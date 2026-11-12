Egy raktárbérleti szerződést nem elég egyszer jól megkötni

Ez a látszólagos ellentmondás sokat elárul a hazai ipari ingatlanpiac jelenlegi állapotáról, de egy másik kérdést is felvet: mennyire tekinthetünk véglegesnek egy évekkel ezelőtt meghozott, akkor akár teljesen megalapozott raktáringatlan döntést?

A raktárbérleti szerződés nem egyszerűen egy ingatlan használatának ára / Fotó: Quality Stock Arts / Shutterstock

A vállalatok jelentős részére ma egyértelműen a kivárás jellemző. A nagyobb beruházásokhoz hosszú távú kiszámíthatóságra volna szükség, miközben sok cég a következő néhány év keresletét, termelését és finanszírozási feltételeit sem látja világosan. Bár az ipari ingatlanok piacán továbbra is vannak tranzakciók, ezek számottevő része nem hoz valódi növekedést. Ha egy vállalat ötezer négyzetméterről egy másik ötezer négyzetméteres csarnokba költözik, az új bérleti ügyletként jelenik meg, összességében mégsem teremt többletkeresletet.

A helyzetet tovább árnyalja, hogy a hivatalos üresedési mutatók csak a történet egyik felét mutatják. Egy tízezer négyzetméteres raktárból például lehet, hogy mindössze hatezret használ aktívan a bérlő, a többi négyezer azonban nem jelenik meg üres területként a piaci statisztikában. Márpedig gyártóknál és logisztikai szolgáltatóknál egyaránt találkozunk ilyen kihasználatlan kapacitásokkal.

Raktárbérlet: mennyit ér a holnapi növekedés lehetősége?

Első pillantásra egyszerűnek tűnik a megoldás: ha nincs szükségünk a teljes raktárra, adjuk vissza a fölösleges területet. A valóságban azonban ez az egyik legnehezebb döntés, amellyel ma egy vállalat szembesülhet.

Tegyük fel, hogy egy logisztikai szolgáltató a korábbi kapacitásának mindössze 30 százalékát használja. A fennmaradó 70 százalék fenntartása komoly teher, de ha megválik ettől a területtől, majd néhány hónap múlva jelentős új megbízást nyer, könnyen lehet, hogy nem tudja kiszolgálni az ügyfelét. Ráadásul a területet nem feltétlenül lehet tetszőlegesen felosztani: elképzelhető, hogy a bérbeadó csak az egész ingatlant venné vissza, vagy a leválasztás műszakilag és gazdaságilag sem volna egyszerű.

A kihasználatlan kapacitás tehát nem minden esetben puszta veszteség. Bizonyos értelemben a jövőbeni növekedés lehetőségéért fizetett díj is.

A kérdés az, hogy ez a lehetőség mennyit ér, meddig érdemes finanszírozni, és milyen más megoldásokkal lehetne fenntartani.