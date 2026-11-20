A termőföld drága lehet a magyar gazdának, de olcsó a nyugatinak
Európai szinten továbbra is az olcsóbb országok közé tartozunk, amely többek között a szigorú magyar birtokpolitikára vezethető vissza. A földtörvény jövőbeni módosítása kapcsán pedig intő jel lehet, hogy a piaci liberalizációt választó államokban komoly termőföldterületek kerültek – visszafordíthatatlanul – a külföldi befektetők és a nagy gazdasági társaságok tulajdonába, kiszorítva ezzel a helyi termelőket.
Kiknek a kezében vannak a magyar termőföldek?
Magyarországon a termőföld tulajdonjogát főszabály szerint magánszemélyek szerezhetik meg. A használati viszonyok azonban jelentősen eltérnek a tulajdontól, a földek nagyságrendileg felét ugyanis haszonbérlet alapján művelik. A mezőgazdasági terület kétharmadát jelenleg egyéni gazdaságok (őstermelők, egyéni vállalkozók), egyharmadát pedig gazdasági társaságok használják, mindezt úgy, hogy tíz évvel ezelőtt a mérleg még a nagy cégek túlsúlyát mutatta. A gazdasági méret alapján pedig az állapítható meg, hogy a magyar földek több mint felét jelenleg az 50 és 500 hektár közötti, jellemzően családi gazdaságok művelik, míg húsz százalék körül van az 500 hektár fölötti gazdaságok földhasználata. Létszámában ugyan igen jelentős a kisbirtokosok aránya (az összes gazdálkodó egyharmadát például az egy hektár alatti termelők teszik ki), de a földhasználatból való részesedésük alacsonynak tekinthető.
Lelassult a földárak emelkedése, sőt egyes helyeken kínálati piac alakult ki
A hazai földárakról hivatalos adataink a 2025-ös évről vannak, amely alapján a termőföldek átlagára 4,5 százalékkal emelkedett az azt megelőző esztendőhöz képest. Míg a korábbi években nem volt szokatlan a kétszámjegyű, 10 százalékos emelkedés sem, a 2022-es aszályt követően ez a növekedés lelassult: 2023-ban már „csak” 7,9 százalékos volt az emelkedés, amely 2024-re 4,6 százalékra hűlt le. Ezzel párhuzamosan a földforgalom intenzitása is csökkent, az értékesített terület ugyanis majdnem tizedével elmaradt az előző évihez képest. A földárak vonatkozásában azonban komoly eltérések mutatkoznak megyei, sőt települési szinten is, melyet sokszor a helyi viszonyok, gazdasági érdekek is fűtenek. A szántóknál a legmagasabb árak egyébként Hajdú-Bihar, Tolna és Fejér megyében voltak jellemzőek (3-3,5 millió forint/hektár átlagáron), míg a legalacsonyabbak Nógrád, Zala és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében (de itt is elérve a másfél millió forintos hektáronkénti árat). Az idei évben pedig várhatóan tovább mérséklődik az áremelkedés üteme, sőt több helyen akár árcsökkenést is előidézve.
Hogyan állnak az európai földárak?
A termőföldek kapcsán jókora szórást mutatnak az EU-s országok árai, amelyet elsősorban a rendelkezésre álló terület nagysága vagy szűkössége befolyásol, de függ attól is, hogy az adott államban mennyire nyitották meg a piacot a befektetői kör és a gazdasági társaságok előtt.
Lássuk néhány példát (hektárra vetítve, 2024-as átlagárak, Eurostat):
- Hollandia: 96 ezer euró
- Dánia: 22 ezer euró
- Csehország: 15 ezer euró
- Spanyolország: 12 ezer euró
- Románia: 8,7 ezer euró
- Franciaország: 6,4 ezer euró
- Magyarország: 6 ezer euró
- Horvátország: 5,9 ezer euró
Minél szabadabb a földpiac, annál inkább kiszorulnak a hazai termelők
Ahol a földszerzés szigorú szabályokhoz kötött (például Magyarországon vagy Franciaországban), ott a földárak jóval megfizethetőbbek, főként azoknak, akik a gazdálkodásból termelik ki a föld értékét. Ahol viszont a földpiac megnyitásra került a befektetők és a gazdasági társaságok előtt (például Romániában vagy Csehországban), ott egyértelműen látszik a befektetési tőke árfelhajtó hatása. Románia mostanra már az első helyen áll a külföldi tulajdonban lévő termőföldek arányát tekintve az EU-ban, az Európai Bizottság tanulmánya szerint ugyanis a nyilvántartott földek 40 százaléka van külföldiek kezében. Több tízezer hektáros területekkel rendelkeznek arab befektetők, olasz vállalkozók, osztrák társaságok, ugyanakkor pénzintézetek, biztosítótársaságok is jelentős területeket vásároltak fel spekulációs céllal. Csehországban a magyarhoz képest többszörös földárak jellemzőek, a gazdálkodást pedig szinte kizárólag a nagy mezőgazdasági vállaltok végzik, a földeket sokszor kifejezetten a pénzügyi befektetőktől bérelve. A cégek tulajdonszerzésének engedélyezése esetén pedig nincs az a korlátozás, amelynek ellenére – közvetve vagy közvetlenül – a külföldi tőke is megjelenik.
Milyen tanulságul szolgál ez a hazai birtokpolitikára nézve?
A Romániában, Csehországban, de akár Szlovákiában látható tendenciák mind-mind intő példák kell, hogy legyenek a kétharmados többséggel rendelkező jelenlegi kormánypárt részére is: a piac liberalizálásának ugyanis hosszú távú, visszafordíthatatlan következményei lehetnének a vidék, az ország sorsára nézve. Még a külső vagy belső lobbicsoportok nyomása ellenére sem szabad engedni a jogi személyek tulajdonszerzésének tilalmából és a szigorú hazai földszerzési szabályokból!