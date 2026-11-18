A gazdaságban számos olyan változást figyelhetünk meg, amely évről évre hasonló szezonális mintázatot követ. Nyáron több fagylalt fogy, télen nő a fűtési energia iránti kereslet, decemberben pedig rendszerint megélénkül a kiskereskedelmi forgalom. Ezek az ingadozások, amelyeket a statisztika szezonális hatásoknak nevez, a gazdasági és társadalmi élet természetes velejárói. A hivatalos statisztika számára azonban legalább ennyire fontosak a naptár sajátosságaihoz kapcsolódó, akár évente változó úgynevezett naptárhatások. Ha egy hónap kevesebb munkanapból áll (például a mozgó ünnepek miatt), a havi teljesítmény is alacsonyabb lehet, anélkül, hogy a gazdaság egészének helyzete romlana. A havi adatok közvetlen összehasonlítása ezért könnyen félrevezető következtetésekhez vezethet.

Mit jelent december 24. munkaszüneti nappá válása a gazdaságban? / Fotó: polinaloves

December 24. új munkaszüneti nap

Az új munkaszüneti nap bevezetése jól szemlélteti, hogy a naptárhatások milyen összetett módon érinthetik a gazdaságot. Miközben az iparban a munkanapok számának csökkenése a termelés lehetőségeit is befolyásolja, a hétvégenként és ünnepnapokon is folyamatosan működő szolgáltatások esetében a naptárhatás jelentősége kisebb lehet, a kiskereskedelemben pedig a vásárlások a nyitva tartáshoz igazodva más napokra helyeződhetnek át.

December 24. sok munkahelyen korábban is pihenőnap volt, amelyet egy korábbi szombaton kellett ledolgozni. A kereskedelemben ugyanakkor az utolsó karácsonyi bevásárlások napja maradt, annak ellenére, hogy az üzletek egy része ki sem nyitott, vagy csak délig fogadta a vásárlókat. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal online pénztárgépadatai szerint 2025. december 24-én a hipermarketekben, szupermarketekben és vegyesboltokban kiállított bizonylatok összértéke 13,6 milliárd forint volt, az élelmiszer-, ital- és dohányáru-kiskereskedelemben pedig 4,1 milliárd forintot meghaladó forgalmat regisztráltak. Bár ezek az összegek elmaradtak a decemberi napi átlagtól – amely előbbi üzletkörben 26,9 milliárd, utóbbiban 5,3 milliárd forint volt –, elmondható, hogy a korlátozott nyitva tartás mellett is jelentős forgalom jutott erre a napra.

A kérdés tehát az, hogyan tudjuk megállapítani, hogy a számok változása mögött valódi gazdasági folyamatok, vagy csak az adott időszak eltérő szezonális sajátosságai, naptárhatásai állnak. Ennek eldöntésében nyújt segítséget az adatok szezonális kiigazítása, amelynek eredményeként – a szezonális és naptárhatások kiszűrésével – lehetővé válik az egyes hónapok és negyedévek adatainak érdemi összehasonlítása.

A kiigazítás nemzetközileg egységes módszertani keretek között történik, a KSH az európai statisztikai rendszer ajánlásait követve 2003 óta egységes eljárásrendet alkalmaz. A statisztikai hivatal a 2026. decemberi, illetve IV. negyedévi adatok szezonális kiigazításakor – már az új munkarendnek megfelelően – december 24-ét munkaszüneti napként veszi figyelembe. A korábbi évek adatainál ugyanakkor az adott évben érvényes munkarendből indul ki, ez különösen a 2025-ös és a 2026-os decemberi adatok összehasonlításakor fontos.

A naptárhatás figyelembevétele lehetővé teszi, hogy az eltérő munkarendű időszakok adatait összehasonlítsuk, de önmagában nem mutatja meg, hogy az új munkaszüneti nap milyen tényleges gazdasági változásokat idéz elő a termelői, fogyasztói, munkavállalói viselkedés előre nem megjósolható változásain keresztül.

December 24. példája arra is rávilágít, hogy az adatok értelmezésekor a számok puszta változásán túl a gazdasági folyamatok tágabb összefüggéseire is figyelemmel kell lennünk. A szezonális kiigazítás ebben segít, a szezonális és naptárhatások elkülönítésével megbízhatóbb képet ad a gazdaság alakulásáról. Ez nem csupán a folyamatok jobb megértését szolgálja, hanem az adatvezérelt döntéshozatalhoz is szilárd alapot teremt.