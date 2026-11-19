Így formálja át a lakáshitelezést a Wekerle Plusz
Alaposan felforgatta a hazai lakáshitelek piacát a november közepén megszűnt Otthon Start Program. A BiztosDöntés.hu által összegyűjtött jegybanki adatok szerint a támogatott konstrukció a bevezetésétől szeptember végéig közel 2200 milliárd forint összegű új lakáshitel-szerződést hozott a piacra. Az idei utolsó negyedév újabb százmilliárdokkal dobhatja meg a végső mérleget, ugyanis az ügyfelek az Otthon Start megszűnésének bejelentését követően november 15-ig még igyekeztek benyújtani az igénylésüket erre a kedvezményes kölcsönre, ami az utolsó hetekben újra felpörgette a bankok hitelezését.
Ennek, az óriási plusz keresletnek a hatása pedig látszik a teljes lakáshitelpiacon is. Egyértelműen az Otthon Start megjelenésével magyarázható például, hogy az év első háromnegyedében megkötött lakáshitel-szerződések összege megközelítette a 2270 milliárd forintot – ez közel a duplája az egy évvel korábbinak.
Az Otthon Start drasztikusan megnövelte a támogatott hitelek új szerződéseken belüli arányát is. Miközben a 2025 első kilenc hónapjában kihelyezett lakáshitelek 22,3 százalékához kapcsolódott valamilyen állami támogatás, az idei év hasonló időszakára 78,5 százalékra ugrott ez az arány. Miután pedig egy átlagos Otthon Start-ügyfél nagyjából 35 millió forint hitelt igényelt, látványosan megugrott az egy lakáshitel-szerződésre jutó összeg is: az idei év első kilenc hónapjában meghaladta a 27,3 millió forintot.
Jóval kisebb lehet a támogatott hitelek aránya
A Wekerle Plusz Program feltételeit látva a kormányzati szándék egyértelmű: a korábbinál célzottabb, és költségvetési szempontból fenntarthatóbb lakástámogatási rendszert kívántak bevezetni. Ennek nyomán a Wekerle Plusznál jelentősen szűkül a potenciális igénylők köre az Otthon Starthoz képest.
A 45 éves korhatár bevezetése önmagában nem jár drasztikus hatással – hiszen az első lakásukat szerzők többnyire beleférnek ebbe a körbe. Viszont a tulajdoni korlátok és a hitelezett lakás használatának szigorítása már többeket érinthet. A használt lakásoknál érvényes, évi 5 százalékos kamat pedig sokakat ösztönözhet arra, hogy inkább piaci feltételű hitelt igényeljenek. Ezeknél ugyanis figyelmen kívül lehet hagyni a Wekerle Plusznál érvényes kritériumokat, és a kamatuk már nem sokkal magasabb a kedvezményes kölcsönnél.
Mindezek nyomán egyértelmű, hogy a Wekerle Plusz gyors, és jelentős változásokat hoz majd a lakáshitelek piacán. Az egyik legfontosabb ezek közül, hogy az új szerződések összegén belül érezhetően nő majd a piaci feltételű lakáshitelek aránya, és becslések szerint bőven meghaladhatja a 40 százalékot is. A másik fontos változás, hogy az idei, eddig példa nélkülinek mondhatóhoz képest jelentősen csökkenhet az új lakáshitelek összege.
Ez részben azzal is magyarázható, hogy az Otthon Start jelentős mértékű előrehozott keresletet is generált a piacon – vagyis aki csak tudott, még ezt a kölcsönt igényelte november 15-ig. A harmadik, jelentősebb változás pedig az, hogy emelkedhet az új lakás vásárlására és a felújításra költött hitelek súlya is az új szerződéseken belül, hiszen a Wekerle Plusz Program határozottan ösztönzi ezeket a felhasználási célokat.
Vége az ügyfélcsalogató nagy kedvezmények korának
Bár november első felében még jórészt az utolsó Otthon Start-igénylések befogadásával voltak elfoglalva a pénzintézetek, a nagy lakossági bankok többsége már felvette a kínálatba a Wekerle Plusz hitelt is. Az eddig közzétett ajánlatok alapján jól látható, hogy a bankok által kínált kedvezmények jórészt a jelzáloghiteleknél szokásos kezdeti költségek részleges elengedésére korlátozódnak, nagyobb összegű jóváírási akciót eddig csak egy piaci szereplő indított.
- Az OTP Bank Wekerle Plusz hitele november 16-tól szerepel a pénzintézet kínálatában. Az OTP a kezdeti költségekhez kapcsolódóan is kínál kedvezményeket. Így például új lakás vásárlásánál nem kell megfizetni a rendelkezésre tartási díjat, ha az ügyfél a Groupama Biztosítónál törlesztési biztosítást köt, és azt a kölcsön első részének folyósítását követő 3 évig fenntartja. Ha pedig a Wekerle Plusz mellé piaci kamatozású lakáshitelt is kér az igénylő, a fedezettel kapcsolatos díjakra a bank a piaci lakáshitelek kedvezőbb feltételeit és kedvezményeit alkalmazza. Ezek a kedvezmények a Hirdetmény szerint visszavonásig, de legkésőbb 2027. március 31-ig befogadott igénylésekre érvényesek. A konstrukció OTP Évnyerő változatban is elérhető. Ennek lényege, hogy a futamidő első 12 hónapjában csak kamatot kell fizetni, a tőketörlesztés a 13. hónapban kezdődik.
- Az Erste szintén nyújt induló díjkedvezményeket a támogatott konstrukciónál. Emellett az ügyfél 40 000 forint jóváírást kaphat a törlesztési számlájára, ha a kölcsön fedezetéül szolgáló ingatlanra Union lakásbiztosítást köt Erste internetbanki és mobilalkalmazási szolgáltatáson keresztül, és a biztosítást legalább a futamidő első 3 évében fenntartja. További 40 000 forint jóváírást érhet az Erste Hitelvédelmi Biztosítás megkötése is.
- A K&H Wekerle Plusz hitele minimum 4 millió, legfeljebb 50 millió forint összegű lehet. A pénzintézet több induló költséget is átvállal, így például visszatérítést ad az értékbecslési és a közjegyzői díjra is.
- A CIB Bank a 2026. december 31-ig befogadott igénylésekre érvényes induló díj akció keretében a kezdeti költségek nagy részét átvállalja.
- A Raiffeisen Bank szintén a kezdeti költségekhez kapcsolódóan nyújt kedvezményeket a Wekerle Plusz hitelnél. A támogatott hitellel együtt igényelt piaci feltételű lakáshitelnél 0,5 százalékos kedvezményt ad a pénzintézet.
- Az Otthon Start-ajánlatoknál megszokott nagy jóváírást és kamatkedvezményt egyelőre csak az MBH Bank kínál az új támogatott lakáskölcsönhöz. Havi 700 000 forintot elérő rendszeres jövedelem-átutalás vállalása esetén 0,05 százalékos kedvezményt ad az ügyfél által fizetendő kamatból. A Wekerle Plusz hitelhez emellett akár 380 000 forint egyszeri jóváírási is kapcsolódhat, ha teljesülnek az ennek fejében elvárt feltételek.
A hitelfelvétel előtt állóknak a havi törlesztőrészleten felül az induló költségeket és a kedvezmények feltételeit is érdemes összevetniük. A saját hitelösszeghez és futamidőhöz illeszkedő ajánlatok áttekintésében a BiztosDöntés.hu Wekerle Plusz hitelkalkulátora is segíthet.