Személyre szabott szolgáltatás az egyéni mobilitás

Napjaink közlekedési rendszerét a diszruptív technológiák megjelenése és az új szociális trendek egyaránt befolyásolják, hatásukra az utazási szokásaink nagymértékben megváltoznak. Az urbanizáció eredményeként a gazdasági és szociális tevékenységek jelentős része a városközpontokba koncentrálódik, a lakókörnyezetek a központokon kívül, a nagyvárosok agglomerációjában helyezkednek el.

Egyre több ember utazik munkába, iskolába. A város és az elővárosok, vonzáskörzetek közötti közlekedésre folyamatosan növekszik az igény. Ennek következtében nő a károsanyag-kibocsátás, a zajszennyezés, leterheltté válik a mostanáig megfelelő kapacitásokkal rendelkező közlekedési infrastruktúra, miközben az egyéni közlekedést domináló személygépjárművek a nap nagy részében dugókban és parkolókban állnak.

Képzeljünk el egy olyan világot, ahol utazásunk zökkenőmentes, személyre szabottan a preferenciáinkhoz igazodik, és teljes mértékben integrálja a közösségi és a magánközlekedési eszközöket. Megkímél minket attól, hogy a dugóban ülve vagy a jegyautomaták előtti kígyózó sorokban bosszankodjunk, mivel mindent egy felületen tudunk megtervezni, lefoglalni és kifizetni.

Ez nem egy utópisztikus jövőkép, hiszen a Mobility as a Service megoldások megjelenésével ez a mindennapjaink része lehet.

Tulajdonlás helyett mobilitás mint szolgáltatás

Az elmúlt évtizedben a népesség összetételének változásával összefüggő fogyasztói preferenciák változása és a digitalizáció hatására megjelenő sharing economy jelenség számos szektorban hozott jelentős változásokat. A fiatalabb generációk felhasználói szokásai az as a service (termékek és eszközök igénybevétele szolgáltatásként) megoldások felé tolódnak.

Ez a trend megfigyelhető a közlekedésben is, ahol az Uber, a DriveNow és a mikromobilitáshoz kapcsolódó járműmegosztó szolgáltatások elterjedése csupán az első lépés a mobilitás mint szolgáltatás világa felé.

A közlekedési rendszerben a felhasználók ezekre a szolgáltatásokra különböző csatornákon keresztül, eltérő módon vásárolhatnak jegyet vagy bérletet, és számtalan elkülönült felületről szerezhetnek információt az utazásukról.

Minél több közlekedési módot, szolgáltatót kombinálunk az utunk során, annál bonyolultabbá és időigényesebbé válik a sikeres eljutás a végcélunkhoz.

A mobilitás mint szolgáltatás megoldás a különböző közlekedési módok egy digitális felületen való elérésére, integrálva az útvonaltervezési, foglalási és fizetési folyamatokat. Mindennemű felhasználói igény esetén alternatívája a tulajdonlásalapú közlekedésnek. Széles körű választási lehetőséget ad az egyéni és közösségi közlekedési eszközök, valamint a mikro­mobilitási és hosszabb távú utazási lehetőségek összekapcsolásával. Milyen tényezők befolyásolják a mobilitás mint szolgáltatás működési modelljét?

A mobilitás mint szolgáltatási rendszer kialakításához nem elegendő a technológia és a fogyasztói kereslet megléte.

Alapjaiban befolyásolja a jogszabályi környezet és az ösztönzőrendszer,

amely meghatározza a helyi közlekedés működésének kereteit és korlátait.

A helyi sajátosságok – a közösségi közlekedési szolgáltató által üzemeltetett szolgáltatási portfólió, az infrastruktúra fejlettsége, valamint a közlekedési szokások és preferenciák – jelentős hatást gyakorolnak a rendszer megvalósulására.

Már működő megoldások világszerte

Globális példák elemzését alapul véve a PwC öt működési modellt különböztet meg.

A városi közlekedési szolgáltatói modell olyan városi környezetben lehet megoldás, amelyben a közösségi közlekedés kiterjedt infrastruktúrával rendelkezik. Ebben az esetben az operátor szerepét a városi közlekedési szolgáltató tölti be. Jó példa erre Bécs, ahol a helyi tömegközlekedési szolgáltató által üzemeltetett WienMobil applikáció segítségével a tömegközlekedés mellett a felhasználó autómegosztási és autóbérlési, illetve parkolási szolgáltatásokat is igénybe vehet Bécs és az agglomeráció területén.

Az országos közlekedési szolgáltatói modell egy, az egész országot lefedő integrált modell, amely

abban az esetben lehet sikeres, ha a kiterjedt, országos közlekedési infrastruktúra kiegészítéseként jelenik meg.

Ehhez olyan országos mobilitási szolgáltatóra van szükség, amely a mobilitás mint szolgáltatás bevezetése előtt is törekedett a multimodalitás és az egységes ügyfélélmény megteremtésére. A svájci vasúttársaság közreműködésével fejlesztett applikáció, a SmartWay is ennek köszönhetően valósulhatott meg.

Felhasználói számára a saját vasúti és autómegosztó szolgáltatásain túl elérhetővé teszi a partnerek által biztosított e-roller-, illetve e-kerékpár-megosztást is.

A külső piaci integrátor modellben az operátor külső technológiai szolgáltatóként látja el a közlekedési módok integrációját. Ez a megoldás a kevésbé vagy egyáltalán nem integrált és kiterjedt városi és elővárosi közlekedésben alakulhat ki.

Finnországban a rendszereknek kedvező szabályozási környezet által támogatva indult be a Whim alkalmazás, amelyen keresztül a felhasználók a mobilitási szolgáltatások teljes választékát kombinálhatják, igény szerint havi előfizetéses csomagok formájában. A helyi közlekedési eszközökön kívül az országos hálózattal rendelkező autóbérlő és taxiszolgáltatások is igénybe vehetők. Az alkalmazás az évek során több európai és ázsiai nagyvárosban is elérhetővé vált.

Az állami és a magánszektor kooperációja: az ezek együttműködésére építő modell a gyéren lakott területek és a kisebb vidéki települések közlekedésének fejlesztését segítheti elő. Az Európai Unió e céllal hívta életre a Mamba projektet, amely

a közlekedési szolgáltatások integrációjával kívánja emelni az izolált településeken élők életszínvonalát.

A Mamba esetében a szolgáltatások integrálását az önkormányzatok végzik, de magánszereplőket is bevonnak.

A privát közlekedési szolgáltatói modell ott lehet megoldás, ahol az adott terület közösségi közlekedése fejletlen, és a különböző szolgáltatók közötti adatmegosztási hajlandóság alacsony.

Az Uber Denver saját fejlesztésű applikációjába integrálta a helyi tömegközlekedési és e-kerékpár-megosztási szolgáltatásokat, amelyek a más városokban is elérhető fuvarmegosztó és logisztikai szolgáltatásokkal együtt használhatók. A társaság jövőbeni céljai között szerepel a rendszer kiterjesztése további városokra.

A Mobility as a Service megoldások elterjedése új fejezetet nyit a mobilitás világában, választ adva a városok közlekedési problémáira és a változó fogyasztói igények által támasztott közlekedési kihívásokra.

(Az összeállítás elkészítésében közreműködött: Kóbor Frida, Dabasi Balázs és Tóth András)