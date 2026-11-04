Nem (csak) a méret számít: miért érdemes figyelni a mikrogyárakra?

A mikrogyárak olyan kis- vagy közepes méretű, technológiailag magasan fejlett és automatizált gyártóegységek, amelyek nem sorozatgyártásra rendezkedtek be, mégis jól skálázhatóak, és nagy rugalmassággal rendelkeznek. A koncepció ugyan több évtizedre nyúlik vissza, a kereskedelmi szintű alkalmazást mégis az ipari robotok, a mesterséges intelligencia és az IoT széleskörű elterjedése tette lehetővé.

A mikrogyárak a vevő közelében működő, magasan automatizált kisüzemek / Fotó: Phonlamai Photo

Mikrogyárak előnyei és piaca

A különbség a belépési küszöbben is látszik: a tengerentúlon egy mikrogyár akár 50 ezer dollárból is elindítható, egy hagyományos üzem több millió dollárból indul.

A tömeggyártás rejtett költsége az eladatlan készlet, amely előbb-utóbb leárazásként vagy a felárba beépítve a vevőre hárul, azaz mi fizetjük meg. A mikrogyárban a termelés jellemzően megerősített vagy előre kifizetett rendelésre indul. A valós igény húzza a gyártást, nem a kínálat tolja a piacra. Ez kevesebb erőforrást és pazarlást jelent, a designváltás pedig minimális költséggel megoldható, így a kisszériás, egyedi darab sem luxus többé.

Az igény megvan. A Deloitte brit felmérése szerint a fogyasztók 36 százaléka érdeklődik a személyre szabott termékek iránt, és közülük 71 százalék felárat is fizetne érte. Ugyanez a kutatás azt is megmutatta, hogy eddig csak minden hatodik vásárló próbált ki ilyet. A felmérés 2015-ös, az arányok ma már mások lehetnek. A tanulság viszont időtálló: az érdeklődés és a tényleges vásárlás közötti szakadékot részben a kínálat korlátai okozták, és a mikrogyár éppen ezeket oldhatja fel.

A messzire kiszervezett termelés hosszú elosztóláncot, raktárakat és folyamatos készletezést igényel, ami a végtermék előállítási árának 25–40 százalékát viszi el. A helyi piacra termelő mikrogyárnál ez csak 5–10 százalék. A kis szériák egy termékre jutó fix költsége magasabb, a logisztikán megspórolt összeg ezt mégis jócskán ellensúlyozza. Nincsenek óriásraktárak, az üzem pedig bemutatóteremként is működhet. Mindez ellenállóbbá teszi a vállalkozást az ellátási láncok szakadozásával és a geopolitikai kockázatokkal szemben. A munkaerő kérdése is fontos: a fiatalok egyre kevésbé vállalnak monoton, alacsony képzettséget igénylő munkát, és az üzemekben is egyre nagyobb kihívás biztosítani a képzett munkatársi létszámot, legyen az bármilyen korú.

A mikrogyárak skálázhatóságát a tervezéstől az értékesítésig szabványosított, szoftvervezérelt folyamatok adják. Ezek a világon bárhol megismételhetők, a digitális iker és a felhőalapú szoftverek pedig minimális IT-háttérrel is mérnöki pontosságot biztosítanak.

Mikrogyárakban készülnek már például újrahasznosítható anyagokból gyártott bútoralkatrészek, textíliák, elektronikai eszközök, egyedi fogyasztói termékek.