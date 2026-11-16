Ázsia gazdasági súlyát egyre erősebb pénzügyi hálózatok követik
Az elmúlt évek geopolitikai, gazdasági és energiapiaci sokkjai ellenére az IMF októberi előrejelzése szerint a világgazdaság továbbra is nő, azonban a növekedés egyre törékenyebbnek tűnik és számos kockázat övezi a kilátásokat. A globális gazdasági aktivitás 2026-ban várhatóan 3,1 százalékkal, 2027-ben pedig 3,4 százalékkal bővül, miközben Ázsia idei növekedési előrejelzését az IMF 4,8 százalékra emelte. Ezzel együtt a globális infláció idén 4,7 százalékra emelkedik elsősorban a magasabb nyersanyagárak miatt. A jövőben a geopolitikai fragmentáció, a kereskedelmi feszültségek és a közel-keleti konfliktus energiapiaci következményei mellett a magas államadósságok és a szűkülő költségvetési mozgástér is növelik a gazdaságok sérülékenységét. A mesterséges intelligencia körüli optimizmus ugyan támogatja a növekedést, de a túlzott piaci várakozások esetleges korrekciója újabb pénzügyi turbulenciákat idézhet elő. Mindeközben az emelkedő globális államkötvényhozamok is tovább erősíthetik a pénzügyi stabilitási kockázatokat.
Európa gazdasága a sorozatos kedvezőtlen sokkok ellenére továbbra is növekszik, bár csak mérsékelt ütemben. Az IMF októberi európai regionális jelentése szerint az euróövezet gazdasága 2026-ban 1,1 százalékkal, 2027-ben 1,2 százalékkal bővülhet, míg az infláció 3,1 százalékra emelkedhet idén. Magyarország esetében 1,9, illetve 2,1 százalék növekedés várható. A nyári hőhullám és aszály tovább erősítette a magas energiaárak negatív hatásait, miközben a külső vámok továbbra is magas szinten maradtak. Hosszabb távon azonban Európa versenyképességét a gyenge termelékenységnövekedés, az innovatív vállalatok növekedésének akadályai és az erősödő nemzetközi verseny, valamint a geoökonómiai kockázatok is gyengítik.
Ázsia a globális növekedés motorja
Miközben Európa energiasokkal és gyenge termelékenységgel küzd, Ázsia az IMF szerint az idén is a világgazdaság legfontosabb motorja marad. Az IMF októberi regionális előrejelzése 4,4 százalékról 4,8 százalékra emelte az idei növekedést. Ázsia dinamizmusát a technológiai és innovációs beruházások, különösen az AI-hoz kapcsolódó kereslet, valamint a kereskedelmi és termelési kapcsolatok alkalmazkodóképessége is erősíti. Az ázsiai átlag növekedés ugyanakkor jelentős különbségeket takar. Kína növekedése a tavalyi 5 százalékról idén 4,5 százalékra lassulhat. A belföldi kereslet továbbra is gyenge, így a bővülés nagy része a külső keresletből származik. Ezzel szemben idén India 7 százalékkal, Vietnám pedig 8,4 százalékkal nőhet, így a régió leggyorsabban bővülő gazdaságai maradnak. Dél-Korea és több ASEAN-ország kilátásait az AI-beruházásokhoz kapcsolódó technológiai export jelentősen javította. A térség legfőbb kockázatai között az IMF a közel-keleti konfliktus nyomán kialakult energiapiaci sokkot, az AI körüli várakozások esetleges korrekcióját és a szűkülő költségvetési mozgásteret említi. A legsérülékenyebb gazdaságok ezek közül leginkább az utóbbit érzik majd.
Alakuló ázsiai pénzügyi hálózat
Az IMF frissen megjelent, Shaping the Future of Asia című kötete szerint Ázsia globális pénzügyi szerepe továbbra is elmarad gazdasági és kereskedelmi súlyától. A régión belüli pénzügyi integráció eltérő ütemben fejlődik, míg a közvetlen befektetések és a banki kapcsolatok erősödnek, addig a portfólióbefektetések területén továbbra is jelentős az elmaradás. Ugyanakkor a hagyományos mutatók csak részben tükrözik az ázsiai pénzügyi és technológiai kapcsolatok alakulását. Az ASEAN-országok 2025 végéig közel harminc határon átnyúló fizetési kapcsolatot alakítottak ki egymással és külső partnereikkel. A QR-fizetések forgalma 2025-ben 36,2 millió tranzakciót és 716 millió dollárt ért el, ami a kapcsolatok működését és bővülését mutatja, bár a teljes nemzetközi pénzforgalomhoz képest még korlátozott volumenről van szó. Emellett a legnagyobb szingapúri bank, a régiós hálózattal rendelkező DBS Bank együttműködést kötött a két kínai tech-óriással, a Tencenttel és az Ant Internationallel, hogy összekapcsolja fizetési szolgáltatásait a kínai digitális ökoszisztémákkal. Továbbá a 2026-os dél-koreai-szingapúri csúcstalálkozó új befektetési együttműködéseket indított útjára élénkítve a startup finanszírozást. Az ASEAN+3 keretében tovább fejlődnek a regionális pénzügyi biztonsági és finanszírozási mechanizmusok.
