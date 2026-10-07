A miniszterelnök nemrégiben bejelentette a KATA megduplázását, az ECHO adózás szűkítését és a vagyonadót bevezetését. Mindannyian tudjuk, hogy a magas adókörnyezet nem támogatja a munkaerőpiacot sem és gazdasági növekedést sem.

Vagyonadó – jövőre mindenkinél jöhet a vagyonvizsgálat? / Fotó: Koupei Studio

E három adónemen kívül még jöhetnek további szigorítások is az adórendszerben, de a szigorítás a munkahelyek megszűnését felgyorsítja, a fekete foglalkoztatást növeli, s így a költségvetés adóbevételeit nem biztos, hogy érdemben növeli. E három adónem közül a legnagyobb negatív hatást a vagyonadó bevezetése fogja eredményezni. Ezért ebben az írásban e témát járjuk körül.

Amit ma tudunk, hogy január 1-től tervezik bevezetni a vagyonadót: az 1 milliárd Ft feletti összesített vagyont évente 1 százalék adó terheli majd, a 100 milliárd Ft feletti vagyonokat pedig 1,5 százalék adókulcsot kívánnak alkalmazni. Az adóalapba a céges részesedések, az ingatlanok, az ingóságok, valamint a hazai és külföldi vagyonok egyaránt beleszámítanak majd. Becslések szerint közvetlenül 30 ezer honfitársunkat fog érinteni, akiknek legnagyobb része vállalkozó, munkáltató. Ezért aztán közvetett módon a versenyszféra foglalkoztatottjait, sok millió munkavállaló meg fogja érezni a negatív hatását.

Korábban a sajtóban kiszivárgott dokumentumok szerint 150-200 milliárd Ft költségvetési bevételt várnak ettől az adónemtől. Ez a költségvetés közvetlen bevételeinek maximum 0,5 százalékát jelentheti jövőre a becslésem szerint. S minden esély megvan rá, hogy nálunk is nagyobb lesz az adóval kapcsolatos kiadás, mint a bevétel. Nézzük a részleteket!

A vagyonadó régebben már megbukott egyszer

Ilyen tervek a baloldalon számos alkalommal felmerültek korábban is. Legutóbb Gyurcsány Ferenc próbálta bevezetni az ingatlanokra és a gépkocsikra az IMF hitel felvételéhez kötődő megszorításhullám részeként, de 2010-ben az Alkotmánybíróság megsemmisítette a szabályozást.

Az indoklás rendre ugyanaz: a „szupergazdagokat” kell megadóztatni, de az elképzelések konkretizálásakor egyértelművé válik, nem a tehetősökre vetnék ki csupán, hanem a középosztály legyengítését célozzák, illetve végső soron minden társadalmi réteget sújtanak. Ahhoz, hogy egy egységes vagyonadó kivethető legyen, először is mindenkinél vagyonértékelést kell végezni, aminek ki kell terjedni az összes ingatlanra és ingóságra, vállalkozásra is. Ez amellett, hogy hatalmas költséggel jár, óriási kockázatot is jelent.