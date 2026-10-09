A választásoknál is fontosabb kérdések mozgatják most a piacokat
November 3-án eldől, hogy a törvényhozást tekintve az eddigi egységes kormányzás miként alakul át a tengerentúlon. A Republikánusok jelenleg a Kongresszus mindkét házában szűk többségben vannak. A közvéleménykutatási adatok szerint a Képviselőházban a Demokraták többséget tudnak szerezni, és nem lehet kizárni, hogy a Szenátusban is megszerezhetik a többlet mandátumokat a fordításhoz. A félidős választások során gyakran az elnök teljesítményét értékelik, ezen a téren Donald Trump nem áll jól: népszerűsége eddigi kormányzási időszakait is figyelembe véve mélyponton van, amiben meghatározó az elhúzódó iráni háború is. A piac közben egyre magasabb kockázati prémiumot kér az amerikai állam finanszírozásáért, ami különösen érzékennyé teszi a költségvetési politikát. A félidős választások tétje nemcsak a törvényhozási erőviszonyok alakulása, hanem az is, hogy Washington milyen politikai felhatalmazással és milyen pénzügyi feltételek mellett próbálja kezelni az egyre költségesebbé váló költségvetési pályát.
A választási eredmények alakulását sok tényező befolyásolhatja
Nem újkeletű, hogy az éppen kormányon lévő párt helyeket veszít a törvényhozásban. A 2000-es évektől nézve csak a 2002-es év volt kivétel, amikor a megelőző évi szeptember 11-i terrortámadás utáni évben George W. Bush több mandátumot tudott szerezni. A félidős választásokon a 435 tagú Képviselőház minden tagját, míg a 100 fős Szenátus egyharmadát (35 tag) választják újra (Ld. keretes írás). Jelenleg az amerikai elnök támogatottsága mélypontokat döntöget. A CNN/SSRS szeptemberi közvélemény kutatása szerint Donald Trump 33 százalékos támogatottsági mutatóval rendelkezik, ami mindkét hivatali idejét tekintve mélypontot jelent. Második hivatali idejében az elnök népszerűsége gyorsan esett a széleskörű vámok bevezetése, majd az iráni háború nyomán.
A választók kétharmada a gazdaság állapotát igen fontosnak tartja a szavazata tekintetében, ez az arány a megelőző két félidős választások időszakánál jobban esik latba jelenleg.
A republikánusok mozgásterét nemcsak a választási matematika, hanem a pénzügyi piacok egyre szigorúbb ítélete is korlátozhatja. Október elejére a 10 éves amerikai állampapír hozama közel 5,3 százalékra emelkedett, ami 2002 óta nem látott szintet jelent. A hozamemelkedés mögött részben a növekvő állami finanszírozási igény, illetve az adatközpont- és mesterségesintelligencia-beruházások által felerősített tőkeigény állnak, ami a kötvénypiaci short pozíciók állományát megnövelte. Mindez azt eredményezte, hogy még a vártnál gyengébb munkaerőpiaci adatok sem tudták érdemben mérsékelni a hozamszinteket. A piac így egyre magasabb kockázati prémiumot kér az amerikai állam finanszírozásáért, ami különösen érzékennyé teszi a költségvetési politikát. Egy esetleges választási győzelmet követő osztogatás (pl. 5000 dolláros csekk) már jóval nagyobb költségekkel járna, mint néhány évvel ezelőtt. A Republikánus Párt kampányfinanszírozás terén ugyan jobb helyzetben van, de a választók megélhetési költségekkel kapcsolatos elégedetlensége ezt ellensúlyozhatja.
Az amerikai szövetségi költségvetésben a kamatkiadások augusztusig már a társadalombiztosítás mögött a második legnagyobb kiadási tételt jelentették, és 2026 egészében meghaladhatják az 1200 milliárd dollárt.
Ez egyre inkább felveti a kérdést, hogy a választók számára kiemelten fontos egészségügyi, infrastrukturális és egyéb közszolgáltatási kiadások finanszírozása mennyiben egyeztethető össze a növekvő adósságszolgálati terhekkel.
