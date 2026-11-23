Használjuk, de nem keresünk vele
Két lista, két Magyarország, és egyik sem hazudik. A Microsoft januári jelentése szerint a magyar munkaképes korú lakosság 29,8 százaléka használ generatív mesterséges intelligenciát. Ezzel az ország a világ 19. legnagyobb MI-használója, egy sorban Németországgal és Csehországgal, jóval a 16,3 százalékos világátlag fölött. Szép szám. Csakhogy a Hold Alapkezelő elemzése szerint az MI várható gazdasági hasznát tekintve Magyarország a vizsgált országok között hátulról az ötödik. A kettő nem mond ellent egymásnak, csak mást mér. Az egyik azt nézi, hányan nyitják meg a chatbotot reggel. A másik azt, hány forint termelékenység lesz belőle év végén. Magyarország használja a mesterséges intelligenciát, de nem keres vele. És a kettő között nem a technológia áll, hanem a vállalat.
MI-használat: harminc százalék ember, tíz százalék cég
Az egyéni használat és a vállalati bevezetés közötti szakadék nem érzés, hanem szám. Míg a dolgozók közel harmada használ MI-t, a KSH 2025-ös adata szerint a vállalkozásoknak tizede alkalmaz bármilyen MI-alapú technológiát. És ebből is az infokommunikációs ágazat 46 százaléka húzza fel az átlagot – vegyük ki őket, és a kép még szomorúbb. Az akkori MI-kormánybiztos tavaly ősszel 7,6 százalékról beszélt, és ő maga nevezte nagyon alacsonynak. Az uniós átlag az Eurostat szerint már 2024-ben 13,5 százalék volt, Dániában 27,6. A szakadék cégméret mentén is nyílik: az uniós nagyvállalatok 41 százaléka használ MI-t, a kkv-knak 11-21 százaléka.
A Niveus idei, közel 600 cégre kiterjedő felmérésében a vállalkozások 62 százaléka „vizsgálja" az MI vagy az automatizáció bevezetését, 24 százaléka alkalmazza. A többség tehát a nézelődésnél tart. A Corvinus szerint célzott MI-megoldást a hazai vállalatok alig több mint tizede használ, a chatbotok lehetőségeit 3 százalékuk aknázza ki teljesen. Az ABSL Hungary adata szerint a magyar cégek 40 százalékának van egyáltalán külön MI-költségvetése. Miközben a McKinsey júniusi „Prompt Magyarország" tanulmánya 2030-ig 15 milliárd eurós, a GDP 6-7 százalékának megfelelő automatizációs potenciált lát, a magyar gazdaság termelékenysége érdemben elmarad az uniós és a V4-átlagtól. A potenciál tehát papíron van, a használat a telefonon – a kettő között hiányzik a cég.
Miért nem lesz a használatból termelékenység?
Az első a bér. Ahol a munka olcsó, ott a kiváltása nem éri meg. Ennyi. Ezért áll Magyarország a Hold listájának alján, és ezért marad a chatbot egyéni segédeszköz ahelyett, hogy folyamatot cserélne. A magyar reálbérek 2008 óta több mint 50 százalékkal nőttek, a foglalkoztatás 75 százalék fölött van – a McKinsey következtetése szerint a növekedés forrása már nem lehet a létszám, csak a termelékenység. De a cégek még a régi képlettel számolnak, és ezt nehéz nekik felróni, amíg a matek kijön.
A második a mérés hiánya. A használat nem vezetés. Ha egy cég nem tudja, melyik folyamata mennyibe kerül, az MI-vel sem fog tudni számolni. Nem tudom, mit kellene automatizálni, ha nem tudom, mi mennyibe kerül ma. A GKI tavaly nyári felmérésében a cégvezetők mindössze 2 százaléka tartotta teljesen megbízhatónak az MI-tartalmakat, 47 százalékuk „középen" állt. Ez nem bizalmatlanság – ez a mérőszámok hiánya. Aki nem mér, az nem tud bízni.
A harmadik a pilot-csapda. A KSH szerint az MI-t tervező cégek felét a nem világos jogi következmények, 43 százalékát a magas várható költségek tartják vissza. Így a projekt megáll a kísérletnél, a kísérlet pedig nem termel. A PwC nemzetközi felmérése szerint az MI által teremtett érték háromnegyedét a cégek ötöde realizálja. A többi használ, de nem keres. Magyarországon a többi van többségben.
