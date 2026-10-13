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vagyonadó

Milliárdok az adóhálóban? – A magyar vagyonadó tervezetének főbb szakmai kérdései és a digitális vagyonmérleg lehetősége

A vagyonadó tervezetének végrehajthatósága számos gyakorlati és értékmegállapítási kérdést vet fel, amelyek egy része a vagyonelemek széles körének értékeléséből, adminisztrációjából, illetve a nemzetközi jogi és információs környezetből adódik. A digitális vagyonmérleg-nyilvántartás bevezetése megkönnyítheti az adózók és az adóhatóság számára is a megfelelést és az átlátható vagyongazdálkodást.
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Szücs Andrea
a KPMG magánszemélyek adózásával foglalkozó üzletágának vezetője
2 órája
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Fotó: Lee Charlie

 2026-ban társadalmi egyeztetésre bocsátották a vagyonadó törvénytervezetét. A javaslat az 1 milliárd forint feletti vagyonra évi 1 százalék, a 100 milliárd forint feletti részre pedig 1,5 százalék vagyonadót irányoz elő. Az adó hatálya kiterjed a bankszámlákra, pénzügyi befektetésekre, ingatlanokra, céges részesedésekre, gépjárművekre, műtárgyakra, ékszerekre, gyűjteményekre és egyéb értékes ingóságokra. Az érintett kör így nem kizárólag a kiemelkedő vagyonnal rendelkezőket, hanem adott esetben azok körét is magában foglalhatja, akik hosszabb idő alatt halmoztak fel jelentősebb vállalkozói vagy családi vagyont.

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A vagyonadó tervezetének főbb szakmai kérdései  / Fotó: Lee Charlie

A végrehajthatóság és értékmegállapítás főbb kérdései

A vagyonelemek széles körének bevonása több értékelési és adminisztrációs kérdést vet fel. Az ingatlan értékmegállapítási szabályok között például a tervezet Budapest egészét egyetlen árzónának tekinti, így a fővárosi ingatlanok értékmódosításánál egységes lakásárindex alkalmazását írja elő. Ez a megoldás a különböző városrészek eltérő piaci viszonyai miatt szakmai vitákat generálhat. A vidéki városok esetében megyénkénti regionális árindexet alkalmaznak.

Az adó alá tartozó egyéb vagyonelemek közül a műtárgyak, ékszerek és gyűjtemények kategóriája nyitott, taxatív felsorolásra nincs mód. A 3 millió forint egyedi értéket meghaladó ékszerek, műtárgyak és gyűjtemények adókötelesek lehetnek, hasonlóan a 10 millió forint feletti járművekhez.

A lakás rendeltetésszerű használatát szolgáló berendezési tárgyak általában kivételt képeznek, ugyanakkor bizonyos értékhatár fölött ezek is az adóalap részévé válnak. A lakás fogalmából kizárt helyiségek – például garázs, műhely, üzlet – önálló ingatlanrészként külön szabályok szerint adóznak.

Külföldi illetőségű magánszemélyek szabályozása

A törvénytervezet szerint nem minősül belföldi illetőségűnek az a magyar állampolgársággal nem rendelkező magánszemély, akit Magyarországon olyan külföldi munkáltató alkalmaz kiküldetés, kirendelés vagy munkaerő-kölcsönzés keretében, amelyet a magyar hatóságok itt nem vettek nyilvántartásba. Ez a mentesség a munkavégzés megkezdésétől számított öt évig érvényes. A szabályozás főként a magyarországi munkaviszonnyal nem rendelkező, klasszikus kiküldöttekre vonatkozik. Ha azonban egy külföldi szakembert a magyarországi tevékenységhez helyi munkaviszony létesítésére köteleznek jogszabályi, engedélyezési vagy tartózkodási feltételek miatt, akkor a mentesség nem alkalmazható. Ebben az esetben a személy adózási kötelezettsége a belföldi illetőségűekre vonatkozó szabályok szerint alakul.

