámának alakulása még világosabban mutatja, milyen gyorsan változik a helyzet:
- Májusban, a kormányváltás idején, a munkanélküliek háromhavi átlagos létszáma 206 ezer fő volt, ebből 98 ezer nő.
- Szeptemberre a munkanélküliek száma már 227 ezerre emelkedett, a munkanélküli nők száma pedig elérte a 112 ezret.
- Vagyis összesen 21 ezerrel nőtt a munkanélküliek száma, és ebből 14 ezer fő a nők köréből került ki.
Ez különösen súlyos fejlemény annak fényében, hogy a munkaerőpiac szezonalitása miatt a nyári és őszi hónapokban a munkanélküliség általában csökkenni szokott a tavaszi időszakhoz képest. Idén azonban éppen az ellenkezője történt. A megszokott folyamatok helyett növekedést látunk – ez pedig egyértelműen vészjósló jel.
A KSH a harmadik negyedéves, ágazati bontású adatokat csak később teszi közzé, de előzetes becslésem szerint az ipar mellett a kiskereskedelemben, valamint a humán egészségügy és szociális ellátás területén következhetett be a legjelentősebb létszámcsökkenés. Ezek az ágazatok ugyanis a nők legnagyobb foglalkoztatói közé tartoznak.
Ha ezekben a területekben csökken a foglalkoztatottak száma, az a nők munkaerőpiaci helyzetére is közvetlen hatással lehet.
A pályakezdő fiatalok előtt is nehezebbé válik az elindulás
Nemcsak a nőket érinti a romlás: a fiatalok munkanélkülisége is növekedett. A 15–24 éves korosztály munkanélküliségi rátája szeptemberre elérte a 16 százalékot, ami a tavalyi, azonos időszakban mért 14,8 százalékhoz képest 1,2 százalékpontos emelkedést jelent.
A munkanélküli fiatalok száma a tavaly szeptemberi 45 ezerről 48 ezerre nőtt.
Természetesen a fiatalok munkanélkülisége szezonálisan változik: a tanév végén minden évben alacsonyabb, őszre pedig magasabb a munkanélküliek száma és a munkanélküliségi ráta. Az idei adatok azonban már a nyers számok alapján is aggodalomra adnak okot.
Idén jóval több olyan pályakezdő fiatal van, aki nem tud szeptembertől munkába állni, mint az elmúlt tíz évben bármikor.
Ez nemcsak a fiatalok jelenlegi helyzetéről szól. Az első munkahely megszerzése, a munkaerőpiacra való belépés meghatározó lépés. Ha ez egyre nehezebbé válik, az a fiatalok önállósodását, megélhetését és jövőtervezését is megnehezítheti.
A kormány feladata az lenne, hogy segítse a munkába állást, bővítse a lehetőségeket, és olyan gazdasági környezetet teremtsen, amelyben a fiatalok el tudnak indulni a saját életükben. A mostani adatok ezzel szemben azt mutatják, hogy egyre több pályakezdőnek kell szembenéznie a munkanélküliség veszélyével.
Hol vannak a munkaerőpiaci intézkedések?
A folyamatok összességében egyre aggasztóbb képet mutatnak. A foglalkoztatás bővülése megállt, a munkanélküliség növekszik, a nők körében megszűnt a teljes foglalkoztatás, a fiatalok előtt pedig egyre nehezebbé válik a munkaerőpiacra való belépés.
A férfiak munkaerőpiaci mutatói eközben már csak azért tudnak stagnálni, mert sokkal többen ingáznak külföldre dolgozni.
A Tisza-kormány tehát már most olyan helyzetet teremtett, amelyben a fiatalok és a pályakezdők munkába állása jelentősen megnehezült, a nők munkanélkülisége pedig évtizedes csúcsra jutott.
Erre szavaztak tavasszal azok, akik változást akartak?
A változás a magyar munkaerőpiacon valóban megérkezett, de a jelek egyáltalán nem biztatóak. A foglalkoztatás nem bővül, a munkanélküliség növekszik, és egyre több adat figyelmeztet arra, hogy a romló folyamatokat nem lehet félvállról venni.
A kérdés most már nem pusztán az, hogy miért nem bővül tovább a foglalkoztatás, hanem az is, hogy milyen intézkedésekkel lehet megállítani a munkanélküliség növekedését, és hogyan lehet megvédeni a nők, a fiatalok és a családok megélhetését.
Ha a kormány nem lép, a romlás tovább folytatódhat. Ezen a lejtőn pedig minél később próbálunk megállni, annál nehezebb lesz visszafordítani a folyamatokat.