Kétsebességes ország
A különbség nemcsak méretben, hanem időben is mérhető. A nagyvállalatok egy része három éve használ MI-t, a kkv-szektorban csak az elmúlt egy-két évben indult meg az integráció. A Microsoft felmérésében a magyar nagyvállalatok negyede nevezte magát érett MI-felhasználónak. A Deutsche Telekom IT Solutions már a jelentkezők 90 százalékát MI-vel szűri elő. Az OTP, a Richter és az Allianz a McKinsey kerekasztalán a gyakorlati hatásról vitatkozott – a Richter vezérigazgatója, Orbán Gábor szerint több idő kell, hogy kiderüljön, indokolt-e a felhajtás. Igaza van, vagy nincs? Nem tudom. De az biztos, hogy ugyanebben a felmérésben a magyar dolgozóknak csak 38 százaléka volt elégedett azzal, amit a munkaadója nyújt az MI felkészült használatához. A harminc százalék tehát nagyrészt saját szakállra használ: a cég tudta nélkül, saját fiókból, céges adattal. Ez nem stratégia, ez túlélés.
A kkv-k közben nézelődnek, és ez nem semleges állapot. Ha az MI termelékenységi hozama a nagyvállalatoknál csapódik le, a beszállítói láncban a kicsik alkupozíciója tovább gyengül. A különbség nem az MI-használatban jelenik meg, hanem az árrésben. Az MI nem oldja meg a termelékenységi problémát, csak lehetőséget ad a gyorsításra – fogalmazott a McKinsey szakértője. A lehetőség pedig egyelőre egyenlőtlenül oszlik el.
Mi kellene: a használatból üzleti modell
A célszám megvan. Magyarország azt vállalta, hogy 2030-ra a vállalkozások 24 százaléka használ MI-t, a 2024-es 7 százalékról. A megújított MI-stratégia 2,5 millió MI-jártas állampolgárt ígér. Csakhogy mindkettő a használatot méri, nem a hasznot. És a kettő nem ugyanaz.
Három dolog hiányzik:
- Először a mérés. A kkv-knak nem újabb MI-eszköz kell, hanem egy folyamattérkép és egy számítás: mennyibe kerül ma az ajánlatkészítés, a számlázás, az ügyfélszolgálat, és mennyibe MI-vel. Az uniós digitális innovációs központok és a kamarai programok – az MKIK KAPTÁR platformja is – akkor érnek valamit, ha nem bemutatót tartanak, hanem üzleti tervet számolnak a céggel. Üljön le a könyvelő az informatikussal, és számolják ki. Nem kell hozzá modell.
- Másodszor az adat. A magyar kkv-k adatvagyona a számlázó- és ügyviteli rendszerekben hever. Az MI-vel az keres, aki az adatát rendbe tette. Ehhez nem modell kell, hanem könyvelő és informatikus egy asztalnál. Unalmas munka, tudom. De ez az alap.
- Harmadszor az ösztönző. Ahol a bér alacsony, ott az MI-bevezetést az állam nem általános adókedvezménnyel tudja gyorsítani, hanem mérhető termelékenységi célhoz kötött támogatással. Ahogy a beruházási támogatásoknál a munkahelyszám a feltétel, úgy itt az egy főre jutó hozzáadott érték legyen az. És a nagyvállalatoknak is van dolguk: a beszállítói láncban átadni a gyakorlatot, nem csak a költségnyomást. Aki a beszállítóját MI-vel teszi hatékonyabbá, a saját marginját védi.
Használat helyett haszon
Magyarország a világ 19. legnagyobb MI-használója és a sereghajtók között van az MI hasznában. A kettő között a vállalat áll, amely nem méri, nem szervezi és nem fizeti meg a bevezetést. A 15 milliárd eurós potenciál nem a chatbotból lesz. Hanem abból, ha a cégek tizede helyett a negyede alakít át folyamatot, és ezt valaki méri is. A mesterséges intelligenciában nem a használat a szűk keresztmetszet Magyarországon, hanem a vezetés. És ezt nem lehet letölteni.