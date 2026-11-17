Megnyíló Sarkvidék: az északi-tengeri szállítmányozás geopolitikai vonatkozásai
Az 1970-es évek vége óta az Északi-sarkvidék mintegy négyszer olyan gyorsan melegedett, mint a bolygónk átlagosan, a jég visszahúzódásával pedig nem csak a térséghez való hozzáférés válik könnyebbé, hanem az erőforrásokért, a kereskedelmi útvonalakért és végső során a befolyásért való versengés is megindul.
A Sarkvidék stratégia jelentősége
Októberben több esemény is jelezte, hogy az érintett hatalmak aktívan dolgoznak a pozícióik építésén a térségben. Vang Ji kínai külügyminiszter és Nyikolaj Patrusev, Putyin elnök tanácsadója október 12-én találkozott Pekingben, hogy a sarkvidéki tengeri szállítmányozás és az energiabiztonság kérdésköréről tárgyaljanak. Nem meglepő, hogy mindkét ország komoly lehetőséget lát az északi hajózási útvonalak fejlesztésében. Kína jelentős mértékben függ a hagyományos tengeri kereskedelmi útvonalaktól, és azon belül az olyan szűk keresztmetszetektől, mint a Malakka-szoros vagy a Szuezi-csatorna. Az északi-tengeri szállítmányozás alternatívát kínálhat Kínának az európai piacok elérésére, mégpedig a Szuezi-csatornán áthaladó útvonalhoz képest 15-20 nappal rövidebb szállítási idő mellett.
Peking ugyanakkor nem egyszerűen a hagyományos tengeri útvonalaktól és azok szűk keresztmetszeteitől való függést akarja csökkenteni, hanem a „Sarki Selyemút” koncepciójához kapcsolva hosszú távon kíván részt venni a sarkvidéki infrastruktúra és gazdaság fejlődésének alakításában is.
Oroszország pedig saját északi partvidékének közlekedési, gazdasági és katonai fejlesztésére törekszik, aminek megvalósításában van hely a kínai tőke és technológia számára. Emellett Oroszországnak továbbra is jól jön minden olyan nemzetközi együttműködés, amivel csökkentheti a nyugati szankciók okozta gazdasági elszigeteltséget. Az Ukrajna elleni orosz inváziót követő nyugati reakciók ugyanakkor érdekes módon elősegítették, hogy Oroszország megkerülhetetlen legyen az északi-sarkvidéki szállítmányozásban. A nyugati hajózási és biztosítási szereplők jelentős része ugyanis az ukrajnai inváziót követően kivonult az útvonalról, ezért a szükséges engedélyek, a mentési- és jégtörő szolgáltatások révén jelenleg
Moszkva tudja diktálni a feltételeket mindenkinek, aki a sarkvidéki tengeren át akar szállítmányozást bonyolítani.
Oroszország ezzel Kínával szemben is erősítheti pozícióját egy olyan időszakban, amikor egyre inkább függő helyzetbe kényszerül a kétoldalú kapcsolatban.
Dél-Korea szintén próbautakkal vizsgálja az északi-tengeri szállítmányozásban rejlő lehetőségeket, aminek révén Szöul szeretné Busan kikötőjét globális tengeri logisztikai központtá fejleszteni. Az USA szövetségeseként ezzel viszont olyan gyakorlati együttműködésre kényszerülhet Oroszországgal, ami szálkát jelenthet Washington szemében. Az amerikai stratégiai gondolkodás számára az orosz-kínai együttműködés az Északi-sarkvidéken egyébként is kihívást jelent, mivel Alaszkán keresztül közvetlenül kapcsolódik az északi térséghez, amelynek geopolitikai erőviszonyait módosíthatja, ha Kína kombinálja gazdasági és technológiai kapacitásait Oroszország sarkvidéki infrastruktúrájával és katonai jelenlétével. Washington válasza egyelőre a megfigyelési képességek, a szövetségesi együttműködés és a katonai jelenlét erősítése.
Szintén októberi fejlemény, hogy az EU bemutatta új sarkvidéki stratégiáját, amely a térséget „északi szomszédságként” kezelve kíván válaszolni Oroszország és Kína erősödő aktivitására a térségben. A stratégia címében szereplő „szomszédság” kifejezés már önmagában jelzi, hogy a térség Brüsszelből nézve is egyre közelebbinek és egyre fontosabbnak látszik, gazdasági és biztonságpolitikai szempontból egyaránt.
Az októberben bemutatott stratégia legfontosabb újdonsága, hogy az EU a korábbi, elsősorban környezetvédelmi és fenntarthatósági szemléletet egy határozottabb biztonságpolitikai megközelítéssel egészíti ki.
Ennek keretében Norvégiával, Izlanddal, Kanadával, az Egyesült Királysággal és más hasonló gondolkodású partnerekkel is mélyítené az együttműködést. Az EU és Kína érdekei egyébként bizonyos szempontból találkoznak, mivel mindkét fél érdekelt abban, hogy az Ázsia és Európa közti kereskedelemben legyen alternatívája a konfliktusokkal terhelt Közel-Keletet érintő útvonalaknak.
Az eddig leírtak jól mutatják, hogy minden érintett gazdasági és katonai hatalom tudatában van a Sarkvidék növekvő jelentőségének. Ezzel együtt túlzás lenne arra számítani, hogy az északi-tengeri szállítmányozási útvonal rövid időn belül a globális kereskedelem meghatározó folyósójává válik, amelynek ellenőrzése stratégiai előnyt biztosít a többi résztvevővel szemben. Az érintett országok számára ugyanakkor lehetőséget kínál arra, hogy a kereskedelmi útvonalak terén elmozduljanak a „több lábon állás” irányába, ami napjaink versengő és konfliktusos világpolitikai viszonyai között az egyik legnépszerűbb stratégiai válasz.