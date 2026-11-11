Orbán Viktor elérte a 2030-ra kitűzött uniós célt a szegénység csökkentésében
Magyar Péter minden héten elmondja a Parlamentben, hogy a legszegényebb ország lettünk a Fidesz kormányzása alatt. Ennek épp az ellenkezője az igaz! Nálunk csökkent az egyik legnagyobb mértékben az elmúlt 16 évben a szegénység az Európai Unió hivatalos adatai szerint, ezzel a sereghajtó országok közül a középmezőnybe jutottunk.
2010 óta az unióban a 6. legnagyobb javulást értük el a teljes társadalomban, a gyermekek esetében pedig a 3. legnagyobb a csökkenésünk. Közel 1,4 millió honfitársunk tudott átlépni a középosztályba ez alatt az idő alatt, s köztük közel 340 ezer gyermek.
A szegénység csökkentése mind a 2020-as, mind a 2030-as uniós stratégiában is egyik legfontosabb cél. Az unió 2020-ra a 2007-es referenciaévhez viszonyítva 20 millióval akarta csökkenteni a kockázattal élők számát, s minden országnak vállalásokat kellett tenni, mennyivel kíván hozzájárulni az eredményhez. Mi 450 ezer fős javulást vállaltunk, s ennek több, mint dupláját 1 millió 58 ezres csökkenést teljesítettük. Az unió azonban a felét sem érte el a kitűzött célnak, mindössze 8 millió 848 ezerrel sikerült javulni.
2030-ra az unió 15 milliós javulást tűzött ki a 2018-as referenciaévhez képest, ebből 5 millióval a kockázattal élő gyermekek számát kívánják csökkenteni. Mi 292 ezer főt vállaltunk az évtized végére, s 2025-re 302 ezer fős javulást értünk el.
Azaz a Fidesz kormány úgy adta át a kormányzást, hogy teljesítette a 2030-ra tett uniós vállalásunkat.
A komplex mutató három részmutatója közül kettő, a munkaszegénység és a súlyos nélkülözők aránya kevesebb, mint harmadára esett vissza 2010 óta.
A nagyon alacsony munkaintenzitású háztartásban élők azok, akiknél a 18–64 éves háztartástagok a lehetséges munkaidő kevesebb, mint 20 százalékát töltötték munkával. Míg 2010-ben a lakosság 12,8 százaléka élt ilyen háztartásban, addig ez tavaly 4,1 százalékra mérséklődött.
A súlyos anyagi és szociális nélkülözésben (deprivációval) élők azok, akik az adatfelvételkor azt válaszolták, hogy az alábbi ábrán látható 13 tétel közül legalább 7-ben anyagi okból hiányt szenvednek. A legfrissebb adatunk már 6,8 százalék, s 2010-ben még 23,4 százalék, azaz a lakosság közel negyede volt érintett.
Ahogy az ábrán látható, 2010-ben még a lakosság háromnegyedének gondot okozott a mediánjövedelem 60 százalékának megfelelő mértékű (2025-ben 190 ezer Ft) váratlan kiadás fedezése, s ez a harmadára esett vissza. Ez egyértelműen a foglalkoztatás bővülésének és a reálkeresetek jelentős javulásának következménye. Az OECD idei Employment riportjából tudjuk, hogy 2021 első negyedéve és 2026 első negyedéve között az OECD országokban a 2. legnagyobb reálkereset növekedését sikerült elérnünk.
A lakosság kétharmadának gondot okozott egy hetes üdülést finanszírozni még 2010-ben, mára ez harmadánál kicsit több csupán. A jövedelemnövekedés mellett a tömegek számára elérhető természetbeni támogatások, például az Erzsébet táborok is hozzájárultak.
A kétnaponta húsétel fogyasztást finanszírozni képtelenek aránya közel 30 százalékról 11,8 százalékra csökkent. A tavalyi évben is komoly, 3,3 százalékpontos javulást értünk el, amihez az árrésstop is jelentősen hozzájárult.
A rezsihátraléka 2010-ben a lakosság negyedének volt, ami tavaly már 7,6 százalékra csökkent. 16 évvel korábban még a társadalom 12,2 százaléka élt olyan lakásban, amit anyagi okból nem tudott igényeinek megfelelően kifűteni, tavaly már 5,6 százalékra esett vissza a kockázattal élők aránya. E két tétel javulása a rezsicsökkentés nélkül elképzelhetetlen lett volna.
A jövő évi adótörvények és a készülő költségvetés számos olyan szigorú megszorító intézkedést tartalmaz, ami rontani fogja a nélkülözési mutatóinkat, sőt várhatóan a keresetek növekedési dinamikája is jelentősen lelassul, valamint már elkezdődött nőni a munkanélküliség, hiszen már a nőknél tízéves csúcson van a munkanélküliségi ráta, elérte az 5 százalékot, s így ők már nem tekinthetők teljes foglalkoztatású szegmensnek. Minden esélye megvan annak, hogy az idén a második félévben elindult negatív folyamatok folytatódni fognak jövőre is, hiszen a lakosság életkörülményeit jelentősen javító érdemi intézkedést nem látunk a kormány terveiben sajnos. Az üzemanyagok védett árának és az élelmiszer árrésstopnak a kivezetése, valamint a 26 adónem esetében tervezett emelést a családok nem, vagy csak kevesen és nagyon nehezen tudják majd kompenzálni.
Számomra érthetetlen a jelenlegi kormány valóságtagadása a szegénység témájában. Ha nem hajlandó a tényeket figyelembe venni, akkor valószínű, hogy nem is kívánja fenntartani az elért eredményeket, nem is tekinti értéknek azt, hogy hazánkban jóval kevesebben nélkülöznek, illetve élnek a nélkülözés kockázatával. Nagyon várom a tisztánlátásuk javulását, mert mindannyiunk jövője múlik rajta.