A választást megelőző hetekben erősödhet a piaci volatilitás. A 2025-ben elfogadott adócsökkentésről szóló törvényjavaslat óta mondhatni megrekedtek a törvényhozási törekvések a republikánusok részéről, ezt csak lassíthatja az esetlegesen megosztott kongresszus; a tovább lassuló törvényhozás mérsékelheti a hosszú távú inflációs nyomást és ezzel együtt a hosszú hozamokat is. Az is a hozamok mérséklődését támogathatja az év végéig, ha a republikánusok a jelenlegi Kongresszus hivatali idejének végét, az átmeneti időszakot kihasználva meg tudják emelni az adósságplafont (bár az ő céljuk, hogy a demokraták ne jussanak majd később nagyobb befolyáshoz, de a politikai kockázatok ugyanakkor mérséklődhetnek). 1970 óta, a félidős választások előtt általában a dollár gyengülése volt jellemző más devizákhoz képest. A jelenlegi környezetben ugyanakkor a dollár árfolyamának alakulására a geopolitikai helyzet és a kamatpályákkal kapcsolatos várakozások nagyobb hatással vannak. A választások kimenetele kevésbé befolyásolja a vámok és az iráni háború kérdését is, amelyekről eddig is rendeleti úton születtek döntések. Az iráni háború rendezésében esetlegesen bekövetkező gyors kedvező fordulat segíthetné a republikánusokat, de az érdemi haladásra a jelenlegi helyzet alapján nem lehet azért mérget venni.
Ha a választási eredmények visszaigazolják a jelenlegi várakozásokat (megosztott törvényhozás), akkor a piaci hatások visszafogottak lehetnek, de egy esetleges meglepetés forgatókönyv (minden marad a régiben) élesebb piaci reakciókat hozhat (tovább erősödő kamatvárakozások és hozamok).
Továbbá említést kell tenni még egy forgatókönyvről, ami a választási eredmények vitatásáról és elhúzódó bizonytalanságról szól, ez azonban a menedékkeresést erősítheti. Ami a mi várakozásainkat tekinti, a megosztott amerikai törvényhozás, a választásokat követően rendeződő iráni helyzet miatt mi továbbra sem zárjuk ki, hogy a Fed év végén szüneteltetheti a kamatemeléseket, ami a dollár gyengülését hozhatja az év végéig.
A Szenátusban jelenleg 45 demokrata és 53 republikánus képviselő van és 2 független, akik a demokratákkal szavaznak. A most megválasztandó szenátori helyek megoszlása: 13 demokrata és 20 republikánus. Továbbá JD Vance alelnöki kinevezése és Marco Rubio külügyminiszteri kinevezése miatt pótválasztást tartanak Ohióban és Floridában. A demokratáknak plusz 4 mandátumot kellene megszerezniük ahhoz, hogy átvegyék az irányítást a Szenátusban. A Cook Political Report szerint kilenc mandátum esetében folyik érdemi verseny. A michigani és a new hampshire-i megüresedett helyek kimenetele bizonytalan, miután mindkét államban a szenátorok több mint 10 év után visszavonulnak. A további ún. billegő államok (Maine, Iowa, Ohio, Kansas, Észak-Karolina, Texas, Alaszka) közül kellene tehát négyet hozniuk a demokratáknak a győzelemhez; ezek között több olyan állam is van, ahol eddig jelentős volt a republikánusok támogatottsága.
A Képviselőházban 218 republikánus és 214 demokrata képviselő van, továbbá egy független képviselő és 2 üres hely. A demokratáknak meg kellene tartaniuk az üres helyeket, és további 3 mandátumot kellene megszerezniük ahhoz, hogy átvegyék az irányítást. Több választókerületet átrajzoltak az elmúlt időszakban, ez több államban (Florida, Texas, Észak-Karolina, Tennessee, Missouri) a Republikánus Pártnak kedvező, a Demokrata Pártnak két államban segíthet (Kalifornia és Utah), de ezzel együtt is fordíthatnak a demokraták.