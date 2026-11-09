Túl magas az európai referencia földgázár? Az a meglepő, hogy ez nem történt meg hamarabb

Az egészben az a meglepő, hogy ez nem történt meg hamarabb. Az orosz gáz elutálása, a lassan helyrehozható energetikai infrastruktúrák és tankerek iráni támadása, Katar vis maior bejelentése az export leállításáról és Hormuz de facto lezárása önmagukban is többéves csúcsokba repítette volna az gázárakat. A mostani helyzet annyival rosszabb, hogy a bajok kombinációjával szembesülünk.

Túl magas az európai referencia földgázár / Fotó: sdf_qwe / Shutterstock

A kínálati szűkösség és a geopolitikai kockázatok alacsony gáztárolási szintet eredményeztek az EU-ban, ezt is hallottuk már sokszor. Ha Hormuz így marad, és nem lesz hamarosan Európa felé is viszonteladója az orosz LNG-nek (felkészül Kína, Törökország) az árak addig fognak emelkedni, amíg a fogyasztók ki nem kapcsolják az ellátást.

Az európai ipari szektorban 2022 óta folyamatosan szűnnek meg a földgáztól függő energiaigényes iparágak, az ágazat földgáz felhasználása 15 százalékkal csökkent 2019 óta.

Az EU képtelen versenyezni azokkal a más régiókban – USA, Kína – működő riválisokkal, amelyek sokkal olcsóbban jutnak energiához.

Ez azt jelenti, hogy a gazdaságban már nem sok olyan rugalmas kereslet maradt, amelyet vissza lehetne fogni. Ezért ha baj lesz – mondjuk hideg tél – már szinte csak a lakossági fogyasztás marad, ami korlátozható.

Az adminisztratív keresletcsökkentés terhe a háztartásokra, a kisvállalkozásokra, a közintézményekre, kiskereskedelmi egységekre hárul majd, oda ahol még földgázt használnak fűtésre. Ha a nagykereskedelmi árak tartósan magasak maradnak, a számlákra nehezedő nyomás fokozódik, azzal párhuzamosan, ahogy a fix szerződések lejárnak, és új díjmegállapítások köttetnek. Ha köttetnek.

Ebben a helyzetben a gáztüzelésű erőművek is régen látott kihívások elé állnak majd a költséghatékonysági versenyben. Még a legelavultabb szén- és lignittüzelésű erőművek is versenyben maradnak a földgáztüzelésű CCGT-kkel szemben ezeken az árakon. Nem csak globálisan, hanem még a magas CO2 kvótaárakat és karbonadókat alkalmazó EU-ban is. 2026 július-augusztus-szeptember időszakban például Németországban 20-30 százalékkal, Lengyelországban 28 százalékkal, Hollandiában 80 százalékkal nőtt a szén- és a lignittüzelésű erőművek termelése. (Nesze neked klímavédelem!) Egyes piaci elemzők szinte már apokaliptikus képeket vizionálnak, olyan árakat, amelyek fizetőképtelenséget, energiaszegénységet, végül a kereslet leállását eredményezhetik.