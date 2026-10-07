Jövőre mindenkinél jöhet a vagyonvizsgálat?
A miniszterelnök nemrégiben bejelentette a KATA megduplázását, az ECHO adózás szűkítését és a vagyonadót bevezetését. Mindannyian tudjuk, hogy a magas adókörnyezet nem támogatja a munkaerőpiacot sem és gazdasági növekedést sem.
E három adónemen kívül még jöhetnek további szigorítások is az adórendszerben, de a szigorítás a munkahelyek megszűnését felgyorsítja, a fekete foglalkoztatást növeli, s így a költségvetés adóbevételeit nem biztos, hogy érdemben növeli. E három adónem közül a legnagyobb negatív hatást a vagyonadó bevezetése fogja eredményezni. Ezért ebben az írásban e témát járjuk körül.
Amit ma tudunk, hogy január 1-től tervezik bevezetni a vagyonadót: az 1 milliárd Ft feletti összesített vagyont évente 1 százalék adó terheli majd, a 100 milliárd Ft feletti vagyonokat pedig 1,5 százalék adókulcsot kívánnak alkalmazni. Az adóalapba a céges részesedések, az ingatlanok, az ingóságok, valamint a hazai és külföldi vagyonok egyaránt beleszámítanak majd. Becslések szerint közvetlenül 30 ezer honfitársunkat fog érinteni, akiknek legnagyobb része vállalkozó, munkáltató. Ezért aztán közvetett módon a versenyszféra foglalkoztatottjait, sok millió munkavállaló meg fogja érezni a negatív hatását.
Korábban a sajtóban kiszivárgott dokumentumok szerint 150-200 milliárd Ft költségvetési bevételt várnak ettől az adónemtől. Ez a költségvetés közvetlen bevételeinek maximum 0,5 százalékát jelentheti jövőre a becslésem szerint. S minden esély megvan rá, hogy nálunk is nagyobb lesz az adóval kapcsolatos kiadás, mint a bevétel. Nézzük a részleteket!
A vagyonadó régebben már megbukott egyszer
Ilyen tervek a baloldalon számos alkalommal felmerültek korábban is. Legutóbb Gyurcsány Ferenc próbálta bevezetni az ingatlanokra és a gépkocsikra az IMF hitel felvételéhez kötődő megszorításhullám részeként, de 2010-ben az Alkotmánybíróság megsemmisítette a szabályozást.
Az indoklás rendre ugyanaz: a „szupergazdagokat” kell megadóztatni, de az elképzelések konkretizálásakor egyértelművé válik, nem a tehetősökre vetnék ki csupán, hanem a középosztály legyengítését célozzák, illetve végső soron minden társadalmi réteget sújtanak. Ahhoz, hogy egy egységes vagyonadó kivethető legyen, először is mindenkinél vagyonértékelést kell végezni, aminek ki kell terjedni az összes ingatlanra és ingóságra, vállalkozásra is. Ez amellett, hogy hatalmas költséggel jár, óriási kockázatot is jelent.
Nézzük a nemzetközi tapasztalatokat
A jó szándék kevés: a vagyonadó bevétele kicsi, a kára széleskörű és magas.
A nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy ez az adónem nyújtja a leggyengébb teljesítményt. Többnyire többe kerül a fenntartása, mint amekkora bevételt jelent a költségvetésben. Ezért sorra szüntették meg azok az országok is, ahol korábban használták. Az OECD elemzései rámutatnak, hogy a vagyonadók egyrészt a vagyon mobilitása másrészt az értékelési nehézségek miatt nem hatékonyak. Sok ország, amely korábban alkalmazta már kivezette azt. Például Ausztria 1994-ben, Dánia és Németország 1997-ben, Finnország, Izland és Luxemburg 2006-ban, Svédország 2007-ben.
