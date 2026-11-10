Miért olyan veszélyes a vagyonosodási vizsgálat?
Az adóellenőrzésekről a legtöbben úgy gondolkodnak, hogy a bizonyítás a hatóság feladata. A klasszikus közigazgatási logika valóban ez: a NAV köteles feltárni a tényállást, a nem bizonyított tény pedig főszabály szerint nem értékelhető az adózó terhére. Az adójog azonban régóta számos kivételt ismer. Ezek közül a legismertebb a vagyonosodási vizsgálat, ahol a bizonyítási teher részben vagy teljes egészében az adózóra helyeződik át.
Vagyonosodási vizsgálat: a fordított bizonyítás, mint a NAV titkos fegyvere
Ennek oka az önadózás rendszere. A bevallásokat nem a hatóság készíti el (legfeljebb a bevallás tervezetét, de ez az önadózáson nem változtat), hanem maga az adózó a saját adatai alapján. A jogalkotó logikája szerint, ha valaki maga állítja össze az adókötelezettségét, akkor bizonyos helyzetekben neki kell tudnia megmagyarázni azt is, ha a rendelkezésre álló adatok és a bevallások között jelentős eltérés mutatkozik. Ez a gondolat jelenik meg az adókedvezmények, az adómentességek, a közösségi értékesítések, a transzferárazás, a KATA-val kapcsolatos vélelmek megdöntése vagy a rendeltetésszerű joggyakorlás körében is.
Legélesebben mégis a vagyonosodási vizsgálatokban látható. A NAV ilyenkor nem azt próbálja bizonyítani, hogy egy adott jövedelmet pontosan milyen formában és kitől szerzett meg az adózó. Ehelyett kronologikus vagyonmérleget készít, és azt vizsgálja, hogy a vagyongyarapodás vagy a kiadások fedezhetők-e a látható forrásokból. Ha a hatóság megállapítja a forráshiányt és ezzel megteremti a becslés jogalapját, a hangsúly áttevődik az adózóra: neki kell igazolnia, hogy a hiányzó fedezet valójában rendelkezésre állt.
Ráadásul a jogszabály megmondja azt is, hogy az adózó mivel bizonyíthat: jellemzően kizárólag közhiteles dokumentumokkal.
Fontos ugyanakkor, hogy a sokat emlegetett kötött bizonyítás nem minden vagyonosodási ügyben érvényesül. A szigorított szabály csak az elévülési időn túli források megszerzésének igazolásánál jelenik meg. Ilyenkor a jogszabály meghatározza, hogy milyen bizonyítékok fogadhatók el. A forrás későbbi rendelkezésre állása viszont a bírói gyakorlat szerint továbbra is más alkalmas bizonyítási eszközzel is alátámasztható lehet. Ettől függetlenül az adózók számára komoly kihívást jelent, hogy akár egy évtizeddel korábbi pénzmozgásokkal kapcsolatban kell dokumentumokat előkeresniük.
Az ilyen helyzet különösen azért veszélyes, mert a megfordult bizonyítási teher a későbbi jogorvoslati szakaszokban is érezteti a hatását. Ha az adózó az ellenőrzés során nem tárja fel időben az álláspontját vagy bizonyítékait, annak következményeit később egyre nehezebb korrigálni.
A másodfokú eljárásban már szigorúbb korlátok érvényesülnek az új körülmények és bizonyítékok előterjesztésére, a bíróság előtt pedig eleve a keresetet indító felperes viseli a bizonyítás terhét.
A gyakorlatban ezért sokszor nem a per dönti el az ügyet, hanem az, hogy milyen bizonyítékok álltak rendelkezésre már az ellenőrzés korai szakaszában.
Fontos ugyanakkor hangsúlyozni, hogy a vagyonosodási vizsgálatokkal kapcsolatos bírói gyakorlat nem kizárólag a NAV sikeres ügyeiből áll. A rendelkezésre álló ítéletek jelentős része azt mutatja, hogy a kronologikus vagyonmérleg felépítése, a bizonyítékok értékelése, a kapcsolódó vizsgálatok lefolytatása és a becslési módszer alkalmazása során az adóhatóság is követhet el olyan hibákat, amelyek a határozat részleges vagy teljes megsemmisítéséhez vezethetnek. A fordított bizonyítási teher nem jelenti azt, hogy a NAV mentesülne a becslés jogalapjának és a forráshiány fennállásának bizonyítása alól.
A modern vagyonstruktúrák emellett nemcsak új ellenőrzési kockázatokat teremtenek, hanem sok esetben részletesebb dokumentációt és erősebb bizonyítási lehetőségeket is biztosítanak az adózók számára. A siker kulcsa ezért nem elsősorban a struktúra megléte vagy hiánya, hanem annak dokumentáltsága és a mögöttes pénzmozgások rekonstruálhatósága.
Az Alkotmánybíróság és a bírósági gyakorlat ugyanakkor alapvetően és következetesen elfogadja ezeket a rendhagyó bizonyítási megoldásokat – tehát a forduló/kimentő és kötött bizonyítást – azokon a területeken, ahol az adózó saját bevallása, saját nyilvántartása vagy saját adózási döntése áll a középpontban. A logika egyszerű: aki az adókötelezettségét maga állapítja meg, annak bizonyos helyzetekben a saját állításait is igazolnia kell tudni.
Nem véletlen ezért, hogy a vagyonosodási vizsgálatok esetleges visszatérése kapcsán sok szakértő és érintett nem elsősorban az ellenőrzések számától tart, tarthat, hanem ettől a bizonyítási technikától.
A forráshiány valószínűsítése után ugyanis a vita középpontjába már nem az kerül, hogy a NAV mit tud bizonyítani, hanem az, hogy az adózó mit tud még hitelt érdemlően bemutatni évekkel később.
A jelenlegi jogalkotási és szakpolitikai vitákban felmerülő vagyonadó-koncepciók szintén ebbe az irányba mutathatnak. A hírek szerint elképzelhető olyan szabályozási modell, amely törvényi értékelési módszerekkel vagy vélelmekkel állapítja meg egyes vagyonelemek értékét, ugyanakkor lehetőséget biztosít az ellenbizonyításra. Ha ez megvalósul, akkor a vagyonosodási vizsgálatokból ismert bizonyítási logika új területen jelenhet meg: előbb a vélelem, utána a kimentés. Éppen ezért a jövő egyik legfontosabb adójogi kérdése nem az lehet, hogy mennyi adót kell fizetni, hanem az, hogy kinek kell bizonyítania az alapjául szolgáló tényeket.