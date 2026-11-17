Az 1970-es évek vége óta az Északi-sarkvidék mintegy négyszer olyan gyorsan melegedett, mint a bolygónk átlagosan, a jég visszahúzódásával pedig nem csak a térséghez való hozzáférés válik könnyebbé, hanem az erőforrásokért, a kereskedelmi útvonalakért és végső során a befolyásért való versengés is megindul.

Megnyíló Sarkvidék, geopolitika feszültségek / Fotó: robertharding via AFP

A Sarkvidék stratégia jelentősége

Októberben több esemény is jelezte, hogy az érintett hatalmak aktívan dolgoznak a pozícióik építésén a térségben. Vang Ji kínai külügyminiszter és Nyikolaj Patrusev, Putyin elnök tanácsadója október 12-én találkozott Pekingben, hogy a sarkvidéki tengeri szállítmányozás és az energiabiztonság kérdésköréről tárgyaljanak. Nem meglepő, hogy mindkét ország komoly lehetőséget lát az északi hajózási útvonalak fejlesztésében. Kína jelentős mértékben függ a hagyományos tengeri kereskedelmi útvonalaktól, és azon belül az olyan szűk keresztmetszetektől, mint a Malakka-szoros vagy a Szuezi-csatorna. Az északi-tengeri szállítmányozás alternatívát kínálhat Kínának az európai piacok elérésére, mégpedig a Szuezi-csatornán áthaladó útvonalhoz képest 15-20 nappal rövidebb szállítási idő mellett.

Peking ugyanakkor nem egyszerűen a hagyományos tengeri útvonalaktól és azok szűk keresztmetszeteitől való függést akarja csökkenteni, hanem a „Sarki Selyemút” koncepciójához kapcsolva hosszú távon kíván részt venni a sarkvidéki infrastruktúra és gazdaság fejlődésének alakításában is.

Oroszország pedig saját északi partvidékének közlekedési, gazdasági és katonai fejlesztésére törekszik, aminek megvalósításában van hely a kínai tőke és technológia számára. Emellett Oroszországnak továbbra is jól jön minden olyan nemzetközi együttműködés, amivel csökkentheti a nyugati szankciók okozta gazdasági elszigeteltséget. Az Ukrajna elleni orosz inváziót követő nyugati reakciók ugyanakkor érdekes módon elősegítették, hogy Oroszország megkerülhetetlen legyen az északi-sarkvidéki szállítmányozásban. A nyugati hajózási és biztosítási szereplők jelentős része ugyanis az ukrajnai inváziót követően kivonult az útvonalról, ezért a szükséges engedélyek, a mentési- és jégtörő szolgáltatások révén jelenleg

Moszkva tudja diktálni a feltételeket mindenkinek, aki a sarkvidéki tengeren át akar szállítmányozást bonyolítani.

Oroszország ezzel Kínával szemben is erősítheti pozícióját egy olyan időszakban, amikor egyre inkább függő helyzetbe kényszerül a kétoldalú kapcsolatban.