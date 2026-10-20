A villamoshálózat már nem csak vezeték, hanem a versenyképesség alapja
Egy egyszerű szabály igaz az energetikában: az épül meg pár éven belül, ami ma a tervezők asztalán van. A magyar villamosenergia-elosztás fejlesztése emiatt régen nem pusztán szakmai ügy. Azt döntheti el, hová települ be a következő gyár, milyen gyorsan épülhet ki a töltőhálózat, és mennyire stabilan kapnak áramot a cégek, amelyek az ország termelését, exportját adják. Írásomban azt a négy paradigmát összegzem, amelyet a hazai villamos szakma egyik legnagyobb konferenciáján, a Magyar Elektrotechnikai Egyesület Vándorgyűlése számára tartott előadásomban mutattam be.
Először: más technológia, más kérdések a villamosenergia-hálózatok fejlesztésében
Itthon a kép még ismerős. A naperőművek, az újabban megjelenő szélerőművek, az akkumulátoros tárolók, az alállomási bővítések és az elavult infrastruktúra korszerűsítése viszik a főszerepet. Ezek szükséges feladatok, de világszinten már más hangsúlyok rajzolódnak ki.
Egyre fontosabb az átláthatóság és az adatok mesterséges intelligenciával történő elemzése. A bonyolultabb hálózatok automatizálása, a terhelés optimalizálása és a rugalmassági szolgáltatások épp olyan fontosak, mint maga a kapacitásbővítés. Az adatalapú gondolkodás a megújulók telepítését is újraírja: ma már azt keresik, hogyan lehet például az úthálózatok mentén napelemparkokat elhelyezni. Megjelennek az adatközpontok is, és velük az egyenáramú hálózatok kérdése, amelyek tervezése Nyugat-Európában már elkezdődött.
A mozgatórugó az elektrifikáció. A Nemzetközi Energiaügynökség friss jelentése szerint a világ áramigénye 2015 és 2025 között évi 3 százalék fölött nőtt, nagyjából kétszer gyorsabban, mint az össz-energiaigény, és a növekedés folytatódni fog. Az elektromos autók 2025-ben az új autóeladások közel negyedét adták, tíz éve még 1 százalék alatt voltak. Európában 2026 első felében már minden harmadik eladott autó elektromos volt.
Mindez Magyarországot közvetlenül érinti. Elektromos járműveket idehaza is gyártanak, ezek most gördülnek le a szalagról, és töltőinfrastruktúrát igényelnek. Nyugat-Európában egyre több logisztikai cég áll át elektromos hajtásra, így megjelennek a depótöltők, vagyis egyetlen ponton több tucat teherautó egyidejű töltése. A mesterséges intelligencia sem csak amerikai téma: egy német élelmiszeripari óriás saját adatközpontot épít, hozzá saját erőművel. Az adatközpontok, a járművek, az ipar és a légkondicionálás energiaigénye egyszerre gyorsul, és a robotika, valamint a drónok fejlődése további igényeket hoz majd.
Másodszor: az áramszolgáltatók új szerepben
Tíz éve az elosztók főként passzív hálózatüzemeltetők voltak: biztosították, hogy a villany odaérjen a fogyasztóhoz. Ma adatvezérelt, egyre automatizáltabb szereplők, akik rugalmassági szolgáltatásokat is nyújtanak. Ez nem divat, hanem kényszer.
Az Európai Unió a fosszilis energia visszaszorításával a villamosenergia-felhasználás jelentős, a terv szerint kétszeres növelésére készül. Ha ehhez hozzávesszük az új technológiák iránti étvágyat, a fejlesztési igény gyakorlatilag korlátlan. A világszintű becslések szerint a hálózatokat 2035-ig 40 százalékkal gyorsabban kell bővíteni és korszerűsíteni, mint az elmúlt tíz évben. Ellenkező esetben hosszabb csatlakozási sorok, torlódások és megbízhatósági kockázatok jönnek.
Ekkora fejlesztési igényt Magyarországon sem lehet hagyományos eszközökkel megoldani, a beruházási volumenről nem is beszélve. Csak okos, adatalapú döntéshozatallal lehet sorrendbe állítani és finanszírozni. Aki ma még nem látja pontosan a saját hálózatát, holnap nem tudja eldönteni, hová érdemes először beruházni.
Harmadszor: a szakterületeknek egy asztalhoz kell ülniük
Az elmúlt négy-öt év egyik legfontosabb, mégis ritkán emlegetett tapasztalata, hogy a szakágak közti egyeztetés nem választható szét. Egy autópálya-felújításnál már az elején el kell dönteni, hová kerül a töltőinfrastruktúra és mekkora energia szükséges majd mögé. Utólag a hálózati csatlakozás kiépítése éveket vehet igénybe, és a kész út mellett már költséges újat építeni. Számít az időhorizont is. Lehet, hogy egy adott szakaszon ma még nincs szükség depótöltőre, de két-három éven belül lesz. Aki előre gondolkodik, versenyelőnyhöz jut.
A nagy gyárak profitalapon építenek napelemparkokat és akkumulátoros tárolókat, és valószínűleg be kívánnak szállni a rugalmassági piacra is. Egyre világosabb, hogy az ipar már nem csak fogyasztó. Felmerülhet, hogy a vasút képes-e logisztikai-energetikai szolgáltatóvá válni. Szerintem igen. A meteorológia és a vízgazdálkodás szerepe pedig a nyári vízhiány tapasztalatai után nem szorul magyarázatra. Ezek európai jelenségek, de a meglévő infrastruktúra újragondolását nálunk is napirendre tűzték.
Negyedszer: merjünk víziót alkotni
Az elsődleges kérdés nem feltétlenül az, milyen projektek valósulnak meg a következő egy-két évben, hanem hogy milyen irányba akarunk fejlődni öt-tíz év alatt. A töltőállomások, a napelemek és a drónok nem a távoli jövő: itt vannak velünk, és dönteni kell arról, hogyan lehet őket fenntartható módon kiszolgálni.
A vízió ritkán valósul meg teljes egészében. De ha a fele sikerül, az már eredmény, és tudatos terv alapján segíti az ország versenyképességét. Ehhez a szakmának alternatívákat kell letennie a gazdasági döntéshozók elé. Ma még gyakran a rendelkezésre álló költségvetéshez igazítjuk a projektet. Egy felértékelődő villamosiparban ezt meg kell fordítani: több, jól kidolgozott változatot felmutatva, prioritások mentén célszerű kiválasztani a megvalósítandót.
Gerinc, nem utólagos javítás
A villamosenergia-felhasználás drasztikusan nőni fog. A bizonyítottan működő technológiákkal foglalkoznunk kell, a termelő cégek versenyképességét pedig meg kell tartani, lehetőség szerint növelni. A villamoshálózat a gazdaság gerince, és a gerincet nem utólag, hanem előre érdemes megerősíteni.