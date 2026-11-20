A Microsoft, az Alphabet, az Amazon, a Meta együttes beruházásainak értéke az idei évben elérheti a 700 milliárd dollárt, ami 70 százalékos növekedést jelentene a tavalyi évhez képest (ez nem kizárólag az AI-beruházásokat tartalmazza). Az adatközpontok, szerverek és a hálózati fejlesztések iránti kereslet a növekedés egyik fontos motorjává vált, ugyanakkor még nem teljesen egyértelmű, hogy ezek a beruházások milyen mértékű termelékenységjavulást fognak eredményezni a jövőben. Érdemes megvizsgálni a GDP-növekedés szegmenseit, hiszen önmagában a növekedési szám nem árulja el annak minőségét. Egy nagy adatközpont megépítése, egy új szerverpark üzembe helyezése beruházásként jelenik meg, attól függetlenül, hogy a későbbiekben ez a fejlesztés mennyi bevételt fog termelni. Az AI-beruházási boom már most jelentősen hozzájárul a növekedéshez, de csak a következő években derül ki ezek megtérülése.

Az AI-beruházások hajtják az amerikai növekedést? / Fotó: marchello74

Az AI-beruházások hatása a gazdaságra

A bontásban is jól látható, hogy miközben a technológiai vállalatok rekordösszegeket költenek, a kis- és közepes vállalatok beruházási kedve visszafogott. Emellett a lakossági fogyasztás egyre egyenlőtlenebb képet mutat a jövedelmi különbségek miatt. A gazdasági szereplők többsége emiatt jóval kedvezőtlenebb gazdasági környezetet érzékelhet, mint amit a száraz makrogazdasági adatok mutatnak. Ráadásul az AI-kapcsolt beruházások nagy importigénnyel bírnak, ami tovább rontja az USA külkereskedelmi mérlegét.

Forrás: Bureau of Economic Analysis, Federal Reserve

Mire alapozható az optimizmus?

A mesterséges intelligencia körüli optimizmust az a feltételezés okozza, hogy a technológia idővel minden ágazatban látványosan javítani fogja a termelékenységet, kiváltja az egyszerűbb munkaköröket, jelentősen felgyorsítja az adatok feldolgozását, és összességében hatékonyabbá teszi a termelést. Ugyanakkor a gyakorlatban a technológiai átmenetet számos buktató kísérheti. Az új technológiákat alkalmazó vállalatoknál a felszabaduló munkaidőt hatékonyan kellene felhasználni ahhoz, hogy a termelékenységjavulást ne kizárólag a munkaerő leépítésével tudják elérni. Ez a sajnálatos folyamat már el is indult, számos technológiai vállalat tömeges leépítéseket jelentett be. Mivel a munkaerőpiac nem tud kellően gyorsan alkalmazkodni a technológiai fejlődéshez, a munkanélküliségi ráta megugrásának kockázatával járhat.