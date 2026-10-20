A villamoshálózat már nem csak vezeték, hanem a versenyképesség alapja

Egy egyszerű szabály igaz az energetikában: az épül meg pár éven belül, ami ma a tervezők asztalán van. A magyar villamosenergia-elosztás fejlesztése emiatt régen nem pusztán szakmai ügy. Azt döntheti el, hová települ be a következő gyár, milyen gyorsan épülhet ki a töltőhálózat, és mennyire stabilan kapnak áramot a cégek, amelyek az ország termelését, exportját adják. Írásomban azt a négy paradigmát összegzem, amelyet a hazai villamos szakma egyik legnagyobb konferenciáján, a Magyar Elektrotechnikai Egyesület Vándorgyűlése számára tartott előadásomban mutattam be.

A villamosenergia-elosztás fejlesztése nem pusztán szakmai ügy / Fotó: dpa/picture-alliance

Először: más technológia, más kérdések a villamosenergia-hálózatok fejlesztésében

Itthon a kép még ismerős. A naperőművek, az újabban megjelenő szélerőművek, az akkumulátoros tárolók, az alállomási bővítések és az elavult infrastruktúra korszerűsítése viszik a főszerepet. Ezek szükséges feladatok, de világszinten már más hangsúlyok rajzolódnak ki.

Egyre fontosabb az átláthatóság és az adatok mesterséges intelligenciával történő elemzése. A bonyolultabb hálózatok automatizálása, a terhelés optimalizálása és a rugalmassági szolgáltatások épp olyan fontosak, mint maga a kapacitásbővítés. Az adatalapú gondolkodás a megújulók telepítését is újraírja: ma már azt keresik, hogyan lehet például az úthálózatok mentén napelemparkokat elhelyezni. Megjelennek az adatközpontok is, és velük az egyenáramú hálózatok kérdése, amelyek tervezése Nyugat-Európában már elkezdődött.

A mozgatórugó az elektrifikáció. A Nemzetközi Energiaügynökség friss jelentése szerint a világ áramigénye 2015 és 2025 között évi 3 százalék fölött nőtt, nagyjából kétszer gyorsabban, mint az össz-energiaigény, és a növekedés folytatódni fog. Az elektromos autók 2025-ben az új autóeladások közel negyedét adták, tíz éve még 1 százalék alatt voltak. Európában 2026 első felében már minden harmadik eladott autó elektromos volt.

Mindez Magyarországot közvetlenül érinti. Elektromos járműveket idehaza is gyártanak, ezek most gördülnek le a szalagról, és töltőinfrastruktúrát igényelnek. Nyugat-Európában egyre több logisztikai cég áll át elektromos hajtásra, így megjelennek a depótöltők, vagyis egyetlen ponton több tucat teherautó egyidejű töltése. A mesterséges intelligencia sem csak amerikai téma: egy német élelmiszeripari óriás saját adatközpontot épít, hozzá saját erőművel. Az adatközpontok, a járművek, az ipar és a légkondicionálás energiaigénye egyszerre gyorsul, és a robotika, valamint a drónok fejlődése további igényeket hoz majd.