Milliárdok az adóhálóban? – A magyar vagyonadó tervezetének főbb szakmai kérdései és a digitális vagyonmérleg lehetősége

2026-ban társadalmi egyeztetésre bocsátották a vagyonadó törvénytervezetét. A javaslat az 1 milliárd forint feletti vagyonra évi 1 százalék, a 100 milliárd forint feletti részre pedig 1,5 százalék vagyonadót irányoz elő. Az adó hatálya kiterjed a bankszámlákra, pénzügyi befektetésekre, ingatlanokra, céges részesedésekre, gépjárművekre, műtárgyakra, ékszerekre, gyűjteményekre és egyéb értékes ingóságokra. Az érintett kör így nem kizárólag a kiemelkedő vagyonnal rendelkezőket, hanem adott esetben azok körét is magában foglalhatja, akik hosszabb idő alatt halmoztak fel jelentősebb vállalkozói vagy családi vagyont.

A vagyonadó tervezetének főbb szakmai kérdései / Fotó: Lee Charlie

A végrehajthatóság és értékmegállapítás főbb kérdései

A vagyonelemek széles körének bevonása több értékelési és adminisztrációs kérdést vet fel. Az ingatlan értékmegállapítási szabályok között például a tervezet Budapest egészét egyetlen árzónának tekinti, így a fővárosi ingatlanok értékmódosításánál egységes lakásárindex alkalmazását írja elő. Ez a megoldás a különböző városrészek eltérő piaci viszonyai miatt szakmai vitákat generálhat. A vidéki városok esetében megyénkénti regionális árindexet alkalmaznak.

Az adó alá tartozó egyéb vagyonelemek közül a műtárgyak, ékszerek és gyűjtemények kategóriája nyitott, taxatív felsorolásra nincs mód. A 3 millió forint egyedi értéket meghaladó ékszerek, műtárgyak és gyűjtemények adókötelesek lehetnek, hasonlóan a 10 millió forint feletti járművekhez.

A lakás rendeltetésszerű használatát szolgáló berendezési tárgyak általában kivételt képeznek, ugyanakkor bizonyos értékhatár fölött ezek is az adóalap részévé válnak. A lakás fogalmából kizárt helyiségek – például garázs, műhely, üzlet – önálló ingatlanrészként külön szabályok szerint adóznak.

Külföldi illetőségű magánszemélyek szabályozása

A törvénytervezet szerint nem minősül belföldi illetőségűnek az a magyar állampolgársággal nem rendelkező magánszemély, akit Magyarországon olyan külföldi munkáltató alkalmaz kiküldetés, kirendelés vagy munkaerő-kölcsönzés keretében, amelyet a magyar hatóságok itt nem vettek nyilvántartásba. Ez a mentesség a munkavégzés megkezdésétől számított öt évig érvényes. A szabályozás főként a magyarországi munkaviszonnyal nem rendelkező, klasszikus kiküldöttekre vonatkozik. Ha azonban egy külföldi szakembert a magyarországi tevékenységhez helyi munkaviszony létesítésére köteleznek jogszabályi, engedélyezési vagy tartózkodási feltételek miatt, akkor a mentesség nem alkalmazható. Ebben az esetben a személy adózási kötelezettsége a belföldi illetőségűekre vonatkozó szabályok szerint alakul.