Ázsia gazdasági súlyát egyre erősebb pénzügyi hálózatok követik

Az elmúlt évek geopolitikai, gazdasági és energiapiaci sokkjai ellenére az IMF októberi előrejelzése szerint a világgazdaság továbbra is nő, azonban a növekedés egyre törékenyebbnek tűnik és számos kockázat övezi a kilátásokat. A globális gazdasági aktivitás 2026-ban várhatóan 3,1 százalékkal, 2027-ben pedig 3,4 százalékkal bővül, miközben Ázsia idei növekedési előrejelzését az IMF 4,8 százalékra emelte. Ezzel együtt a globális infláció idén 4,7 százalékra emelkedik elsősorban a magasabb nyersanyagárak miatt. A jövőben a geopolitikai fragmentáció, a kereskedelmi feszültségek és a közel-keleti konfliktus energiapiaci következményei mellett a magas államadósságok és a szűkülő költségvetési mozgástér is növelik a gazdaságok sérülékenységét. A mesterséges intelligencia körüli optimizmus ugyan támogatja a növekedést, de a túlzott piaci várakozások esetleges korrekciója újabb pénzügyi turbulenciákat idézhet elő. Mindeközben az emelkedő globális államkötvényhozamok is tovább erősíthetik a pénzügyi stabilitási kockázatokat.

Ázsia növekedési előrejelzését emlte az IMF / Fotó: Gent Shkullaku

Európa gazdasága a sorozatos kedvezőtlen sokkok ellenére továbbra is növekszik, bár csak mérsékelt ütemben. Az IMF októberi európai regionális jelentése szerint az euróövezet gazdasága 2026-ban 1,1 százalékkal, 2027-ben 1,2 százalékkal bővülhet, míg az infláció 3,1 százalékra emelkedhet idén. Magyarország esetében 1,9, illetve 2,1 százalék növekedés várható. A nyári hőhullám és aszály tovább erősítette a magas energiaárak negatív hatásait, miközben a külső vámok továbbra is magas szinten maradtak. Hosszabb távon azonban Európa versenyképességét a gyenge termelékenységnövekedés, az innovatív vállalatok növekedésének akadályai és az erősödő nemzetközi verseny, valamint a geoökonómiai kockázatok is gyengítik.

Ázsia a globális növekedés motorja

Miközben Európa energiasokkal és gyenge termelékenységgel küzd, Ázsia az IMF szerint az idén is a világgazdaság legfontosabb motorja marad. Az IMF októberi regionális előrejelzése 4,4 százalékról 4,8 százalékra emelte az idei növekedést. Ázsia dinamizmusát a technológiai és innovációs beruházások, különösen az AI-hoz kapcsolódó kereslet, valamint a kereskedelmi és termelési kapcsolatok alkalmazkodóképessége is erősíti. Az ázsiai átlag növekedés ugyanakkor jelentős különbségeket takar. Kína növekedése a tavalyi 5 százalékról idén 4,5 százalékra lassulhat. A belföldi kereslet továbbra is gyenge, így a bővülés nagy része a külső keresletből származik. Ezzel szemben idén India 7 százalékkal, Vietnám pedig 8,4 százalékkal nőhet, így a régió leggyorsabban bővülő gazdaságai maradnak. Dél-Korea és több ASEAN-ország kilátásait az AI-beruházásokhoz kapcsolódó technológiai export jelentősen javította. A térség legfőbb kockázatai között az IMF a közel-keleti konfliktus nyomán kialakult energiapiaci sokkot, az AI körüli várakozások esetleges korrekcióját és a szűkülő költségvetési mozgásteret említi. A legsérülékenyebb gazdaságok ezek közül leginkább az utóbbit érzik majd.