Külföldi vagyonkezelők szerepe és az adó behajthatósága

A vagyonkezelési adóalanyokra, így például a külföldi trustokra vonatkozó szabály szerint az adót a vagyonkezelési adóalany vagyonából kell teljesíteni, és az adótartozás az elkülönített vagyonból hajtható végre. Amennyiben azonban a trust vagyona külföldön található, a magyar adóhatóság részéről a végrehajtás lehetősége attól függ, hogy az adott állam jogrendszere biztosítja-e ennek lehetőségét, illetve van-e nemzetközi végrehajtási együttműködés.

Adminisztrációs kötelezettségek – cégeket érintő új szabályok

Az 500 millió forint saját tőkét meghaladó belföldi székhelyű gazdasági társaságok kötelesek a rejtett tartalékok megállapításához szükséges, könyvvizsgáló által felülvizsgált adatokról a beszámoló elfogadását követő 30 napon belül tájékoztatni a tulajdonosokat és a NAV-ot. Ez a kötelezettség akkor is fennáll, ha a tulajdonosok vagyona nem éri el az egymilliárd forintos adókötelezettségi küszöböt.

Értékmegállapítási és adóalapba tartozó elemek differenciálása

A munkavállalói résztulajdonosi programok közül kizárólag a különleges munkavállalói résztulajdonosi program (KMRP) szervezetében fennálló tagi részesedés kerül az adóalapba. Hagyományos MRP-szervezetekben fennálló részesedések után nem kell vagyonadót fizetni.

Joggyakorlás és visszamenőleges vizsgálat

Az adóelkerülés-ellenes, rendeltetésszerű joggyakorlást megkövetelő klauzula 2026. május 14-től alkalmazható. Ez azt jelenti, hogy a NAV olyan ügyleteket is vizsgálhat, amelyeket ezen időpont előtt hajtottak végre, amennyiben azok a vagyonadóztatási feltételek kidolgozásának kormányzati előírását követően történtek.

Külföldi vagyon, információcsere és adóegyezmények

A nemzetközi automatikus pénzügyiszámla-információcsere elsősorban a pénzügyi számlákra terjed ki, egyéb vagyonelemek (pl. ingatlan, trust-vagyon, ingóságok) tekintetében nincs automatikus adatszolgáltatás. A kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmények általában csak akkor alkalmazhatók, ha azok kifejezetten tartalmaznak vagyonadóra vonatkozó rendelkezést.

Digitális vagyonmérleg – technológiai lehetőségek

A vagyonadó végrehajthatóságának egyik fontos eleme a vagyonelem-nyilvántartás és értékmegállapítás átlátható, naprakész vezetése. Digitális vagyonmérleg-rendszerek alkalmazásával: 

  1. Egységes digitális platformon integrálhatók ingatlanok, cégrészesedések, pénzügyi befektetések, ingóságok adatai.
  2. Biztonságos adattárolás, valós idejű frissítés, automatikus értesítés biztosítható.
  3. Dokumentumfeltöltési, riportálási lehetőségek támogatják az adminisztrációs megfelelést, akár külföldi vagyonelemekre is.

A technológiai megoldások kiválasztásánál alapvető szempont a biztonság, az adatvédelem, a rendszerintegráció, valamint a felhasználóbarát működés. A magyar piacon több, NAV-kompatibilis digitális szolgáltató kínál ilyen megoldásokat.

Összegzés

A vagyonadó tervezetének végrehajthatósága számos gyakorlati és értékmegállapítási kérdést vet fel, amelyek egy része a vagyonelemek széles körének értékeléséből, adminisztrációjából, illetve a nemzetközi jogi és információs környezetből adódik. A digitális vagyonmérleg-nyilvántartás bevezetése megkönnyítheti az adózók és az adóhatóság számára is a megfelelést és az átlátható vagyongazdálkodást.

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Szücs Andrea
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