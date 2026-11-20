Európai szinten továbbra is az olcsóbb országok közé tartozunk, amely többek között a szigorú magyar birtokpolitikára vezethető vissza. A földtörvény jövőbeni módosítása kapcsán pedig intő jel lehet, hogy a piaci liberalizációt választó államokban komoly termőföldterületek kerültek – visszafordíthatatlanul – a külföldi befektetők és a nagy gazdasági társaságok tulajdonába, kiszorítva ezzel a helyi termelőket.

A magyar termőföld ára várhatóan tovább mérséklődik / Fotó: Nemeth Andras Peter/ Szabad Föld

Kiknek a kezében vannak a magyar termőföldek?

Magyarországon a termőföld tulajdonjogát főszabály szerint magánszemélyek szerezhetik meg. A használati viszonyok azonban jelentősen eltérnek a tulajdontól, a földek nagyságrendileg felét ugyanis haszonbérlet alapján művelik. A mezőgazdasági terület kétharmadát jelenleg egyéni gazdaságok (őstermelők, egyéni vállalkozók), egyharmadát pedig gazdasági társaságok használják, mindezt úgy, hogy tíz évvel ezelőtt a mérleg még a nagy cégek túlsúlyát mutatta. A gazdasági méret alapján pedig az állapítható meg, hogy a magyar földek több mint felét jelenleg az 50 és 500 hektár közötti, jellemzően családi gazdaságok művelik, míg húsz százalék körül van az 500 hektár fölötti gazdaságok földhasználata. Létszámában ugyan igen jelentős a kisbirtokosok aránya (az összes gazdálkodó egyharmadát például az egy hektár alatti termelők teszik ki), de a földhasználatból való részesedésük alacsonynak tekinthető.

Lelassult a földárak emelkedése, sőt egyes helyeken kínálati piac alakult ki

A hazai földárakról hivatalos adataink a 2025-ös évről vannak, amely alapján a termőföldek átlagára 4,5 százalékkal emelkedett az azt megelőző esztendőhöz képest. Míg a korábbi években nem volt szokatlan a kétszámjegyű, 10 százalékos emelkedés sem, a 2022-es aszályt követően ez a növekedés lelassult: 2023-ban már „csak” 7,9 százalékos volt az emelkedés, amely 2024-re 4,6 százalékra hűlt le. Ezzel párhuzamosan a földforgalom intenzitása is csökkent, az értékesített terület ugyanis majdnem tizedével elmaradt az előző évihez képest. A földárak vonatkozásában azonban komoly eltérések mutatkoznak megyei, sőt települési szinten is, melyet sokszor a helyi viszonyok, gazdasági érdekek is fűtenek. A szántóknál a legmagasabb árak egyébként Hajdú-Bihar, Tolna és Fejér megyében voltak jellemzőek (3-3,5 millió forint/hektár átlagáron), míg a legalacsonyabbak Nógrád, Zala és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében (de itt is elérve a másfél millió forintos hektáronkénti árat). Az idei évben pedig várhatóan tovább mérséklődik az áremelkedés üteme, sőt több helyen akár árcsökkenést is előidézve.