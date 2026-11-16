Megduplázódtak a hitelbiztosítási kárkifizetések – mit üzen ez a magyar vállalkozásoknak?
Az Atradius adatai szerint Magyarországon 2026-ban a kiugróan nagy káreseteket figyelmen kívül hagyva is kétszer annyi hitelbiztosítási kárkifizetés történt, mint az előző évben. A nemfizetési ügyek száma már 2025 második felében dinamikusan emelkedni kezdett, ennek hatása pedig az idei év elejétől a kárkifizetésekben is egyértelműen jelentkezett, ráadásul a kifizetések darabszáma mellett azok összege is növekszik. Ez a tendencia fontos figyelmeztetés a magyar vállalkozások számára a várható kockázatok miatt. A fizetési nehézségek ugyanis ritkán maradnak egyetlen cégen belül: ha egy vállalat késve vagy egyáltalán nem teljesíti a kötelezettségeit, annak következményei a beszállítóinál, alvállalkozóinál és más üzleti partnereinél is megjelenhetnek.
A kockázat eltérő, a gazdasági környezet ugyanaz
A hazai gazdaság szereplőit több, egymással összefüggő kihívás érinti. A gyenge kereslet, a magas működési költségek és a finanszírozási nehézségek számos ágazatban nyomást gyakorolnak a vállalkozások jövedelmezőségére.
A kockázatok azonban jelentősen különböznek attól függően, hogy egy cég milyen piacon működik, kik a vevői, milyen a finanszírozási háttere, és mennyire függ néhány meghatározó üzleti partnertől.
Az építőipar jól szemlélteti ezt az összetettséget. Az ágazat kibocsátása 2026 első félévében éves összevetésben 0,7 százalékkal csökkent, júniusban pedig az új szerződések volumene 41,9 százalékkal maradt el az előző év azonos időszakától. Az általános ágazati adatok ugyanakkor jelentős különbségeket takarnak. Az épületépítésben gyengébb kilátások jellemzők, miközben a mélyépítés bizonyos területein kedvezőbb lehet a helyzet.
Egy építőipari vállalkozás pénzügyi stabilitását akár egyetlen nagyobb beruházás alakulása is meghatározhatja. Ha egy projekt elakad, a teljesítések körül vita alakul ki, vagy a fővállalkozó fizetési nehézségekkel szembesül, a következmények az alvállalkozói lánc több szereplőjét is érinthetik. A lánctartozások éppen ezért különösen komoly kockázatot jelentenek.
A mezőgazdaságban más természetű kihívásokkal találkozunk. A finanszírozási nehézségek mellett az időjárási körülmények és a nemzetközi piaci folyamatok is jelentős hatást gyakorolnak a vállalkozások működésére. Az élelmiszeriparban ezzel szemben a viszonylag stabil kereslet mellett is komoly jövedelmezőségi nyomás figyelhető meg. Az energia- és üzemanyagköltségek, az árverseny és a fogyasztók fokozott árérzékenysége egyaránt szűkíthetik a vállalkozások pénzügyi mozgásterét.
A kereskedelemben szintén összetett helyzet alakult ki. A gyenge kereslet mellett a külföldi online platformok árversenye, a készletfinanszírozás költségei és a csökkenő árrések is növelhetik a cégek sérülékenységét. Különösen azok a vállalkozások kerülhetnek nehéz helyzetbe, amelyek bevételeinek jelentős része néhány nagyobb vevőtől függ.
Mindezek alapján egyértelmű, hogy az ágazati besorolás önmagában ma már kevés a vállalati kockázatok megítéléséhez. Két, azonos területen működő vállalkozás pénzügyi helyzete között is jelentős különbségek lehetnek.
A múltbeli eredmények mellett a jelenlegi fizetőképesség számít
A vállalatok kockázatértékelése hagyományosan nagymértékben támaszkodik az éves pénzügyi beszámolókra, amelyek továbbra is nélkülözhetetlen információkat nyújtanak, ugyanakkor a gyorsan változó gazdasági környezetben egy korábbi üzleti év eredményei alapján nehéz teljes képet alkotni egy vállalkozás aktuális helyzetéről.
Egy cég pénzügyi stabilitása akár néhány hónap alatt is jelentősen megváltozhat, elveszíthet egy meghatározó megrendelőt, megnövekedhetnek a finanszírozási költségei, vagy olyan likviditási nehézségekkel szembesülhet, amelyek az előző éves beszámolójából még nem láthatók. Éppen ezért a vállalkozások megítélésében felértékelődik a naprakész információk szerepe. A fizetési tapasztalatok, a féléves és évközi pénzügyi adatok, a finanszírozási háttér, a készletállomány, valamint az üzleti modell vizsgálata együttesen adhat megbízhatóbb képet a kockázatokról. Hitelbiztosítói szempontból ez azt jelenti, hogy a kockázatértékelésnek folyamatosan követnie kell a vállalatok helyzetének változását. A cél az esetleges problémák minél korábbi felismerése, hiszen a megfelelő időben meghozott döntések jelentősen mérsékelhetik a pénzügyi veszteségeket.
A bizalom alapja a naprakész információ
A növekvő kárkifizetések természetesen a hitelbiztosítási piac számára is komoly kihívást jelentenek. Ilyen környezetben különösen fontos megtalálni az egyensúlyt a kockázatok megfelelő kezelése és a vállalkozások működéséhez szükséges hitelkeretek fenntartása között. Meggyőződésem, hogy erre a helyzetre a differenciált, vállalatspecifikus kockázatértékelés adhat megfelelő választ. Az Atradius ezért továbbra is az egyedi ügyek vizsgálatára és az üzleti partnerekkel való szoros együttműködésre helyezi a hangsúlyt, általános, teljes portfóliókat érintő korlátozásokat pedig nem tervez.
Ehhez ugyanakkor a vállalkozások aktív közreműködésére is szükség van, a pénzügyi helyzetükről rendelkezésre álló aktuális információk megosztása, a fizetési tapasztalatok következetes nyomon követése és a belső hitelkeretek rendszeres felülvizsgálata egyaránt hozzájárulhat a kockázatok csökkentéséhez.
A transzparencia ebben a helyzetben üzleti előnyt is jelenthet. Egy vállalkozás, amely képes naprakész és megbízható információkkal alátámasztani pénzügyi stabilitását, kedvezőbb helyzetből tárgyalhat partnereivel, és könnyebben őrizheti meg a működéséhez szükséges üzleti bizalmat.
A következő időszak egyik legfontosabb feladata ezért a tudatosabb partnerkockázat-kezelés lehet.
A vállalatoknak a saját pénzügyi mutatóik mellett az üzleti kapcsolataik stabilitását is folyamatosan értékelniük kell. A hitelbiztosítási kárkifizetések megduplázódása világos jelzés: a fizetési nehézségek hatásai már a vállalatok közötti üzleti kapcsolatokban is érzékelhetők. A kérdés most az, hogy a gazdasági szereplők milyen gyorsan alkalmazkodnak ehhez a helyzethez. Aki időben felismeri partnerei pénzügyi kockázatait, és megfelelő eszközökkel készül fel ezek kezelésére, nagyobb eséllyel őrizheti meg stabilitását a bizonytalan gazdasági környezetben.