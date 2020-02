Kettős prés alatt a forint:úton a menedékstátusz felé?

Az elmúlt időszakban a figyelem középpontjába került a sorozatos mélypontokat elérő forint. Korábban már hozzászokhattunk, hogy amikor kockázatkerülés söpör végig a piacokon, és ütik a feltörekvő devizákat, a forint is gyengül, mivel a befektetők többsége a forintot sokszor egy kosárban kezeli a feltörekvő piaci devizákkal. A közelmúltban azonban mintha kezdene megváltozni a forint viselkedése, sok esetben pozitív nemzetközi hangulat mellett is gyengül, sőt előfordult, hogy negatív hangulatban éppen a klasszikus menedékdevizákkal, a japán jennel és a svájci frankkal együtt erősödött.

Az is megfigyelhető, hogy a korábbi együtt mozgással szemben a forint teljesen levált a régiós devizákról, kifejezetten alulteljesítővé vált.

Az év eleje óta pedig a hazai deviza még látványosabban elfordult a régiótól, miközben a kockázati megítélésünket tükröző törlesztéskockázati felárunk, a néhány évvel ezelőtt kiemelt figyelemmel kísért ötéves magyar CDS meredeken, 26 bázisponttal csökkent, 72-ről 46 bázispontra, ami már a lengyel szint alatt van. Ez azt tükrözi, hogy a hazai gazdaság megítélése radikálisan javult, a piacok már szinte a lengyel hitelminősítői szintet árazzák, azaz a jelenlegi osztályzatunknál két-három fokozattal magasabbat. A forint gyengülése mögött tehát egyáltalán nem a hazai gazdaság megítélésének romlása áll, hanem szinte kizárólag az alacsony kamatszint. A befektetők túl alacsonynak tartják az éppen 4 százalék fölé, azaz az MNB toleranciasávjának teteje fölé ugró infláció mellett a hazai kamatszintet, a világ egyik legnegatívabb reálkamatát a hazai piac nyújtja.

A forint gyengülését döntő mértékben az okozza, hogy a befektetőknek megéri forintban kölcsönt felvenni, a forintot eladni, majd abból magasabb kamatozású devizát vásárolni.

Ezt nevezik carry trade-nek, röviden kamatvadászatnak. Egyes szereplők szerint még mexikói pezót is vásárolnak forintfinanszírozással. Ameddig tart a játék, a forint természetesen gyengülhet, újabb és újabb mélypontokat érhet el. Ezzel szemben, ha egy nagyobb nemzetközi kockázatkerülés következik be, a befektetők zárják a forint ellen felvett, immár bőven 3000 milliárd forint feletti short állományt, ami akár a forint lavinaszerű erősödéséhez vezethet. A forint így lassan menedékdevizává válik, amit egyes fundamentumok – elsősorban az, hogy néhány éven belül eltűnhet a nettó külső adósság, sőt nettó külső hitelezővé válik a hazai gazdaság – kifejezetten támogatnak is.

A hazai gazdaság finanszírozásához – szemben a válság előtti évekkel – nincs szükség külső szereplőkre, ezért nincs szükség arra sem, hogy az indokoltnál magasabb kamatokkal vonzzuk a külföldi befektetőket. Noha az elmúlt két évben a folyó fizetési mérleg minimálisan deficitessé vált, a tőkemérleggel együtt számolt külső finanszírozási képesség pozitív maradt.

Előrejelzésünk szerint a folyó fizetési mérleg ismét többletet mutathat a következő években, egyrészt a beruházások lassuló dinamikájából eredő lassuló importnövekedés, másrészt a kiépülő exportkapacitások miatt,

vagyis a következő években a reálgazdasági folyamatok ismét támaszt fognak adni a forintnak. A hazai szereplők megtakarítási többlete – szintén ellentétben a válság előtti évekkel – nyomás alatt tartja az egyensúlyi kamatszintet. Ezt azonban a jegybank a likviditás menedzselésével befolyásolhatja, ahogy tette is az elmúlt hetekben a swapállomány csökkentésével. A jelenleginél érdemben magasabb kamatokra azonban nincs szükség, már csak azért sem, mert az infláció fokozatosan vissza fog térni a 3 százalékos inflációs cél közelébe, amivel a negatív reálkamat is jelentősen mérséklődni fog. Ezek a folyamatok tehát az év második felétől már a forintot is némileg támogathatják.

A következő években pedig egyre inkább indokolt lesz, hogy a nemzetközi befektetők kivegyék a forintot a feltörekvő piaci kosárból, ezzel pedig kedvezőtlen piaci hangulatban a nemzetközi kockázatkerülés sem fog nyomot hagyni a forint árfolyamán, a forint egyre inkább ellenállóvá válhat a nemzetközi sokkhatásokkal szemben. A forint – mondhatni – félúton van a kockázatos feltörekvő státuszból a menedékdeviza-szerep felé, rossz időkben még hatnak a régi reflexek, de már új viselkedési formát is mutat.