A legtöbb embernél előkerül egy felhőtárhely előfizetés, amiről azt hitte, rég lemondta, meg egy app, amit tavasz óta meg sem nyitott. A helyzet ismerős lehet, és egyáltalán nem egyedi.

Az előfizetés-csapda: azok vannak a legnagyobb veszélyben, akik sosem nézik át a számlakivonatukat / Fotó: Garun .Prdt

Előfizetések – miért csúsznak át a radar alatt?

A probléma lényege egy számban megfogható. Amikor a C+R Research megkérdezte az embereket, mennyit költenek havonta előfizetésekre, átlagosan 86 dollárt saccoltak – a tényleges összeg viszont a duplájánál is több, 219 dollár volt. Két és félszeres a tévedés. Ugyanez a kutatás azt is megmutatta, hogy tízből négyen még mindig fizetnek olyan szolgáltatásért, amit már nem használnak, és tízből hét ember szerint az ismétlődő terheléseket könnyű szem elől téveszteni.

Ez nem butaság, hanem tervezés kérdése. Egy kis tétel nem fáj. A kártyakivonaton csak egy sor. Az automatikus megújulást az indulástól tartalmazza, szóval a tétlenség a drágább opció. A Chase felmérésében a megkérdezettek 60 százaléka legalább egy ismétlődő előfizetéséről megfeledkezett, és nagyjából a felüknek három hónapjába telt, mire egy felesleges terhelést felszámolt és leállított. Ezek nemzetközi számok, de a mechanizmus itthon is pontosan így működik.

Az ingyenes próba csapdája

A “próbáld ki ingyen egy hónapig” ajánlat egy üzleti modell, nem pedig nagylelkűség. Szerves része, hogy elfelejted majd lemondani. Feliratkozni egy kattintás, a lemondás viszont gyakran három képernyő, egy “biztos, hogy mész?” kör meg egy kedvezményes ajánlat, ami megpróbál visszatartani.

Ezeket a szándékosan ellened tervezett felületeket hívják sötét mintáknak (dark patterns), és az uniós szabályozás kezdi komolyan venni használatukat: a nagy platformokon a Digitális szolgáltatásokról szóló rendelet már tiltja az ilyen manipulatív megoldásokat, az Európai Bizottság pedig a készülő Digital Fairness Acttel kifejezetten az előfizetés-csapdákra megy rá, illetve arra, hogy a lemondás legyen olyan egyszerű, mint a feliratkozás. Csak hogy lássuk mekkora is a tét: a fogyasztóvédelmi statisztikák szerint a tisztességtelen online praktikák évi legalább 7,9 milliárd euró kárt okoznak az uniós fogyasztóknak.