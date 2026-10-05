Nincs könnyű helyzetben az ügyfélszolgálat egy vállalat működésében. Ha jól végzi a dolgát, szinte láthatatlan marad, hiszen az ügyfél gyorsan választ kap, megoldódik a problémája, minden megy a megszokott kerékvágásban. Ha viszont elakad a folyamat vagy túl sokáig kell várnia a kliensnek, akkor az ügyfélszolgálat azonnal az érdeklődés középpontjába kerül. Ilyenkor már nem csupán egy ügyintéző vagy egy telefonos menü teljesítményét értékelik, hanem az egész vállalatot.

Ügyfélszolgálat – öt perc alatt eldőlhet, hogy marad-e az ügyfél / Fotó: tsyhun

A Cofidis és az NRC reprezentatív Hitel Monitor kutatásának eredményei világosan megmutatják, milyen magasra került a léc. A telefonos ügyfélszolgálatokon a válaszadók háromnegyede legfeljebb öt perc várakozást tart elfogadhatónak. Ehhez képest harmadukkal már előfordult, hogy egyetlen ügy elintézésére több mint egy órát kellett fordítania.

Az ügyfél szemszögéből azonban nem az a döntő, hogy a háttérben mennyire összetett folyamat zajlik. Ő azt érzékeli, hogy az ügyintézés mennyi időt vesz el az életéből, érthető-e számára, mi történik, és végül megoldódik-e a problémája. A percek ezért nem pusztán ügyfélszolgálati mutatók, hiszen a gyakorlatban kikezdhetik a türelmet, a bizalmat, és végső soron az elégedettséget.

Az ügyfélszolgálatnál a várakozásnak ára van

A hosszú várakozás mellett a bonyolult telefonos menük és az automatizált rendszerek miatt nehézkessé váló kapcsolattartás bosszantja leginkább a magyarokat. A kutatás szerint a válaszadók 78 százaléka veszítette már el a türelmét ügyintézés közben. Tízből négyen ilyenkor egyszerűen megszakítják a folyamatot, például leteszik a telefont. Ez viszont nem pillanatnyi kellemetlenség, hanem mérhető üzleti kockázat. A válaszadók harmada már váltott szolgáltatót negatív ügyfélszolgálati tapasztalat miatt. Ráadásul a megkérdezettek közel kétharmada egy új szolgáltató kiválasztásakor azt is figyelembe veszi, mit hallott annak ügyfélszolgálatáról.

A kiszolgálás minősége tehát nemcsak az ügyfélmegtartásban, hanem már az ügyfélszerzésben is fontos szerepet játszik.

Nem véletlen, hogy Cofidis a bevett piaci gyakorlattól eltérően egy rendkívül egyszerű telefon menürendszert alkalmaz a gyors ügyfélkapcsolat biztosításához.