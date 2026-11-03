Adalékok a magyar jövedelmi egyenlőtlenség értékeléséhez

A legutóbbi választási kampány egyik visszatérő érve az volt, hogy a magyar átlagkereset és a mediánkereset között túl nagy a különbség: az átlagot kevesek magas jövedelme húzza fel, a többség ennél jóval kevesebből él. Az állítás nem teljesen alaptalan, de a jövedelmi egyenlőtlenség mérésére ez az egyetlen szám alkalmatlan. Az alábbiakban azt vizsgálom, hogy a nemzetközileg használt mutatók mit mondanak a magyar jövedelmi különbségek alakulásáról 2010 előtt és után, és hogy ez a pálya hogyan viszonyul az Európai Unió többi tagállamáéhoz.

A jövedelmi egyenlőtlenség szintje az európai középmezőnyben van / Fotó: Garun .Prdt

A medián-átlag rés valójában nem kiugró Magyarországon. A jövedelmi egyenlőtlenség azonban 2010 után mérhetően nőtt, és ez a növekedés egy olyan évtizedben történt, amelyben a régió többi országa és az uniós átlag az ellenkező irányba mozdult.

Jövedelmi egyenlőtlenség –mit mérünk, és mit nem?

A kampányban és utána is hangoztatott átlag-medián különbség a bruttó egyéni keresetekre vonatkozik, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH), illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) adataiból. Ez a szám a foglalkoztatottak munkajövedelmét méri, a nyugdíjasokét, a gyermekekét, a transzferekből élőkét nem; nem veszi figyelembe az adót és a juttatásokat, és nem fejezi ki, hogy egy kereset egy háztartásban hány embert tart el. Egyenlőtlenségi mutatónak tehát csak nagyon közvetve használható.

A nemzetközi összehasonlítás ezzel szemben a háztartások ekvivalens rendelkezésre álló jövedelmére épül: az adózás és a transzferek utáni teljes háztartási jövedelemre, a háztartás méretével és összetételével korrigálva, minden háztartástagra szétosztva. Az Európai Unióban ezt az EU-SILC felvétel (European Union Statistics on Income and Living Conditions, az Európai Unió jövedelmi és életkörülmény-felvétele) szolgáltatja, amelyet az Eurostat, az Európai Unió statisztikai hivatala koordinál, Magyarországon pedig a KSH állít össze. Négy mutatót használok belőle:

a Gini-együtthatót, amely a teljes jövedelemeloszlást egyetlen 0 és 100 közötti számba sűríti (0: mindenkinek azonos a jövedelme, 100: egyetlen személyé az összes jövedelem); az S80/S20 arányt (jövedelmi ötödök aránya, az S a share, azaz rész angol kifejezésre utal), a legfelső és a legalsó jövedelmi ötöd összjövedelmének hányadosát; a jövedelmi tizedek részesedését, elsősorban a legfelső (D10) és a legalsó (D1) tizedét (a D a decile, tized kifejezésre utal), valamint a kettő hányadosát (D10/D1); az átlag és a medián hányadosát, ugyanezen a háztartási jövedelmen számolva, hogy a kampány érve összevethető legyen a többivel. Az országok közötti összevetéshez a jövedelmeket vásárlóerő-egységben (purchasing power standard, PPS) használom.

Fontos megszorítás: az Eurostat a felvétel évével jelöli az adatot, a jövedelem a megelőző naptári évre vonatkozik. A 2025-ös érték tehát a 2024-es jövedelmeket mutatja. A szövegben a felvétel évét használom, a KSH-s hosszú sornál pedig jelzem, hogy jövedelmi évről van szó.