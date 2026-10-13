Milliárdok az adóhálóban? – A magyar vagyonadó tervezetének főbb szakmai kérdései és a digitális vagyonmérleg lehetősége
2026-ban társadalmi egyeztetésre bocsátották a vagyonadó törvénytervezetét. A javaslat az 1 milliárd forint feletti vagyonra évi 1 százalék, a 100 milliárd forint feletti részre pedig 1,5 százalék vagyonadót irányoz elő. Az adó hatálya kiterjed a bankszámlákra, pénzügyi befektetésekre, ingatlanokra, céges részesedésekre, gépjárművekre, műtárgyakra, ékszerekre, gyűjteményekre és egyéb értékes ingóságokra. Az érintett kör így nem kizárólag a kiemelkedő vagyonnal rendelkezőket, hanem adott esetben azok körét is magában foglalhatja, akik hosszabb idő alatt halmoztak fel jelentősebb vállalkozói vagy családi vagyont.
A végrehajthatóság és értékmegállapítás főbb kérdései
A vagyonelemek széles körének bevonása több értékelési és adminisztrációs kérdést vet fel. Az ingatlan értékmegállapítási szabályok között például a tervezet Budapest egészét egyetlen árzónának tekinti, így a fővárosi ingatlanok értékmódosításánál egységes lakásárindex alkalmazását írja elő. Ez a megoldás a különböző városrészek eltérő piaci viszonyai miatt szakmai vitákat generálhat. A vidéki városok esetében megyénkénti regionális árindexet alkalmaznak.
Az adó alá tartozó egyéb vagyonelemek közül a műtárgyak, ékszerek és gyűjtemények kategóriája nyitott, taxatív felsorolásra nincs mód. A 3 millió forint egyedi értéket meghaladó ékszerek, műtárgyak és gyűjtemények adókötelesek lehetnek, hasonlóan a 10 millió forint feletti járművekhez.
A lakás rendeltetésszerű használatát szolgáló berendezési tárgyak általában kivételt képeznek, ugyanakkor bizonyos értékhatár fölött ezek is az adóalap részévé válnak. A lakás fogalmából kizárt helyiségek – például garázs, műhely, üzlet – önálló ingatlanrészként külön szabályok szerint adóznak.
Külföldi illetőségű magánszemélyek szabályozása
A törvénytervezet szerint nem minősül belföldi illetőségűnek az a magyar állampolgársággal nem rendelkező magánszemély, akit Magyarországon olyan külföldi munkáltató alkalmaz kiküldetés, kirendelés vagy munkaerő-kölcsönzés keretében, amelyet a magyar hatóságok itt nem vettek nyilvántartásba. Ez a mentesség a munkavégzés megkezdésétől számított öt évig érvényes. A szabályozás főként a magyarországi munkaviszonnyal nem rendelkező, klasszikus kiküldöttekre vonatkozik. Ha azonban egy külföldi szakembert a magyarországi tevékenységhez helyi munkaviszony létesítésére köteleznek jogszabályi, engedélyezési vagy tartózkodási feltételek miatt, akkor a mentesség nem alkalmazható. Ebben az esetben a személy adózási kötelezettsége a belföldi illetőségűekre vonatkozó szabályok szerint alakul.
Külföldi vagyonkezelők szerepe és az adó behajthatósága
A vagyonkezelési adóalanyokra, így például a külföldi trustokra vonatkozó szabály szerint az adót a vagyonkezelési adóalany vagyonából kell teljesíteni, és az adótartozás az elkülönített vagyonból hajtható végre. Amennyiben azonban a trust vagyona külföldön található, a magyar adóhatóság részéről a végrehajtás lehetősége attól függ, hogy az adott állam jogrendszere biztosítja-e ennek lehetőségét, illetve van-e nemzetközi végrehajtási együttműködés.
Adminisztrációs kötelezettségek – cégeket érintő új szabályok
Az 500 millió forint saját tőkét meghaladó belföldi székhelyű gazdasági társaságok kötelesek a rejtett tartalékok megállapításához szükséges, könyvvizsgáló által felülvizsgált adatokról a beszámoló elfogadását követő 30 napon belül tájékoztatni a tulajdonosokat és a NAV-ot. Ez a kötelezettség akkor is fennáll, ha a tulajdonosok vagyona nem éri el az egymilliárd forintos adókötelezettségi küszöböt.
Értékmegállapítási és adóalapba tartozó elemek differenciálása
A munkavállalói résztulajdonosi programok közül kizárólag a különleges munkavállalói résztulajdonosi program (KMRP) szervezetében fennálló tagi részesedés kerül az adóalapba. Hagyományos MRP-szervezetekben fennálló részesedések után nem kell vagyonadót fizetni.
Joggyakorlás és visszamenőleges vizsgálat
Az adóelkerülés-ellenes, rendeltetésszerű joggyakorlást megkövetelő klauzula 2026. május 14-től alkalmazható. Ez azt jelenti, hogy a NAV olyan ügyleteket is vizsgálhat, amelyeket ezen időpont előtt hajtottak végre, amennyiben azok a vagyonadóztatási feltételek kidolgozásának kormányzati előírását követően történtek.
Külföldi vagyon, információcsere és adóegyezmények
A nemzetközi automatikus pénzügyiszámla-információcsere elsősorban a pénzügyi számlákra terjed ki, egyéb vagyonelemek (pl. ingatlan, trust-vagyon, ingóságok) tekintetében nincs automatikus adatszolgáltatás. A kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmények általában csak akkor alkalmazhatók, ha azok kifejezetten tartalmaznak vagyonadóra vonatkozó rendelkezést.
Digitális vagyonmérleg – technológiai lehetőségek
A vagyonadó végrehajthatóságának egyik fontos eleme a vagyonelem-nyilvántartás és értékmegállapítás átlátható, naprakész vezetése. Digitális vagyonmérleg-rendszerek alkalmazásával:
- Egységes digitális platformon integrálhatók ingatlanok, cégrészesedések, pénzügyi befektetések, ingóságok adatai.
- Biztonságos adattárolás, valós idejű frissítés, automatikus értesítés biztosítható.
- Dokumentumfeltöltési, riportálási lehetőségek támogatják az adminisztrációs megfelelést, akár külföldi vagyonelemekre is.
A technológiai megoldások kiválasztásánál alapvető szempont a biztonság, az adatvédelem, a rendszerintegráció, valamint a felhasználóbarát működés. A magyar piacon több, NAV-kompatibilis digitális szolgáltató kínál ilyen megoldásokat.
Összegzés
A vagyonadó tervezetének végrehajthatósága számos gyakorlati és értékmegállapítási kérdést vet fel, amelyek egy része a vagyonelemek széles körének értékeléséből, adminisztrációjából, illetve a nemzetközi jogi és információs környezetből adódik. A digitális vagyonmérleg-nyilvántartás bevezetése megkönnyítheti az adózók és az adóhatóság számára is a megfelelést és az átlátható vagyongazdálkodást.