Egy raktárbérleti szerződést nem elég egyszer jól megkötni
Ez a látszólagos ellentmondás sokat elárul a hazai ipari ingatlanpiac jelenlegi állapotáról, de egy másik kérdést is felvet: mennyire tekinthetünk véglegesnek egy évekkel ezelőtt meghozott, akkor akár teljesen megalapozott raktáringatlan döntést?
A vállalatok jelentős részére ma egyértelműen a kivárás jellemző. A nagyobb beruházásokhoz hosszú távú kiszámíthatóságra volna szükség, miközben sok cég a következő néhány év keresletét, termelését és finanszírozási feltételeit sem látja világosan. Bár az ipari ingatlanok piacán továbbra is vannak tranzakciók, ezek számottevő része nem hoz valódi növekedést. Ha egy vállalat ötezer négyzetméterről egy másik ötezer négyzetméteres csarnokba költözik, az új bérleti ügyletként jelenik meg, összességében mégsem teremt többletkeresletet.
A helyzetet tovább árnyalja, hogy a hivatalos üresedési mutatók csak a történet egyik felét mutatják. Egy tízezer négyzetméteres raktárból például lehet, hogy mindössze hatezret használ aktívan a bérlő, a többi négyezer azonban nem jelenik meg üres területként a piaci statisztikában. Márpedig gyártóknál és logisztikai szolgáltatóknál egyaránt találkozunk ilyen kihasználatlan kapacitásokkal.
Raktárbérlet: mennyit ér a holnapi növekedés lehetősége?
Első pillantásra egyszerűnek tűnik a megoldás: ha nincs szükségünk a teljes raktárra, adjuk vissza a fölösleges területet. A valóságban azonban ez az egyik legnehezebb döntés, amellyel ma egy vállalat szembesülhet.
Tegyük fel, hogy egy logisztikai szolgáltató a korábbi kapacitásának mindössze 30 százalékát használja. A fennmaradó 70 százalék fenntartása komoly teher, de ha megválik ettől a területtől, majd néhány hónap múlva jelentős új megbízást nyer, könnyen lehet, hogy nem tudja kiszolgálni az ügyfelét. Ráadásul a területet nem feltétlenül lehet tetszőlegesen felosztani: elképzelhető, hogy a bérbeadó csak az egész ingatlant venné vissza, vagy a leválasztás műszakilag és gazdaságilag sem volna egyszerű.
A kihasználatlan kapacitás tehát nem minden esetben puszta veszteség. Bizonyos értelemben a jövőbeni növekedés lehetőségéért fizetett díj is.
A kérdés az, hogy ez a lehetőség mennyit ér, meddig érdemes finanszírozni, és milyen más megoldásokkal lehetne fenntartani.
Erre nincs általánosan érvényes válasz. Azt azonban már érdemes megkérdőjelezni, hogy egy több évvel korábbi bérleti döntés feltételei változatlanul megfelelnek-e a vállalat mai működésének. Különösen akkor, ha az eredeti üzleti terv már nem érvényes, a megrendelések összetétele megváltozott, vagy a rendelkezésre álló terület jelentős része tartósan kihasználatlan.
Az alacsony bérleti díj nem feltétlenül jelent jó szerződést
A jelenlegi piaci viszonyok egyre több tárgyalási lehetőséget kínálnak a bérlők számára. A bérbeadók bizonyos esetekben hajlandók engedményeket tenni: kedvezményes időszakot biztosítanak, módosítják a kereskedelmi feltételeket, vagy nagyobb rugalmasságot kínálnak. Ez mindkét fél számára racionális lehet, hiszen egy üresen álló ingatlan sem a tulajdonosnak, sem a piac egészének nem jó.
Csakhogy több alkulehetőségből nem következik automatikusan, hogy könnyebb jó megállapodást kötni. Egy ipari bérleti szerződés valódi költségét nem lehet pusztán az euróban meghatározott négyzetméterár alapján megítélni. Legalább ilyen fontos az indexálás módja, az üzemeltetési költségek alakulása, az épület műszaki állapota, a felújítási kötelezettségek megosztása, valamint az, hogy a megállapodás mennyi mozgásteret hagy a bérlőnek egy megváltozó üzleti helyzetben.
Lehet egy ingatlan a szerződéskötés pillanatában kifejezetten kedvező árú, néhány évvel később mégis súlyos teherré válhat. Ahogy egy látszólag drágább ajánlat is kedvezőbb lehet, ha kisebb kockázatot és nagyobb alkalmazkodóképességet biztosít.
A bérleti szerződés ezért nem egyszerűen egy ingatlan használatának ára: inkább egy több évre szóló üzleti együttműködés szabályrendszere, amelynek jelentősége sokszor éppen akkor mutatkozik meg, amikor a körülmények eltérnek az eredeti tervektől.
Ezekben a helyzetekben nem elég a személyes kapcsolat és a felek közötti bizalom: piaci összehasonlításra is szükség lehet. A két fél ugyanis rendszerint nem azonos információs helyzetből tárgyal. Egy ingatlantulajdonos folyamatosan követi a bérbeadási piacot, rendszeresen találkozik új szerződésekkel és különféle konstrukciókkal. Egy gyártóvállalat vezetése viszont lehet, hogy csak ötévente egyszer foglalkozik érdemben ilyen kérdéssel. A saját szakmájában kiválóan tájékozott, ettől még nem feltétlenül ismeri az aktuális ingatlanpiaci gyakorlatot. Ha viszont egy piaci összevetésből az derül ki, hogy az eredeti ajánlat megfelelő, ez ugyanúgy értékes eredmény, mint amikor érdemi tárgyalási tartalékot vagy kockázatot sikerül azonosítani.
Érdemes azonban különválasztani két kérdést. Az egyik, hogy az adott döntés a meghozatalakor helyes volt-e, a másik pedig, hogy a megváltozott körülmények között ma is megfelelő-e. Egy korábban megalapozott bérleti döntés ugyanis nem válik automatikusan hibássá attól, hogy időközben megváltozott a piac. Az viszont hiba lehet, ha emiatt nem vizsgáljuk felül, hiszen egy utólagos revízió azt is megmutathatja, mennyiben tér el a tényleges területhasználat az eredeti feltételezésektől, milyen költségek váltak aránytalanná, hol maradt kihasználatlan szerződéses lehetőség, vagy milyen feltételeket kellene másként kezelni a következő hosszabbításkor.
Egy utólagos felülvizsgálat önmagában nem változtat ugyan a szerződésen, de különösen fontos és indokolt lehet egy olyan piacon, ahol néhány tíz eurócentnyi négyzetméterenkénti különbség több ezer négyzetméteren és többéves futamidő alatt már jelentős összeget tehet ki. Egy szerződést egyszer írunk alá, a következményeivel azonban éveken át élünk együtt. Ezért az is a jó döntés része, hogy később készek vagyunk újra megvizsgálni.