Vagyonadó: a termőföldre, a munkagépre és az üzemre is

„A vagyonadó célja … a kiemelkedő vagyoni helyzetben megtestesülő teherbíró képesség arányos bevonása” – áll a vagyonadó céljai között. Az mindenesetre a jogalkotók előtt is köztudott volt, hogy a teherbíró képesség egy rendkívül szubjektív kategória, azt a vállalkozói, üzleti vagyonnal azonosítani pedig pusztán politikai szempontokat feltételez, szakmai megközelítést aligha. A vagyon ugyanis nem feltétlenül azonos a termelési eszközökkel és végképp nem a jövedelemtermelő képességgel, ahogy ez a mezőgazdasági termelők helyzetében talán minden eddiginél inkább megmutatkozik. Magyarországon mintegy százötvenezer gazdálkodó tevékenykedik, a magyar földek több mint felét pedig az 50 és 500 hektár közötti, jellemzően családi gazdaságok művelik. Jelentős részük – már a 200-300 hektáros középgazdaságok is – alanyai lesznek a tervezett vagyonadónak, mindezt egy olyan időszakban, amikor az ágazat az évszázad legszárazabb időszakát megélve így is a túlélésért küzd.

A vagyonadó hatálya a termőföldre is kiterjed / Fotó: Havran Zoltán

Vagyonadó: nem csak a föld, hanem a munkagép és az üzem is adóztatva lesz

Mint az mostanra már ismertté vált, a vagyonadó hatálya a teljes vagyonra kiterjed (ingatlanok, céges részesedés, ingóságok stb.), melyet csökkenteni kell a hitel- vagy kölcsönszerződésen alapuló tartozásokkal. Ez a mezőgazdaságra lefordítva azt jelenti, hogy minden gazdasági vagyonelem a vagyonadó hatálya alá kerül majd. A legnagyobb értéket egy gazdaságban általában a földek jelentik, de a tervezet még a lábon álló terményt is az ingóságok közé sorolja és adóalap-növelő tételnek tekinti. Ez a kérdés egyébként különösen érzékeny lehet az ültetvények és az erdők esetében, ahol az ingatlan értéke után akkor is komoly adót kellene fizetni, ha az abból származó bevétel (a termőre fordulás vagy a vágásérettség) majd csak évek, sőt akár évtizedek múlva jelentkezne. Emellett beleszámítanak az adóalapba azok az ingóságok is (gépek, járművek, állatállomány stb.), melyeket egy termelő a mezőgazdasági tevékenységhez használ, melyeknek már önmagában a „felértékeltetése” is komoly leterheltséget és költséget fog jelenteni egy családi gazdálkodónak.