Az előfizetés-csapda: hova megy el a pénz anélkül, hogy tudnál róla?
A legtöbb embernél előkerül egy felhőtárhely előfizetés, amiről azt hitte, rég lemondta, meg egy app, amit tavasz óta meg sem nyitott. A helyzet ismerős lehet, és egyáltalán nem egyedi.
Előfizetések – miért csúsznak át a radar alatt?
A probléma lényege egy számban megfogható. Amikor a C+R Research megkérdezte az embereket, mennyit költenek havonta előfizetésekre, átlagosan 86 dollárt saccoltak – a tényleges összeg viszont a duplájánál is több, 219 dollár volt. Két és félszeres a tévedés. Ugyanez a kutatás azt is megmutatta, hogy tízből négyen még mindig fizetnek olyan szolgáltatásért, amit már nem használnak, és tízből hét ember szerint az ismétlődő terheléseket könnyű szem elől téveszteni.
Ez nem butaság, hanem tervezés kérdése. Egy kis tétel nem fáj. A kártyakivonaton csak egy sor. Az automatikus megújulást az indulástól tartalmazza, szóval a tétlenség a drágább opció. A Chase felmérésében a megkérdezettek 60 százaléka legalább egy ismétlődő előfizetéséről megfeledkezett, és nagyjából a felüknek három hónapjába telt, mire egy felesleges terhelést felszámolt és leállított. Ezek nemzetközi számok, de a mechanizmus itthon is pontosan így működik.
Az ingyenes próba csapdája
A “próbáld ki ingyen egy hónapig” ajánlat egy üzleti modell, nem pedig nagylelkűség. Szerves része, hogy elfelejted majd lemondani. Feliratkozni egy kattintás, a lemondás viszont gyakran három képernyő, egy “biztos, hogy mész?” kör meg egy kedvezményes ajánlat, ami megpróbál visszatartani.
Ezeket a szándékosan ellened tervezett felületeket hívják sötét mintáknak (dark patterns), és az uniós szabályozás kezdi komolyan venni használatukat: a nagy platformokon a Digitális szolgáltatásokról szóló rendelet már tiltja az ilyen manipulatív megoldásokat, az Európai Bizottság pedig a készülő Digital Fairness Acttel kifejezetten az előfizetés-csapdákra megy rá, illetve arra, hogy a lemondás legyen olyan egyszerű, mint a feliratkozás. Csak hogy lássuk mekkora is a tét: a fogyasztóvédelmi statisztikák szerint a tisztességtelen online praktikák évi legalább 7,9 milliárd euró kárt okoznak az uniós fogyasztóknak.
Hol szivárog el a pénz?
A tipikus gyanúsítottak felismerhetők. Streamingből ritkán van egy: sokaknál ott fut három-négy platform, miközben egyszerre egyet néznek. Itthon a háztartások nagyjából 44 százaléka néz filmet vagy sorozatot streaming csatornán, és már majdnem minden második tévés háztartásnak van valamilyen előfizetése. Médiakiadásra pedig havi több mint 18 ezer forintot költ egy átlagos magyar háztartás. Ehhez jön a felhőtárhely, amit a telefon “magától” vett meg, mert megtelt, a havi app-előfizetések sora (edzés, meditáció, nyelvtanulás, randi), és egy teljesen új, gyorsan hízó kategória: az AI-eszközök, amikből sokan már hármat-négyet használnak.
A streamingszolgáltatók ráadásul pontosan tudják mi a gyenge pont. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) felmérése szerint sokan élnek az ingyenes kipróbálási időszakkal, néhány hétig fizetés nélkül nézik ezeket a platformokat – a kérdés csak az, ki felejti el időben leállítani, mielőtt a próba fizetőssé válik.
Vállalkozóként a sztori céges kártyán is látszik: szoftverlicencek, amikre rég nincs szükség, a duplán megvett eszközök, egy kilépett kolléga után maradt fiók, amit senki nem mondott le. Ugyanaz a vakfolt, csak több nullával.
Kinek fáj a legjobban?
Az igazi probléma az aszimmetriával van. Feliratkozni kevesebb mint fél perc, lemondani több mint öt. Azok vannak a legnagyobb veszélyben, akik sosem nézik át a számlakivonatukat, akik közös családi kártyát használnak, vagy akik idősebbek és kevésbé magabiztosak a digitális felületeken – náluk tűnik fel leghosszabb idő után egy felesleges terhelés. Nem véletlen, hogy az uniós szabályozás épp a kiszolgáltatott fogyasztók védelmét helyezi előtérbe. A Westpac 2025-ös kutatásában minden harmadik ember fizetett olyan előfizetésért, amiről megfeledkezett, és szintén minden harmadiknak gondot okozott a lemondás, miközben az átlagember egyszerre ötnél is több előfizetést futtat.
A fintech a tettes és a mentőöv egyszerre
Van azonban jó hír is: ami a csapdát állítja (a tárolt kártyaszám, az egykattintásos fizetés), az egyben a szabadulás kulcsa is. A bankok és neobankok eszközei ma pont az ilyen szivárgásra kínálnak megoldást.
A legegyszerűbb a virtuális kártya. A Revolutnál például ingyen létrehozható, és kétféle van: az egyik többször használatos, amivel beállíthatók előfizetések és költési limitek is szabhatók azokhoz, a másik egyszer használatos. Ez utóbbinak minden fizetés után megváltozik a száma, így pont az ingyenes próbákhoz ideális, mert ha a felhasználó elfelejti azt lemondani, nincs mit megterhelnie a szolgáltatónak. Ha gyanús terhelés látszik, a kártya egy koppintással befagyasztható, és ugyanilyen könnyen fel is oldható. És ez nem csak a neobankok játéka: itthon több bank ad ingyenes virtuális kártyát a számlacsomagokhoz.
Ha pedig jogtalanul vontak le pénzt, vagy egy lemondott szolgáltatás mégis terhelt, ott a visszaterhelés (chargeback): a Visa és a Mastercard rendszerében vitatható a terhelés, és sok esetben vissza is szerezhető a pénz. Kevesen tudnak erről a lehetőségről, pedig létező mentőöv.
A 20 perces leltár
Érdemes húsz percet szánni egy egyszerű ellenőrzésre. Megnyitni az elmúlt tizenkét hónapra vonatkozó számlakivonatot, és jelölni az ismétlődő tételeket.
- Célszerű a telefonon is átnézni listát: iPhone-on a Beállítások között az Előfizetéseknél, Androidon a Play Áruház „Fizetések és előfizetések“ menüjében bújnak meg a meglepetések.
- Minden tételnél érdemes felteni a kérdést: “használtam az elmúlt egy hónapban?” Ha a válasz nem, vélhetően le kell azt mondani.
- Annak ellenőrzése is hasznos lehet, hogy ugyanarra a szolgáltatásra hány előfizetés él, mérlegelve például azt, hogy “tényleg kell két zenei app?”
- Hatékony lehet, ha a megújítás előtt két nappal egy emlékeztető figyelmeztet a lejáró szolgáltatásra. Ahol pedig csak a próbaidőre érdekes az előfizetés, ott egyszer használatos virtuális kártyával célszerű fizetni.
- És végül, érdemes kijelölni egy fix “előfizetés-napot” a hónapban, amikor öt percre mindent átnézünk. Plusz pénzt hozhat ez a kis odafigyelés, anélkül, hogy bármiről le kellene mondani.