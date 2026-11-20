Valóban szárnyal az amerikai gazdaság, vagy csak az AI-beruházások hajtják a növekedést?
A Microsoft, az Alphabet, az Amazon, a Meta együttes beruházásainak értéke az idei évben elérheti a 700 milliárd dollárt, ami 70 százalékos növekedést jelentene a tavalyi évhez képest (ez nem kizárólag az AI-beruházásokat tartalmazza). Az adatközpontok, szerverek és a hálózati fejlesztések iránti kereslet a növekedés egyik fontos motorjává vált, ugyanakkor még nem teljesen egyértelmű, hogy ezek a beruházások milyen mértékű termelékenységjavulást fognak eredményezni a jövőben. Érdemes megvizsgálni a GDP-növekedés szegmenseit, hiszen önmagában a növekedési szám nem árulja el annak minőségét. Egy nagy adatközpont megépítése, egy új szerverpark üzembe helyezése beruházásként jelenik meg, attól függetlenül, hogy a későbbiekben ez a fejlesztés mennyi bevételt fog termelni. Az AI-beruházási boom már most jelentősen hozzájárul a növekedéshez, de csak a következő években derül ki ezek megtérülése.
Az AI-beruházások hatása a gazdaságra
A bontásban is jól látható, hogy miközben a technológiai vállalatok rekordösszegeket költenek, a kis- és közepes vállalatok beruházási kedve visszafogott. Emellett a lakossági fogyasztás egyre egyenlőtlenebb képet mutat a jövedelmi különbségek miatt. A gazdasági szereplők többsége emiatt jóval kedvezőtlenebb gazdasági környezetet érzékelhet, mint amit a száraz makrogazdasági adatok mutatnak. Ráadásul az AI-kapcsolt beruházások nagy importigénnyel bírnak, ami tovább rontja az USA külkereskedelmi mérlegét.
Mire alapozható az optimizmus?
A mesterséges intelligencia körüli optimizmust az a feltételezés okozza, hogy a technológia idővel minden ágazatban látványosan javítani fogja a termelékenységet, kiváltja az egyszerűbb munkaköröket, jelentősen felgyorsítja az adatok feldolgozását, és összességében hatékonyabbá teszi a termelést. Ugyanakkor a gyakorlatban a technológiai átmenetet számos buktató kísérheti. Az új technológiákat alkalmazó vállalatoknál a felszabaduló munkaidőt hatékonyan kellene felhasználni ahhoz, hogy a termelékenységjavulást ne kizárólag a munkaerő leépítésével tudják elérni. Ez a sajnálatos folyamat már el is indult, számos technológiai vállalat tömeges leépítéseket jelentett be. Mivel a munkaerőpiac nem tud kellően gyorsan alkalmazkodni a technológiai fejlődéshez, a munkanélküliségi ráta megugrásának kockázatával járhat.
Fizikai korlátok
A gyors technológiai fejlődést fizikai korlátok is akadályozzák. Az adatközpontok elhelyezkedése földrajzilag koncentrált, az Egyesült Államok egyes régióiban már most is problémát jelent az energiaellátás. A Nemzetközi Energiaügynökség becslése szerint az adatközpontok az Egyesült Államokban tavaly összesen 224 TWh áramot fogyasztottak (az adatok nem kizárólag az AI-adatközpontok fogyasztását tartalmazzák), globálisan pedig 485 TWh-ot - utóbbi a teljes áramfogyasztás közel 2 százaléka. 2030-ra az Egyesült Államokban a fogyasztás elérheti a 430 TWh-t, míg globálisan a 950 TWh-t. Természetesen gőzerővel építik ki az új ellátórendszereket, de az energetikai infrastruktúra fejlesztése hosszú éveket vesz igénybe. Makrogazdasági szempontból az energia iránti kereslet drasztikus növekedése emelheti az árakat, ronthatja a többi iparág versenyképességét, ami hosszú távon összességében csökkentheti az AI-beruházások pozitív növekedési hatását.
Kidurranhat vagy leereszthet a lufi?
Azt nagyon nehéz megmondani, hogy a jelenlegi AI-boom meddig tarthat, de az némileg megnyugtató, hogy a technológiai vállalatok részben hatalmas készpénztartalékaikból finanszírozzák a fejlesztéseket, és csak az újonnan belépő vállalatok szorultak döntő részben kötvénykibocsátásokból történő finanszírozásra. Ugyanakkor amennyiben a mesterségesintelligencia-szolgáltatások árbevétele a vártnál lassabban növekszik, fennáll a veszélye, hogy a vállalatok visszafogják a kiadásaikat. Egy fékezés negatív hatással lenne az építőiparra, a chipgyártókra, az energetikai cégekre. Egy ilyen folyamat érdemi korrekciót válthatna ki a részvénypiacon is, mivel a jelenlegi árazások ennél kedvezőbb kimenetelt feltételeznek. Bár a jelenlegi beruházási hullám több szempontból emlékeztet a dotkom-korszakra, fontos különbség, hogy a fejlesztések jelentős részét ezúttal már nyereséges, stabil pénzáramlással rendelkező technológiai óriások finanszírozzák. Ez ugyanakkor önmagában nem zárja ki egy jelentősebb piaci korrekció lehetőségét.
Európában más a helyzet
Európát nem a túlzott beruházási koncentráció fenyegeti, hanem az, hogy egyszerűen lemarad a versenyben. A drága energia, a széttagolt tőkepiacok és a szigorúbb szabályozási környezet mellett nem is reális cél, hogy a kontinens lemásolja az amerikai gigaberuházásokat. Európa – és ezen belül Magyarország – számára sokkal inkább az lehet a kitörési pont, ha nem az infrastruktúra építésében, hanem a kész technológiák vállalati alkalmazásában, például a feldolgozóipari automatizálásban találja meg a helyét. Hazai szempontból pedig az a kulcskérdés, hogy az AI csak az olcsóbb tömegtermelést segíti majd, vagy képes lesz magasabb hozzáadott értékű munkahelyeket is teremteni.
Ez lehet a kulcs
A mesterséges intelligencia körüli beruházási boom valós, új kapacitásokat épít ki. A bizonytalanságot elsősorban az időzítés jelenti: a beruházások már a megvalósulásuk időszakában hozzájárulnak a GDP-növekedéshez, a valódi gazdasági haszon ugyanakkor csak évek múlva, fokozatosan érhet be. A legfontosabb kérdés, hogy a technológiai szektoron kívüli vállalatoknál lesz-e érdemi hatékonyságjavulás, és ez megjelenik-e a reálbérekben, illetve a vállalati profitokban. Amennyiben igen, a globális gazdasági növekedés szélesebb alapokra helyeződhet, ellenkező esetben viszont fennmaradhat a sérülékeny GDP-szerkezet.