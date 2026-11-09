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gázár

Túl magas az európai referencia földgázár? Az a meglepő, hogy ez nem történt meg hamarabb

Az EU tőzsdei gázára (TTF) négy év után először lépte át a 100 euró/MWh-t, okt. 30-án elérte a 104 eurót a napközbeni kereskedésben. Most a gázár újból 100 alatt van, de őszintén szólva arra kisebb az esély, hogy így marad.
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Dr. Toldi Ottó
ellátásbiztonsági elemző
2 órája
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Fotó: Shutterstock/sdf_qwe

Az egészben az a meglepő, hogy ez nem történt meg hamarabb. Az orosz gáz elutálása, a lassan helyrehozható energetikai infrastruktúrák és tankerek iráni támadása, Katar vis maior bejelentése az export leállításáról és Hormuz de facto lezárása önmagukban is többéves csúcsokba repítette volna az gázárakat. A mostani helyzet annyival rosszabb, hogy a bajok kombinációjával szembesülünk.

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Túl magas az európai referencia földgázár / Fotó: sdf_qwe /  Shutterstock

A kínálati szűkösség és a geopolitikai kockázatok alacsony gáztárolási szintet eredményeztek az EU-ban, ezt is hallottuk már sokszor. Ha Hormuz így marad, és nem lesz hamarosan Európa felé is viszonteladója az orosz LNG-nek (felkészül Kína, Törökország) az árak addig fognak emelkedni, amíg a fogyasztók ki nem kapcsolják az ellátást.

Az európai ipari szektorban 2022 óta folyamatosan szűnnek meg a földgáztól függő energiaigényes iparágak, az ágazat földgáz felhasználása 15 százalékkal csökkent 2019 óta. 

Az EU képtelen versenyezni azokkal a más régiókban – USA, Kína – működő riválisokkal, amelyek sokkal olcsóbban jutnak energiához.

 Ez azt jelenti, hogy a gazdaságban már nem sok olyan rugalmas kereslet maradt, amelyet vissza lehetne fogni. Ezért ha baj lesz – mondjuk hideg tél – már szinte csak a lakossági fogyasztás marad, ami korlátozható.

Az adminisztratív keresletcsökkentés terhe a háztartásokra, a kisvállalkozásokra, a közintézményekre, kiskereskedelmi egységekre hárul majd, oda ahol még földgázt használnak fűtésre. Ha a nagykereskedelmi árak tartósan magasak maradnak, a számlákra nehezedő nyomás fokozódik, azzal párhuzamosan, ahogy a fix szerződések lejárnak, és új díjmegállapítások köttetnek. Ha köttetnek.

Ebben a helyzetben a gáztüzelésű erőművek is régen látott kihívások elé állnak majd a költséghatékonysági versenyben. Még a legelavultabb szén- és lignittüzelésű erőművek is versenyben maradnak a földgáztüzelésű CCGT-kkel szemben ezeken az árakon. Nem csak globálisan, hanem még a magas CO2 kvótaárakat és karbonadókat alkalmazó EU-ban is. 2026 július-augusztus-szeptember időszakban például Németországban 20-30 százalékkal, Lengyelországban 28 százalékkal, Hollandiában 80 százalékkal nőtt a szén- és a lignittüzelésű erőművek termelése. (Nesze neked klímavédelem!) Egyes piaci elemzők szinte már apokaliptikus képeket vizionálnak, olyan árakat, amelyek fizetőképtelenséget, energiaszegénységet, végül a kereslet leállását eredményezhetik.

A magasabb földgáz beszerzési költségek persze szétterülnek majd az egész társadalomban. 

Első az áramár növekedése lesz, hiszen az árazás a legdrágábban termelő erőművekhez kötött, ezek pedig jellemzően a gázerőművek. 

A magas energiaköltségek a fix kiskereskedelmi bevételekhez képest szűkülő haszonkulcsokat, készpénzkiesést és potenciális hitelproblémákat jelentenek a gazdaság egészére nézve. Ha a magas gázár marad 2027-ben is, az Európai Központi Bank (ECB) által 1,4 százalékra projektált GDP növekedés – MI-alapú trendelemzéssel számolva – 0,5 százalékra csökkenhet, a harmonizált fogyasztói ár-infláció (HICP) pedig 2,5 százalékról 5,4 százalékra nőhet. Az ipari termelés ebben az esetben 3 százalékkal – ezen belül a vegyipari 8 százalékkal – a mezőgazdasági 5 százalékkal csökken.

Európa egyetlen valódi reménye most az, hogy a tél nagyon csapadékos lesz (ami feltöltené a vízerőművek tározóit), egyben szeles és napos (ami pörgetné a naperőműveket és a szélturbinákat) és az se ártana, ha enyhe is (ami lehetővé tenné a fűtés mérséklését) lesz. És miután az EU Bizottság józan eszére most sem számíthatunk, remélhetőleg legalább a CO2 piac leárazza majd a kvótaárat annyira, hogy a hagyományos erőművek is tudjanak működni.

A Hormuzi-szoros körüli válság tartós megoldása szintén megváltoztathatná a kilátásokat, de ehhez nincs értelme nagy reményeket fűzni.

 Sem iráni rendszerváltás, sem tartós diplomáciai megállapodás nem várható – függetlenül az izraeli választások eredményétől, vagy attól, hogy hogyan alakulnak az amerikai félidős választások.

Valószínűbb, hogy enyhe telünk lesz, mint az, hogy a Hormuzi-szoros körüli helyzet megoldódjon mostantól jövő március–áprilisig.

Európai földgáz benchmark ára
 

1. ábra (MI): Éves EU gáztőzsdei átlagárak 2010-től mostanáig (eur/MWh). A német és a Nyugat-Európai "Energiewende" (tiszta energia fordulat) és a különféle karbonadók önmagukban még nem okoztak heveny energiaár válságot ("csak" versenyképességi lejtmenetet), de az orosz energiahordozók szankcionálásával és Hormuzzal kiegészülve a magas energiaárak leállították az EU gazdasági növekedését, ezzel párhuzamosan pedig nő az energiaszegénység terjedésének a veszélye

 

2. ábra (MI) : 2010-től mostanáig 8 esetben volt 100 euró körüli, vagy afölötti az EU NBP/TTF gázár: 2012-2013-ban egy rendkívül hideg tél miatt gyorsan ürülő tárolói készletek, 2017-ben robbanás Baumgartenben, brit és norvég kitermelő mezők kiesése (Forties, Troll) és hideg, 2018-ban újból extrém hideg, 2021. dec. orosz szállítások csökkenése, verseny az LNG-ért Ázsiával, 2022. aug. orosz szállítások összeomlása (Yamal, Északi Áramlat), tárolófeltöltési verseny, 2025. febr. erős verseny az LNG-ért, hideg, gyors tárolóürülés, és végül 2026. okt-nov. geopolitikai sokk, Hormuz, alacsony tárolói feltöltöttség, orosz import teljes leállítása. Itt vagyunk most. De még jöhet a hideg, a Hormuzi helyzet eszkalációja, az alacsonyabb szinten feltöltött tárolók gyors ürülése, vagy ha ez nem lenne elég kitermelési mezők kiesése. És akkor mi lesz Brüsszel?

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