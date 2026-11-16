Megduplázódtak a hitelbiztosítási kárkifizetések – mit üzen ez a magyar vállalkozásoknak?

Az Atradius adatai szerint Magyarországon 2026-ban a kiugróan nagy káreseteket figyelmen kívül hagyva is kétszer annyi hitelbiztosítási kárkifizetés történt, mint az előző évben. A nemfizetési ügyek száma már 2025 második felében dinamikusan emelkedni kezdett, ennek hatása pedig az idei év elejétől a kárkifizetésekben is egyértelműen jelentkezett, ráadásul a kifizetések darabszáma mellett azok összege is növekszik. Ez a tendencia fontos figyelmeztetés a magyar vállalkozások számára a várható kockázatok miatt. A fizetési nehézségek ugyanis ritkán maradnak egyetlen cégen belül: ha egy vállalat késve vagy egyáltalán nem teljesíti a kötelezettségeit, annak következményei a beszállítóinál, alvállalkozóinál és más üzleti partnereinél is megjelenhetnek.

Milyen kockázatokkal néznek szembe a magyar vállalkozások? / Fotó: Sutthiphong Chandaeng

A kockázat eltérő, a gazdasági környezet ugyanaz

A hazai gazdaság szereplőit több, egymással összefüggő kihívás érinti. A gyenge kereslet, a magas működési költségek és a finanszírozási nehézségek számos ágazatban nyomást gyakorolnak a vállalkozások jövedelmezőségére.

A kockázatok azonban jelentősen különböznek attól függően, hogy egy cég milyen piacon működik, kik a vevői, milyen a finanszírozási háttere, és mennyire függ néhány meghatározó üzleti partnertől.

Az építőipar jól szemlélteti ezt az összetettséget. Az ágazat kibocsátása 2026 első félévében éves összevetésben 0,7 százalékkal csökkent, júniusban pedig az új szerződések volumene 41,9 százalékkal maradt el az előző év azonos időszakától. Az általános ágazati adatok ugyanakkor jelentős különbségeket takarnak. Az épületépítésben gyengébb kilátások jellemzők, miközben a mélyépítés bizonyos területein kedvezőbb lehet a helyzet.

Egy építőipari vállalkozás pénzügyi stabilitását akár egyetlen nagyobb beruházás alakulása is meghatározhatja. Ha egy projekt elakad, a teljesítések körül vita alakul ki, vagy a fővállalkozó fizetési nehézségekkel szembesül, a következmények az alvállalkozói lánc több szereplőjét is érinthetik. A lánctartozások éppen ezért különösen komoly kockázatot jelentenek.