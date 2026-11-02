Van kulcs a mesterséges intelligencia bevezetéséhez – a folyamat ezzel sem egyszerű, de a siker esélye érdemben nő

Sokan megégették már magukat a mesterséges intelligencia fejlesztésekkel. Nem véletlen, hogy számos nagy kutatóintézet (a McKinsey, a Gartner egyebek mellett) arra hívja fel a figyelmet, hogy egy ilyen projektnél a pofon esélye pont hússzor akkora, mint a sikeré. Az is látszik azonban, hogy hol vannak azok a lehetőségek, ahol érdemes az AI-technológiát használni.

AI bevezetés: rendszervezérelt megközelítésnél kisebb a kockázat / Fotó: Gorodenkoff

Ennek megítéléséhez például azt is pontosan tudni kell, hogy hol, mennyi időt töltenek a kollégák. Ott, ahol tíz százalék a munkaerőráfordítás és 20 százalékos optimalizálás érhető el, az a teljes folyamatra vetítve 2 százalék javulást hoz – nem éri meg a bevezetés. Ha viszont van olyan folyamatrész, ahol a munkatársak az idejük 60-70 százalékát töltik, ott egy 20 százalékos hatékonyságnövelés 14 százalék. Ez a lépték már rentábilissá teszi ezeket a nagy ráfordítást igénylő fejlesztéseket.

AI-vezérelt vagy rendszervezérelt bevezetés

Ahhoz, hogy ezek a pontok felismerhetőek legyenek ismerni kell a vállalat működését, azt a rendszert, amelynek a hatékonyságát növelnénk. Ez pedig már elvezet egy megközelítésbeli kérdéshez: a vállalat AI-vezérelten fog bele egy ilyen fejlesztésbe – magyarán azért használna mesterséges intelligenciát, mert reményei szerint az jobbá teszi majd a működését; vagy rendszervezérelten viszi végig az AI-bevezetést – azaz konkrét feladatokat kíván megoldani mesterséges intelligenciával.

A számok azt mutatják, hogy az AI-vezérelt projektek kockázatosabbak. A rendszervezérelt megközelítésnél ez a kockázat jóval kisebb, és ez nem véletlen, hiszen, ha az AI-modell jól megfogalmazott kérdést kap, és rendelkezésére bocsátják azokat az adatokat is, amelyek alapján a feladatot meg lehet oldani, akkor minőségi választ ad. Ellenkező esetben (ha a modell egy dokumentumhalmazt kap például azzal, hogy abból találjon ki valamit) gyengébb lesz a válasz.

Adatbiztonság

Alapos mérlegelést igényel persze az is, hogy milyen adatokat lehet rábízni egy nyilvános modellre. Vannak olyanok, amit szinte biztosan nem – ilyenek lehetnek például az ügyfelek egészségügyi adatai. Ezekre a helyzetekre a rendszer tervezése előtt fel kell készülni, hiába készül el például egy OpenAI integráció, ha nem kiadható adatokra épül.