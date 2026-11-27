Magyarország kis, nyitott gazdaságként különösen érzékeny a külső kereslet változásaira. Ezen belül is kiemelkedő a német kapcsolat: mind az export, mind az import terén Németország a legfontosabb kereskedelmi partnerünk, a magyar kivitel nagyjából negyede a német piacra irányul. Nem túlzás tehát azt állítani, hogy teljes hazai iparágak teljesítményét képes meghatározni a német kereslet alakulása, ami meg persze a globális gazdaság egészségi állapotától függ.

A német gazdaság 2026-ban a vártnál ellenállóbbnak bizonyult / Fotó: aileenchik

A német gazdaság növekedési kilátásai

Az elmúlt években ezt leginkább a kapcsolat árnyoldaláról tapasztalhattuk meg. A stagnálásban ragadó német gazdaság gyenge külső keresletet jelentett a magyar vállalatok számára is. Miközben a hazai fogyasztás fokozatosan magára talált, az exportorientált ipar továbbra is hiányolta a megrendeléseket. Az utóbbi hónapokban ugyan megjelentek pozitív életjelek az ipari termelésben, ezek egy részét azonban újonnan belépő gyártókapacitások magyarázták. Márpedig új gyárakat felépíteni egy dolog, tartós keresletet találni az ott előállított termékekre egy másik. Éppen ezért Magyarország számára különösen fontos, hogy mi történik most Németországban.

A német gazdaság 2026-ban a vártnál ellenállóbbnak bizonyult. Az első félév teljesítménye után ugyan a harmadik negyedévben ismét veszített lendületéből, de 2026 így is a legerősebb év lehet 2022 óta. Még akkor is 1,2 százalék körül alakulhat az éves GDP-növekedés, ha a gazdaság az utolsó negyedévben már egyáltalán nem bővül.

A hangulatindikátorok javulása ráadásul arra utal, hogy a mostani fellendülésnek lehet még folytatása. Ez kétségtelenül okot ad némi optimizmusra. Németország tehát már növekszik. A kérdés most az, hogy mindez csupán fellélegzés, vagy valóban egy új növekedési ciklus kezdete. Ezen a ponton pedig már jóval óvatosabbak lennénk az ítélet kimondásával.

A mostani német fellendülésben ugyanis a költségvetési politika fontos szerepet játszik. A védelmi és infrastrukturális kiadások fokozatosan begyűrűznek a gazdaságba, és 2027-ben is támogatást nyújthatnak a növekedésnek. Ha ehhez a fogyasztói és vállalati bizalom további javulása társul, akkor a német gazdaság növekedése fokozatosan szélesebb alapokra kerülhet. Erre pedig 2027 már sokkal tisztább választ adhat. A költségvetési lazítás addigra erősebben jelenhet meg a gazdasági teljesítményben, az infrastrukturális és védelmi kiadások pedig a magánberuházásokat is ösztönözhetik. Vagyis van ok az óvatos optimizmusra: a következő év már kevésbé szólhat arról, hogy sikerül-e Németországnak stagnálásra mentenie a recessziót, és egyre inkább lehet az a téma, hogy milyen erős lehet a kilábalás.