Két lista, két Magyarország, és egyik sem hazudik. A Microsoft januári jelentése szerint a magyar munkaképes korú lakosság 29,8 százaléka használ generatív mesterséges intelligenciát. Ezzel az ország a világ 19. legnagyobb MI-használója, egy sorban Németországgal és Csehországgal, jóval a 16,3 százalékos világátlag fölött. Szép szám. Csakhogy a Hold Alapkezelő elemzése szerint az MI várható gazdasági hasznát tekintve Magyarország a vizsgált országok között hátulról az ötödik. A kettő nem mond ellent egymásnak, csak mást mér. Az egyik azt nézi, hányan nyitják meg a chatbotot reggel. A másik azt, hány forint termelékenység lesz belőle év végén. Magyarország használja a mesterséges intelligenciát, de nem keres vele. És a kettő között nem a technológia áll, hanem a vállalat.

Használjuk, de nem keresünk vele – ilyen az MI Magyarországon / Fotó: Koupei Studio

MI-használat: harminc százalék ember, tíz százalék cég

Az egyéni használat és a vállalati bevezetés közötti szakadék nem érzés, hanem szám. Míg a dolgozók közel harmada használ MI-t, a KSH 2025-ös adata szerint a vállalkozásoknak tizede alkalmaz bármilyen MI-alapú technológiát. És ebből is az infokommunikációs ágazat 46 százaléka húzza fel az átlagot – vegyük ki őket, és a kép még szomorúbb. Az akkori MI-kormánybiztos tavaly ősszel 7,6 százalékról beszélt, és ő maga nevezte nagyon alacsonynak. Az uniós átlag az Eurostat szerint már 2024-ben 13,5 százalék volt, Dániában 27,6. A szakadék cégméret mentén is nyílik: az uniós nagyvállalatok 41 százaléka használ MI-t, a kkv-knak 11-21 százaléka.

A Niveus idei, közel 600 cégre kiterjedő felmérésében a vállalkozások 62 százaléka „vizsgálja" az MI vagy az automatizáció bevezetését, 24 százaléka alkalmazza. A többség tehát a nézelődésnél tart. A Corvinus szerint célzott MI-megoldást a hazai vállalatok alig több mint tizede használ, a chatbotok lehetőségeit 3 százalékuk aknázza ki teljesen. Az ABSL Hungary adata szerint a magyar cégek 40 százalékának van egyáltalán külön MI-költségvetése. Miközben a McKinsey júniusi „Prompt Magyarország" tanulmánya 2030-ig 15 milliárd eurós, a GDP 6-7 százalékának megfelelő automatizációs potenciált lát, a magyar gazdaság termelékenysége érdemben elmarad az uniós és a V4-átlagtól. A potenciál tehát papíron van, a használat a telefonon – a kettő között hiányzik a cég.