Házhoz jöhetnének a vény nélküli gyógyszerek – és ezen az egész egészségügy sokat nyerhetne
Az egészségügyi öngondoskodás egyre inkább a mindennapok részévé válik Magyarországon, ahogy egyre többen vállalnak aktív szerepet saját egészségük kezelésében. Az országosan reprezentatív kutatás szerint a megkérdezettek több mint kétharmada az elmúlt három hónapban is használt vény nélküli gyógyszert olyan panaszokra, mint a fejfájás, a megfázás vagy az emésztési problémák. Ebben a kontextusban a magyarok közel fele (48 százaléka) szívesen kipróbálná a vény nélküli gyógyszerek házhozszállítását, amennyiben ilyen szolgáltatás kényelmesen elérhető volna. Ám amíg a vény nélküli gyógyszerek házhozszállítása Európa nagy részén már széles körben elterjedt, Magyarországon a jelenlegi modell korlátozottabb. A vény nélküli gyógyszereket a gyógyszerész adhatja ki közvetlenül a betegnek, ennek következtében pedig az online vásárlás gyógyszertári, személyes átvétellel vagy gyógyszertár által szervezett, gyógyszertári szakszemélyzet közreműködésével történő házhozszállítással valósulhat meg, nem pedig futárszolgálaton keresztül. Bár ezek a követelmények biztosítják a megfelelő szakmai felügyeletet, egyúttal korlátozhatják az ilyen szolgáltatások elérhetőségét és skálázhatóságát.
A digitális csatornák már a mindennapjaink részei
Az online vásárlás – beleértve a házhozszállítás kényelmét is – Magyarországon szilárdan népszerű: a válaszadók 83 százaléka számolt be arról, hogy a kutatást megelőző hat hónapban vásárolt árut vagy szolgáltatást az interneten, és ez a tapasztalat minden korosztályt átfog, beleértve a 65 év felettiek több mint felét is. A vény nélküli gyógyszerek online rendelése így a meglévő szokások természetes kiterjesztése lehetne. Azonban az online gyógyszerrendelés jelenleg elérhető formái továbbra is kevéssé ismertek Magyarországon: a magyaroknak mindössze 44 százaléka tud róluk, közülük pedig minden harmadik élt is velük. Van tehát bőven tér a tájékoztatásra – és a további fejlődésre.
Több mint kényelmi kérdés
A kutatás szerint a magyarok közel háromnegyede (72 százaléka) egyetért azzal, hogy a vény nélküli gyógyszerek házhozszállítása – gyógyszerészi támogatással – jó lehetőség lenne azok számára, akiknek nehézséget okoz eljutni a gyógyszertárba: az időseknek, a mozgásukban korlátozottaknak, a kisgyermekes szülőknek és a gyógyszertári ellátáshoz korlátozottan hozzáférő vidékek, falvak lakóinak. Itt tehát nem pusztán a kényelemről van szó. Ha az emberek maguk tudják kezelni a kisebb egészségügyi panaszaikat, az orvosoknak több idejük maradhat a komplexebb ellátást igénylő betegekre. Az európai adatok szerint az öngondoskodásba fektetett minden 1000 forint mintegy 6700 forint értéket teremt a társadalom számára azáltal, hogy csökkenti az egészségügyi rendszerekre nehezedő nyomást. Ez a mutató az öngondoskodás egészére vonatkozik, nem kifejezetten a házhozszállításra, de utóbbi fontos része lehet a nagy egésznek.
A gyógyszerész a középpontban marad
Fontos ugyanakkor hangsúlyozni, hogy a felmérés a vény nélküli gyógyszerek házhozszállításának csupán egy lehetséges modelljét vizsgálta; a szolgáltatás nyújtásának más megközelítései is elképzelhetők. A felmérésben részt vevők által véleményezett javaslat a jelenleg is működő szabályokra és szakmai normákra épít. A modell végig a gyógyszertáron keresztül, beépített gyógyszerészi felügyelet mellett működne – hasonló szakmai ellenőrzéssel, mint ma a pultnál, a gyógyszerészi tanácsadás pedig a vásárlást követő konzultációhoz távoli csatornákon is elérhető maradna, miközben magukat a készítményeket a bevett futárcégek szállítanák ki. A gyógyszerészek az ellátás első vonalában dolgozó szakemberekként ugyanis továbbra is egyedülálló helyzetben vannak ahhoz, hogy támogassák az embereket az egészségükkel kapcsolatos döntéseik meghozatalában. A felmérésben tesztelt modell nem veszi ki őket a folyamatból, hanem kiterjeszti az elérésüket azokra is, akik ma nehezen férnek hozzá a gyógyszertári szolgáltatásokhoz. A bizalom adott: a magyarok kétharmada az egészsége megőrzésével kapcsolatos tanácsért fordul orvoshoz vagy gyógyszerészhez, 55 százalékuk pedig őket tekinti elsődleges egészségügyi információforrásnak.
A vény nélküli gyógyszerek biztonságos online értékesítésének az EU-ban már számos országban van bevált kerete. Ezeknek a piacoknak a tapasztalata azt mutatja, hogy egy legális és megbízható házhozszállítási lehetőség megléte támogathatja a szabályozott és ellenőrzött vásárlási csatornák kialakulását. Az igény jelen van; a megfelelő jogi és szabályozási környezet kialakítása természetesen az illetékes szervek feladata. Bár egyes alapok már rendelkezésre állnak, a továbblépés világos és támogató szabályozáson múlik. Megfelelő végrehajtás esetén a mindennapi egészség kezelése egyszerűbbé és hozzáférhetőbbé válhat a fogyasztók számára, egyúttal segíthet csökkenteni az állami egészségügyi rendszerre nehezedő napi terhet.
Az eredmények egy országos, keresztmetszeti, kvantitatív felmérésen alapulnak, amelyet az Inspira Research készített 2026 márciusában, 1000 magyarországi felnőtt megkérdezésével. A minta nem, életkor, régió, településtípus és iskolai végzettség szerint országosan reprezentatív volt. A kutatás az Opella megrendelésére készült.