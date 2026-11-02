Van kulcs a mesterséges intelligencia bevezetéséhez – a folyamat ezzel sem egyszerű, de a siker esélye érdemben nő
Sokan megégették már magukat a mesterséges intelligencia fejlesztésekkel. Nem véletlen, hogy számos nagy kutatóintézet (a McKinsey, a Gartner egyebek mellett) arra hívja fel a figyelmet, hogy egy ilyen projektnél a pofon esélye pont hússzor akkora, mint a sikeré. Az is látszik azonban, hogy hol vannak azok a lehetőségek, ahol érdemes az AI-technológiát használni.
Ennek megítéléséhez például azt is pontosan tudni kell, hogy hol, mennyi időt töltenek a kollégák. Ott, ahol tíz százalék a munkaerőráfordítás és 20 százalékos optimalizálás érhető el, az a teljes folyamatra vetítve 2 százalék javulást hoz – nem éri meg a bevezetés. Ha viszont van olyan folyamatrész, ahol a munkatársak az idejük 60-70 százalékát töltik, ott egy 20 százalékos hatékonyságnövelés 14 százalék. Ez a lépték már rentábilissá teszi ezeket a nagy ráfordítást igénylő fejlesztéseket.
AI-vezérelt vagy rendszervezérelt bevezetés
Ahhoz, hogy ezek a pontok felismerhetőek legyenek ismerni kell a vállalat működését, azt a rendszert, amelynek a hatékonyságát növelnénk. Ez pedig már elvezet egy megközelítésbeli kérdéshez: a vállalat AI-vezérelten fog bele egy ilyen fejlesztésbe – magyarán azért használna mesterséges intelligenciát, mert reményei szerint az jobbá teszi majd a működését; vagy rendszervezérelten viszi végig az AI-bevezetést – azaz konkrét feladatokat kíván megoldani mesterséges intelligenciával.
A számok azt mutatják, hogy az AI-vezérelt projektek kockázatosabbak. A rendszervezérelt megközelítésnél ez a kockázat jóval kisebb, és ez nem véletlen, hiszen, ha az AI-modell jól megfogalmazott kérdést kap, és rendelkezésére bocsátják azokat az adatokat is, amelyek alapján a feladatot meg lehet oldani, akkor minőségi választ ad. Ellenkező esetben (ha a modell egy dokumentumhalmazt kap például azzal, hogy abból találjon ki valamit) gyengébb lesz a válasz.
Adatbiztonság
Alapos mérlegelést igényel persze az is, hogy milyen adatokat lehet rábízni egy nyilvános modellre. Vannak olyanok, amit szinte biztosan nem – ilyenek lehetnek például az ügyfelek egészségügyi adatai. Ezekre a helyzetekre a rendszer tervezése előtt fel kell készülni, hiába készül el például egy OpenAI integráció, ha nem kiadható adatokra épül.
Ez ma már egy nagyon érzékeny terület: idén augusztustól hatályba lépett az unió mesterséges intelligencia rendelete (az EU AI Act), és figyelni kell a kiberbiztonsági irányelv (NIS2) előírásaira is.
Nem érdemes kockáztatni, ha egy adat kikerült a belső rendszerből afölött már nincs kontroll, ahogy azt mutatják az egyre szaporodó adatszivárgási események is.
Érzékeny adatoknál lokálisan kell a rendszert kialakítani. Más lesz a válasz minősége, de jó lesz az eredmény: saját méréseink alapján a lokálisan futtatott modell teljesítménye a 80-90 százalékát éri el egy felhős megoldásénak, miközben zárt rendszerben maradnak az érzékeny adatok. (A Quattrosoft egy DGX Sparkot használ, amelyben 128 gigabyte memória van, komoly modellek futtatására alkalmas.)
Folyamatos a változás, jelentős kockázatok
Számolni kell azzal is, hogy ez egy rendkívül gyorsan változó terület. A döntéseket – például azt, hogy melyik modellel végzi majd el a feladatot – olyan körülmények között kell meghozni, amikor két hét múlva kijöhet egy újabb modell, ami az eddigi mondjuk a 80 százalék helyett már 95 százalékát veszi ki a szkennelt dokumentumban lévő adatoknak.
Nyugtalanító az is, hogy már fejlesztésekhez is használnak AI eszközöket, miközben a legpozitívabb becslések szerint is a mesterséges intelligencia által előállított kódokban másfélszer annyi hiba van, mint az emberek által írtakban, de van olyan becslés is, amely szerint tízszeres ez a mérték.
Az emberek által készített forráskódokat most hígítjuk fel, aminek előbb utóbb következménye lesz, bár egyelőre kérdéses az, hogy mekkora probléma lehet majd ebből.
Folyamatosan nő az interneten az AI által előállított tartalom is. Ennek minősége egy picit gyengébb, mint az ember által készített információé. Amikor pedig visszatáplálják az ilyen a modellekkel gyártott anyagot, akkor a minőség nem javul, hanem romlik. Nem véletlen, hogy már indult olyan projekt is, amelyben összegyűjtik a 2022 előtt megírt könyveket, mert abban még nincs AI tartalom.
Élni kell a lehetőséggel
Ma sok a kétség, néhány év múlva valószínűleg tisztábban látunk majd ezeken a területeken. Személy szerint nem gondolom azt, hogy az embernél okosabb AI-modellek már itt vannak, bár ízlés kérdése, hogy ki mit gondol arról, mi tekinthető annak.
Az viszont nem kérdés, hogy élni kell a mesterséges intelligencia kínálta lehetőségekkel. Arra kell azonban használni, amire jó – például rendszerek, folyamatok optimalizálására. És mindezt megfelelő kontroll mellett.