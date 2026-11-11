Orbán Viktor elérte a 2030-ra kitűzött uniós célt a szegénység csökkentésében

Magyar Péter minden héten elmondja a Parlamentben, hogy a legszegényebb ország lettünk a Fidesz kormányzása alatt. Ennek épp az ellenkezője az igaz! Nálunk csökkent az egyik legnagyobb mértékben az elmúlt 16 évben a szegénység az Európai Unió hivatalos adatai szerint, ezzel a sereghajtó országok közül a középmezőnybe jutottunk.

Csökkent a szegénység vagy társadalmi kirekesztettség kockázatával élők száma Magyarországon / Fotó: Mehes Daniel

2010 óta az unióban a 6. legnagyobb javulást értük el a teljes társadalomban, a gyermekek esetében pedig a 3. legnagyobb a csökkenésünk. Közel 1,4 millió honfitársunk tudott átlépni a középosztályba ez alatt az idő alatt, s köztük közel 340 ezer gyermek.

A szegénység csökkentése mind a 2020-as, mind a 2030-as uniós stratégiában is egyik legfontosabb cél. Az unió 2020-ra a 2007-es referenciaévhez viszonyítva 20 millióval akarta csökkenteni a kockázattal élők számát, s minden országnak vállalásokat kellett tenni, mennyivel kíván hozzájárulni az eredményhez. Mi 450 ezer fős javulást vállaltunk, s ennek több, mint dupláját 1 millió 58 ezres csökkenést teljesítettük. Az unió azonban a felét sem érte el a kitűzött célnak, mindössze 8 millió 848 ezerrel sikerült javulni.

2030-ra az unió 15 milliós javulást tűzött ki a 2018-as referenciaévhez képest, ebből 5 millióval a kockázattal élő gyermekek számát kívánják csökkenteni. Mi 292 ezer főt vállaltunk az évtized végére, s 2025-re 302 ezer fős javulást értünk el.

Azaz a Fidesz kormány úgy adta át a kormányzást, hogy teljesítette a 2030-ra tett uniós vállalásunkat.

A komplex mutató három részmutatója közül kettő, a munkaszegénység és a súlyos nélkülözők aránya kevesebb, mint harmadára esett vissza 2010 óta.

A nagyon alacsony munkaintenzitású háztartásban élők azok, akiknél a 18–64 éves háztartástagok a lehetséges munkaidő kevesebb, mint 20 százalékát töltötték munkával. Míg 2010-ben a lakosság 12,8 százaléka élt ilyen háztartásban, addig ez tavaly 4,1 százalékra mérséklődött.

A súlyos anyagi és szociális nélkülözésben (deprivációval) élők azok, akik az adatfelvételkor azt válaszolták, hogy az alábbi ábrán látható 13 tétel közül legalább 7-ben anyagi okból hiányt szenvednek. A legfrissebb adatunk már 6,8 százalék, s 2010-ben még 23,4 százalék, azaz a lakosság közel negyede volt érintett.