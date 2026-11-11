A mobil térerőt is bele kell tervezni az épületbe

Kevés kellemetlenebb meglepetés érhet valakit, mint amikor vásárol egy többmilliós négyzetméterárú új lakást, beköltözik, majd kiderül, hogy egyes helyiségekben alig használható a telefon vagy a mobilnet, nem megfelelő a térerő. Hasonló helyzet az irodaház bérlőjével is előfordulhat: hiába a modern környezet, ha nem megy a videókonferencia. A megbízható beltéri mobilhálózat ma már a mindennapi élet és a munkavégzés természetes eszköze – hiánya az épület használati értékét is csökkentheti.

A térerő hiánya a használók elégedetlenségéhez és az utólagos kiépítés jelentős többletköltségéhez vezethet / Fotó: phongsak saphakdy

Az ingatlanfejlesztőknek érdemes erre már a tervezés kezdetén gondolniuk. A probléma ugyanis legtöbbször nem a kültéri mobilhálózat minőségéből fakad.

Ami az energiahatékonyság szempontjából jó, a térerőnek árthat

Az építőipar az elmúlt években jelentős minőségi fejlődésen ment keresztül. A korszerű szigetelés, a többrétegű, fémbevonatú üvegezés és a vasbeton szerkezetek mind hozzájárulnak az épületek energiahatékonyságához, ugyanakkor gyengíthetik a kültérről érkező mobiljelet. A helyzetet bonyolíthatja, ha a közelben új, nagy kiterjedésű épületegyüttes létesül, amely megváltoztatja a rádióhullámok terjedését.

A mobilszolgáltatásokra szigorú lefedettségi követelmények vonatkoznak – ez azonban önmagában nem garantálja a megfelelő térerőt az újonnan épült, erősen szigetelt ingatlankomplexum minden pontján. A beltéri lefedettséget ezért az épület sajátosságaihoz és várható használatához kell igazítani.

A tervezéskor kihagyott szempont később sokba kerülhet

Tapasztalataink szerint tízből nyolc új beruházás nem tervez előre a beltéri mobilhálózati lefedettséggel. Ez különösen annak fényében meglepő, hogy ma már a lakóparkokban, irodaházakban, szállodákban és bevásárlóközpontokban is természetes elvárás a megbízható mobilkapcsolat.

A fejlesztők érthetően igyekeznek kézben tartani a beruházási költségeket, és a mobilhálózati igények könnyen háttérbe szorulnak. Ha a problémát előre nem mérik fel, a következményekkel gyakran csak az épület használatbavétele, a lakók vagy a bérlők jelzése után szembesülnek.