A vagyonadók nemcsak kevés bevételt hoznak és jogi bizonytalanságot teremtenek, de egy OECD-jelentés szerint rombolják a vállalkozói szellemet, károsítva az innovációt és a hosszú távú növekedést.
A Tax Foundation így értékelte: „a vagyonadó a valaha létrehozott egyik legkárosabb adó, megreformálása és emelése helyett az országoknak hatályon kívül kellene helyezniük azt.”
Ahogy a Tax Foundation térképe is mutatja, 2026-ban csak három európai országban van vagyonadó: Norvégiában, Spanyolországban és Svájcban. Franciaország, Olaszország, Belgium és Hollandia részleges vagyonadót vet ki bizonyos vagyonelemekre, de nem a teljes vagyonra.
Az adó mértéke Norvégiában 1 százalék, Spanyolországban 0,16-3,5 százalék, az egyes régiókban eltérő mértékű, Svájcban pedig 0,1-1 százalék, kantononként változik. A tervezett magyar vagyonadó lenne Európa egyik legnagyobb mértékű elvonása.
Németországban az alkotmánybíróság kimondta, hogy egyenlőtlen a vagyonelemek értékelése, ezért 1997-ben felfüggesztették ezt az adónemet.
Svédország 2007-ben vezette ki a több, mint egy évszázados vagyonadót. A svéd vagyonosok tömegesen külföldre vitték megtakarításaikat, és az innovációs beruházások is visszaestek. A kivezetés után nőtt a beruházási aktivitás és stabilabb növekedési környezet alakult ki.
Franciaország a korábbi általános vagyonadót 2018-ban kivezette, helyette egy jelentősen leszűkített ingatlanadót tart fenn azóta. Az általános vagyonadó itt is tőkeelvándorlást és a befektetések visszaesését eredményezte.
Nézzük a hatásokat!
A Tax Foundation 2024-es elemzése szerint Spanyolországban az adminisztrációs költségek 25–50 százalékkal meghaladták a tényleges adóbevételt. A vagyon folyamatos értékelése, az auditok és jogviták különösen megdrágították a rendszert. A beruházások visszafogása, a munkahelyek és bérek lassabb növekedése, valamint a tőke külföldre áramlása miatt a vagyonadó „láthatatlan költségei” a teljes társadalmat sújtják.
Bár a vagyonadót gyakran azzal indokolják, hogy „csak az oligarchákat, gazdagokat” érinti, a gazdaság összekapcsoltsága miatt a terhek végső soron minden társadalmi réteget sújtanak.
- Munkahelyek és keresetek: A vagyon jelentős része vállalkozásokban van. Amikor a tulajdonos készpénzben köteles adózni, a legkézenfekvőbb forrás az osztalék vagy az eszközeladás. Ez a beruházások visszaesését okozza, ami kevesebb munkahelyet és alacsonyabb keresetdinamikát eredményez.
- Likviditási problémák: Sok családi vállalkozás papíron vagyonos (ingatlan, családi cég), de készpénzben szegény. Ők hitelfelvételre vagy vagyoneladásra kényszerülnek, ami bizonytalanná teszi pénzügyi helyzetüket.
- Életszínvonal-csökkenés: Ha a tőke óvatosabb, a beruházások mérséklődnek. Ez lassabb termelékenység-növekedéshez és a keresetek stagnálásához vezet. A hatások láncreakciót indítanak: a beruházások visszafogása miatt kevesebb új munkahely jön létre, a meglévők termelékenysége lassabban nő, ami tartósan mérsékli a reálkeresetek emelkedését. Idővel ez a háztartások fogyasztási képességét is gyengíti, hiszen a lassabb keresetdinamika mellett nő a megélhetési költségek aránya a jövedelmen belül. Ezen túl a visszafogott tőkebefektetés az innovációs hajlandóságot is aláássa, így nemcsak a jelenlegi, hanem a jövőbeni gazdasági növekedés kilátásai is romlanak.
