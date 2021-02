Megváltást és káoszt hozott a Brexit

Az elmúlt években néha a csapból is a Brexit folyt. Ennek mára vége, az elemzők fellélegezhettek, nem kell folyton ezzel a témával foglalkozni. A megváltás azonban nem teljes: még van miről beszélni. Az Egyesült Királyság és az Európai Unió között az utolsó utáni pillanatban megszületett egy megállapodás, amely biztosítja, hogy a két régió közötti gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok fennmaradhassanak. A dokumentum 1200 oldalas, úgy tűnhet, minden ügyet rendezett, de ez nem igaz. A vállalatok most szembesülnek azzal, hogy a gyakorlatban mit is jelent számukra a kilépés.

Ahogyan lassan elült a por, és alábbhagyott a karácsonyi hurráoptimizmus a megállapodás kapcsán, utat tört a káosz. A paktum vámmentes kereskedelmet eredményezett ugyan, de az, hogy az Egyesült Királyság kilépett az uniós egységes piac­ról és a vámunióból, így is nagy és hirtelen változásokat hozott az Európával folytatott árucserében. Ezt egyértelműen jelzik a friss statisztikák.

A kereskedelem erősen lelassult. A teherszállító és tankerhajók forgalma a brit kikötőkben 2021 januárjában nagyjából 20 százalékkal esett vissza. Ugyanez igaz a beérkező közúti teherszállító forgalomra, ahol éves összevetésben legalább 10 százalékos a zsugorodás, míg a megelőző évekhez képest több mint 33 százalékos.

A problémát elsősorban két dolog okozza. Egyrészt 2020-ban jókora készletet halmoztak fel a vállalatok, felkészülve a kilépést követő szállítási problémákra. A nagyobb gond azonban az, hogy számos cég nehezen tud alkalmazkodni az új kereskedelmi korlátokhoz, amelyekből hirtelen elég sok jelent meg. Közülük a legnagyobb fejfájást az uniós származás igazolása okozza. Ez kell ahhoz, hogy továbbra is vámmentesen lehessen kereskedni a termékekkel. Sokan most találkoznak először ezzel a problémával. Azoknak, akik az EU-n kívülről is importáltak, nem ismeretlen a gyakorlat, ám azok, akik csak az EU-ban kereskedtek, most nem tudják, hogy mit és hogyan kell csinálni. A hatalmas bürokratikus teher, amely egyszerre anyagi és időveszteség, megakasztja a fogaskerekeket.

A helyzetet tovább súlyosbítják a logisztikai fennakadások. Elmaradtak ugyan a határokon a kígyózó sorok, de ez még nem jelenti azt, hogy minden rendben lenne. Számos szállítmányozó egyszerűen megtagadta a korábbi gyakorlatot, hogy több helyről származó különböző termékeket vigyen be az országba egy fuvarként, mivel ez aránytalanul nagy adminisztrációs teherrel jár. Az ezáltal emelkedő szállítási költségek kiárazzák a mikro- és kisvállalatokat. Azokat, ahol előzetesen úgy gondolták, hogy számukra a Brexit nem jár releváns változásokkal. (A mikrocégeknél 60, a kisvállalatoknál 43 százalék volt az így vélekedők aránya.) Tévedtek.

Nem csak a kisvállalatoknál jelentkeznek problémák. A nagy feldolgozóipari cégek közötti felmérésből az derült ki, hogy csaknem 50 százalékuk nem vagy nem megfelelően készült fel a változásokra. Ennek hatására a brit feldolgozóipar januárban 3-4 százalék körüli visszaesést regisztrálhatott, és a vállalatok szerint a rövid távú kilátások ennél is rosszabbak. Számukra az ellátási láncok megszakadása a legnagyobb probléma.

Mindezekből az is látható, hogy a Brexit elsősorban az Egyesült Királyságba irányuló áruforgalmat zavarta meg. A kimenő forgalom fennakadásairól nem hallani.

Az EU-ban tevékenykedő vállalatok talán gyakorlottabbak a papírmunkában, másrészt globális termelési láncok szereplőiről beszélünk, amelyek időben megkezdték a felkészülést.

Az eddigi tapasztalatok szerint mindez az itthon működő vállalatok túlnyomó többségére is igaz. Egyelőre nem hallani olyan hazai feldolgozóipari vagy akár kereskedőcégről, amelynek az ellátásbiztonságában nagyobb változás állt volna be. A magyarok számára a legnagyobb fennakadás talán az online vásárlásban jelentkezett. A Brexit után ugyanis egy brit webshopból történő vásárlás akár utólag is tetemes költségeket hozhat: áfa- és vámfizetést és az ezzel járó adminisztrációt. A világvége tehát nem jött el, de hogy mennyire nem mennek rendben a dolgok, azt az jelzi a legjobban, hogy a minap a britek és az EU között ismét heves szóváltás kerekedett a Brexit-megállapodás újragondolásának ügyében.