A pénzügyi kapcsolatok átalakulásának másik fontos területe az alternatív fizetési és elszámolási infrastruktúrák fejlesztése. A Kína, Hongkong, Thaiföld és az Egyesült Arab Emírségek részvételével fejlődő mBridge több jegybank digitális pénzére (CBDC) építve teszteli a határon átnyúló fizetések és elszámolások új lehetőségeit. A kezdeményezés 2024-ben eljutott a minimálisan működőképes platform szintjére, valós értékű tranzakciókra is sor került, széles körű alkalmazása azonban még nem valósult meg. Közben a BRICS-országok a nemzeti fizetési rendszerek összekapcsolásáról és a kereskedelmi ügyletek helyi valutákban történő elszámolásának bővítéséről egyeztetnek. Bár ezek a kezdeményezések eltérő fejlettségi szinten állnak, új elszámolási lehetőségeket teremthetnek, és hosszabb távon mérsékelhetik a hagyományos közvetítőktől, illetve a dolláralapú pénzügyi infrastruktúrától való függőséget.
Ezzel párhuzamosan az ázsiai pénzügyi központok nemzetközi szerepe is erősödik.
A Z/Yen 2026. szeptemberi rangsorában a világ tíz vezető pénzügyi központjából hat az ázsiai térségben található, köztük Hongkong, Szingapúr, Sanghaj és Szöul. A régió átlagos versenyképességi értékelése 1,48 százalékkal javult, ami a vizsgált térségek közül a legnagyobb növekedés.
A régió pénzügyi központjainak erős technológiai és mesterségesintelligencia-hátterét jelzi, hogy a top10 vezető fintech-központból hét ázsiai, Hongkong pedig a rangsor élén áll. Továbbá Hongkong határon átnyúló vagyon kezelésben is előretört, a BCG 2026-os jelentése szerint megelőzve Svájcot. Az innovatív szegmensek mellett pénzügyi központok közötti verseny a hagyományos pénzügyi piacokra is kiterjed. Hongkong és Szingapúr párhuzamosan, bár eltérő célokkal, de jelentős aranypiaci infrastruktúra-fejlesztésekbe kezdtek, a fizikai arany tárolásától kezdve a kereskedési és elszámolási rendszerek kialakításáig erősítve a szerepüket a nemzetközi aranypiacon. Ez az érdekes fejlemény az arany geopolitikai kockázatálló, menedék szerepének erősödését jelzi.
Többközpontú pénzügyi rendszer
Az IMF elemzése az ázsiai banki kapcsolatokban már egy többközpontú pénzügyi hálózatot azonosít, amelyben több regionális szereplő is fontos közvetítő funkciót tölt be. Ez a hálózatos szerkezet mérsékelheti az egyetlen központot érintő pénzügyi sokkok hatását, és bővítheti a finanszírozási lehetőségeket. Persze az összekapcsolódás újabb kockázatokat is hozhat.
Összességében az ázsiai pénzügyi kapcsolatok fejlődését egyszerre ösztönzik a növekvő finanszírozási igények, a méretgazdaságosság és az új piacok elérése, valamint a geoökonómiai kitettségek mérséklése is.
Mindez jelezheti a meglévő, alapvetően a nyugati, elsősorban az USA által dominált nemzetközi pénzügyi rendszerrel párhuzamosan, de azzal összekapcsolódva fejlődő, diverzifikáltabb pénzügyi hálózat kialakulását, amely alternatív csatornákat és választási lehetőségeket teremthet a térségben.
Ázsia vezető gazdaságai egyértelműen arra törekszenek, hogy gazdasági súlyukhoz saját pénzügyi kapcsolatrendszert és innovatív infrastruktúrát építsenek. A régió így a világgazdasági növekedés mellett a jövő globális pénzügyi rendszerének alakításában is egyre nagyobb szerepet kaphat, és ezzel növelve pénzügyi és geopolitikai mozgásterét. Európa, és benne Magyarország számára a kérdés, hogy hogyan tudják a meglévő pénzügyi kapcsolatait összekötni az átalakuló ázsiai hálózatokkal.