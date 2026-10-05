Öt perc alatt eldőlhet, hogy marad-e az ügyfél
Nincs könnyű helyzetben az ügyfélszolgálat egy vállalat működésében. Ha jól végzi a dolgát, szinte láthatatlan marad, hiszen az ügyfél gyorsan választ kap, megoldódik a problémája, minden megy a megszokott kerékvágásban. Ha viszont elakad a folyamat vagy túl sokáig kell várnia a kliensnek, akkor az ügyfélszolgálat azonnal az érdeklődés középpontjába kerül. Ilyenkor már nem csupán egy ügyintéző vagy egy telefonos menü teljesítményét értékelik, hanem az egész vállalatot.
A Cofidis és az NRC reprezentatív Hitel Monitor kutatásának eredményei világosan megmutatják, milyen magasra került a léc. A telefonos ügyfélszolgálatokon a válaszadók háromnegyede legfeljebb öt perc várakozást tart elfogadhatónak. Ehhez képest harmadukkal már előfordult, hogy egyetlen ügy elintézésére több mint egy órát kellett fordítania.
Az ügyfél szemszögéből azonban nem az a döntő, hogy a háttérben mennyire összetett folyamat zajlik. Ő azt érzékeli, hogy az ügyintézés mennyi időt vesz el az életéből, érthető-e számára, mi történik, és végül megoldódik-e a problémája. A percek ezért nem pusztán ügyfélszolgálati mutatók, hiszen a gyakorlatban kikezdhetik a türelmet, a bizalmat, és végső soron az elégedettséget.
Az ügyfélszolgálatnál a várakozásnak ára van
A hosszú várakozás mellett a bonyolult telefonos menük és az automatizált rendszerek miatt nehézkessé váló kapcsolattartás bosszantja leginkább a magyarokat. A kutatás szerint a válaszadók 78 százaléka veszítette már el a türelmét ügyintézés közben. Tízből négyen ilyenkor egyszerűen megszakítják a folyamatot, például leteszik a telefont. Ez viszont nem pillanatnyi kellemetlenség, hanem mérhető üzleti kockázat. A válaszadók harmada már váltott szolgáltatót negatív ügyfélszolgálati tapasztalat miatt. Ráadásul a megkérdezettek közel kétharmada egy új szolgáltató kiválasztásakor azt is figyelembe veszi, mit hallott annak ügyfélszolgálatáról.
A kiszolgálás minősége tehát nemcsak az ügyfélmegtartásban, hanem már az ügyfélszerzésben is fontos szerepet játszik.
Nem véletlen, hogy Cofidis a bevett piaci gyakorlattól eltérően egy rendkívül egyszerű telefon menürendszert alkalmaz a gyors ügyfélkapcsolat biztosításához.
Mindez átértékeli az ügyfélszolgálat vállalaton belüli helyét. Sokáig elsősorban költségként tekintettek rá, amelynek működését a lehető leghatékonyabbá kell tenni. Ma már inkább olyan stratégiai területként érdemes kezelni, ahol a márka ígérete a gyakorlatban is próbára kerül. Egy reklám elmondhatja a vállalatról, hogy gyors, megbízható és ügyfélközpontú, de ez könnyen visszaüthet, ha az ügyfél nem az igért figyelmet, szakértelmet és szolgáltatást kapja a mindennapokban.
Digitális kényelem, személyes biztonság
A kutatásban a válaszadók 44 százaléka, ha csak teheti, mobilalkalmazásban intézi az ügyeit, mert ezt tartja gyorsnak és kényelmesnek. A személyes ügyintézésről ugyanakkor 60 százalék gondolja azt, hogy megbízható, és biztos eredményre vezet. A telefonos ügyfélszolgálatot pedig mindössze 32 százalék ítéli ugyanilyen megbízhatónak.
Az ügyfelek tehát szeretik a digitális megoldások sebességét, de összetettebb, bizonytalanabb vagy számukra nagyobb jelentőségű ügyekben továbbra is keresik az emberi megerősítést.
Ez különösen igaz a pénzügyi szolgáltatásokra, ahol egy döntésnek hosszú távú következménye lehet. Ilyenkor nem elegendő pusztán gyors választ adni: az ügyfélnek azt is éreznie kell, hogy értik a helyzetét, és érthetően elmagyarázzák neki a lehetőségeit.
A technológia ettől még megkerülhetetlen, és a jövőben mindinkább meghatározóbbá válik a területen. A megkérdezettek fele nyitott lenne mesterséges intelligencián alapuló ügyfélszolgálat használatára, ötödük pedig akár bonyolultabb ügyeket is rábízna. Ez komoly lehetőség, de nem jelenti azt, hogy minden kapcsolatot automatizálni kell. Az MI akkor teremt értéket, ha gyorsan felismeri az ügyfél szándékát, leveszi az ismétlődő feladatokat a munkatársak válláról, és szükség esetén zökkenőmentesen továbbítja az ügyet egy felkészült kollégának.
A jövő ügyfélszolgálata ezért nem kizárólag digitális vagy kizárólag emberi lesz. A jó modell a kettőt úgy kapcsolja össze, hogy az ügyfélnek ne a vállalati működés logikájához kelljen alkalmazkodnia. Egy egyszerű adatot néhány kattintással megtalálhat, egy összetett problémánál viszont gyorsan elérhet egy valódi szakembert. Mindezt anélkül, hogy újra kellene kezdenie az ügyintézést, vagy egyik csatornáról a másikra küldenék.
Az ügyfél ideje a bizalom egyik mércéje
Az elvárások egyértelműek: gyors, szakszerű segítség, rövid várakozás és átlátható folyamatok. Ezek egyszerű követelményeknek tűnnek, teljesítésük mégis folyamatos fejlesztést, megfelelő kapacitástervezést, jól felkészített munkatársakat és egymással valóban összekapcsolt csatornákat igényel.
A Cofidisnél jelenleg átlagosan kevesebb mint másfél percet kell várni arra, hogy valaki élőszóban beszélhessen valamelyik kollégánkkal. A gyors elérhetőségre mindig is kiemelt figyelmet fordítottunk, ahogy arra is, hogy munkatársaink minden ügyet olyan figyelemmel és alapossággal kezeljenek, amilyet hasonló helyzetben maguk is elvárnának. Mindez megéri, hiszen egy pozitív ügyintézési élmény érezhetően javíthatja a szolgáltatóról kialakított véleményt. Ugyanakkor akár egyetlen rossz tapasztalat is képes felülírni a korábbi, sokszor évek alatt felépített kedvező benyomást.
Ezért az ügyfélszolgálat fejlesztése nem egyszerűen kényelmi beruházás és nem is csupán technológiai feladat, hanem a márkába vetett bizalmat garantáló legfontosabb befektetések egyike.
A versenyben hosszú távon azok a vállalatok kerülhetnek előnybe, amelyek megértik: amikor az ügyfél segítséget kér, nem pusztán egy ügyet kell lezárniuk. Abban a néhány percben azt is eldöntik, hogy az ügyfél legközelebb is őket választja-e.