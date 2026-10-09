November 3-án eldől, hogy a törvényhozást tekintve az eddigi egységes kormányzás miként alakul át a tengerentúlon. A Republikánusok jelenleg a Kongresszus mindkét házában szűk többségben vannak. A közvéleménykutatási adatok szerint a Képviselőházban a Demokraták többséget tudnak szerezni, és nem lehet kizárni, hogy a Szenátusban is megszerezhetik a többlet mandátumokat a fordításhoz. A félidős választások során gyakran az elnök teljesítményét értékelik, ezen a téren Donald Trump nem áll jól: népszerűsége eddigi kormányzási időszakait is figyelembe véve mélyponton van, amiben meghatározó az elhúzódó iráni háború is. A piac közben egyre magasabb kockázati prémiumot kér az amerikai állam finanszírozásáért, ami különösen érzékennyé teszi a költségvetési politikát. A félidős választások tétje nemcsak a törvényhozási erőviszonyok alakulása, hanem az is, hogy Washington milyen politikai felhatalmazással és milyen pénzügyi feltételek mellett próbálja kezelni az egyre költségesebbé váló költségvetési pályát.

A választásoknál is fontosabb kérdések mozgatják most a piacokat / Fotó: Orlowski Designs LLC

A választási eredmények alakulását sok tényező befolyásolhatja

Nem újkeletű, hogy az éppen kormányon lévő párt helyeket veszít a törvényhozásban. A 2000-es évektől nézve csak a 2002-es év volt kivétel, amikor a megelőző évi szeptember 11-i terrortámadás utáni évben George W. Bush több mandátumot tudott szerezni. A félidős választásokon a 435 tagú Képviselőház minden tagját, míg a 100 fős Szenátus egyharmadát (35 tag) választják újra (Ld. keretes írás). Jelenleg az amerikai elnök támogatottsága mélypontokat döntöget. A CNN/SSRS szeptemberi közvélemény kutatása szerint Donald Trump 33 százalékos támogatottsági mutatóval rendelkezik, ami mindkét hivatali idejét tekintve mélypontot jelent. Második hivatali idejében az elnök népszerűsége gyorsan esett a széleskörű vámok bevezetése, majd az iráni háború nyomán.

A választók kétharmada a gazdaság állapotát igen fontosnak tartja a szavazata tekintetében, ez az arány a megelőző két félidős választások időszakánál jobban esik latba jelenleg.

A republikánusok mozgásterét nemcsak a választási matematika, hanem a pénzügyi piacok egyre szigorúbb ítélete is korlátozhatja. Október elejére a 10 éves amerikai állampapír hozama közel 5,3 százalékra emelkedett, ami 2002 óta nem látott szintet jelent. A hozamemelkedés mögött részben a növekvő állami finanszírozási igény, illetve az adatközpont- és mesterségesintelligencia-beruházások által felerősített tőkeigény állnak, ami a kötvénypiaci short pozíciók állományát megnövelte. Mindez azt eredményezte, hogy még a vártnál gyengébb munkaerőpiaci adatok sem tudták érdemben mérsékelni a hozamszinteket. A piac így egyre magasabb kockázati prémiumot kér az amerikai állam finanszírozásáért, ami különösen érzékennyé teszi a költségvetési politikát. Egy esetleges választási győzelmet követő osztogatás (pl. 5000 dolláros csekk) már jóval nagyobb költségekkel járna, mint néhány évvel ezelőtt. A Republikánus Párt kampányfinanszírozás terén ugyan jobb helyzetben van, de a választók megélhetési költségekkel kapcsolatos elégedetlensége ezt ellensúlyozhatja.

Az amerikai szövetségi költségvetésben a kamatkiadások augusztusig már a társadalombiztosítás mögött a második legnagyobb kiadási tételt jelentették, és 2026 egészében meghaladhatják az 1200 milliárd dollárt.

Ez egyre inkább felveti a kérdést, hogy a választók számára kiemelten fontos egészségügyi, infrastrukturális és egyéb közszolgáltatási kiadások finanszírozása mennyiben egyeztethető össze a növekvő adósságszolgálati terhekkel.