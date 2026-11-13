Jön az őszi hitelminősítői dömping – lássuk hogyan áll rajthoz Magyarország
A tavaszi felülvizsgálat alkalmával a Standard and Poor’s, a Moody’s és a Fitch Ratings is megerősítette, hogy Magyarország befektetésre ajánlott ország, ugyanakkor mindhárom hitelminősítő intézetnél továbbra is negatív kilátás van hozzárendelve a jelenlegi besoroláshoz. Legjobban az S&P-nél rezeg a léc, náluk ugyanis csupán eggyel vagyunk a bóvli kategória felett.
Tavasszal mindhárom intézet a fiskális politikával kapcsolatos bizonytalanságokat említette elsődleges tényezőként a negatív kilátás fenntartása kapcsán. A fiskális kiadásokkal kapcsolatban előrelépésről még korai volna beszélni, hiszen az államháztartási hiány a kormány saját várakozása szerint a GDP 7,5 százalékára rúghat 2026-ban, ami érdemi romlást jelent a tavalyi 4,7 százalékhoz képest. Nem szabad ugyanakkor figyelmen kívül hagyni, hogy ennek a hiánynövekedésnek jelentős része a választáshoz kapcsolódó kiadásokhoz, valamint egyszeri tételekhez – például a fegyverpénz kifizetéséhez – kötődik.
A hitelminősítők értékelésével kapcsolatos várakozások
Mi az MBH Elemzési Centrumában azt gondoljuk, hogy a költségvetési hiány nem fogja elérni idén a 7,5 százalékot, ennél néhány tized százalékponttal alacsonyabb hiányt feltételezünk, mivel nem számolunk azzal, hogy az 500 milliárd forintos Havária Alapot a kormány teljesen felhasználja. A szokásos makrogazdasági fundamentumokon és a geopolitikai kockázatokon kívül az Európai Unióval való kapcsolat alakulását is vizsgálták tavasszal a minősítők. Ezen a téren azóta érdemi előrelépés történt, hiszen a kormány felé irányuló bizalom megerősödött az Unió részéről és hazánknak sikerült megszereznie a még rendelkezésre álló uniós forrásokat is. A makrogazdasági mutatóinknál a legnagyobb kockázatot jelenleg a közel-keleti konfliktus jelenti, azonban ezzel kapcsolatban optimisták lehetünk. A megemelkedett energiaárak ellenére az infláció továbbra is alacsony és bár a következő hónapokban emelkedést láthatunk majd, még így is a jegybanki toleranciasávban maradhat a mutató. A gazdasági növekedést a beinduló ipari beruházások és a háztartási fogyasztás támogathatja, az MNB pedig további kamatcsökkentéseket hajthat végre 2027-ben.
Mindezek ismeretében leminősítésre nem számítunk, ugyanakkor egy felminősítést is korainak érzünk a jelenlegi helyzetben. A jó piaci hangulat miatt akár felmerülhetne, hogy ha nem is magában a minősítésben, de a kilátásban lesz pozitív elmozdulás. Ugyanakkor például az S&P a tavaszi felülvizsgálat során kiemelte, hogy a következő két évben szeretne stabilizálódást látni a költségvetésben, amennyiben ez nem történik meg, abban az esetben számíthatnánk negatív irányú lépésre.
Ezt figyelembevéve, azt gondoljuk, hogy aránytalan volna rögtön fél év elteltével a kilátást stabilra módosítani úgy, hogy valódi hiánycsökkenést még nem láttunk és a kormányzati ígéretek megvalósítása még hátravan.
Az uniós források megszerzése mindenesetre óriási eredmény, azonban ez önmagában még nem jelent sem gazdasági meglódulást, sem költségvetési kiigazítást, így van létjogosultsága, hogy a minősítés negatív kilátását most még fenntartsák a minősítők. Egyelőre ugyanis leginkább a célokat lehet értékelni : a kormány 2027-es költségvetési hiánycélja 4,9 százalék, ami az idei 7,5 százalékos hiánycélhoz képest 2,6 százalékpontos hiánycsökkentést vetít előre. A 2026-os egyszeri tételek kiesésével (Havária Alap, RRF-tranzakciók, EU-bírósági döntések, fegyverpénz) rögtön a GDP közel 1,5 százalékát tudja megspórolni a kormány, amely mellé még jócskán jelentettek be hiánycsökkentő lépéseket (TAO emelés, vagyonadó, jövedéki adó emelés stb.).
A legnagyobb kockázat jelenleg talán az, hogy a korrupció visszaszorításával és az előnytelen szerződések felülvizsgálatával valóban megtakarítható-e akkora összeg, amellyel jelenleg a kormány számol.
A 2027-es költségvetés mögötti makrogazdasági pálya alapvetően nem elrugaszkodott, a kormány által várt növekedési ütem, az árfolyam- és kamatvárakozások reálisnak tűnnek.
Azt gondoljuk, hogy a hitelminősítői értékelések szempontjából a következő évek kulcskérdése az lesz, hogy a kormány a bejelentett intézkedések végrehajtása mellett mennyire tudja tartani a vállalt költségvetési konszolidációt. A kormányzati ciklus végére várt 2,8 százalékos hiány konzisztens az euróbevezetési tervekkel és a jövő évi ambiciózus cél is azt mutatja, hogy a kormány a kimondott célok szintjén határozottan kiáll a fiskális fegyelem fenntartása mellett. Amennyiben ez megvalósul, azt minden bizonnyal a hitelminősítők és a piac is értékelni fogja, ez pedig a forint árfolyamában és a hazai állampapírpiaci hozamok csökkenésében is megmutatkozhat a következő években.