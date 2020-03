Makrogazdasági előrejelzés előtt

A számos elemzőház negyedévről negyedévre rendszeresen frissíti makrogazdasági prognózisát, amelyben előrejelzést ad a GDP, az infláció és más fontos makrogazdasági mutatók várható alakulásáról. Nálunk az előrejelzés elkészítése a következő héten esedékes.

A koronavírus miatt ez a szokásosnál nagyobb kihívás: alig építhetünk a múlt adataira, és a vírussal kapcsolatos helyzet is napról napra változik. Bár az elmúlt évek növekedése kiemelkedő volt, ami a jelen helyzetben is segítség, de nem ez az elsődleges, amiből kiindulhatunk.

Egy makrogazdasági előrejelzés célja a várható folyamatok reális bemutatása. Nincs okunk túlzott optimizmusra, hiszen látható, hogy a járványnak mérhető negatív hatása lesz számos ágazatra.

El kell azonban kerülni az indokolatlan riogatást, még ha ez néhány médiumnak vonzónak is tűnhet. A várható károk túlbecsülése makrogazdasági szintű károkat okoz, hiszen visszahat a gazdasági szereplők viselkedésére.

Az előrejelzést nehezíti, hogy nem tudjuk, meddig lesz velünk a koronavírus, illetve az annak nyomán szükségessé váló intézkedések.

Meg kell tanulnunk a munkavégzés egy új módját is. Előrejelzésünk elkészítésekor figyelembe kell vennünk a nemzetközi helyzetet is: a lassanként újrainduló kínai import hatása mellett az olasz gazdaság jelentős problémáit is.

Látnunk kell, hogy a problémák eltérő mértékben jelennek meg az egyes ágazatokban: míg az élelmiszerboltok forgalmában növekedést tapasztalunk, addig vannak ágazatok, amelyek jóval kevesebb bevételt érhetnek el, mint egyébként – ilyen a már említett turizmus.

Amikor előrejelzést készítünk, számolnunk kell azzal is, hogy a kormányzat beavatkozásokat hajt végre a helyzet kezelésére, a gazdasági károk csökkentése érdekében. Bár nem tudjuk, mik lesznek ezek a beavatkozások, de az várható, hogy lesznek ilyenek. Beavatkozásra a fiskális politika részéről van lehetőség.

Az idei évre megcélzott magas tartalék és alacsony hiány erre lehetőséget teremt. Ez természetesen nem arról szól, hogy felelőtlenül kell a pénzt elszórni, hanem hogy van lehetőség tenni valamit azért, hogy a gazdasági helyzet kevésbé legyen rossz, illetve hogy gyorsabban forduljon ismét jóra.

A feladatunk tehát a higgadt, józan gondolkodás megőrzése, és ennek fényében a hatások felmérése, a folyamatok előrejelzése. Ez az, ami segíthet majd a gazdaság újraindításában.