Alaposan felforgatta a hazai lakáshitelek piacát a november közepén megszűnt Otthon Start Program. A BiztosDöntés.hu által összegyűjtött jegybanki adatok szerint a támogatott konstrukció a bevezetésétől szeptember végéig közel 2200 milliárd forint összegű új lakáshitel-szerződést hozott a piacra. Az idei utolsó negyedév újabb százmilliárdokkal dobhatja meg a végső mérleget, ugyanis az ügyfelek az Otthon Start megszűnésének bejelentését követően november 15-ig még igyekeztek benyújtani az igénylésüket erre a kedvezményes kölcsönre, ami az utolsó hetekben újra felpörgette a bankok hitelezését.

Változásokat hoz a lakáshitelek piacán a Wekerle Plusz Program / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Ennek, az óriási plusz keresletnek a hatása pedig látszik a teljes lakáshitelpiacon is. Egyértelműen az Otthon Start megjelenésével magyarázható például, hogy az év első háromnegyedében megkötött lakáshitel-szerződések összege megközelítette a 2270 milliárd forintot – ez közel a duplája az egy évvel korábbinak.

Az Otthon Start drasztikusan megnövelte a támogatott hitelek új szerződéseken belüli arányát is. Miközben a 2025 első kilenc hónapjában kihelyezett lakáshitelek 22,3 százalékához kapcsolódott valamilyen állami támogatás, az idei év hasonló időszakára 78,5 százalékra ugrott ez az arány. Miután pedig egy átlagos Otthon Start-ügyfél nagyjából 35 millió forint hitelt igényelt, látványosan megugrott az egy lakáshitel-szerződésre jutó összeg is: az idei év első kilenc hónapjában meghaladta a 27,3 millió forintot.

Jóval kisebb lehet a támogatott hitelek aránya

A Wekerle Plusz Program feltételeit látva a kormányzati szándék egyértelmű: a korábbinál célzottabb, és költségvetési szempontból fenntarthatóbb lakástámogatási rendszert kívántak bevezetni. Ennek nyomán a Wekerle Plusznál jelentősen szűkül a potenciális igénylők köre az Otthon Starthoz képest.

A 45 éves korhatár bevezetése önmagában nem jár drasztikus hatással – hiszen az első lakásukat szerzők többnyire beleférnek ebbe a körbe. Viszont a tulajdoni korlátok és a hitelezett lakás használatának szigorítása már többeket érinthet. A használt lakásoknál érvényes, évi 5 százalékos kamat pedig sokakat ösztönözhet arra, hogy inkább piaci feltételű hitelt igényeljenek. Ezeknél ugyanis figyelmen kívül lehet hagyni a Wekerle Plusznál érvényes kritériumokat, és a kamatuk már nem sokkal magasabb a kedvezményes kölcsönnél.

Mindezek nyomán egyértelmű, hogy a Wekerle Plusz gyors, és jelentős változásokat hoz majd a lakáshitelek piacán. Az egyik legfontosabb ezek közül, hogy az új szerződések összegén belül érezhetően nő majd a piaci feltételű lakáshitelek aránya, és becslések szerint bőven meghaladhatja a 40 százalékot is. A másik fontos változás, hogy az idei, eddig példa nélkülinek mondhatóhoz képest jelentősen csökkenhet az új lakáshitelek összege.

Ez részben azzal is magyarázható, hogy az Otthon Start jelentős mértékű előrehozott keresletet is generált a piacon – vagyis aki csak tudott, még ezt a kölcsönt igényelte november 15-ig. A harmadik, jelentősebb változás pedig az, hogy emelkedhet az új lakás vásárlására és a felújításra költött hitelek súlya is az új szerződéseken belül, hiszen a Wekerle Plusz Program határozottan ösztönzi ezeket a felhasználási célokat.