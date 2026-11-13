Jön az őszi hitelminősítői dömping – lássuk hogyan áll rajthoz Magyarország

A tavaszi felülvizsgálat alkalmával a Standard and Poor’s, a Moody’s és a Fitch Ratings is megerősítette, hogy Magyarország befektetésre ajánlott ország, ugyanakkor mindhárom hitelminősítő intézetnél továbbra is negatív kilátás van hozzárendelve a jelenlegi besoroláshoz. Legjobban az S&P-nél rezeg a léc, náluk ugyanis csupán eggyel vagyunk a bóvli kategória felett.

Hitelminősítői dömping: a kilátásban lehet pozitív elmozdulás / Fotó: JHVEPhoto

Tavasszal mindhárom intézet a fiskális politikával kapcsolatos bizonytalanságokat említette elsődleges tényezőként a negatív kilátás fenntartása kapcsán. A fiskális kiadásokkal kapcsolatban előrelépésről még korai volna beszélni, hiszen az államháztartási hiány a kormány saját várakozása szerint a GDP 7,5 százalékára rúghat 2026-ban, ami érdemi romlást jelent a tavalyi 4,7 százalékhoz képest. Nem szabad ugyanakkor figyelmen kívül hagyni, hogy ennek a hiánynövekedésnek jelentős része a választáshoz kapcsolódó kiadásokhoz, valamint egyszeri tételekhez – például a fegyverpénz kifizetéséhez – kötődik.

Forrás: MBH gyűjtés

A hitelminősítők értékelésével kapcsolatos várakozások

Mi az MBH Elemzési Centrumában azt gondoljuk, hogy a költségvetési hiány nem fogja elérni idén a 7,5 százalékot, ennél néhány tized százalékponttal alacsonyabb hiányt feltételezünk, mivel nem számolunk azzal, hogy az 500 milliárd forintos Havária Alapot a kormány teljesen felhasználja. A szokásos makrogazdasági fundamentumokon és a geopolitikai kockázatokon kívül az Európai Unióval való kapcsolat alakulását is vizsgálták tavasszal a minősítők. Ezen a téren azóta érdemi előrelépés történt, hiszen a kormány felé irányuló bizalom megerősödött az Unió részéről és hazánknak sikerült megszereznie a még rendelkezésre álló uniós forrásokat is. A makrogazdasági mutatóinknál a legnagyobb kockázatot jelenleg a közel-keleti konfliktus jelenti, azonban ezzel kapcsolatban optimisták lehetünk. A megemelkedett energiaárak ellenére az infláció továbbra is alacsony és bár a következő hónapokban emelkedést láthatunk majd, még így is a jegybanki toleranciasávban maradhat a mutató. A gazdasági növekedést a beinduló ipari beruházások és a háztartási fogyasztás támogathatja, az MNB pedig további kamatcsökkentéseket hajthat végre 2027-ben.