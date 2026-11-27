Fellendülés már van, igazi fordulat még nincs a német gazdaságban
Magyarország kis, nyitott gazdaságként különösen érzékeny a külső kereslet változásaira. Ezen belül is kiemelkedő a német kapcsolat: mind az export, mind az import terén Németország a legfontosabb kereskedelmi partnerünk, a magyar kivitel nagyjából negyede a német piacra irányul. Nem túlzás tehát azt állítani, hogy teljes hazai iparágak teljesítményét képes meghatározni a német kereslet alakulása, ami meg persze a globális gazdaság egészségi állapotától függ.
A német gazdaság növekedési kilátásai
Az elmúlt években ezt leginkább a kapcsolat árnyoldaláról tapasztalhattuk meg. A stagnálásban ragadó német gazdaság gyenge külső keresletet jelentett a magyar vállalatok számára is. Miközben a hazai fogyasztás fokozatosan magára talált, az exportorientált ipar továbbra is hiányolta a megrendeléseket. Az utóbbi hónapokban ugyan megjelentek pozitív életjelek az ipari termelésben, ezek egy részét azonban újonnan belépő gyártókapacitások magyarázták. Márpedig új gyárakat felépíteni egy dolog, tartós keresletet találni az ott előállított termékekre egy másik. Éppen ezért Magyarország számára különösen fontos, hogy mi történik most Németországban.
A német gazdaság 2026-ban a vártnál ellenállóbbnak bizonyult. Az első félév teljesítménye után ugyan a harmadik negyedévben ismét veszített lendületéből, de 2026 így is a legerősebb év lehet 2022 óta. Még akkor is 1,2 százalék körül alakulhat az éves GDP-növekedés, ha a gazdaság az utolsó negyedévben már egyáltalán nem bővül.
A hangulatindikátorok javulása ráadásul arra utal, hogy a mostani fellendülésnek lehet még folytatása. Ez kétségtelenül okot ad némi optimizmusra. Németország tehát már növekszik. A kérdés most az, hogy mindez csupán fellélegzés, vagy valóban egy új növekedési ciklus kezdete. Ezen a ponton pedig már jóval óvatosabbak lennénk az ítélet kimondásával.
A mostani német fellendülésben ugyanis a költségvetési politika fontos szerepet játszik. A védelmi és infrastrukturális kiadások fokozatosan begyűrűznek a gazdaságba, és 2027-ben is támogatást nyújthatnak a növekedésnek. Ha ehhez a fogyasztói és vállalati bizalom további javulása társul, akkor a német gazdaság növekedése fokozatosan szélesebb alapokra kerülhet. Erre pedig 2027 már sokkal tisztább választ adhat. A költségvetési lazítás addigra erősebben jelenhet meg a gazdasági teljesítményben, az infrastrukturális és védelmi kiadások pedig a magánberuházásokat is ösztönözhetik. Vagyis van ok az óvatos optimizmusra: a következő év már kevésbé szólhat arról, hogy sikerül-e Németországnak stagnálásra mentenie a recessziót, és egyre inkább lehet az a téma, hogy milyen erős lehet a kilábalás.
Az optimizmus azonban nem csaphat át túlzott magabiztosságba. A lefelé mutató kockázatok listája továbbra is hosszú. A geopolitikai konfliktusok miatt megugró gázárak ismét növelhetik a vállalatok költségeit, miközben a német gáztározók töltöttsége az idei fűtési szezon kezdetén kifejezetten alacsony. November vége felé a töltöttségi szint 56 százalék közelében alakult, szemben a magyarországi, 73 százalék feletti értékkel. Emellett a fontosabb német vízi útvonalak alacsony vízállása továbbra is kockázatot jelenthet az ipari ellátási láncokra és a termelésre. A korábbi kamatemelések hatása is fokozatosan megjelenhet a lakáspiacon és a vállalati beruházásokban. Mindeközben ott vannak az amerikai vámok, a gyenge európai kereslet és mindenekelőtt az egyre erősebb kínai verseny. A német ipar továbbra is egy hosszú átalakulási folyamat közepén jár, és ezeket a strukturális problémákat néhány negyedévnyi növekedés önmagában aligha tünteti el.
És ezen a ponton válik el egymástól a ciklikus fellendülés és a valódi, strukturális gazdasági megújulás.
A több állami kiadás képes keresletet teremteni, de önmagában nem teszi versenyképesebbé a német ipart. A legfontosabb kérdés ezért az, hogy a fiskális ösztönzők meddig képesek ellensúlyozni a strukturális problémákat, és közben sikerül-e végrehajtani a régóta szükséges reformokat.
A német kormánynak érdemben csökkentenie kellene a bürokráciát és az adóterheket, valamint hosszabb távon is fenntartható megoldást kellene találnia a megfizethető energia biztosítására. Ezek nélkül fennáll a veszély, hogy a fiskális stimulus ugyan magasabb fordulatszámra húzza a német motort, annak alapvető problémáit azonban nem javítja meg. Ahhoz, hogy a mostani fellendülésből tartós növekedési pálya legyen, a költségvetési ösztönzést idővel a versenyképesség javulásának is követnie kell. Egyelőre az ING Bank európai elemzői csapata mintegy 1 százalékos német GDP-növekedéssel számol 2027-re.
Magyarország számára egy tartós német kilábalás egyértelműen jó hír lenne.
Ha a német vállalatok ismét többet termelnek, beruháznak és rendelnek, annak hatása előbb-utóbb a magyar iparban is megjelenhet.
Egy olyan gazdaság számára, amelynek exportja és feldolgozóipara ennyire szorosan kapcsolódik a német értékláncokhoz, ez az egyik legfontosabb külső feltétele lehet a következő évek tartósabb növekedésének. Az elmúlt évek ugyanakkor azt is megmutatták, hogy hosszabb távon nem elegendő abban bízni, hogy a német motor ismét felpörög. A magyar gazdaság ellenálló képességét is növelni kell. Ehhez kiszámíthatóbb üzleti környezetre, magasabb hazai hozzáadott értékre és mindenekelőtt a termelékenységet növelő beruházásokra van szükség.
Persze a cél régóta ismert, de az újdonság, hogy az ennek elérésére vonatkozó érdemi gazdaságpolitikai szándék is látható. Nem akarunk telhetetlennek tűnni, hiszen Magyarország számára természetesen jó hír, ha a német gazdaság ismét erőre kap. Még jobb lenne azonban, ha a magyar növekedés jövője idővel kevésbé függene attól, hogy éppen milyen fordulatszámon jár a német motor.