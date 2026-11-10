Miért olyan veszélyes a vagyonosodási vizsgálat?

Az adóellenőrzésekről a legtöbben úgy gondolkodnak, hogy a bizonyítás a hatóság feladata. A klasszikus közigazgatási logika valóban ez: a NAV köteles feltárni a tényállást, a nem bizonyított tény pedig főszabály szerint nem értékelhető az adózó terhére. Az adójog azonban régóta számos kivételt ismer. Ezek közül a legismertebb a vagyonosodási vizsgálat, ahol a bizonyítási teher részben vagy teljes egészében az adózóra helyeződik át.

A NAV azt vizsgálja, hogy a vagyongyarapodás vagy a kiadások fedezhetők-e a látható forrásokból / Fotó: VADZIM SHUBICH

Vagyonosodási vizsgálat: a fordított bizonyítás, mint a NAV titkos fegyvere

Ennek oka az önadózás rendszere. A bevallásokat nem a hatóság készíti el (legfeljebb a bevallás tervezetét, de ez az önadózáson nem változtat), hanem maga az adózó a saját adatai alapján. A jogalkotó logikája szerint, ha valaki maga állítja össze az adókötelezettségét, akkor bizonyos helyzetekben neki kell tudnia megmagyarázni azt is, ha a rendelkezésre álló adatok és a bevallások között jelentős eltérés mutatkozik. Ez a gondolat jelenik meg az adókedvezmények, az adómentességek, a közösségi értékesítések, a transzferárazás, a KATA-val kapcsolatos vélelmek megdöntése vagy a rendeltetésszerű joggyakorlás körében is.

Legélesebben mégis a vagyonosodási vizsgálatokban látható. A NAV ilyenkor nem azt próbálja bizonyítani, hogy egy adott jövedelmet pontosan milyen formában és kitől szerzett meg az adózó. Ehelyett kronologikus vagyonmérleget készít, és azt vizsgálja, hogy a vagyongyarapodás vagy a kiadások fedezhetők-e a látható forrásokból. Ha a hatóság megállapítja a forráshiányt és ezzel megteremti a becslés jogalapját, a hangsúly áttevődik az adózóra: neki kell igazolnia, hogy a hiányzó fedezet valójában rendelkezésre állt.

Ráadásul a jogszabály megmondja azt is, hogy az adózó mivel bizonyíthat: jellemzően kizárólag közhiteles dokumentumokkal.

Fontos ugyanakkor, hogy a sokat emlegetett kötött bizonyítás nem minden vagyonosodási ügyben érvényesül. A szigorított szabály csak az elévülési időn túli források megszerzésének igazolásánál jelenik meg. Ilyenkor a jogszabály meghatározza, hogy milyen bizonyítékok fogadhatók el. A forrás későbbi rendelkezésre állása viszont a bírói gyakorlat szerint továbbra is más alkalmas bizonyítási eszközzel is alátámasztható lehet. Ettől függetlenül az adózók számára komoly kihívást jelent, hogy akár egy évtizeddel korábbi pénzmozgásokkal kapcsolatban kell dokumentumokat előkeresniük.