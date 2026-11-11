A mobil térerőt is bele kell tervezni az épületbe
Kevés kellemetlenebb meglepetés érhet valakit, mint amikor vásárol egy többmilliós négyzetméterárú új lakást, beköltözik, majd kiderül, hogy egyes helyiségekben alig használható a telefon vagy a mobilnet, nem megfelelő a térerő. Hasonló helyzet az irodaház bérlőjével is előfordulhat: hiába a modern környezet, ha nem megy a videókonferencia. A megbízható beltéri mobilhálózat ma már a mindennapi élet és a munkavégzés természetes eszköze – hiánya az épület használati értékét is csökkentheti.
Az ingatlanfejlesztőknek érdemes erre már a tervezés kezdetén gondolniuk. A probléma ugyanis legtöbbször nem a kültéri mobilhálózat minőségéből fakad.
Ami az energiahatékonyság szempontjából jó, a térerőnek árthat
Az építőipar az elmúlt években jelentős minőségi fejlődésen ment keresztül. A korszerű szigetelés, a többrétegű, fémbevonatú üvegezés és a vasbeton szerkezetek mind hozzájárulnak az épületek energiahatékonyságához, ugyanakkor gyengíthetik a kültérről érkező mobiljelet. A helyzetet bonyolíthatja, ha a közelben új, nagy kiterjedésű épületegyüttes létesül, amely megváltoztatja a rádióhullámok terjedését.
A mobilszolgáltatásokra szigorú lefedettségi követelmények vonatkoznak – ez azonban önmagában nem garantálja a megfelelő térerőt az újonnan épült, erősen szigetelt ingatlankomplexum minden pontján. A beltéri lefedettséget ezért az épület sajátosságaihoz és várható használatához kell igazítani.
A tervezéskor kihagyott szempont később sokba kerülhet
Tapasztalataink szerint tízből nyolc új beruházás nem tervez előre a beltéri mobilhálózati lefedettséggel. Ez különösen annak fényében meglepő, hogy ma már a lakóparkokban, irodaházakban, szállodákban és bevásárlóközpontokban is természetes elvárás a megbízható mobilkapcsolat.
A fejlesztők érthetően igyekeznek kézben tartani a beruházási költségeket, és a mobilhálózati igények könnyen háttérbe szorulnak. Ha a problémát előre nem mérik fel, a következményekkel gyakran csak az épület használatbavétele, a lakók vagy a bérlők jelzése után szembesülnek.
Ez üzleti szempontból is kellemetlen. A vásárlók vagy bérlők joggal várják el, hogy az új ingatlanban a megszokott szolgáltatások elérhetők legyenek. Egy kutatásunkban a válaszadók 90 százaléka jelezte, hogy zavarják a mobilhálózati vagy sávszélességi problémák, 70 százalékuk pedig azt, hogy tapasztalt ilyen problémát újonnan épített ingatlanokban.
A megfelelő beltéri lefedettség kialakítása ráadásul lényegesen egyszerűbb, ha már a tervezés során számolnak vele – ez akár 40 százalékkal olcsóbb lehet az utólagos kiépítéshez képest.
Ilyenkor a szükséges megoldások összehangolhatók az épület többi műszaki elemével, és a kivitelezés is a beruházás részeként történhet. Ha viszont csak az átadás után derül ki, hogy a mobilkapcsolat nem megfelelő, a munkálatokat a már működő épülethez kell igazítani. Ez több szervezést, időt és pénzt igényel, miközben a beavatkozás a használókat is zavarhatja.
Szemléletváltás a fejlesztésben
A beltéri lefedettség biztosítására léteznek olyan 4G- és 5G-rendszerek, amelyek kiegészítik a kültéri hálózatot, és az épület adottságaihoz igazodva biztosítják a megfelelő hang- és adatkapcsolatot. A szükséges megoldás az épület méretétől, funkciójától és a várható felhasználástól függ, ezért nincs minden beruházásra egyformán alkalmazható recept.
Az 5G technológiában rejlő lehetőségek ráadásul túlmutatnak a megfelelő térerő biztosításán: az épületek digitalizációját, az intelligens épületüzemeltetést és új üzleti alkalmazások használatát is támogathatják. Egyes ingatlanoknál akár privát mobilhálózat kialakítása is indokolt lehet, amely az adott épület vagy felhasználói kör speciális igényeihez igazítható.
A fejlesztőknek azt érdemes mérlegelniük, milyen mobilhálózati igények várhatók az adott ingatlanban, és ezek kielégítéséhez szükség van-e külön beltéri rendszerre. Ezt célszerű akkor megvizsgálni, amikor még lehetőség van a különböző műszaki megoldások összehangolására.
A digitális kapcsolódás ma már hozzátartozik ahhoz, amit egy korszerű épülettől elvárunk. A mobilhálózati lefedettség ezért a tervezés ugyanolyan természetes része kell legyen, mint az energiahatékonyság vagy a gépészet. Az ingatlanfejlesztésben szemléletváltásra van szükség ahhoz, hogy ez bevett fejlesztési gyakorlattá váljon.
Szerencsére már vannak jó példák arra, hogy az ingatlanfejlesztők a mobilhálózati lefedettséget is a jövőálló beruházás részének tekintik –
többek közt egy új dél-budai lakópark, egy észak-pesti irodaközpont, egy belvárosi szálloda és több budapesti bevásárlóközpont esetében is figyelmet fordítottak erre a szempontra, és már a tervezés során számoltak a mobiltávközlési infrastruktúrával. A magunk részéről fontosnak tartjuk, hogy a jó gyakorlatokat felismerjük, felkaroljuk, és hozzájáruljunk ahhoz, hogy minél több fejlesztésben váljanak követendő példává.