Egyre aggasztóbb a helyzet a munkaerőpiacon: a nők és a fiatalok fizetik meg a romlás árát

A Tisza láthatóan feladta a munkaalapú társadalom kiépítésének és fenntartásának politikáját. Ennek már a kormányzati működésben is megmutatkoznak a jelei: fél éven keresztül még foglalkoztatási államtitkára sem volt a kormánynak, a foglalkoztatás ügyét pedig egyszerűen szociális kérdéssé silányították.

Munkaerőpiac: egyre aggasztóbb a helyzet, a nők és a fiatalok fizetik meg a romlás árát / Fotó: Székelyhidi Balázs

Pedig a munka nem pusztán szociális ügy. A gazdaság működésének, a családok megélhetésének és az emberek biztonságának egyik alapja. Éppen ezért különösen aggasztó, ha sem a gazdasági minisztérium, sem a szakminisztériumok nem tekintik valódi feladatuknak, hogy foglalkozzanak a saját területük munkaerőpiaci folyamataival. A keresetek alakulásával, a foglalkoztatás bővítésével és a munkanélkülivé válás veszélyével is foglalkozni kellene – nem akkor, amikor már bekövetkezett a baj, hanem akkor, amikor még megelőzhetjük azt. A legfrissebb, szeptemberi KSH-adatok alapján azonban éppen az ellenkező irányba tartunk.

Megállt a foglalkoztatás bővülése – és már a munkanélküliség is emelkedik

A 15–64 éves korcsoport foglalkoztatási rátája a második félév eddig ismert hónapjaiban, júliusban, augusztusban és szeptemberben még közel megegyezett az előző év azonos időszakának értékeivel. Vagyis a romlás egyelőre nem jelent meg a foglalkoztatási ráta alakulásában, de a korábbi bővülésnek már nyoma sincs: foglalkoztatásbővülés helyett legfeljebb stagnálásról beszélhetünk.

Még ezt a stagnálást is csak úgy sikerült elérni, hogy a múlt év azonos időszakához képest 15 ezerrel nőtt a külföldre ingázó, külföldi telephelyen dolgozók száma.

Ez önmagában is figyelmeztető jel. A foglalkoztatás bővülése megállt, miközben a munkanélküliség növekedése már egyértelműen kirajzolódik az adatokból.

Májusban és júniusban a 15–64 éves népesség munkanélküliségi rátája még megegyezett az előző év azonos időszakának értékével. Augusztusra azonban már 0,4 százalékponttal, szeptemberre pedig 0,2 százalékponttal magasabb lett.

Ilyen rövid idő alatt ekkora elmozdulás komoly figyelmeztetés.

A stagnáló foglalkoztatás mellett ugyanis már nemcsak a bővülés hiánya jelent problémát, hanem az is, hogy egyre többen szorulnak ki a munkaerőpiacról.