A makrogazdasági kutatások azt mutatják, hogy a vagyonadó közvetett módon az oktatási és egészségügyi szolgáltatások finanszírozását is nehezítheti, hiszen a csökkenő beruházásokból eredő alacsonyabb GDP-növekedés kevesebb állami bevételt eredményez más adónemeknél is, ami végső soron az életszínvonal általános szintjét rontja.
A makrogazdasági modellek szerint 1 százalékos vagyonadó hosszú távon 4–5 százalékkal csökkentheti a GDP-t.
Nézzük a legnagyobb buktatókat:
- Értékelési káosz: évente árazni a családi céget, startupot vagy műtárgyat
- Likviditási csapda: az adót készpénzben kell fizetni, miközben a vagyon sokszor nem likvid
- Elvándorlás: a mobil vagyon könnyen külföldre megy, hiszen viszonylag gyorsan át lehet helyezni lakóhelyet vagy cégközpontot kedvezőbb adózási feltételeket kínáló országokba. A környező országokban nincs vagyonadó. Ez a folyamat nem csupán az adóalapot csökkenti, hanem értékes szakértelmet, kapcsolati tőkét és befektetési potenciált is kivon a hazai gazdaságból. Idővel az ilyen költözés másokat is követésre ösztönözhet, ami láncreakciót indítva tovább gyengíti a nemzeti adórendszer stabilitását és a közteherviselés elfogadottságát.
- Kiváltságok és kiskapuk: a kivételek rendszere torzítja és igazságtalanná teszi a rendszert, hiszen a különböző érdekcsoportok lobbizásának eredményeként számos mentesség és speciális szabály születik, amelyek aránytalan előnyöket biztosítanak egyeseknek. Ez nemcsak az adórendszer átláthatóságát és egyszerűségét gyengíti, hanem bizalomvesztést is okoz a társadalomban, mert a polgárok azt érzékelik, hogy nem mindenki viseli arányosan a terheket. A sok kivétel ráadásul növeli az adminisztratív terheket és a jogviták számát, így a rendszer működési költségei is emelkednek. Hosszabb távon ez aláássa a közteherviselés elvét.
Nézzünk példákat:
- Családi üzem: kevesebb forrás marad új gépekre, munkahelyekre → bérnövekedés lassul.
- Nyugdíj előtt álló tulajdonos: hitelfelvételére vagy vagyoneladásra kényszerül.
- Startup részvényes: Részvényeladás → tulajdon hígulása, innovációs kedv csökkenése.
Nézzük a vágyak helyett a tényeket:
„Csökkenti az egyenlőtlenséget.”
Valójában a gazdagok gyakran elkerülik az adót (alapítványok, trösztök, külföldi migráció), miközben a középosztály és a munkavállalók szenvednek a következményektől. Spanyolországban a vagyonkoncentráció a vagyonadó bevezetése után is nőtt.
- „Nagy bevételt hoz.”
- Az OECD (2018) értékelése szerint a vagyonadó-országokban a bevétel szintje a GDP 1 százalékát sem érte el.
- „Lehet jól tervezni.”
A nemzetközi példák (Svédország, Franciaország, Németország, Hollandia) azt mutatják, hogy tartós jogi viták és gazdasági torzulások elkerülhetetlenek.
Összegezve
A jelenlegi egykulcsos lineáris, azaz arányos személyi jövedelemadó és alacsony társasági nyereségadó s emellett a polkrízis időszakában is jelentősen megnövekedett működési eredménnyel rendelkező területekre kivetett célzott szektorális hozzájárulások jóval kiszámíthatóbb, olcsóbb, hatékonyabban beszedhető, igazságosabb és a társadalom számára is elfogadhatóbb rendszert eredményeznek.
A tisztességes közteherviselés és a középosztály védelme érdekében okosabb, célzottabb adópolitikai eszközöket kell választani – nem a vagyonadót. Az adópolitikákat nem morális, hanem ösztönzési alapon kellene megítélni.