Az egészségügyi öngondoskodás egyre inkább a mindennapok részévé válik Magyarországon, ahogy egyre többen vállalnak aktív szerepet saját egészségük kezelésében. Az országosan reprezentatív kutatás szerint a megkérdezettek több mint kétharmada az elmúlt három hónapban is használt vény nélküli gyógyszert olyan panaszokra, mint a fejfájás, a megfázás vagy az emésztési problémák. Ebben a kontextusban a magyarok közel fele (48 százaléka) szívesen kipróbálná a vény nélküli gyógyszerek házhozszállítását, amennyiben ilyen szolgáltatás kényelmesen elérhető volna. Ám amíg a vény nélküli gyógyszerek házhozszállítása Európa nagy részén már széles körben elterjedt, Magyarországon a jelenlegi modell korlátozottabb. A vény nélküli gyógyszereket a gyógyszerész adhatja ki közvetlenül a betegnek, ennek következtében pedig az online vásárlás gyógyszertári, személyes átvétellel vagy gyógyszertár által szervezett, gyógyszertári szakszemélyzet közreműködésével történő házhozszállítással valósulhat meg, nem pedig futárszolgálaton keresztül. Bár ezek a követelmények biztosítják a megfelelő szakmai felügyeletet, egyúttal korlátozhatják az ilyen szolgáltatások elérhetőségét és skálázhatóságát.

Házhoz jöhetnének a vény nélküli gyógyszerek / Fotó: brizmaker

A digitális csatornák már a mindennapjaink részei

Az online vásárlás – beleértve a házhozszállítás kényelmét is – Magyarországon szilárdan népszerű: a válaszadók 83 százaléka számolt be arról, hogy a kutatást megelőző hat hónapban vásárolt árut vagy szolgáltatást az interneten, és ez a tapasztalat minden korosztályt átfog, beleértve a 65 év felettiek több mint felét is. A vény nélküli gyógyszerek online rendelése így a meglévő szokások természetes kiterjesztése lehetne. Azonban az online gyógyszerrendelés jelenleg elérhető formái továbbra is kevéssé ismertek Magyarországon: a magyaroknak mindössze 44 százaléka tud róluk, közülük pedig minden harmadik élt is velük. Van tehát bőven tér a tájékoztatásra – és a további fejlődésre.

Több mint kényelmi kérdés

A kutatás szerint a magyarok közel háromnegyede (72 százaléka) egyetért azzal, hogy a vény nélküli gyógyszerek házhozszállítása – gyógyszerészi támogatással – jó lehetőség lenne azok számára, akiknek nehézséget okoz eljutni a gyógyszertárba: az időseknek, a mozgásukban korlátozottaknak, a kisgyermekes szülőknek és a gyógyszertári ellátáshoz korlátozottan hozzáférő vidékek, falvak lakóinak. Itt tehát nem pusztán a kényelemről van szó. Ha az emberek maguk tudják kezelni a kisebb egészségügyi panaszaikat, az orvosoknak több idejük maradhat a komplexebb ellátást igénylő betegekre. Az európai adatok szerint az öngondoskodásba fektetett minden 1000 forint mintegy 6700 forint értéket teremt a társadalom számára azáltal, hogy csökkenti az egészségügyi rendszerekre nehezedő nyomást. Ez a mutató az öngondoskodás egészére vonatkozik, nem kifejezetten a házhozszállításra, de utóbbi fontos része lehet a nagy egésznek.