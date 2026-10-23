Vagyonadó: a termőföldre, a munkagépre és az üzemre is
„A vagyonadó célja … a kiemelkedő vagyoni helyzetben megtestesülő teherbíró képesség arányos bevonása” – áll a vagyonadó céljai között. Az mindenesetre a jogalkotók előtt is köztudott volt, hogy a teherbíró képesség egy rendkívül szubjektív kategória, azt a vállalkozói, üzleti vagyonnal azonosítani pedig pusztán politikai szempontokat feltételez, szakmai megközelítést aligha. A vagyon ugyanis nem feltétlenül azonos a termelési eszközökkel és végképp nem a jövedelemtermelő képességgel, ahogy ez a mezőgazdasági termelők helyzetében talán minden eddiginél inkább megmutatkozik. Magyarországon mintegy százötvenezer gazdálkodó tevékenykedik, a magyar földek több mint felét pedig az 50 és 500 hektár közötti, jellemzően családi gazdaságok művelik. Jelentős részük – már a 200-300 hektáros középgazdaságok is – alanyai lesznek a tervezett vagyonadónak, mindezt egy olyan időszakban, amikor az ágazat az évszázad legszárazabb időszakát megélve így is a túlélésért küzd.
Vagyonadó: nem csak a föld, hanem a munkagép és az üzem is adóztatva lesz
Mint az mostanra már ismertté vált, a vagyonadó hatálya a teljes vagyonra kiterjed (ingatlanok, céges részesedés, ingóságok stb.), melyet csökkenteni kell a hitel- vagy kölcsönszerződésen alapuló tartozásokkal. Ez a mezőgazdaságra lefordítva azt jelenti, hogy minden gazdasági vagyonelem a vagyonadó hatálya alá kerül majd. A legnagyobb értéket egy gazdaságban általában a földek jelentik, de a tervezet még a lábon álló terményt is az ingóságok közé sorolja és adóalap-növelő tételnek tekinti. Ez a kérdés egyébként különösen érzékeny lehet az ültetvények és az erdők esetében, ahol az ingatlan értéke után akkor is komoly adót kellene fizetni, ha az abból származó bevétel (a termőre fordulás vagy a vágásérettség) majd csak évek, sőt akár évtizedek múlva jelentkezne. Emellett beleszámítanak az adóalapba azok az ingóságok is (gépek, járművek, állatállomány stb.), melyeket egy termelő a mezőgazdasági tevékenységhez használ, melyeknek már önmagában a „felértékeltetése” is komoly leterheltséget és költséget fog jelenteni egy családi gazdálkodónak.
Így számítják majd a föld értékét
Mivel egy gazdaság legértékesebb vagyoneleme általában a földbirtok, ezért érdemes ezt részletesebben is bemutatnunk, a legtöbb esetben ugyanis ez döntheti majd el, hogy az adott termelő vajon a vagyonadó hatálya alá kerül-e. A termőföldek országos átlagára nagyságrendileg 2,4 millió Ft hektáronként (a KSH adatai alapján), de önmagában nem ez dönti majd el az adóalap értékét. A jogszabály tervezete ugyanis négylépcsős sorrendet állít fel a termőföld, illetve az egyéb ingatlanok értékelésére:
- Amennyiben a tárgyév utolsó napját (2026. dec. 31.) megelőző 12 hónapon belül történt a föld tulajdonjogának megszerzése, akkor a vételár (ügyleti érték) az adó alapja. Ingyenes szerződésnél – pl. ajándékozás – az illetékkiszabási eljárásban a NAV által megállapított forgalmi érték, öröklésnél pedig az adó-és értékbizonyítványban szereplő érték az adó alapja.
- Amennyiben a tárgyév utolsó napját (2026. dec. 31.) megelőző 10 éven belül történt az ingatlan tulajdonjogának megszerzése, akkor egy ún. indexált érték az adó alapja. Ennek keretében a termőföld szerzéskori vételárát a jelenlegi árszintekre indexálják (növelik).
- Ha a földet 10 évnél régebben szerezték, akkor a NAV országos tömeges ingatlanértékelési modellje következik. Várhatóan a NAV egy nyilvánosan elérhető kalkulátort is közzé tesz majd, amely a szükséges adatok felhasználásával automatikusan elvégzi a számítást. Ennek a forrásai elsősorban az illetékkiszabási eljárások adatai és a NAV nyilvántartásai lesznek.
- Ha a fenti módszerek nem alkalmazhatók vagy a tulajdonos vitatja a modell pontosságát, igazságügyi szakértői értékbecslést kell készíttetni.
A szupergazdagokat célozza, a közepes termelőket is eltalálja
A tervezet szerint tehát minden ingatlan, így a termőföldek és az erdő is az adó hatálya alá kerülne, ami már a 200-300 hektár nagyságrendű gazdálkodókat is nagy eséllyel az adó hatálya alá sorolná. Mindezt alig 3 évvel a földadó eltörlése után, amikor is több mint 120 ezer aláírás gyűlt össze annak megtiltása érdekében. Ha ehhez még hozzávesszük, hogy azok az ingóságok (gépek, járművek, állatállomány stb.), melyeket az őstermelői tevékenység folytatásához használnak, szintén beleszámítanának az adóalapba, akkor már egy közepes méretű gazdálkodó is nagy eséllyel a vagyonadó hatálya alá esne.
Tízmilliós nagyságrendű vagyonadót kellene tehát megfizetni egy olyan időszakban, amikor az időjárási és piaci nehézségek miatt egyébként is súlyos veszteségeket szenvednek el a gazdák, a tartalékok pedig sok helyen elfogytak.
Gazdaságilag jóval észszerűbb javaslat lenne, ha azokat a vagyonelemeket, amelyeknek a tulajdonosa mező- vagy erdőgazdasági tevékenység céljából saját maga, családja vagy a cége hasznosít, kivennék a vagyonadó hatálya alól.