Az energiaforrások és az azokhoz kapcsolódó egyéb kérdések alapvető jelentőséggel bírnak a magyar lakosság és a gazdaság jövője, fejlődése és biztonsága szempontjából.

Új energiaforrás:a Budapest Airport első geotermikus kútjának fúrása / Fotó: Kallus György

Napjainkban hazai körökben újra és újra fellángoló vita zajlik a jövőnket meghatározó energetikai kérdésekben, példaként említve az alábbiakat:

Paks II. jövője (befejezés, illetve zárás) versus az országban decentralizáltan telepíthető, kisebb teljesítményű atomerőművek;

az orosz gázszállítások direkt (vagy indirekt) fenntartása versus LNG-terminálok és gáz lehetséges bekapcsolódása;

hazai kőolaj- és gázkitermelés bővítésének lehetőségei, fokozásának korlátjai;

naperőművek (a lakosságitól a piaci rendeltetésűig) létesítése és működtetése, illetve az energiatárolás ésszerű megoldásai;

az évekig blokkolt szélerőmű-kapacitások korlátozásainak feloldása, integrálása a hazai elektromosenergia-rendszerbe stb.

Két olyan további problémakör említhető meg, amelyek tartalmilag szintén szorosan kapcsolódnak, ugyanakkor jelentőségük ma jócskán alulértékelt:

a geotermikus energia és a biogáz/biometán.

Mindkettő a hazai adottságokra épít, importfüggetlen és lokális energetikai megoldást kínál, miközben nemzetgazdasági szinten is jelentős szerepet tölthet be.

Kiemelt terület lehet a geotermikus energia

A geotermikus energia (földhő) hasznosítására hazánk egyedülálló adottságokkal rendelkezik; míg Európában 100 méterenként lefelé (a Föld közepe felé) haladva 20-30ºC-kal nő a hőmérséklet, addig ez nálunk átlagosan 45ºC. Nem véletlen, hogy Zsigmondy Vilmos és Pávai-Vajna Ferenc már az 1920-as években felismerték a hazai „földhő” sajátos értékét, és hozzáláttak az ország tudatos geológiai feltérképezéséhez. Ennek első gyakorlati példáit a megfúrt termálkutak jelentik, amelyek lényegében megújították a középkortól virágzó budapesti fürdőkultúrát. A termálvíz az ’50-es és ’60-as években a sikertelen kőolaj- és gázkutatás „mellékterméke” volt, és hozzájárult olyan, mára jelentős turisztikai központtá vált települések fejlődéséhez, mint Hajdúszoboszló, Sárvár vagy Zalakaros, továbbá – elsősorban az Alföldön – a kertészeti növénykultúra fejlődéséhez is. Az 1980-as évektől aztán megjelent egyes települések fűtési és energetikai feladatainak megoldásánál (pl. Kapuvár, Szentes, Hódmezővásárhely), majd két évtized alatt inkább csak egyedi próbálkozásokat figyelhettünk meg (pl. Veresegyház). A 2004-től meginduló Európai Unió-s támogatások új lendületbe hozták az ágazatot, egyes városok élenjáró részvételével (pl. Mórahalom, Orosháza). Ez a lendület 2018-tól megtört, majd az azt követő években született módszertani, szakmai tanulmányok és projekttervek elsődlegesen inkább a jövő lehetőségét alapozták meg, mintsem közvetlenül a kivitelezés növekedését szolgálták. Ma még nem beszélhetünk trendfordulóról.

Egy új szemléletű kormányzati energia- és gazdaságpolitika – amelynek első, érdemi intézkedéseit most tapasztaljuk – elhozhatja ezt. A geotermikus energia jövőbeni térnyerése pedig nem kérdéses.

A 2020-as évek elejének számításai rámutattak arra, hogy a hazánk területén képződő „földhő” hasznosítása jóval elmarad a lehetségestől. Az ország területén keletkező éves földhő mennyisége: 264 PJ. Ennyi a magyarországi hőáramból származó, újratermelődő hővagyon. 2021-ben hazánk teljes energiafelhasználása 1155 PJ, ebből a geotermikus energia részesedése 6,6 PJ volt.

A tényleges hasznosítás tehát 0,05 százalékot tett ki az elméletileg lehetséges 22 százalékkal szemben – ha utóbbi mértéket nem is tekintjük teljesen felhasználásra alkalmasnak, a jelenlegi szinthez képest így is jelentős növekedésre nyílhat lehetőség.

Mitől is olyan vonzó tehát ez az energiaforrás? Helyi adottságokra épülő koncepciót feltételez, amely mögött állami stratégiából levezethető preferenciák húzódnak meg. Importfüggetlen energetikai tényező, nem függ a gázszállításoktól vagy az atomenergia alakulásától. Időjárásfüggetlen. Maximálisan alkalmas ugyanakkor a hazai kkv-k minél szélesebb körű bevonására, az önkormányzatok cselekvéseinek mozgósítására. Mindehhez pedig lokális stratégiák kidolgozása és megvalósítása kell, az állami prioritások keretrendszerébe illeszkedően.